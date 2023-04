Doc. MUDr. Radan Keil

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Interní klinika

Klíčová slova

refluxní choroba jícnu • refluxní ezofagitida • hiátová hernie • Barrettův jícen

Úvod

Jako refluxní choroba jícnu (GERD) je označována široká škála subjektivních a objektivních příznaků, které jsou způsobeny gastroezofageálním refluxem. Reflux vede k podráždění sliznice jícnu nebo k různému stupni refluxní ezofagitidy.

Definice a epidemiologie

Refluxní choroba jícnu (GERD) je onemocnění s klinickými obtížemi nebo histopatologickými změnami vzniklými jako důsledek gastroezofageálního refluxu.

Refluxní ezofagitida – jedná se o nemocné s refluxními obtížemi, kteří mají histologicky dokumentovatelné změny v oblasti sliznice jícnu – jde tedy o určitou podmnožinu GERD. (Pojem refluxní ezofagitida byl zaveden v roce 1946 Alisonem, který poprvé zjistil, že žaludeční šťávy dráždí při refluxu ze žaludku sliznici jícnu.)

Hiátová hernie – anatomická abnormalita charakterizovaná přemístěním gastroezofageální junkce nad bránici.

Ačkoliv GERD je pravidelně označována za jedno z nejčastějších onemocnění GIT, přesná čísla prevalence a incidence jsou spíše založena na odhadu než na přesných datech. Jedním z důvodů je fakt, že neexistuje „zlatý standard“ k jasnému vyloučení tohoto onemocnění. Nicméně epidemiologické studie předpokládají, že hlavním symptomem určujícím přítomnost tohoto onemocnění je pálení žáhy. Studie provedená na zaměstnancích nemocnice v USA zjistila, že 7 % oslovených udává pálení žáhy denně, 14 % jednou týdně a 15 % jednou měsíčně(1). Skupinou s nejvyšší incidencí denního pálení žáhy jsou těhotné ženy, které udávají obtíže v 48–79 %(2, 3).

Pokud byly použity patologické nálezy 24hodinové pH-metrie jícnu jako určující pro diagnózu GERD, bylo zjištěno, že 48–79 % pacientů s GERD má zároveň ezofagitidu(4, 5). Na rozdíl od GERD pro definici ezofagitidy existuje „zlatý standard“ – jsou jím histopatologické změny sliznice jícnu. Studie ze severovýchodního Skotska zjistila incidenci nově vzniklé ezofagitidy 4,5 : 100 000. Předpokládá se, že 65–97 % těchto pacientů je postiženo pouze střední nebo lehkou formou ezofagitidy(6). Analýzy ukazují, že muži a ženy jsou v případě GERD postiženi stejně, v případě ezofagitidy je vzájemný poměr 2 : 1, v případě Barrettova jícnu 10 : 1.

Histopatologické změny

Sliznice jícnu je tvořena dlaždicovým epitelem. Refluxní ezofagitida je onemocnění, při kterém je epitel jícnu poškozen gastroezofageálním refluxem, který je převážně tvořen kyselinou a pepsinem. Nízký stupeň ezofagitidy je definován jako zesílení bazální zóny epitelu na více než 15 % celkové síly a prodloužení bazálních papil epitelu na více než 2/3 vzdálenosti celkové síly epiteliální vrstvy(7). V dalších stadiích (nejčastěji je používána modifikovaná klasifikace podle Savary-Millera) dochází k poškození hlubších vrstev stěny jícnu a ke vzniku erozí, ulcerací, event. striktur.

Barrettův jícen

U malé části pacientů (5 %) s dlouhodobým refluxem dochází k metaplazii dlaždicového epitelu dolního jícnu na epitel cylindrický – tyto změny jsou popisovány jako tzv. Barrettův jícen. Tento nově vytvořený epitel má tzv. junkční – přechodný charakter, vzácně žaludeční, v naprosté převaze epitel střevní (intestinální metaplazie). Přítomnost Barrettova jícnu zvyšuje u pacienta riziko vzniku adenokarcinomu – čím je plocha epitelu s metaplazií větší, tím vyšší je riziko vzniku nádoru v tomto terénu(8).

Patogeneze

Ačkoliv GERD je multifaktoriální záležitostí, kde hraje roli řada obranných slizničních faktorů, klíčovou roli v patogenezi GERD má reflux kyseliny solné a pepsinu z žaludku do jícnu. Za normálních okolností je obrana proti gastroezofageálnímu refluxu tvořena antirefluxní bariérou, která je lokalizována v oblasti gastroezofageální junkce. V současné době existují tři základní teorie mechanismu gastroezofageálního refluxu:

1. Přechodné relaxace dolního jícnového svěrače bez anatomické abnormality.

2. Důsledek anatomického porušení gastroezofageálního přechodu, spojeného případně s přítomností hiátové hernie.

3. Důsledek nízkého tonu dolního jícnového svěrače opět bez anatomické abnormality v této oblasti.

Procentuální podíl zastoupení jednotlivých mechanismů v populaci pacientů s GERD je v současné době předmětem debaty a není příliš jasný.

Po gastroezofageálním refluxu dochází k tzv. jícnovému clearance kyseliny a čas, po který zůstává pH sliznice na hodnotách 4 a méně, je nazýván čas jícnového clearance kyseliny (esophageal acid clearance time). Polykání slin vytvořených v ústech a peristaltikou dopravených do jícnu tvoří jeden z hlavních obranných mechanismů. Tento čas je u pacientů s GERD výrazně prodloužen.

Klinické příznaky

Nejčastější klinické příznaky GERD jsou pálení žáhy a dysfagické obtíže. Pálení žáhy je vyvoláváno drážděním nervových zakončení v hlubších vrstvách epitelu jícnu. Dysfagie je přítomna asi u 30 % nemocných s GERD a vzniká v důsledku peptické striktury jícnu nebo peristaltické dysfunkce(9, 10). Z extraintestinálních příznaků jsou nejčastější zadní laryngitida, asthma bronchiale, chronický kašel, recidivující pneumonie apod.

Většina nemocných s GERD si stěžuje na příznaky 1–3 roky před vyhledáním lékaře, přičemž tíže a frekvence příznaků není přímo úměrná velikosti postižení jícnu(11). Hlavními komplikacemi onemocnění jsou peptické stenózy, Barrettův jícen a krvácení. Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit onemocnění od ischemické choroby srdeční, vředové choroby žaludku a duodena, onemocnění žlučových cest a poruch motility jícnu.

Diagnostika

Základní diagnostika spočívá v provedení endoskopického vyšetření jícnu – ezofagoskopii s případným odběrem biopsie. Toto vyšetření by mělo být metodou první volby. Dalším vyšetřením je 24hodinová pH-metrie, jejíž hlavní výhodou je zjištění četnosti refluxu do jícnu a možnost zaznamenání souvislosti klinických příznaků a refluxu. Jícnová manometrie je vyšetřením, které je prováděno hlavně před indikací pacientů k antirefluxní operaci.

Léčba

Režimová opatření

Pacientům s GERD je doporučeno snížit tělesnou hmotnost (v případě nadváhy), vyloučit přísun alkoholu a nekouřit. Dále je doporučena dieta s nízkým obsahem tuků a koření, náklon postele tak, aby hlava byla výrazně výše, a vyloučení jídel před spánkem. Je doporučováno vyloučit pokud možno všechny mechanismy vedoucí ke zvýšení nitrobřišního tlaku.

Farmakoterapie

Populační studie ukazují, že cca 36 % populace ve Spojených státech minimálně jednou týdně trpí pálením žáhy. Jen velmi málo z těchto lidí však vyhledá lékařskou pomoc a raději se léčí sami. Statistická data prokázala, že 27 % dospělých Američanů užívá antacida více než jednou měsíčně a většina z nich trpí GERD(1). Zdá se tedy, že refluxní choroba jícnu je ve skutečnosti více rozšířena, než se očekává, a dále, že k lékaři dorazí jen nemocní s těžkými příznaky onemocnění. Tito nemocní tvoří příslovečnou „špičku ledovce“ v celé populaci nemocných, a je nutno je léčit systematicky a dlouhodobě.

Léky snižující produkci kyseliny solné

Nejčastějším přístupem farmakologické léčby je snížení sekrece kyseliny solné v žaludku pomocí blokátorů H2-receptorů nebo inhibitorů protonové pumpy. Na rozdíl od léčby vředové choroby žaludku a duodena je dávkování léků u jednotlivých pacientů individuální, protože GERD je dlouhodobým onemocněním s rozdílnou tíží příznaků. Účinek léčby blokátory H2-receptorů byl zkoumán kontrolovanými studiemi, které prokázaly zlepšení u 10–24 % nemocných ve srovnání s placebem. Větší terapeutický efekt mají blokátory protonové pumpy – zde byl prokázán 60–70% terapeutický efekt ve srovnání s placebem. U těžké GERD je tedy terapie blokátory protonové pumpy jedinou efektivní možností. Omeprazol v dávce 20–30 mg/den redukuje sekreci kyseliny solné o více než 90 %, ve srovnání s 50% redukcí u cimetidinu (1000 mg/den) a 70% redukcí u ranitidinu (300 mg/den). Byla provedena řada dobře dokumentovaných studií prokazujících signifikantně lepší výsledky léčby omeprazolem ve srovnání s ranitidinem. Bylo prokázáno, že léčba 40 mg omeprazolu po dobu 12 týdnů vede ke zhojení u více než 80 % nemocných s těžkou formou ezofagitidy(12).

===== Prokinetika =====

Tyto léky zvyšují tonus dolního jícnového svěrače, urychlují vyprazdňování žaludku a zrychlují peristaltiku jícnu. Tím působí proti řadě patofyziologických abnormalit, které vedou ke vzniku ezofagitidy. Předpokládá se, že tyto léky ovlivňují léčbu GERD přibližně stejně jako blokátory H2-receptorů. Mezi nejčastěji užívané léky patří metoklopramid, cisaprid a nově itoprid hydrochlorid.

U metoklopramidu byl prokázán terapeutický efekt v kombinaci s cimetidinem u léčby střední nebo těžké formy ezofagitidy(13).

U cisapridu byl prokázán efekt srovnatelný s účinkem blokátorů H2-receptorů u ezofagitidy 1. a 2. stupně(12). Vzhledem k prokázání řady vedlejších účinků u cisapridu (prolongace QT intervalu na EKG a následný vznik arytmií včetně torsades de pointes při společném užití s makrolidovými antibiotiky a azolovými fungicidy)(14, 15) je však nutno velmi pečlivě zvážit jeho preskripci. Dále je nutné velmi opatrně tento lék předepisovat u pacientů s diabetickou autonomní neuropatií.

Od května 2001 bylo v České republice uvedeno na trh nové prokinetikum – itopride hydrochlorid. Jeho efekt byl prokázán v randomizované studii(16). Tento preparát nezpůsobuje prodloužení QT intervalu a nepůsobí přes cytochrom P 450 a má minimum nežádoucích účinků(17). Jeví se jako velmi bezpečná alternativa k cisapridu při velmi dobrém terapeutickém účinku.

Chirurgická terapie

U refluxní choroby jícnu byla použita řada operačních technik, nejčastější z nich Nissenova fundoplikace. S rozvojem laparoskopických antirefluxních operací jsou nyní užívány Nissenova fundoplikace (nejčastěji) a Toupeho parciální fundoplikace(18). Bez ohledu na to, zda je operace prováděna laparoskopicky nebo otevřeným přístupem, princip všech operačních zákroků spočívá v redukci hiátové hernie a konstrukci chlopně nahrazující funkci gastroezofageální junkce. Indikací k provedení antirefluxní operace jsou:

selhání konzervativní terapie (minimální doba léčby 3 měsíce) a přetrvávající známky ezofagitidy,



krvácení u Barrettova jícnu,



úspěch konzervativní terapie u mladého nemocného, avšak při maximální možné dávce,



komplikace vycházející z regurgitace obsahu do jícnu (laryngitida, astma).

Základem indikací k antirefluxní operaci by mělo být pečlivé vyšetření nemocného, včetně pH-metrie a manometrie.

