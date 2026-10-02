První příznaky zánětu středního ucha: bolest, zalehlé ucho i horečka. Jak poznat infekci včas?

Zánět může mít akutní nebo chronický průběh. Akutní zánět středního ucha vzniká náhle, často v návaznosti na nachlazení nebo jinou infekci dýchacích cest a trvá přibližně tři dny. Chronický zánět středního ucha oproti tomu přetrvává delší dobu nebo se opakovaně vrací, přičemž jeho projevy mohou být odlišné.
Co se dozvíte v článku
- Jak zánět středního ucha vzniká?
- Jaké jsou první příznaky zánětu středního ucha?
- Jak poznat zánět středního ucha u dítěte?
- Co pomáhá zmírnit bolest?
Jak zánět středního ucha vzniká?
Zánět středního ucha (otitis media) postihuje prostor za ušním bubínkem. Nejčastěji vzniká v souvislosti s infekcí horních cest dýchacích, například při rýmě nebo nachlazení. Zduření sliznic může ucpat Eustachovu trubici, která spojuje střední ucho s nosohltanem. Tekutina se pak nemůže ze středouší dostatečně odvádět, začne se hromadit a vytváří prostředí vhodné pro množení virů či bakterií.
Potíže výrazně častěji postihují malé děti. Jejich Eustachova trubice je totiž kratší a její anatomické uspořádání usnadňuje přenos infekce z nosohltanu do středního ucha. Co se týče rizikových faktorů, patří mezi ně dále časté infekce dýchacích cest, pobyt ve větším dětském kolektivu, zvětšená nosní mandle nebo vystavení tabákovému kouři. Zánět přitom může postihnout jedno ucho, ale i obě najednou.
Jaké jsou první příznaky zánětu středního ucha?
Projevy akutního zánětu středního ucha se mohou objevit během krátké doby. Obvykle se však nevyskytují všechny najednou a jejich intenzita se může lišit podle věku a průběhu infekce.
Bolest ucha
Nejtypičtějším projevem zánětu je bolest za ušním bubínkem způsobená tlakem nahromaděné tekutiny. Může být výrazná a někdy se zhoršuje při polykání nebo vleže.
Pocit zalehlého nebo ucpaného ucha
Nahromaděná tekutina ve středním uchu může vyvolávat pocit tlaku, plnosti nebo jako by bylo ucho „pod vodou“.
Zhoršení sluchu
Tekutina za bubínkem může dočasně zhoršit přenos zvuku, takže člověk slyší tlumeněji nebo má pocit, že k němu zvuky přicházejí z větší dálky.
Zvýšená teplota nebo horečka
Akutní zánět může být doprovázen zvýšenou tělesnou teplotou nebo horečkou, zejména u dětí.
Výtok z ucha
Pokud nahromaděná tekutina zvýší tlak natolik, že dojde k proděravění bubínku, může z ucha začít vytékat tekutina nebo hnis. V takovém případě může bolest následně polevit.
Bolest hlavy
K zánětu středního ucha se může přidat také bolest hlavy, která bývá součástí celkové reakce organismu na infekci.
Únava a celková nevolnost
Infekci může doprovázet únava nebo celkový pocit, že člověku není dobře. Zejména u dětí se mohou spolu se zánětem objevit také zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení nebo nechutenství.
Jak poznat zánět středního ucha u dítěte?
U miminek a malých dětí nemusí být zánět středního ucha snadno rozpoznatelný. Dítě ještě nedokáže říct, že ho ucho bolí nebo že hůře slyší, a jeho obtíže se proto mohou projevit především změnou chování. Mimo výše popsaných příznaků u něj lze typicky vysledovat i následující.
Neobvyklý pláč a podrážděnost
Dítě může být výrazně plačtivé, neklidné nebo podrážděné, protože nedokáže jinak vyjádřit bolest a nepohodlí.
Sahání na ucho
Malé dítě si může postižené ucho opakovaně třít, tahat za něj nebo si na něj sahat.
Problémy se spánkem
Bolest a tlak v uchu mohou dítěti ztěžovat usínání nebo způsobovat častější probouzení během noci.
Nechutenství
Dítě může odmítat jídlo, protože polykání může bolest a tlak v uchu zhoršovat.
Horší reakce na zvuky
Pokud tekutina ve středním uchu zhorší dítěti sluch, nemusí reagovat na zvuky nebo oslovení stejně jako obvykle.
Pokud se u dítěte objeví výrazná bolest ucha, horečka, výtok z ucha nebo se jeho stav rychle zhoršuje, je třeba kontaktovat pediatra.
Co pomáhá zmírnit bolest?
Mnoho akutních zánětů středního ucha postupně odezní samo a není nutné automaticky nasazovat antibiotika. Pro zmírnění bolesti a případně horečky lze podle věku a doporučeného dávkování použít paracetamol nebo ibuprofen. Určitou úlevu může přinést také teplý obklad přiložený na bolavé ucho.
Do zvukovodu by se však bez doporučení lékaře neměly vkládat žádné předměty ani používat ušní kapky, zejména pokud z ucha vytéká tekutina a není jisté, zda je bubínek neporušený. Pokud je bolest silná, stav dotyčného se zhoršuje, objeví se vysoká horečka nebo výtok z ucha, je namístě vyhledat lékaře.
Zdroje: mayoclinic.org, nhs.uk, sanantonioent.com