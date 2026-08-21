První příznaky Parkinsonovy choroby: ztuhlost, ztráta čichu či zácpa. Těchto 10 varovných projevů nepřehlížejte

Parkinsonova choroba patří mezi neurodegenerativní onemocnění postihující nervový systém. Nejčastěji se objevuje u lidí po padesátém roce života a o něco častěji postihuje muže. Její první známky mohou být snadno zaměněny za běžné zdravotní obtíže.
Co se dozvíte v článku
- Co se děje v mozku při Parkinsonově chorobě?
- 10 varovných projevů Parkinsonovy choroby
- Parkinsonova, nebo Alzheimerova choroba?
Co se děje v mozku při Parkinsonově chorobě?
Parkinsonova choroba souvisí především s postupným úbytkem nervových buněk v části mozku označované jako substantia nigra neboli černá substance. Tyto buňky za běžných okolností produkují dopamin, tedy neurotransmiter, který hraje důležitou roli při řízení a koordinaci pohybů.
Jak nervových buněk postupně ubývá, snižuje se také množství dopaminu v mozku a začínají se objevovat charakteristické projevy onemocnění. Úbytek těchto buněk přitom může probíhat řadu let předtím, než si člověk všimne výraznějších problémů.
10 varovných projevů Parkinsonovy choroby
První příznaky Parkinsonovy choroby bývají často nenápadné a neobjevují se všechny najednou. Některé z nich navíc nesouvisejí přímo s pohybem a mohou se vyskytnout ještě před typickými motorickými projevy.
1. Zhoršený čich
Oslabení nebo úplná ztráta čichu může patřit mezi velmi časné projevy Parkinsonovy choroby a někdy se objeví i několik let před dalšími příznaky.
2. Výrazná únava
Člověk může pociťovat nezvyklou únavu, která přetrvává i po odpočinku a může postupně ovlivňovat jeho fyzickou a psychickou výkonnost.
3. Poruchy spánku
Parkinsonova choroba může souviset s nespavostí, častým probouzením nebo neobvyklými pohyby a projevy během spánku (kopání, máchání rukama či vykřikování během snění).
4. Zácpa
Obtíže s vyprazdňováním mohou patřit mezi časné projevy Parkinsonovy choroby a někdy se objevují i několik let před jejími typičtějšími příznaky.
5. Deprese a úzkost
Dlouhodobý smutek, pocit emoční prázdnoty, zvýšená úzkost nebo ztráta zájmu mohou u některých lidí předcházet motorickým příznakům.
6. Svalová ztuhlost a křeče
Zvýšené svalové napětí může způsobovat pocit ztuhlosti, bolest nebo křeče a zpočátku se často projevuje pouze na jedné straně těla.
7. Zpomalení pohybů
Běžné činnosti, jako je oblékání, psaní nebo chůze, začnou člověku trvat déle, protože jeho pohyby jsou pomalejší a méně plynulé.
8. Třes v klidu
Třes se nejčastěji objevuje tehdy, když je postižená končetina v klidu, přičemž zpočátku může zasahovat pouze jednu ruku nebo nohu.
9. Změny rukopisu
Písmo se může postupně zmenšovat, jednotlivá písmena se více shlukují a rukopis se stává hůře čitelným.
10. Potíže s chůzí a rovnováhou
Chůze může být pomalejší a šouravá, člověk dělá kratší kroky a v některých případech má problém udržet stabilitu nebo vykročit.
Je důležité zdůraznit, že výskyt některého z těchto příznaků sám o sobě neznamená, že člověk trpí Parkinsonovou chorobou. Například zácpa, únava, poruchy spánku nebo zhoršený čich mohou mít celou řadu jiných příčin. Podezření na toto onemocnění proto vždy vyžaduje odborné lékařské vyšetření.
Parkinsonova, nebo Alzheimerova choroba?
Parkinsonova i Alzheimerova choroba patří mezi neurodegenerativní onemocnění, při nichž dochází k postupnému poškozování a úbytku nervových buněk. Přesto se jejich typické projevy liší. Parkinsonova choroba nejvýrazněji ovlivňuje motoriku a koordinaci pohybů, zatímco Alzheimerova choroba se projevuje především zhoršováním kognitivních funkcí.
U Alzheimerovy choroby proto bývá v popředí zejména zhoršující se paměť, problémy s orientací, pozorností, vyjadřováním nebo rozhodováním. Pro Parkinsonovu chorobu jsou naopak charakterističtější zpomalené pohyby, svalová ztuhlost, poruchy chůze či rovnováhy a u části pacientů také typický třes v klidu.
Zdroje: mayoclinic.org, parkinsons.org.uk, apdaparkinson.org