Rozrazil čítá až pět set druhů rostlin. Liší se barvou, velikostí i svými účinky

Co je rozrazil?

Rozrazil označuje rod rostlin zvaných Veronica. Nejznámější ze všech je rozrazil rezekvítek, kterému se lidově říká také bouřka, a dále rozrazil lékařský. Oba se sbírají pro lékařské účinky. Rozrazil je známý především pro močopudné vlastnosti a schopnost rozbíjet močové kamínky, odkud se vzal i jeho název.

Rozrazil je vytrvalá a poměrně nenáročná rostlina na pěstování, která kvete fialovými, modrými, bílými nebo růžovými květy. Rostliny z rodu Veronica jsou atraktivní pro motýly, včely i kolibříky, proto jsou považovány za důležité pro ekosystém. [1, 2, 3]

Rozrazil: druhy

Rozrazil zahrnuje stovky druhů, z nichž některé kvetou na jaře, jiné v létě a další až do podzimních mrazíků. Zahradu tedy tyto květiny mohou zdobit od jara do zimy. Jenom v Evropě přitom existuje kolem pěti set druhů rozrazilů různých barev a velikostí. Mezi nejznámější patří zejména tyto:

rozrazil rezekvítek,

rozrazil lékařský,

rozrazil potoční,

rozrazil perský,

rozrazil dlouholistý,

rozrazil laločnatý,

rozrazil rolní,

rozrazil klasnatý,

rozrazil rakouský,

rozrazil douškolistý,

rozrazil rozprostřený,

rozrazil ožankový,

rozrazil břečťanolistý,

rozrazil rozprostřený,

rozrazil horský,

rozrazil lesklý,

rozrazil viržinský. [4, 5]

Rozrazil rezekvítek

Rozrazil rezekvítek, latinsky Veronica chamaedrys, se lidově nazývá také bouřka (či hromničník a přítržník), protože se dříve lidé domnívali, že jeho utrhnutím přivolají bouřku. Tato rostlina s modrofialovými květy je často zaměňována za pomněnku, přestože se liší barvou i počtem okvětních lístků. Pomněnka jich má pět, zatímco rozrazil pouze čtyři.





Rozrazil rezekvítek: pěstování

Tuto drobnou trvalku najdete na loukách, v listnatých a smíšených lesích, ale může růst i u vás na zahradě a ozdobit třeba vaši skalku. Kvete od dubna až do srpna a daří se jí především na slunci. Rezekvítek ocení hlavně lehkou půdu a pravidelnou zálivku ve večerních hodinách, a to zejména v době květu. Přílišné hnojení však není žádoucí.

Jaké má rozrazil rezekvítek léčivé účinky?

Rozrazil rezekvítek má močopudné účinky a údajně působí příznivě na lidské zdraví několika způsoby:

snižuje vysoký cholesterol,

působí příznivě na pokožku,

pomáhá při zánětu průdušek,

mírní astma,

podporuje zažívání,

posiluje nervy.

Rozrazil rezekvítek: využití

Sbírá se kvetoucí nať, z které můžete po usušení spolu s dalšími bylinkami vytvořit čajovou směs. Kombinovat můžete rozrazil například s kopřivou, pampeliškou, mátou, lípou, jitrocelem a dalšími bylinkami v závislosti na požadovaných účincích. Směs zalijte vroucí vodou a nechte 10 až 15 minut louhovat. O správném dávkování a užívání se raději poraďte se svým lékařem. [6, 7, 8]

Rozrazil lékařský

Rozrazil lékařský, latinsky Veronica officinalis, je 10 až 15 centimetrů vysoká rostlina s větvenými, plazivými lodyhami a nafialovělými květy vyrůstajícími do vzpřímených hroznů.

Tato vytrvalá rostlina náleží do skupiny jitrocelových, a to spolu s jitrocelem lékařským. Plodem je tobolka, ze které vypadávají semena. Rozrazil lékařský byl údajně pro své účinky využíván již starověkými národy.

Rozrazil lékařský: pěstování

Rozrazil lékařský roste stejně jako jeho příbuzný rozrazil rezekvítek na loukách a v lesích a pro své léčivé účinky je také hojně pěstován na zahradách. Rozrazilu lékařskému vyhovují spíše suchá, slunná místa a propustná půda. Lze jej pěstovat jak v nížinách, tak nadmořských výškách do 1200 metrů. Vysévá se od března do dubna a kvete od května do srpna.

Rozrazil lékařský: využití

Z rozrazilu lékařského se sbírá kvetoucí nať, která obsahuje hořčiny, třísloviny či kyselinu askorbovou. Sušená nať se nejčastěji používá jako přísada do čajů čistících krev. Připravit z něj ale můžete také čerstvou šťávu tak, že nať omyjete a protlačíte přes domácí odšťavňovač. Z rozrazilu též lze vyrobit tinkturu.

Jaké má rozrazil lékařský účinky?

Tato léčivá rostlina se využívá k léčbě celé řady zdravotních problémů, neboť má mít podobné léčivé vlastnosti jako rozrazil rezekvítek. Nejúčinnější by měl být rozrazil, který roste na okraji lesů pod dubem. Připisovány jsou mu následující účinky:

pomáhá léčit chronické ekzémy a jiná chronická onemocnění kůže,

povzbuzuje trávení,

má uklidňující účinek na nervy,

podporuje paměť,

zmírňuje pocity závratě,

ulevuje od revmatických bolestí končetin,

působí proti zánětu průdušek,

tinktura pomáhá při revmatu a dně.[9, 10, 11]

Má rozrazil vedlejší účinky?

Rozrazil je považován za bezpečnou rostlinu, pokud se užívá v přiměřeném množství. Možné vedlejší účinky vyšší konzumace nebo aplikace na kůži však prozatím nejsou známy. Stejně jako jiné bylinky se ale nedoporučuje pít čaj z rozrazilu v těhotenství. Pokud užíváte nějaké léky, o vhodnosti požívání bylinky se nejprve poraďte se svým lékařem. [12, 13]

