Proti dávání psychofarmak dětem protestovala v Praze stovka lidí

Praha 24. července (ČTK) – Proti podávání psychofarmak dětem protestovala v Praze asi stovka lidí. Výstavou a pochodem ke kongresovému centru na Vyšehradě, kde dnes začal celosvětový kongres dětské a dorostové psychiatrie, chtějí upozornit na rostoucí spotřebu léků podávaných dětem. Podle předsedy České psychiatrické společnosti Martina Anderse se prakticky žádný větší psychiatrický kongres kdekoliv na světě neobejde bez podobné výstavy anebo demonstrace.

Protestující upozornili například na růst spotřeby léků na ADHD, tedy poruchu pozornosti s hyperaktivitou. „Zatímco v roce 1997 bylo distribuováno 109.000 denních dávek těchto preparátů, v roce 2007 to bylo už 443.500 a v roce 2017 dokonce 3,8 milionu denních dávek,“ citoval z dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv předseda komise Zbyněk Svadba. Odhaduje, že léky nyní užívá asi 10.000 dětí.

Pochod pořádala Občanská komise za lidská práva, která má pobočky v 39 zemích. Podle webu komise ji spoluzaložila Scientologická církev. Prezidentovi kongresu Brunovi Falissardovi adresovali protestující otevřený dopis, kde ho vyzvali k informování rodičů o vedlejších účincích léků a možnostech řešení bez medikace.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2016 tvořily lidé do 20 let desetinu z celkového počtu ambulantně léčených psychiatrických pacientů z celkem asi 640.000. U dětí do 14 let byly nejčastější diagnózou vývojové poruchy v dětství a adolescenci, mentální retardace a neurotické poruchy. V nemocnicích bylo kvůli psychiatrické diagnóze v roce 2016 asi 1000 dětí. Nejčastěji pro poruchy psychického vývoje a poruchy chování a emocí, které tvořily asi tři čtvrtiny hospitalizací.