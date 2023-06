Potřeba vyhodnotit a sjednotit řadu literárních údajů z poslední doby vedla Evropskou rinologickou společnost (European Rhinologic Society – ERS) k formulování a vydání Evropského doporučeného postupu u rinosinusitidy a nosní polypózy, tzv. EP3OS 2007 (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps, 2007). Tento dokument vychází z analýz diagnostických i léčebných postupů u rinosinusitidy (RS) navržených Evropskou akademií alergologie a klinické imunologie (EAACI), publikovaných v roce 2005 pod názvem EP3OS 2005. EP3OS 2007(1) věnuje více prostoru chirurgické terapii a obsahuje poznatky z oblasti základního výzkumu. V roce 2009 vyšel Kapesní průvodce EP3OS v překladu do českého jazyka (Obr. 1, 2).

Klinická definice rinosinusitidy

Rinosinusitida (RS) je definována jako zánět sliznice nosu a vedlejších dutin nosních, který se vyznačuje dvěma nebo více příznaky, ze kterých alespoň jeden musí být buď nosní neprůchodnost (obstrukce, kongesce), anebo nosní sekrece. Další podmínkou musí být alespoň jeden z následující plejády příznaků – bolest nebo tlak nad dutinami, zhoršení nebo ztráta čichu, endoskopicky zjištěná přítomnost polypu, potvrzení slizničních změn v ostiomeatálním komplexu nebo odpovídající změny na CT (počítačová tomografie) anebo mukopurulentní sekrece ve středním nosním průduchu. Akutní rinosinusitida (ARS) znamená přítomnost onemocnění zahrnující výše uvedené symptomy, které se upravují do 12 týdnů od začátku onemocnění. Chronická rinosinusitida (CRS) znamená přetrvávání některých z výše uvedených obtíží déle než 12 týdnů nebo onemocnění exacerbující (s mezidobím bez příznaků). Chronická rinosinusitida je dále dělena podle přítomnosti nosních polypů na onemocnění s a bez nosní polypózy. K subjektivnímu hodnocení závažnosti onemocnění pacientem může být využita vizuálně analogová škála, kde 0 znamená minimální subjektivní potíže a 10 nejhorší možné potíže.

Epidemiologie a etiologie

ARS patří v ambulantní praxi (praktičtí lékaři, ORL) mezi deset nejčastějších diagnóz. V USA se ARS každoročně diagnostikuje u jednoho ze šesti dospělých a skutečná inRinosinusitidycidence je zřejmě ještě vyšší. Jde o páté nejčastější onemocnění, při kterém se předepisují antibiotika, bohužel často i u virových rinosinusitid, kdy nejsou primárně indikována. Dospělí prodělají v průměru dvě až tři nachlazení provázená rýmou ročně a děti trpí nachlazením pět až desetkrát za rok. Z toho je pouze 0,5 až 2 % případů RS komplikováno bakteriální superinfekcí. Antibiotika jsou předepisována v 50 a více % případů. 8 % RS je primárně bakteriálních. V případě akutní virové RS potíže obvykle mizí do 10 dnů, v případě bakteriálního původu trvají obtíže více než 10 dnů anebo se po 5 dnech zhoršují.

Predisponujícími faktory vzniku ARS jsou obecně skutečnosti omezující nosní průchodnost a ovlivňující stav mukociliárního systému. Dále snížený stav imunity, alergie, expozice toxinům ovzduší a tabákovému kouři. Nejčastějšími původci jsou viry ze skupiny myxovirů, paramyxovirů, rinovirů, koronavirů a adenovirů. Postiženy jsou často i sliznice hltanu a dolních cest dýchacích.

Virová infekce způsobí poškození funkce mukociliárního transportu a je predisponujícím faktorem k rozvoji infekce bakteriální. Bakteriální infekce nejčastěji nasedá na infekci virovou. V letních měsících mohou být potíže často v souvislosti s plaváním, případně pobytem v klimatizovaných místnostech. Nejčastějšími bakteriálními původci jsou Streptoccocus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Moraxella catarrhalis a Staphyloccocus aureus. Častější je výskyt v jarním a podzimním období. Souvislost ARS/CRS s extraezofageálním refluxem žaludečních šťáv je předmětem dalšího výzkumu. U nemocných, kteří mají narušený imunitní systém, může být diagnostikováno mykotické postižení vedlejších nosních dutin v některých případech i s velmi závažným průběhem. V případě odontogenních sinusitid je patologickým agens velmi často Aspergilus spp. společně s anaerobními baktériemi. CRS je dále dělena na CRS bez přítomnosti nosních polypů (postihuje více ženy) a s nosními polypy (postihuje více muže).

Akutní rinosinusitida u dospělých a dětí – diagnostika a léčba – pro praktické lékaře

Diagnostika je založena především na anamnestických datech, prostý rentgenový snímek není EP3OS doporučen. Při akutní virové rinosinusitidě (angl. common cold) trvají příznaky méně než 10 dní. Při akutní nevirové rinosinusitidě se příznaky po 5 dnech zhoršují a trvají déle než 10 dní a méně než 12 týdnů s úplným vymizením příznaků. Je potřeba mít na paměti zejména závažné příznaky v průběhu akutní rinosinusitidy, které by měly vždy vést k odeslání nemocného k vyšetření ORL specialistou nebo k hospitalizaci. Jedná se zejména o vysoké teploty se známkami meningeálního dráždění, případně doprovázenými jinými neurologickými deficity, otoky v okolí oka, dislokace bulbu a zhoršení vizu, bolest v oblasti čela a temene a otok v oblasti čela. Dalšími známkami nutícími pátrat po jiném onemocnění je jednostrannost potíží, hnisavá jednostranná sekrece, krvácení a tvorba krust. CT vyšetření v průběhu nekomplikované rinosinusitidy není indikováno. V léčbě se nejčastěji využívají symptomatické léky k zajištění nosní průchodnosti.

Na trhu je celá škála dekongescenčních nosních kapek a nemocný by měl být upozorněn na nevhodnost jejich užívání delšího než 5–7 dní. V léčbě akutní nekomplikované rinosinusitidy nalezly místo i lokální kortikosteroidy – v České republice ve formě nosních sprejů, preparát ve formě kapek není na trhu k dispozici. Jejich použití v monoterapii nebo v kombinaci s antibiotiky je přínosné, pomáhá rychleji zlepšit příznaky a je bez závažných vedlejších účinků.(2) Antibiotická léčba by měla být nasazována s ohledem na předpokládaná bakteriální agens v dostatečné dávce a na dostatečně dlouhou dobu. Antibiotika aplikovaná místně do dutiny nosní ve formě kapek nejsou doporučena. Kultivační vyšetření z nosní dutiny a z nosohltanu nemá v léčbě akutní rinosinusitidy přínos. Nemocným dále doporučujeme klidový režim, analgetika, dostatečné množství tekutin, mukolytika, preparáty obsahující bylinné extrakty (břečťan, mateřídouška, plicník). U nemocných s alergií podáváme antihistaminika. V léčbě akutní rinosinusitidy můžeme dále nemocným doporučit prohřívání akrálních částí končetin ve vodě o teplotě asi 40 °C. Prohřívání oblastí přímo nad postiženými dutinami v akutní fázi onemocnění není vhodné. Zvýšené prokrvení dané oblasti může způsobit zhoršení bolestí, případně i nežádoucí šíření zánětu. O chirurgické léčbě bude zmínka v další části článku.

Chronická rinosinusitida s nebo bez nosní polypózy u dospělých a dětí – pro praktické lékaře

Diagnostika je opět založena zejména na anamnestických datech. Příznaky rinosinusitidy trvají déle než 12 týdnů a v případě pozitivní odpovědi na dotazy na kýchání, svědění a pálení očí a vodnatou sekreci z nosu je vhodné doplnit alergologické vyšetření. Zobrazovací vyšetření CT nebo prostý rentgenový snímek nejsou primárně indikovány. Indikace zobrazovacích metod je však nezbytná v případě podezření na komplikaci a při ukončené konzervativní léčbě v případě plánu chirurgické léčby. V diagnostice chronické rinosinusitidy hraje svoji úlohu ORL vyšetření, protože každý pacient s dlouhodobě trvajícími potížemi by měl mít provedenou endoskopii nosu pomocí rigidní či flexibilní optiky. Dále, zejména u jednostranných potíží, by mělo být provedeno zubní vyšetření k vyloučení odontogenního původu potíží a ORL vyšetření k vyloučení možného nádorového původu potíží. Dalšími varovnými příznaky jsou krvácení z dutiny nosní, tvorba krust, kakosmie a příznaky shodné s podezřením na komplikaci ARS (viz výše). V léčbě CRS bez nosních polypů nemocným předepisujeme nejčastěji topické kortikosteroidy společně s proplachy nosu solnými roztoky.

V případě indikace antibiotické léčby jsou nejčastěji využívána makrolidová antibiotika (klaritromycin) a délka podávání je více než 12 týdnů. U alergiků indikujeme antihistaminika. U pacientů s nosními polypy mohou být využity systémově podávané kortikosteroidy. Ty jsou vyhrazeny k léčbě dospělých pacientů, podávají se krátkodobě, vedou ke zmenšení nosních polypů, případně k obnově čichu. Efekt léčby však není dlouhodobý, proto mají svoji indikaci zejména v přípravě pacientů před endoskopickou endonazální chirurgií.

Chirurgická léčba u rinosinusitidy

V případě ARS je chirurgická léčba vyhrazena pro závažné stavy s komplikacemi (např. osteomyelitida čelní kosti, abscesy v očnici apod.). Punkce čelistní dutiny je indikována v případě krutých bolestí k uvolnění tlaku nahromaděného hnisu, v léčbě CRS nejsou opakované punkce účinné. V případě CRS je indikována nejprve maximální konzervativní léčba (topické kortikosteroidy, solné roztoky, antibiotika, event. antihistaminika). V léčbě nosní polypózy není indikována polypektomie, tj. prosté odstranění nosních polypů (vyjma získání vzorku k histologickému vyšetření). Chirurgická léčba je navržena nemocným při žádné nebo nedostatečné odezvě na konzervativní léčbu. Operace jsou dnes prováděny převážně v duchu funkční endonazální chirurgie. CT vyšetření je nezbytně nutné v rámci předoperačního vyšetření nemocného, nemá za cíl určit rozsah choroby, ale slouží chirurgovi kromě orientace o případném rozsahu postižení též k posouzení a identifikaci důležitých struktur rinobáze. Proto by mělo být standardem CT vyšetření ve třech na sobě kolmých rovinách.

Závěr

Tento článek neslouží jako rozsáhlé doporučení k péči o pacienty s rinosinusitidou, má za cíl přiblížit základní diagnosticko-terapeutické postupy u rinosinusitid a upozornit na nové dokumenty (EP3OS, EP3OS – kapesní průvodce), které mohou poskytnout zdroj informací pro poučení široké lékařské veřejnosti.

O autorovi: MUDr. Iva Bártová, MUDr. Jan Mejzlík, Ph. D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

e-mail: iva.bartova@nemocnice-pardubice.cz