Screening diabetu v tříletém intervalu může být ekonomicky efektivní

Zdroj: Redakce

Rutinní screening diabetu 2 typu u starších občanů Spojených států by se měl optimálně provádět v odstupu tří let a horní mez náhodné plazmatické glykémie (RPG – random plasma glucose) by měla být nastavena na hodnotu 130mg/dL (tj. 7,2 mmol/l), píše se v únorovém vydání časopisu Diabetes Care…