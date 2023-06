Roztočová alergie

Redukce roztočových alergenů je účinným a důležitým léčebným opatřením u alergického astmatu, chronické alergické rinitidy a často i u atopického ekzému.

Opatření proti roztočům bytového prachu mají jednoznačně začínat intervencí v ložnici – povlečením matrací, polštářů a pokrývek speciálními mikrovláknovými povlaky, nepropustnými pro roztoče i jejich alergeny. Pokud se tyto hlavní zdroje roztočů nevyřeší, ostatní úpravy domácího prostředí nemohou pomoci.

Klíčová slova

roztoči * alergie * astma * povlaky

Summary

Novák, J. Mite allergy House dust mites excrete in the home environment proteins, which have a high ability to allergize and damage respiratory tract epithelium. Mites are entering the human body through inhalation directly from the bed in which a person sleeps and not from the air in the room. Reduction of mite allergens is an effective and important therapeutic measure for the diseases that they cause.

Very often allergic asthma and chronic obstructive rhinitis and sometimes atopic eczema are concerned. Anti-mite interventions should definitely start in the bedroom – sheathing of mattresses, pillows and covers with special microfibrous coatings impermeable for mites and their allergens. If these main sources of mites are not resolved, the other modifications of home environment cannot help.

Key words

mites * allergy * asthma * covers

Alergie na roztoče a onemocnění dýchacích cest a kůže

Podstatou alergie je nesprávně probíhající reakce organismu na látky cizorodé povahy. Vzniká na základě genetické dispozice, která při působení alergenů může vést až k projevům alergického onemocnění. Přecitlivělost na alergeny roztočů bytového prachu je v našich krajích nejčastější alergií. Postihuje přibližně 85 % dětských alergiků a podobně vysoký počet nemocných dospělého věku. Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) i konsenzu GINA (Globální iniciativa pro astma) je alergie na roztoče považována za všeobecný zdravotní problém.(1) Počítá se s téměř všeobecným rozšířením roztočů v obývaných částech Evropy.

V posledním desetiletí minulého století byla v souladu s programem WHO nashromážděna a jednoznačně formulována fakta o významu alergenů bytového prostředí ve vztahu k průduškovému astmatu.(2) Závislost mezi velikostí alergenové expozice, senzibilizací a alergickým astmatem je vysoce významná, obzvláště u atopických jedinců.(2) Světový workshop o roztočích v Bangkoku (2007) rozpracoval biologické a imunogenní vlastnosti roztočů s fylogenetickými a patogenetickými souvislostmi.(3)

Závěry exaktních studií i praktické zkušenosti expertů vedly k zařazení návodu k provádění eliminace roztočových alergenů do mezinárodních i národních doporučení pro diagnostiku, léčbu a prevenci astmatu.(1, 4, 5) Roztočová alergie může způsobit pestrou škálu onemocnění v různých kombinacích (Tab. 1).

Často vede k alergickému astmatu a chronické alergické rýmě s úpornou nosní neprůchodností. Dále jde o atopický ekzém či jiné kožní poruchy nebo chronický zánět spojivek. Jsou známy i případy život ohrožující anafylaktické reakce. Jindy může být jediným projevem roztočové alergie dýchacích cest samotný chronický kašel nebo opakované infekce respiračního systému.

Silně alergizující výměšky roztočů bytového prachu způsobují chronický eozinofilní zánět dýchacích cest. Toto je vlastním podkladem alergické patogeneze průduškového astmatu. Bylo opakovaně prokázáno, že alergie na roztoče může být při současné vrozené dispozici ke vzniku astmatu specifickou příčinou vzniku dechových obtíží anebo je může zprostředkovat cestou navození nespecifické bronchiální hyperreaktivity.

Důsledkem roztočové alergie tak bývají nejen akutní exacerbace astmatu, ale také postupné a trvalé zhoršování průběhu nemoci z hlediska chronického zánětu, a tím i vleklých dechových potíží a funkce plic. Roztočová alergie je i jednou z příčin těžké formy tohoto onemocnění (Tab. 2). Alergeny roztočů bytového prachu mohou na lidský organismus působit negativně i v případě, kdy alergik má pouze malé potíže anebo je úplně bez potíží v důsledku účinné léčby preventivními léky.

Ty jsou užívány zejména s cílem tlumení chronického zánětu, avšak často za situace, kdy současně vdechované roztočové alergeny tento zánět stále podněcují. Výsledkem může být přinejmenším zbytečně vysoká potřeba dávek léků nebo skrytě se vyvíjející komplikace onemocnění. U astmatiků mohou vznikat a přetrvávat dušnosti, které jsou důsledkem inhalace roztočových alergenů, i přes správně užívané léky.

Prach a alergeny v obytných budovách

Při dýchání se dostávají do lidského organismu pevné a kapalné částice, které zde mohou navozovat nejrůznější odezvu. Prach sestává z drobných částeček, které se mohou rozptylovat ve vzduchu. Částečky menší než 10 mikro m snadno procházejí nosními průduchy do faryngu. Pokud jsou velikosti kolem 3–5 mikro m, mohou se deponovat v alveolech, zatímco při velikosti menší než 0,5 mikro m bývají i volně vydechovány.

Partikule pevného nebo kapalného skupenství jsou rozptýleny v kouři, prachu, parách, výfukových plynech nebo smogu. Mají různý tvar, hustotu, elektrický náboj a velikost a mohou se spojovat koagulací nebo flokulací. Sestávají z nejrůznějších anorganických i organických sloučenin. Jde i o živé organismy (baktérie a viry).

Náleží sem též součásti prachu obsahující alergeny: exkrementy roztočů, švábů a hmyzu, fragmenty jejich těl, srst, sliny a další výměšky z kočky, psa, hlodavců, dalších savců a jiných živočichů, fungální spory, plísně, pyly a další. Tab. 3 souhrnně vyjmenovává hlavní charakteristiky částeček vyskytujících se v domácím prachu. Některé částice mohou navozovat alergické nebo iritační reakce jako kýchání, kašel, dušnost, slzení nebo dokonce i závratě, zvýšenou teplotu a zažívací potíže.

Roztoči a jejich taxonomie

Roztoči jsou malí, tencí a průsvitní členovci, takže je není možno vidět bez mikroskopu. Jejich rozměry jsou nejčastěji dvě až čtyři desetiny milimetru, hmotnost asi 3 mikro g. Pro alergiky jsou nejvíce nebezpeční roztoči žijící v obytných budovách, nazývaní roztoči bytového prachu. Jsou zdaleka nejčastější příčinou alergie dříve obecně nazývané alergie na bytový prach. Zdravotní potíže mohou méně často způsobovat i jiné druhy roztočů, kteří žijí např. v zemědělských provozech a skladech potravin.

Jiní roztoči žijí v těsném kontaktu s ptáky a různými savci. V současné době je známo asi 40 000 různých druhů roztočů, z nich je několik desítek patogenních. Roztoči náleží do kmene členovců (Arthropoda) a třídy pavoukovitých (Arachnida) (Tab. 4). Jsou proto více příbuzní pavoukům, klíšťatům a štírům či zákožce svrabové a méně hmyzu, který vytváří jinou třídu.

Do čeledi Pyroglyphidae náleží rody Dermatophagoides a Euroglyphus, pro které je vyhrazen název roztoči bytového prachu. V našich krajích je nejčastěji zastoupena čeleď Pyroglyphidae, druhy Dermatophagoides farinae a Dermatophagoides pteronyssinus. Mezi těmito dvěma vysoce imunogenními druhy jsou určité rozdíly. Z hlediska úprav životního prostředí je například důležité, že D. farinae je podstatně odolnější vůči suchu.

Čeledi Acaridae a Glyciphagidae obsahují větší počet druhů. Jde o roztoče skladovacích prostor, kteří v zemědělském a potravinářském prostředí osidlují uložené rostliny a krmné nebo potravinové produkty. Mají klinický a profesní význam. Některé druhy z uvedených čeledí se také často objevují v domácím prachu.

Klasifikace a význam jednotlivých roztočových alergenů

Alergeny roztočů se podle funkce a struktury proteinů dělí do 23 skupin. Často vykazují vysokou alergenicitu, tedy schopnost indukovat alergickou reakci. Některé proteiny s nízkou alergenicitou, např. roztočový alergen Der f3, jsou zase vysoce imunogenní (schopnost navozovat imunitní odezvu).

Jednotlivé skupiny roztočových alergenů jsou přehledně uvedeny v Tab. 5. X. skupina roztočových alergenů, identifikovaná jako tropomyozin, způsobuje zkříženou reaktivitu mezi nejrůznějšími členovci i bezobratlými včetně hmyzu a pavouků (švábi, garnáti, bodavý hmyz, mušky a mouchy, kobylky, humři, krabi, dafnie, rybenky, moli, motýli, bourec morušový, pavouci, sépie, chobotnice, humři, červi, slimáci a šneci atd.). Proto je tropomyozin považován za panalergen.(6)

Mechanismy účinku roztočových alergenů

Jednotlivé roztočové alergeny se liší různou imunogenitou. S pestrostí škály roztočových alergenů souvisí i nejrůznější mechanismy jejich účinků. Kromě alergické reakce I. a IV. typu podněcují roztočové alergeny také několik nealergických mechanismů imunitní i neimunitní odezvy s patogenními důsledky. Pro nealergické, prozánětlivé účinky jsou velmi důležité proteolytické enzymy z alergenových skupin 1, 3, 6, 9. Cysteinové proteázy se váží na proteázami aktivovatelné receptory slizničních epitelií (zkráceně PAR1, 2) a navozují tím kaskádu dalších imunitních procesů.

Enzymatické působení roztočových proteáz navíc rozrušuje transmembránové adheze epitelií a otvírá tak paracelulární kanály mezi buňkami. Tímto způsobem se usnadňuje prostup roztočových i jiných alergenů a škodlivin. Může tak docházet i ke zvýšené vnímavosti dýchacího systému vůči infekci, obzvláště virového původu. Působení roztočových serinových proteáz se podílí i na indukci bronchiálního zánětu, obstrukce a spasmů, bronchiální hyperreaktivity i novotvoření vaziva ve stěnách průdušek v rámci jejich remodelačních změn.

Senzibilizace v závislosti na velikosti expozice

V domácím prachu se vyskytují alergeny v různém množství. U roztočů jde o jednotky až desítky mikrogramů, u kočičích alergenů až miligramy alergenů v jednom gramu prachu. V případě hlavních roztočových alergenů z čeledi Pyroglyphidae je v našich krajích častá vysoká průměrná koncentrace Der p1+ Der f1 20–40 mikro g v jednom gramu bytového prachu.

Alergizujícími mohou být již koncentrace nad 0,5 mikro g/g s ohledem na individuální variabilitu, za vysoce významnou se považují pro jedince s atopickou dispozicí koncentrace kolem 5 mikro g/g prachu. Existuje lineární závislost rizika senzibilizace na koncentraci roztočových alergenů v bytovém prachu. S rostoucí expozicí narůstá procento senzibilizovaných i titry specifických protilátek IgE.

Prahové koncentrace nutné pro senzibilizaci však závisí také na genetické konstelaci. Děti s negativní rodinnou anamnézou na alergii vyžadují k senzibilizaci v průměru 25krát vyšší koncentraci roztočových alergenů než děti s anamnézou pozitivní, konkrétně šlo o hranici 25 mikro g roztočových alergenů Der p1 + Der f1 v 1 g kobercového prachu.

Při této hodnotě jde o stejně vysoké riziko senzibilizace jako u dětí s pozitivní rodinnou alergickou anamnézou při koncentraci kolem 1 mikro g/g prachu.(7) Při důsledném dodržení opatření proti roztočovým alergenům je možné se dostat hluboko pod koncentraci 0,1–0,01 mikro g roztočového alergenu na gram bytového prachu. U těchto hodnot rozvoj roztočové alergie není pravděpodobný.

Alergie a imunitní tolerance

Zatímco u roztočových alergenů riziko senzibilizace lineárně narůstá s množstvím alergenů v prostředí, u kočičích alergenů zvyšující se expozice může navozovat aktivní imunitní toleranci.(8) Pro indukci tolerance alergenu kočky má význam tvorba specifického IgG4, také index specifických IgG/IgG4, lymfocytární populaceTh3 a TR1, zvýšená tvorba IL-10. Vedle pojmu „imunitní tolerance“ je zaveden termín „modifikovaná nealergická Th2 odpověď“ jako reakce Th2 populace, chránící před alergií.

Genetické souvislosti s druhem imunitní odpovědi jsou zřejmé, např. modifikovaná Th2 odpověď je zvýšeně asociovaná s HLA DR7. Tyto a další faktory zásadně ovlivňují skutečnost, zda se u dítěte vyvine na alergen kočky senzibilizace, nebo tolerance. Podle sdělení Platts-Millse k vývoji tolerance na roztoče, analogické toleranci na kočičí alergen, nedochází. V případě 27 dětí tvořících protilátky IgG4 proti Der p1 bylo pouze jedno z nich nealergické.

Přítomnost kočky v domě může tedy být u určitých jedinců spojena se snížením rizika senzibilizace na kočičí alergen Fel d1, ale současně však může vést ke zvýšené senzibilizaci na roztoče. Alergeny psa, myši a krysy se imunitní odezvou odlišují nejen od alergenů roztočů, ale i kočky. Psí alergen je méně účinný ve smyslu navození senzibilizace i tolerance.

Studie o ochranném vlivu domácích chovů koček se týkají zejména nejmenších nealergických dětí. Z důvodu individuálních genetických odlišností však nelze takovouto prevenci alergie doporučit. Druh odezvy na kočičí alergen nelze zatím předpovědět. Rozdíly mezi některými alergeny, vycházející z délky fylogeneze druhů, shrnuje Tab. 6.

Životní cyklus a nároky roztočů Pyroglyphidae

Životní cyklus roztočů Pyroglyphidae sestává z pěti stadií: vajíčko, larva, protonymfa, tritonymfa a dospělý jedinec. Tento celý cyklus, od vylíhnutí z vajíčka po dosažení pohlavní zralosti, trvá u D. pteronyssinus i D. farinae za optimálních podmínek teploty prostředí a vzdušné vlhkosti 23–30 dní. Doba potřebná pro generační cyklus je při nižší teplotě výrazně prodloužena a při vyšší zkrácena.

Dospělý roztoč žije průměrně dva až deset týdnů. Za svůj život naklade samička roztoče Dermatophagoides 40–80 vajíček. Opatření proti roztočům vycházejí z jejich vlastností a životních nároků. Roztoči se nejvíce živí oloupanými částečkami kůže. Nejlepší podmínky pro růst a vývoj roztočů poskytuje prostředí s teplotou 22–26° C a vlhkým vzduchem. Pro svoje životní procesy potřebují roztoči přijímat vodu. Povrchem celého těla průběžně vstřebávají vodní páry, kterými je vzduch do různého stupně nasycen.

Pro roztoče je ideální relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 70–80 %, k růstu jim dobře stačí ještě vlhkost nad 60 %. Při 50% relativní vlhkosti většina nejvýznamnějších roztočů ještě přežívá, vlhkost prostředí nižší než 50 % je však pro ně až na výjimky značně nepříznivá. Dobře se jim daří ve tmě. Sluneční svit je hubí, stejně jako vysoká či nízká teplota nebo sucho.

Bezpečně je zabíjí mráz a teploty nad 55 °C. Usmrcují je i protiroztočové přípravky zvané akaricidy, ale spíše v umělých podmínkách než v domácím prostředí. I mrtví roztoči však mohou nadále škodit svými alergeny. Prostředí střední Evropy mimo horské oblasti skýtá pro roztoče bytového prachu výborné podmínky.

Vlastnosti roztočových alergenů

Roztočové alergeny jsou nejvíce obsaženy ve výměšcích roztočů, především ve fekáliích. Alergikům vadí jejich vdechování a působení na kůži. Velikost těchto silně alergizujících exkrementů je 10–30 mikro m. Váží se na frakci velkých a těžkých prachových částic s tendencí velmi rychle se po rozvíření ovzduší usazovat na povrchy. Po luxování či stlaní postelí, se již do 15 minut usazuje na zem 80–90 % roztočových výměšků a do jedné hodiny více než 99,9 %. Naproti tomu kočičí, psí nebo některé plísňové alergeny zůstávají i po slabém rozvíření v ovzduší dlouhodobě, i více dní.

Alergeny savců tedy mohou, na rozdíl od alergenů roztočových, způsobovat zdravotní potíže i při pouhém pobytu v místnosti, aniž by byl prach právě rozvířený. Roztočové alergeny se do dýchacích cest dostávají převážně vdechováním z nejbližší vzdálenosti od jejich hlavního zdroje, tedy od matrací, polštářů a pokrývek. V ovzduší bytu je jich za klidových podmínek rozptýleno zanedbatelné množství.

Potíže roztočového původu proto vznikají často večer po ulehnutí do postele, během noci, při dovádění dětí v postelích, na pohovkách a kobercích, při luxování, velkém úklidu a podobně. Stejně tak častými projevy roztočové alergie jsou však potíže dlouhodobého rázu, odpovídající dlouhodobé expozici. Důsledkem výše popisovaných vlastností je prakticky nulová účinnost čističek vzduchu na snížení koncentrace roztočů v ovzduší, v kontrastu s měřitelnou redukcí alergenů domácích zvířat.

Výskyt roztočů v bytech

V našich bytech se nejvíce roztočů vyskytuje v místnosti určené pro spaní a zejména v lůžku. Matrace obsahuje až několik miliónů jedinců. Velmi mnoho roztočů bývá také v polštářích nebo pokrývkách, přičemž nezáleží na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Roztočům se výborně daří i ve výplních z dutých vláken, ve kterých bylo opakovaně naměřeno až jejich osminásobné množství oproti peří. Stejně tak duté vlákno zvyšuje i riziko růstu plísní a zvýšeně akumuluje alergeny psa i kočky.

Účinnost naprosté většiny komerčních nabídek samotných „protiroztočových výrobků“ zhotovených z dutého vlákna bez funkčních bariérových povlaků se proto nezakládá na realitě. Taktika jejich ošetřování, založená na častém praní, je zcela nevhodná z hlediska velkého rizika růstu plísní v často vlhkých dutých vláknech. V případě jejich sušení v bytě bývá negativním důsledkem zvyšování vlhkosti domácího prostředí nad 45 %, podporující vitalitu a množení plísní i roztočů.

Mnoho roztočů se nachází i v plyšových hračkách a podobných předmětech, obzvláště pokud jsou umístěny v lůžku. Odsud se šíří jejich vajíčka i exkrementy s alergeny. Většina roztočových alergenů v bytě tak pochází z postelí. Roztoči se nacházejí též v kobercích, křeslech, pohovkách a čalouněném nábytku s látkovými potahy, v závěsech i dalších bytových textiliích. Objevují se tak, byť v menších počtech než v ložnici, i ve většině místností v bytě. Tyto místnosti jsou však spíše rezervoárem roztočů, lůžko pak představuje jejich hlavní zdroj.

Optimální podmínky pro roztoče v lůžku

Roztoči jsou velmi citliví zejména na nedostatek vody. Život roztočů je ohrožován také nedostatkem potravy, chladem a slunečním světlem. Obzvláště příznivé podmínky mají roztoči v používaném lůžku, významnou měrou k tomu přispívá člověk svojí přítomností.

1. Roztoči mají v lůžku velké množství potravy – oloupané částečky lidské pokožky. 2. Zvýšená vlhkost v lůžku je zajišťována přítomností člověka, jeho dýcháním a odpařováním. 3. Lidským tělem bývá také lůžko pravidelně vyhříváno. 4. V prostředí matrací, pokrývek a polštářů mají roztoči optimální životní podmínky také v důsledku minimální přítomnosti slunečního světla. 5. Speciální mikroklima lůžek využívaných pro spaní se tak zásadně odlišuje od okolí včetně ostatních prostor bytu. Zajišťuje roztočům nejlepší podmínky pro jejich růst, vývoj a množení.

Příčiny nárůstu roztočových alergií

Nemocí souvisejících s alergií na roztoče v posledních letech přibývá v absolutním počtu i ve srovnání s alergiemi jinými. Tento nárůst odpovídá vývoji stylu života a bydlení. Úspora energie dokonale těsnícími okny vede často k nedostatečnému větrání místností, které je podle odhadů průměrně až desetkrát menší než před třiceti lety. Byty bývají po celé chladné období často nepřetržitě vytápěné. Výsledkem bývá často zvýšená vlhkost vzduchu při vyšší pokojové teplotě.

Tím jsou vytvořeny výborné podmínky nejen pro růst roztočů, ale i plísní. Vše souvisí i s dnešním stylem života, který se někdy odehrává celé dny v uzavřených prostorách. Tomu odpovídá i nárůst počtu alergických párů, jejichž potomci mají v důsledku genetických vloh větší pravděpodobnost, že onemocní některým z alergických onemocnění.

Léčebné cíle úpravy domácího prostředí

1. Ústup nebo zmírnění klinických projevů roztočové přecitlivělosti včetně astmatických obtíží, alergické rinitidy, atopického ekzému, opakovaných respiračních infekcí a chronického kašle. 2. Omezení konzumace léků a případných hospitalizací. 3. Zamezení přechodu bezpříznakového stadia roztočové alergie ve vlastní onemocnění. 4. Snížení rizika rozvoje alergie na další alergeny, jiné než roztočové. 5. Celkový pokles nemocnosti. 6. Předcházení alergickým nemocem u rizikových osob, prevence alergie.

Účinnost léčby astmatu protiroztočovými opatřeními

Účinnost léčby alergického astmatu protiroztočovými opatřeními je doložena větším počtem studií(9–12) a mnohaletými klinickými zkušenostmi. Tato metoda je součástí všech základních konsenzů o léčbě astmatu (GINA, EPR III – Konsenzus amerických expertů, ČIPA – Česká iniciativa pro astma). Přesto je, zřejmě i vzhledem k všeobecné převaze farmakoterapeutického pojetí medicíny, v poslední době zpochybňována a v důsledku toho nevyužívána jako součást komplexního pojetí terapie alergického astmatu.

Jako argumentace negativního přístupu k režimovým opatřením bývá používána studie Ashley Woodcocka,(13) která neprokázala klinický účinek bariérové metody redukce bytových alergenů u astmatiků těžšího stupně. Tato studie však podlehla velmi silné kritice na mezinárodních fórech a v impaktovaném i našem tisku.

Opatření proti roztočům bytového prachu

Účinná opatření proti roztočům a jejich alergenům jsou základním doporučeným způsobem léčby alergických nemocí při současné roztočové alergii. Pokud jsou tyto kroky dostatečně účinné, mohou podstatně zlepšit průběh alergického onemocnění anebo zamezit jeho rozvoji. Doporučují se i v případě bezpříznakového období roztočové alergie a také u skrytých dědičných vloh k uvedeným nemocem. U osob s výskytem alergických onemocnění v příbuzenstvu jsou protiroztočová opatření součástí prevence.

Účinná možnost ochrany před roztoči je založená na tom principu, že jejich alergeny vznikají a hromadí se hlavně uvnitř matrací, polštářů, přikrývek a čalounění. Dále vychází ze skutečnosti, že do lidského organismu se roztočové alergeny převážně nedostávají z volného, otevřeného prostoru místností, ale zejména přímo z kontaminovaného lůžka při nejbližší vzdálenosti zdroje od obličeje či kontaktem s kůží.

Základní opatření se provádí použitím speciálních polopropustných povlaků, které roztoče ani jejich alergeny nepropouštějí. Studie dokazují, že jestliže se tato místa ošetřují stanoveným způsobem, lze snížit vystavování osob alergenům o 90–99 % s příznivým dopadem na zdraví alergika.

Ostatní protiroztočová opatření jsou také potřebná, je však třeba vědět, že sama o sobě, bez intervence v pacientově ložnici, nejsou účinná. K dostatečnému snížení roztočových alergenů, a tím k příznivému léčebnému účinku mohou postačit i samotná, dobře provedená opatření I. skupiny. Naproti tomu samotná opatření II. + III. skupiny nemohou množství alergenů, a tím ani průběh onemocnění účinně ovlivnit.(14) Základní doporučovaná opatření jsou v dalším textu níže seřazena podle významu.

I. skupina – opatření nutná

Cíl: Zamezit šíření roztočů a jejich alergenů z hlavního zdroje – pacientova lůžka. * Uzavřít celé matrace, přikrývky a polštáře do speciálního polopropustného povlečení, které je nepropustné pro roztoče i jejich alergeny. Matrace musí být z lůžka vyjímatelná a povlak ji musí celou obklopit jako snímatelný potah. * Ochranné povlaky není možné nahradit žádným jiným opatřením. Bez nich jsou další úkony neúčinné. Aby spolehlivě plnily svoji funkci, mají být zhotoveny z odborně prověřeného materiálu. * Opakované praní pokrývek a polštářů může v nich podporovat růst plísní. Navíc se při sušení v bytě touto cestou silně zvyšuje vlhkost prostředí. * Pravidelně a často by se mělo prát všechno ostatní ložní prádlo. * Odstranit z postele hračky vyrobené z textilu. Pokud je v ložnici některá přeci jen ponechána, má se také často prát, nejméně na 60 °C. Samotné vymrazování hraček nestačí, jelikož z nich neodstraní alergeny.

Diskuse k opatření I. skupiny

1. Speciální polopropustné povlaky matrace, pokrývky a polštáře proti roztočům mají splnit dva cíle. Prvním z nich je nepropouštět do okolí roztoče a jejich alergeny již obsažené v matracích, pokrývkách či polštářích. Druhým je vyhynutí roztočového osídlení matrací. Pokud je toto opatření správně provedeno, vede k radikálnímu snížení výskytu roztočových alergenů v ložnici, a tím i v celém bytě.

Aby bylo povlečení pro roztoče a jejich alergeny opravdu nepropustné, musí být zhotoveno ze speciálního materiálu, vyrobeného konkrétně k tomuto účelu jako zdravotní materiál. Musí se vyznačovat naprosto pravidelnou ultrastrukturou polyesterových mikrovláken, kde velikost mezer nepřesahuje deset mikronů. Tyto materiály jsou prověřovány řadou vědeckých pracovišť na světě. Značky materiálů s příznivými závěry expertů nesou název Pristine (USA, dovoz do ČR), Mission Allergy (USA) nebo Goretex (GB).

Jiné materiály se pro běžné použití neosvědčily nebo nebyly řádně prověřeny. Odlišit účinné protiroztočové prostředky od plejády komerčních výrobků, které jsou z hlediska ochrany před alergií bezcenné, je pro neodborníka velmi obtížné. Speciální povlaky musí pokrýt matrace a další předměty zcela, ze všech stran, aby v nich byly uzavřeny jako v těsném, uzavřeném vaku. Matrace musí tedy být z lůžka vyjímatelná, jednodílné pohovky nebo gauče takto opatřit nelze.

Povlaky by měly být občas otírány mírně vlhkým hadříkem a prány podle potřeby. Materiál, z kterého jsou povlaky vyrobeny, musí snést praní při doporučené teplotě nejméně 60 °C. Po novém potažení již dříve používaných matrací mají na nich povlaky nepřetržitě zůstat (tedy bez praní nebo sundavání) po dobu nejméně dvaceti týdnů.

Bylo totiž prokázáno, že při nepřerušeném potažení matrací roztoči uvnitř vyhynou, protože povlaky nepropouštějí dovnitř roztočům jejich přirozenou potravu. Současně však musí, z důvodu zamezení zapaření a růstu plísní, povlaky co nejlépe „dýchat“ a být tedy prostupné pro vzduch, vodní páry či pot. Suché čištění může sice roztoče zabít, ale jejich alergeny neodstraňuje.

2. Takzvané protiroztočové matrace samy o sobě neexistují ani nikdy neexistovaly a stejně tak přikrývky, polštáře i ostatní textilní či měkké součásti lůžka, pokud nejsou opatřeny speciálními polopropustnými povlaky. Nebyla totiž dosud objevena jiná akaricidní metoda, která by byla proti roztočům účinná a současně zdravotně nezávadná.

Skutečnosti také neodpovídá tvrzení, že by nějaká určitá výplň přikrývek či polštářů sama o sobě vedla k jejich menšímu roztočovému osídlení. Nověji byly ve všech materiálech v běžných podmínkách našich ložnic naopak zjišťovány vysoké koncentrace roztočových i plísňových alergenů – pokud nebyly potaženy speciálními povlaky.

3. Je nutné zajistit všechna lůžka? Pokud se v místnosti, kde pobývá a spí alergický jedinec, nachází více postelí, je vhodnější i ty ostatní opatřit protiroztočovými povlaky a zajistit výše uvedeným způsobem. Není-li to možné, je správné pořídit povlaky alespoň na lůžko nemocného. Pacient totiž největší množství roztočových alergenů nadýchá při spaní, ze svého lůžka. Totéž platí i v případech, kdy dítě častěji navštěvuje v lůžku své rodiče, kteří spí v jiné místnosti, nebo občas přespává jinde.

Po kliknutí se obrázek zvětší!

II. skupina – opatření doplňující

Cíl: Snížení prašnosti a vlhkosti bytového prostředí. Bez realizace opatření I. skupiny nejsou účinná. Týkají se celého bytu, nejvíce však místnosti, kde pacient spí.

* Regulace relativní vlhkosti vzduchu v bytě na hodnoty 40–50 %.* Pravidelné větrání domácnosti, obzvláště při ranním úklidu ložnice, vaření, sušení prádla v bytě nebo po koupání. * Koberce je nejlepší odstranit. Vhodnější jsou stíratelné krytiny. * Ostatní bytový textil, zejména závěsy a přehozy, je doporučeno co nejvíce omezit. * Nábytek je vhodnější volit nečalouněný a nepotažený látkou. * Šaty a jiné předměty zadržující prach uzavírat ve skříních. * Prach stírat na vlhko nebo speciálními prachovými utěrkami. * Pokud je to možné, přestěhujte ložnici ze suterénu do vyššího patra. * Děti by si neměly hrát ani skákat na postelích a dělat polštářové války.

III. skupina – opatření náhradní a pomocná

Cíl: Doporučení pro případ nedodržení určitých bodů ze skupiny II. Ani sebepečlivější údržbou koberců a čalouněného nábytku nelze dostatečně snížit množství alergenů. Jsou-li přesto ponechány, je doporučeno:

* Časté luxování koberců a čalounění vysavačem vybaveným HEPA filtrem (filtr s vysokou účinností) se zdvojenými stěnami sáčků. Při luxování používat masku proti vdechování zvířených alergenů. * Ošetřovat koberce a polstrovaný nábytek akaricidy (přípravky na zabíjení roztočů) dle návodu výrobce. Účinnější v hubení roztočů je jejich vícehodinové vystavování mrazu nebo slunci s následným důkladným vyklepáním. * Bytové textilie by měly snášet časté praní na 60 °C. * Není vhodné polehávat na čalouněném nábytku nebo kobercích.

Neúčinná protiroztočová opatření

1. Pořízení nové matrace bez speciálního povlaku proti roztočům. Během několika málo měsíců bude i tato roztoči kolonizována. 2. Samotná výměna žíněné nebo pérové matrace za typ latexový nebo z pěnové gumy. Roztoči snadno osídlují všechny materiály.

3. Výměna péřového nebo vlněného polštáře či přikrývky za výrobky z dutého vlákna bez dalších opatření. Bylo opakovaně prokázáno, že i v dutém vláknu se roztoči velmi rychle množí. Pokud není opatřeno speciálními povlaky, dosáhnou v dutém vláknu asi 8–10krát větší koncentrace než v peří. Navíc se zde zvýšeně akumulují i plísně a alergeny kočky i psa.(15)

4. Spoléhání na čištění matrace vysavačem, protože ani ten nejvýkonnější není schopen odstranit živé roztoče, zachycené ve vnitřních vrstvách. 5. Ani vyklepáváním nelze roztoče z matrací odstranit. 6. Odsátí vzduchu, a tím vytvoření podtlaku v matraci nebo polštáři, uzavřených do igelitového pytle, roztoče neusmrtí.

7. Spoléhání na protiroztočové přípravky (akaricidy) k ošetření lůžek, lůžkovin a koberců bez současného uplatnění základních doporučení. Akaricidy zahubí roztoče přítomné jen na površích, neúčinkují v hloubce. Tyto přípravky se sice osvědčily při testování v umělých laboratorních podmínkách, ale jejich účinek přímo v domácnostech se většinou nepotvrdil. Akaricidy proto nemohou být základem protiroztočových opatření. Jejich použití lze doporučit jako doplněk účinnějších metod.

8. Víra, že množství roztočů v bytě mohou významně snížit čističky vzduchu nebo ionizátory, je také v rozporu se skutečností.

Materiály na ochranné povlaky pro alergiky

Speciální povlaky, které jsou určeny k bariérové zábraně prostupu roztočů a jejich alergenů z nitra matrace, pokrývky a polštáře navenek lze rozdělit do pěti skupin.

a) Vinylové povlaky jsou nejstarším typem. Jde o zcela nepropustnou umělohmotnou fólii, funkcí obdobnou igelitu. Vzhledem k tomu, že jsou nepropustné pro vodu i vzduch, jsou pro užití u alergiků naprosto nevhodné.

b) Polaminované povlaky jsou druhou generací těchto výrobků. Bývají obvykle vyráběny potažením tkaniny polyuretanem. Jsou neprodyšné a špatně snáší praní. V současnosti se pro tyto vlastnosti nedoporučují.

c) Povlaky z netkaných, lisovaných textilií. Jde o stále více používané materiály, u kterých se však dosud nepodařilo neprostupnosti pro roztočové alergeny ani pro roztoče dosáhnout. Z různých analýz a pozorování je známo, že i relativně velcí roztoči snadno pronikají nepravidelně uspořádanými vlákny, nahodile slisovanými v látku.

d) Povlaky z jemně tkané bavlny. Nejde o mikrovlákna jako u technicky dokonalejšího polyesteru, protože ta jsou u polyesterových materiálů spřádána z mnoha ještě tenčích vlákének. Přes současný technický rozvoj materiálů z bavlny neexistuje kvalitní alergologická studie o jejich funkčnosti, a proto je nelze k běžnému užívání doporučit. Stejně tak se není možno vyjádřit o účinnosti kombinací bavlny s jinými materiály, například s polyesterovým mikrovláknem, a proto také nejsou k užívání doporučitelná.

e) Povlaky tkané z mikrovláken polyesteru. Jde o látky tkané moderními technologiemi z nesmírně jemných a naprosto pravidelně utkaných vláken. Jsou velmi těsně spojena a vytvářejí tak porézní, ale pravidelně utvářenou tkaninu. Proto se utkaná látka vyznačuje rovnoměrnými mikroskopickými mezerami stejného tvaru a velikosti o průměru 2 až 10 mikronů. Funguje tedy jako mikrofiltr, který neumožňuje prostup definovaných mikroskopických alergenů.

Aby povlak tuto funkci spolehlivě splňoval, měl by být vyroben ze speciální látky, vyvinuté k tomuto účelu. Odborně ověřená je původní značka látky z USA, u nás je doporučena pro zhotovování povlaků pro osoby alergické na roztoče mj. i atestem Státního zdravotního ústavu v Praze. Z funkčních výrobků dostupných v zahraničí je alergology uznáván i další.(16)

Povlaky tkané z polyesterových mikrovláken jsou jemné a vysoce prodyšné. Svým povrchem tak připomínají textilie z bavlny. Jejich nevýhodou jsou vyšší náklady než u některých starších typů. Typ mikrovláknové látky z polyesteru podle velikosti pórů je tedy možné zvolit podle druhu alergie. Pro roztočové alergeny stačí látka s relativně většími póry o průměrné velikosti 6–8 mikronů. Nejjemnější tkaniny však dokáží spolehlivě odfiltrovat i nejmenší částečky alergenů.

Po kliknutí se obrázek zvětší!

Závěr

Základem ochrany před roztočovými alergeny je použití mikrovláknových povlaků, které jsou spolehlivou bariérovou ochranou proti roztočům a jejich alergenům. Bytové úpravy, zejména opatření v jiných místnostech než ložnici, mají účinek jenom doplňující a při neuskutečnění opatření v lůžku zcela nedostatečný. Samotné využívání čističek vzduchu, ionizátorů a kvalitních vysavačů problémy spojené s alergií na roztoče neřeší.

MUDr. Jiří Novák, Alergologie a klinická imunologie, Immuno-flow spol. s r. o., Prahae-mail: novakjjj@gmail.com

Literatura

1. Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention, 2007.

2. PLATTS-MILLS, TAE., VERVLOET, D., THOMAS, WR., et al. Indoor Allergens and Asthma: Report of the Third International Workshop. J Allergy Clin Immunol, 1997, 100, No. 6, S1-S21.

3. PLATTS-MILLS, TAE. House dust mites workshop. World Allergy congress in Thailand, 2007.

4. National Heart Lung and Blood Institute, NAEP. Expert Panel Report 3. Guidelines for the diagnosis and management of asthma. Bethesda : National Institutes of Health, 2007.

5. Česká iniciativa pro astma. Globální strategie péče o astma a jeho prevenci. Praha, 2007.

6. PANZANI, RC., ARIANO, R. Arthropods and intervertebrates allergy (with the exclusion of mites): the concept of panallergy. Allergy, 2001, 56, Suppl. 69, p. 1–22.

7. WAHN, U., LAU, S., BERGMANN, R., et al. Indoor allergen exposure is a risk factor for sensitisation during the first three years of life. J Allergy Clin Immunol, 1997, 99, p. 763–769.

8. CUSTOVIC, A., et al. Decreased prevalence of sensitisation to cats with high exposure to cat allergen. J Allergy Clin Immunol, 2001, 108, p. 537–539.

9. EHNERT, B., LAU-SCHADENDORF, S., WAHN, U., et al. Reducing domestic exposure to dust mite allergen reduces bronchial hyperactivity in sensitive children with asthma. J Allergy Clin Immunol, 1992, 90, p. 135–138.

10. LEUNG, R., HO, P. Asthma, allergy and atopy in three South-east Asian populations. Thorax, 1994, 49, p. 1205–1210.

11. LEUNG, R., JENKINS, M. Asthma, allergy and atopy in Southern Chinese school students. Clin Exp Allergy, 1994, 24, p. 353–358.

12. CARSWELL, F., BIRMINGHAM, K., OLIVER, J., et al. The respiratory effects of reduction of mite allergen in the bedrooms of asthmatic children-a double-blind controlled trial. Clin Exp Allergy, 1996, 26, p. 386–396.

13. WOODCKOCK, A., FORSTER, L., MATTHEXS, E., et al. Control of exposure to Mite Allergen and Allergen-Impermeable Bed Covers for Adults with asthma. N Engl J Med, 2003, 349, p. 237–246.

14. NOVÁK, J. Dvanáct poznámek ke snižování množství roztočového alergenu v bytovém prachu ve vztahu k asthma bronchiale. Alergie, 2002, 4, s. 250–253.

15. CUSTOVIC, A., SIMPSON, BM., SIMPSON, A., et al. Manchester Asthma and Allergy Study: low – allergen environment can be achieved and maintained during pregnancy and in early life. Allergy Clin Immunol, 2000, 105, p. 252–258.

16. CUSTOVIC, A., HALLAM, C., WOODCOCK, H., et al. Syntetic pillows contain higher level of cat and dog allergen than feather pillows. Pediatr Allergy Immunol, 2000, 11, p. 71–73.