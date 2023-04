Rotaviry postihují zejména děti mladší 5 let a mohou vést až k dehydrataci. Přemýšlíte nad očkováním?

Co jsou rotaviry?

Rotaviry způsobují rotavirové infekce, které jsou vysoce nakažlivé a nejčastěji postihují děti ve věku 3 až 5 let, kterým způsobují akutní střevní potíže. Nakazit se jimi ovšem může i dospělý člověk. Střevní potíže, ke kterým dochází vlivem rotavirových infekcí, mívají zpravidla těžší průběh a mohou vést i k hospitalizaci pacienta. Tyto viry se dostávají do těla orální cestou, tudíž stačí, aby dítě přišlo do styku s kontaminovaným předmětem.

Infekce zvaná rotavirová gastroenteritida je 2. nejčastější příčinou hospitalizace dětí mladších 2 let a důvodem, proč se virem kojenci snadněji nakazí je jeho nadměrná stabilita. Tím, že virus zůstává delší dobu stabilní, přetrvává jeho infekčnost, čímž může být snadněji přenášen. Pokud se tedy objeví nákaza v dětském kolektivu, je vysoce pravděpodobné, že se přenese na další děti.

Co rotaviry způsobují?

Zatímco na lidské kůži dokáží rotaviry přežít několik hodin, v suchém prostředí mohou přečkat i několik dní. Jakmile se dostanou do lidského organismu, napadají sliznici tenkého střeva, konkrétně střevní klky a enzymy, a poškozují jeho buňky, čímž dochází k poruše vstřebávání živin, minerálů a vody. To způsobí dehydrataci organismu, což může v některých případech být důvodem k hospitalizaci. Dehydratací jsou nejvíce ohroženi kojenci mladší 12 měsíců.

Jak dlouhou mají rotaviry inkubační dobu?

Inkubační doba rotavirových infekcí bývá zpravidla pouze jeden až tři dny, následně propuknou teploty a průjem, případně i zvracení. Vodnatý průjem trvá dva až šest dní, během kterých může být virus ze stolice vylučován. V té může být přítomen ještě po dobu 7 až 10 dní, přičemž vždy záleží na imunitě nakaženého.

Jaké mají rotaviry příznaky?

Pokud se u dítěte objeví průjem spojený s vysokou teplotou nebo zvracením, je na místě vyhledat nebo alespoň telefonicky kontaktovat vašeho pediatra. Mezi typické příznaky rotavirové infekce patří zejména:

Vysoké horečky 38 až 40 stupňů Celsia

Zvracení

Těžký vodnatý průjem

Bolesti břicha

Svalová slabost

Apatičnost a netečnost

Rotaviry u dospělých

Lidé se zdravým imunitním systémem se zpravidla s virem vypořádají sami v průběhu pár dní, jelikož má infekce podobný průběh jako střevní chřipka. U dospělého člověka může nemoc proběhnout navíc zcela bezpříznakově. Pokud však dospělý pečuje o nemocné dítě infikované rotaviry, je nutné dodržovat přísnou hygienu.

Pokud se projeví, v podstatě je od střevní chřipky nemusí lidé ani rozpoznat. Důležité je udržovat dostatečný příjem živin a tekutin, aby nedošlo k dehydrataci organismu. Pokud by po nasazení diety nedošlo ke zlepšení, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.

Rotaviry v těhotenství

Rotaviry nepředstavují pro těhotné ženy výrazné riziko, nicméně je nutné dbát na udržování hydratace organismu. Pokud by hrozilo, že dojde k dehydrataci, je vhodné přistoupit k hospitalizaci, aby mohla být pacientka intravenózně rehydratována.

Rotaviry: léčba

Léčba viru jako takového neexistuje, proto se v případě nákazy přistupuje k léčbě symptomů, přičemž zásadní je vysoký příjem tekutin. Pokud je dítě schopno přijímat větší množství tekutin, než činí ztráty, léčba by měla být zvládnutelná v domácím prostředí. Kromě tekutin je nutné přijímat i další živiny ve formě omezené stravy. Možné je také přikročit k léčbě probiotiky, mezi které patří například kvasinka Saccharomyces boulardii.

Pokud by došlo k neustávajícímu zvracení a průjmu, je nutná hospitalizace do nemocnice, kde se přistupuje k intravenózní rehydrataci pomocí iontového rehydratačního roztoku. V kojeneckém věku činí bazální potřeba tekutin 150 ml/Kg/den. Poté co je pacientovi zajištěna rehydratace, přistupuje se k realimentaci, tedy podávání jídla, nejlépe do 24 hodin, čímž se zabrání dalšímu poškození střevní sliznice.

Rotaviry: dieta

Pokud se jedná o dítě kojeneckého věku, nadále se pokračuje v kojení a rovněž se doporučuje přidat před podáním kojeneckého mléka také rýžový odvar. Dětem starším 6 měsíců je možné zařadit mrkvový odvar. Miminkám, které nejsou kojené, je možné podávat mrkvový i rýžový odvar v plné dávce. Batolatům starším půl roku se dále do jídelníčku zařazuje rozmixovaný banán, jablka, brambory, rýže, libové maso a nemastný kuřecí vývar. Při nákaze rotaviry je nutné se ve stravě vyhnou především tukům a jednoduchým cukrům.

Očkování: rotaviry

Očkování proti rotavirům je doporučováno rodinám právě z toho důvodu, že neexistuje specifická léčba rotavirových infekcí. V současné době jsou k dispozici dvě vakcíny na rotaviry. Očkování může být tedy monovalentní nebo pentavalentní.

Monovalentní vakcína je vyrobena z lidského atenuovaného (oslabeného) rotaviru, ta se nazývá Rotarix. Pentavalentní vakcína se skládá z oslabeného lidského a bovinního (hovězího) rotaviru, s kterým se setkáme pod názve RotaTeq. Obě dvě zmíněné vakcíny se dětem podávají perorální cestou v prvních měsících po narození. O vhodnosti konkrétní vakcíny se blíže poraďte se svým lékařem.

Jak probíhá očkování proti rotavirům?

Monovalentní vakcína je dětem podávána ve dvou fázích. První dávku je možné aplikovat nejdříve v 6. týdnu života a druhou v časovém odstupu alespoň 4 týdnů. Pentavalentní vakcína je podávána ve 3 dávkách, přičemž časové odstupy jsou rovněž 4 týdny a první část vakcíny lze rovněž podat od 6. týdne života. Očkování je možné kdykoliv během roku, není však vhodné v zimních měsících, jelikož probíhá sezóna rotavirových onemocnění.

Očkování rotaviry: cena

U nás prozatím není zavedeno plošné očkování proti rotavirům, jedná se tedy o dobrovolnou vakcínu, která je plně hrazena ze strany pacienta. Některé pojišťovny však na část vakcíny mohou přispívat v rámci svých preventivních programů. Ceny vakcín jsou přibližně následující:

Rotarix: kolem 3300 Kč za celé očkovací schéma

RotaTeq: kolem 3450 Kč za celé očkovací schéma

Očkování rotaviry: nežádoucí účinky

Obě výše zmiňované vakcíny jsou zpravidla velmi dobře tolerované. Pouze v krajních případech se mohou objevit nežádoucí účinky, jako je průjem, zvracení, teplota či podrážděnost, bolesti břicha nebo nadýmání. Bližší informace o konkrétní vakcíně naleznete v souhrnu údajů u přípravku u jednotlivých vakcín.

Zdroje: Pharmanews.cz, szu.cz, ceskaordinace.cz