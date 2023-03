Redukce hmotnosti po porodu

SUMMARY

Weight reduction is not only about lost kilos and changes in diet but also physical activity and sufficient fluid intake. The article is divided into three parts. The first part shortly describes the food pyramid. In other parts you will find a short note on activity and fluid intake.

Hmotnostní úbytek po porodu by se měl pohybovat maximálně 0,5 kg/týden, tedy 2 kg/měsíc. Nejčastějšími chybami, kterých se ženy dopouštějí, jsou požadavek rychlého zhubnutí, zajídání stresu a únavy, nepravidelný režim jídla, zvýšený příjem slazených nápojů, sladkostí, nedostatek zeleniny, ovoce a vlákniny.

O redukci hmotnosti po porodu se můžeme dočíst mnoho informací, které jsou leckdy velmi zavádějící. Zejména u obézních žen nebo žen s nadváhou, které se již během těhotenství snažily „moc nepřibrat“ a pak se snaží ve velmi krátké době dostat na původní hmotnost před porodem nebo v důsledku mnohdy nesmyslných doporučení o omezení nadýmavých potravin či potravin způsobujících alergickou reakci u dítěte, může dojít k nedostatku důležitých živin, vitaminů a minerálních látek, někdy i k zástavě laktace.

Žena potřebuje především v prvních šesti měsících po porodu výživou pokrýt vlastní potřeby a potřeby kojence. Kojení 600 až 1200 ml mléka vyžaduje energetickou úhradu 1670 až 3340 kJ. Proto je kojení obvyklý způsob, kterým se matka zbavuje energetických přebytků získaných v období gravidity a při kterém současně brání vzniku obezity u kojeného dítěte. Zvýšený příjem energie nemusí vést ke zvýšené tvorbě mléka u dobře živených žen, a naopak ženy s nízkým příjmem energie mohou tvořit dostatečné množství mateřského mléka.

Redukce váhy v období kojení není snadná, protože hormonální sekrece napomáhá deponovat určitou hmotnost s cílem vytvořit rezervy pro případ nedostatečného příjmu živin, a tím brání zástavě laktace. Pokud tedy žena během gravidity přibrala více kilogramů na své hmotnosti (záleží na počátečním BMI na začátku těhotenství), je mnohem výhodnější, aby stabilizovala svoji hmotnost a dodržovala vyváženou a pestrou stravu kojící ženy. Znamená to udržení doporučeného navýšeného denního energetického příjmu o 200 až 300 kcal/den od 13. týdne těhotenství i v období laktace a s vlastním snižováním tělesné hmotnosti je vhodné začít až po ukončení kojení; 200 až 300 kcal odpovídá např. jednomu středně tučnému bílému jogurtu a jednomu středně velkému jablku apod. Nepředstavuje to tedy žádné extrémní navýšení v průběhu dne.

Potravinová pyramida

Oficiální doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky uvádí 4 patra potravinové pyramidy. Základem jsou potraviny z prvního patra pyramidy, tedy obiloviny, pečivo, rýže, těstoviny. Jsou zdrojem energie (sacharidů), neplnohodnotných bílkovin, tuku (10 až 13 %), vitaminů skupiny B, vlákniny a minerálních látek. Doporučená dávka je 3 až 6 porcí denně (1 porce představuje např. 60 g chleba, jeden rohlík, 125 g vařené rýže nebo těstovin). Je vhodnější preferovat jejich celozrnné varianty. Mnohé ženy žijí v domnění, že pokud vyloučí tuto skupinu potravin, zejména ve formě příloh k obědu, pak pro snížení váhy udělaly nejvíce a pak večer se stejně dojídají, protože nemají pocit nasycení, které tyto potraviny poskytují. Pro redukci hmotnosti byste se měly pohybovat ve 3 porcích denně.

Ve druhém patře se nachází ovoce a zelenina. Jsou z 80 % zdrojem vody, z 5 až 15 % zdrojem sacharidů, obsah tuku a bílkovin je zanedbatelný (výjimkou je avokádo, které obsahuje ve 100 g 23 g tuků a 2 g bílkovin). Jsou důležitým zdrojem vitaminu C a skupiny B, vlákniny, antioxidantů, minerálních látek, zejména při jejich pestré konzumaci. Doporučené množství je 2 až 4 porce ovoce a 3 až 5 porcí zeleniny denně. Jedna porce odpovídá přibližně sevřené pěsti konzumenta nebo 2 dl neředěné ovocné nebo zeleninové šťávy. V praxi se však setkáváme s tím, že ženy na tuto skupinu potravin velmi zapomínají a z různých důvodů konzumují tuto skupinu potravin v menším množství, než je doporučeno.

Třetí patro se dělí na dvě skupiny. První je skupina mléka a mléčných výrobků a druhá skupina drůbeže, luštěnin, vajec, masa a ořechů. Skupina mléka a mléčných výrobků je velmi diskutovaná a plná sporů mezi zastánci rozličných výživových směrů. Hovoří se o různých alergiích, o nepřirozenosti mléka ve výživě člověka apod. Pravdou však je, že mléko a mléčné výrobky jsou zdrojem kvalitních bílkovin, vitaminu A, D a skupiny B. Především jsou však zdrojem vápníku. Nutričně nejhodnotnější jsou kysané mléčné výrobky, látky v nich obsažené jsou lépe stravitelné a vstřebatelné. Doporučená dávka je 2 až 3 porce denně. Jedna porce je naplněna např. příjmem 250 ml mléka, jednoho kelímku jogurtu o velikosti 200 g nebo třemi tenkými plátky tvrdého sýra (50 g). Protože je tato skupina zdrojem tuků a cholesterolu, preferují se jejich méně tučné varianty (mléko 1,5 g tuku/l, jogurty 3 až 4 % tuku, sýry 20 g tuku na 100 g výrobku…) nejen pro redukci hmotnosti, ale i jako všeobecně zdraví prospěšné.

Co se týče druhé skupiny (ryb, drůbeže, masa, vajec, luštěnin a ořechů), je kromě dobrých až vysoce kvalitních zdrojů bílkovin i zdrojem dobře využitelného železa, jodu (ryby), vlákniny (luštěniny), vitaminu A, D a skupiny B. Doporučené množství je 1 až 3 porce denně. Jedna porce odpovídá 80 g (po tepelné úpravě) ryby, drůbeže, masa, dvěma vejcím nebo 250ml misce luštěnin, lžíci ořechů či jiných semínek. Čím kvalitnější bílkovina, tím méně porcí může být v jídelníčku. Pro redukci hmotnosti to znamená preferenci netučných druhů masa, 2krát týdně by měly být do jídelníčku zařazeny ryby a 1krát týdně 4 vejce. V posledním patře jsou volné tuky, cukry a sůl. Je špičkou potravinové pyramidy, a proto by se oleje, sladidla, sůl měly konzumovat maximálně do 2 porcí denně. Jedna porce představuje 10 g. Jejich příjem závisí na celkové skladbě a množství tuku, olejů, cukru nebo soli v jídelníčku během celého dne.

Pokud se zaměříme na zdraví dítěte, pak některé látky obsažené např. v květáku, kapustě, zelí, hruškách, čerstvém pečivu, luštěninách mohou být příčinou tzv. baby kolik. Proto je v této situaci vhodné vyloučit individuálně potraviny, které způsobují dítěti bolesti bříška. Při podezření na alergii na kravské mléko není důležité jen vynechání mléčných výrobků, ale je vhodné pečlivé vyšetření. Je potřeba si uvědomit, že tolerance k jednotlivým druhům potravin je velmi individuální a někdy ani režimová opatření dítěti nepomohou. Pokud má dítě nadále koliky, je možné zkusit čaje proti nadýmání s obsahem fenyklu a kmínu.

Tyto čaje není vhodné podávat přímo dítěti, zvláště ve velkém množství, protože se může snížit konzumace mléka, v důsledku zasycení dítěte čajem. Dále je velmi diskutovaný příjem alergizujících potravin, jako jsou ořechy, citrusové plody, mléko, ryby, vejce. Tady opět platí zásada nepřehánět to s jejich konzumací. Není však úplně nutné jejich „vymazání“ z jídelníčku, spíše je důležitá zdrženlivost v jejich konzumaci, pokud je podezření, že daná potravina způsobuje dítěti obtíže. Matka by se měla poradit s lékařem vždy, pokud ví, že potravina nastartovala např. zvracení, průjmy nebo kožní projevy u dítěte. Stává se to však ve výjimečných případech.

Dalším krokem k redukci hmotnosti je pravidelnost ve stravě. Mnohdy pouhé rozdělení jídel do 5 až 6 odpovídajících dávek vede k pomalému úbytku hmotnosti. Většina kojících matek ví, že pravidelnost ve stravě je důležitá a daří se jim nevynechávat jídlo (nasnídají se, s dítětem si dají svačinu, vezmou si s sebou na procházku ovoce, pečivo apod.). Pak se jedná vzhledem k redukci hmotnosti spíše o výběr potravin a množství. Jsou však i ženy, kterým se pravidelně jíst nedaří. V tomto případě je dobrým kompromisem jíst 4krát denně.

Pitný režim

V poslední době se objevují studie, které uvádějí, že příjem tekutin je individuální. Proto není vhodné vyvozovat obecná doporučení pro všechny ženy. Většinou se doporučuje 30 až 35 ml tekutin na kilogram/tělesné hmotnosti a den. Je potřeba zohlednit faktory, jako je okolní teplota, intenzita tělesné aktivity, zdravotní stav, tělesná hmotnost a další. Ztráta vody mateřským mlékem je přibližně 500 až 1000 ml za den. O toto množství je vhodné příjem tekutin navýšit. Do příjmu tekutin započítáváme nejen nápoje, ale i potraviny bohaté na vodu. Základem pitného režimu by měla být čistá kvalitní voda.

Pro zpestření jsou k denní konzumaci vhodné slabě mineralizované vody (100 až 500 mg rozpuštěných minerálních látek na jeden litr vody, neperlivé varianty), ředěné ovocné šťávy (vše podle individuální tolerance vzhledem k již uvedeným možným alergickým reakcím a vyššímu obsahu jednoduchých sacharidů, přídatných látek na zlepšení trvanlivosti a chuti), různé druhy neslazených čajů, které je potřeba prostřídávat (některé bylinky v nich obsažené snižují, nebo naopak zvyšují tvorbu mateřského mléka, vhodnější jsou jejich sypané varianty). Je dobré pít po douškách v průběhu celého dne. Co by se nemělo vyskytovat, je alkohol, silná káva, energetické nápoje s obsahem kofeinu (nepočítáme do pitného režimu) a jeden druh čaje. Neznamená to však, že si kojící žena nemůže dopřát šálek slabé kávy nebo deci vína, ale určitě je rozhodující množství a frekvence konzumace. Vědět, že ve velkém množství nejsou výše uvedené nápoje vhodné.

Pohybová aktivita

Pohyb by měl ženě přinášet radost a bavit ji, aby byla schopna jeho pravidelného zařazení alespoň třikrát týdně. Vhodné jsou pravidelné dlouhé procházky, různá cvičení pro maminky s dětmi, plavání i s miminkem. Kojit je lepší před náročnější fyzickou aktivitou a další kojení je vhodné až za 1,5 hodiny po ukončení cvičení. Důvodem může být odmítání mléka pro vyšší obsah kyseliny mléčné u některých dětí.

O autorovi: Mgr. Alena Mottlová, Ph. D. Obezitologické centrum při II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (alena.mottlova@fnusa.cz)