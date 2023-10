Robotické systémy v arytmologii -potřebujeme je skutečně?

Summary

Neužil, P. Robotic systems in arhythmology – do we really need them?

Catheter ablation as a form of non-pharmacological therapy has become a dominant way of curative influence for a series of cardiac arrhythmias. In developed cardiocenters this therapy, particularly in the last ten years, is increasingly focusing on operations of patients with complex arrhythmias. Its application in atrial fibrillation represents one of the key indicators.

V posledních několika letech se katetrizační ablace jako jedna z forem nefarmakologické léčby stala dominujícím způsobem kurativního ovlivnění řady srdečních arytmií. Dnes ji v některých případech lze považovat za zákrok, který ovlivňuje prognózu nemocných. V rozvinutých kardiocentrech se tato léčba především v posledních deseti letech čím dál tím více na provádění zákroků u nemocných s komplexními arytmiemi. Jednu z hlavních indikací představuje její aplikace u fibrilace síní (FS), a to všech jejích forem – jak paroxyzmální, tak chronické.





Tak široký rozvoj metody u tak složitých arytmií by nebyl možný bez rozvoje zobrazovacích technik, které usnadňují orientaci operatéra v komplikovaných anatomických poměrech levé síně pomocí rekonstrukce trojrozměrného znázornění těchto srdečních oddílů, dnes prakticky i v reálném čase.(1) Aplikaci robotizačních postupů jako metody usnadňující provádění katetrizačních intervencí především u nemocných s fibrilací síní jistě nelze chápat jenom jako analogii roboticky prováděných chirurgických zákroků, které se velmi rozšířily i na mnoha našich pracovištích. Zcela zásadní roli v zavedení robotiky v medicíně sehrála poptávka vojenského a kosmického výzkumu k provedení chirurgického zákroku „na dálku“ například v rámci vojenské nebo kosmické mise. Proto také ve vývoji hrála velkou roli americká NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Podle mého názoru zásadním impulsem k zavedení robotiky i do oblasti katetrizační léčby srdečních arytmií bylo standardizovat výsledky léčby zejména u fibrilace síní, kde je nutné provést výkon co nejefektivněji a co nejbezpečněji, včetně omezení radiační dávky pro nemocného a personál. Jestli je pak podstatnější zkrátit celkovou dobu výkonu, nebo docílit vyšší efektivity dlouhodobého efektu léčby, zůstává nezodpovězenou otázkou, zvláště pokud si uvědomíme, že v převážné většině případů je rekurence fibrilace síní po provedení katetrizační ablace paroxyzmální formy kolem 25 %. A zda bude mít vývoj robotizačních výkonů i takový „revoluční“ dopad, jaký by například představovalo nahrazení rentgenové skiaskopie magnetickou rezonancí, je skutečně již čistě spekulativní hypotéza.

Robotizační techniky

V posledních 5–6 letech se robotizační postupy postupně prosazovaly i v oblasti katetrizačních ablací. Již v roce 2004 byl představen první robotizační systém, který pracuje na principu magnetické navigace katétrů (Niobe® od firmy Stereotaxis, St. Louis, USA),(2) a v roce 2007, tedy o tři roky později, byly uvedeny do klinické praxe mechanické robotizační katetrizační systémy (Sensei®, firmy Hansen Medical, Mountain View, USA).(3, 4) Proto se dá v současné době již hovořit o rozvinuté klinické aplikaci robotizačních technologií v intervenční srdeční elektrofyziologii tak, jak je známe z chirurgických robotizačních systémů (zvláště s ohledem na aplikaci systému „da Vinci“ od firmy Intuitive Surgical Inc.) Na přelomu tisíciletí byl v experimentu poprvé úspěšně použit systém Telstar, který používal k navigaci tří elektromagnetů chlazených tekutým heliem spolu s biplanárním angiografickým přístrojem.

Posun katétrů v magnetickém poli byl umožněn umístěním mikromagnetů na konec katétru či drátěného vodiče tak, že měnil svoji orientaci podle změny výsledného vektoru magnetického pole. Intenzita magnetického pole představovala u tohoto systému 0,15 tesla. V prvním souhrnném sdělení Faddis popsal výsledky u 11 zvířat, kdy bylo možné úspěšně dosáhnout všech definovaných cílů – srdečních struktur, jako jsou plicní žíly, koronární sinus, u 5 zvířat pak byla provedena i úspěšná katetrizační ablace.(5) Současná klinicky využívaná verze magnetické navigace Niobe II® firmy Stereotaxis již využívá k navigaci aplikaci dvou permanentních magnetů, které jsou umístěny protilehle podél hrudníku vyšetřovaného a navzájem koordinovanou rotací umožňují změnu orientace vektoru magnetického pole s intenzitou magnetického pole 0,1 tesla. Všechny tyto manipulace provádí katetrizátor z ovladovny na dálku. Výhodou systému Niobe II® je velká flexibilita katétrů, a tedy minimální riziko traumatizace srdečních struktur (např. perforace), ale zároveň je umožněna díky aplikaci magnetu vysoká stabilita katétru i během probíhajících tachyarytmií.

Nicméně konstantní velikost magnetického pole neumožňuje zvýšení přítlaku (kontaktní síly), což v určitých anatomických lokalizacích znevýhodňuje tento katétr proti standardnímu manuálnímu použití; dá se však využít i podpory zavaděče, který umožní v některých případech zvýšit přítlak. Samozřejmě velikost léze lze ovlivnit i zvýšením dodané energie. Navigace Niobe II® je kompatibilní s elektroanatomickým mapovacím systémem CARTO®, lze samozřejmě používat i zobrazovací jednotku NavX®. Jakýkoliv bod rekonstruovaného povrchu mapovaného srdečního oddílu lze pak u systému CARTO použít k opětovnému navrácení katétru do požadované oblasti (systém totiž využívá v paměti uložených patřičných vektorů, odpovídajících směřování a poloze katétru v daném místě srdeční stěny). Katétr pro magnetickou navigaci je velmi flexibilní a má měkké zakončení (charakteru vařené špagety), takže jeho pohyb v srdečních dutinách není rizikový z hlediska možné perforace srdeční stěny.

Od roku 2009 lze využívat chlazený katétr (katétr proplachovaný fyziologickým roztokem), kterým je možné dosáhnout požadované transmurality ablační léze. Dnes je využíván ve 170 centrech po celém světě a především byl instalován pro potřeby srdeční elektrofyziologie,(6, 7) pro svoji vysokou univerzálnost (která jej odlišuje od dvou největších rivalů) je čím dál tím častěji využíván intervenčními kardiology. Významnou aplikací by mohlo být i zavádění levokomorové elektrody při zavádění srdeční resynchronizační léčby, především v terénu komplikovaného větvení nebo angulance větví věnčitých žil. Nicméně i podle zkušeností našeho centra zatím není tato aplikace komfortní a neumožňuje 100% úspěšnost.

Na našem pracovišti jsme od instalace magnetické navigace v polovině roku 2007 provedli zhruba 1/2 všech ablačních výkonů s pomocí magnetické navigace, tj. necelých 600 výkonů. Druhým klinicky využívaným systémem je elektromechanicky navigovaná katetrizační jednotka Sensei® firmy Hansen Medical Inc. Tento systém je „skutečným“ potomkem chirurgického robota „da Vinci®“. Systém Sensei® se skládá z řídící konzole, která ovládá mechanické rameno, ve kterém jsou mechanicky řiditelné dva převlečné zavaděče s největším rozměrem 14 Fr. Je umožněn pohyb zavaděče vpřed a vzad, vnější zavaděč má možnost pouze anteriorní flexe. Vnitřní zavaděč je možné také nezávisle posunovat vpřed a vzad, navíc má možnost jak flexe, tak i rotace ve všech stupních volnosti. Rotace vnitřního zavaděče je umožněna nezávislým tahem 4 drátěných vodičů, které jsou navíjeny rotorem na cívkách a jsou umístěné v každém kvadrantu zavaděče.

Tím je umožněna angulace zavaděče o 360o. Externí zavaděč je tažen dvěma drátěnými vodiči, takže umožňuje jednosměrnou flexi a pohyb vpřed a vzad. Veškeré rotační pohyby jsou umožněny „joystickem“, který ovládá pohyb zavaděčů v 3 D rozměru. Ve spojení se systémem Sensei® je pro mapování a ablaci možné využívat jakýchkoliv katétrů, které běžně používáme k manuálně prováděným výkonům (madla katétru se katetrizující během zákroku nedotýká, tedy ani není nutné používat jejich směrové ovládání). Na rozdíl od chirurgické robotizace, kde operatér nemá taktilní informaci, je systém Sensei® vybaven informací o síle přítlaku vyvíjené katétrem na srdeční stěnu („Intelisense“ ), která se nepřetržitě zobrazuje na obrazovce. Jde o vůbec první systém, který informuje operatéra o tomto velmi důležitém parametru, jehož hodnota má rozhodující význam pro efektivitu a také bezpečnost prováděného výkonu.

Stabilizací katétru je ve většině případů dosahováno extrémně dobrého kontaktu se srdeční stěnou, což je nutné zohlednit vlastní aplikací radiofrekvenční energie. Systém Sensei® byl doposud doporučen k použití při léčbě síňových arytmií (zvláště fibrilace síní), nicméně novým robotizačním zavaděčem – katétrem LinkTM lze provádět i výkony v levé komoře. (Stávající katétr byl poněkud kratší a nebylo možné obsáhnout všechny anatomické cíle v levé komoře.) Sensei® je softwarově propojen s elektroanatomickým mapovacím zařízením NavX® (výrobce St. Jude Medical Inc.), takže operatér pak intuitivně využívá k navigaci katétru pouze 3D elektroanatomický obraz mapované struktury – funkce Co-Hesion®, což významně minimalizuje nutnost použití rtg. Podle výsledků našeho centra a podle dostupných dat z Kliniky kardiologie IKEM (kde se využívá skutečně rutinně) je jeho použití spojeno s dramatickým zkrácením rentgenové skiaskopie, především při katetrizačních ablacích fibrilace síní. Nedávno publikoval Di Biase data z jednoho pracoviště, kde srovnává běžné výkony s robotickým systémem Sensei u skupiny 390 konsekutivních nemocných, kteří byli randomizováni k manuální katetrizační ablaci (n = 197) a robotizačnímu výkonu (n = 193).

Úspěšnost robotizačního zákroku byla 85 % oproti 81 % klasickým přístupem (p < 0,26). Autoři prokazují signifikantně kratší dobu rtg skiaskopie.(3) Jsou samozřejmě publikovány i komplikace, kdy nejčastěji jde o perforaci srdeční stěny, nikoliv během mechanického pohybu, ale během aplikace RF energie. Nejzávažnější komplikace – a to vývoj atrioezofageální píštěle u tohoto systému – doposud nebyl popsán. Podle literárních údajů je opět popsáno významné zkrácení doby rentgenové skiaskopie (radiační zátěže), nicméně taktéž doposud neexistují přesvědčivá data, která by superioritu tohoto robotizačního systému potvrdila.(8, 9, 10) V loňském roce byl také poprvé zaveden do výzkumného, ale již klinického provozu nový systém magnetické navigace pod označením CGCI vyvinutý firmou Magnetecs Inc – USA. První klinická aplikace byla provedena vloni v září v madridském centru La Paz (dr. Jose Merino).

První výsledky experimentálního využití byly prezentovány na HRS konferenci v roce 2009.(11) Jde o systém celkem osmi elektromagnetů, které vyvinou intenzitu magnetického pole 0,1–0,2 tesla (systém Niobe operuje s permanentními magnety, které mění polohu mechanickými převody a vyvinou intenzitu magnetického pole 0,08–0,1 tesla, viz výše; u systému CGCI ve vzdálenosti cca 20 cm od magnetického zdroje již magnetické pole prakticky neučinkuje). Systém vytváří proměnlivé elektromagnetické pole, to umožňuje nejenom ohyb katétru, ale je možné provádět i jeho rotaci podél dlouhé osy a zvolit typ kontaktu se srdeční stěnou. Stejně jako systém mechanického robotizačního postupu umožní velmi rychlou odpověď na operatérem určenou změnu orientace a směřování katétru. To je opět u systému Niobe nevýhodou – dlouhá prodleva mezi zvoleným směřováním vektoru magnetického pole a vlastním provedením změny.

Nicméně je zachována výhoda naprosto atraumatického „měkkého“ konce katétru (obdobně jako u systému Niobe). Vzhledem k současnému vývoji ve spolupráci se systémem NavX bude tato navigace umožňovat operatérovi zvolit jako cíl konečné polohy katétru jakékoliv místo (bod) na trojrozměné rekonstrukci elektroanatomické mapy a systém umožní automatické „doručení“ konce katétru na vyžadované místo. Další novinku v robotizačních aplikacích přinesla firma CardioRobotics Inc, která se zaměřila na vývoj systému epikardiální aplikace katetrizačních ablací. Jde o systém, kdy velmi flexibilní rameno (používá se termínu „Snake-Robot“) zavedené epikardiálně lze manévrovat přímou vizualizací podél povrchu srdce, a tak zaručit konstantní kontakt se srdeční stěnou a vyhnout se během aplikací místům, jako jsou například věnčité tepny apod., jelikož systém počítá s přímou vizualizací (endoskopicky). V preklinických zkouškách bylo prokázáno jeho využití k účinnější formě epikardiálně vedené aplikace jak radiofrekvenční, tak ale i aplikace kryoterapie. Je možné opět využít elektroanatomické mapování CARTO a v loňském roce byl systém vůbec poprvé použit v Nemocnici Na Homolce v rámci klinického ověření k mapování a ablaci komorové tachykardie u člověka během hybridního zákroku spolu s kardiochirurgickým týmem.

Závěr

Lze tedy uzavřít, že robotizace reprezentuje novou, velmi dynamickou platformu v provádění katetrizačních, a to především ablačních, zákroků s cílem usnadnit komplexní výkony, ponejvíce u nemocných s fibrilací síní. To ve svém důsledku může vést až k možné aplikaci nových zobrazovacích systémů, kdy bude možné získávat trojrozměrný obraz v reálném čase a v současné době používaný princip integrace obrazu tak bude rychle překonán. Je velmi důležité, že průkopníkem použití těchto doslova revolučních systémů je Česká repubneboť systém magnetické navigace Niobe® využívá již přes tři roky kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce a systém Sensei® opět stejnou dobu Klinika kardiologie IKEM a kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, v loňském roce byly první výkony provedeny i v kardiocentru v Českých Budějovicích.

Velmi významným faktorem je i zavedení evropského školícího centra v České republice, na kterém se podílí právě NNH a IKEM (systém Sensei je instalován i na půdě Fyziologického ústavu 1. LF UK v Praze) a v listopadu loňského roku byl instalován (magnetická navigace) a poprvé využit v experimentu na půdě brněnské Veterinární univerzity, ve spolupráci s kolegy z kardiovaskulárního centra FN u svaté Anny, systém Niobe II. Je zřejmé, že v aplikaci robotizace při léčbě srdečních arytmií je česká kardiologie s velkým náskokem před celou Evropou. Tomu také odpovídají společné výsledky, které potvrzují vysokou efektivitu obou popsaných systémů, o čemž svědčí jejich rutinní využití v běžné každodenní praxi a také to, že se konzistentně podílíme na dalším zdokonalování aplikace robotiky v této velmi významné oblasti kardiologických intervencí.

O autorovi: Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FES

Nemocnice Na Homolce, Komplexní kardiovaskulární centrum, Kardiologické oddělení

e-mail: petr.neuzil@homolka.cz