Měření glykémie slouží k diagnostice cukrovky. Její hodnota bývá vyšší po jídle nebo vlivem stresu

Co je glykémie?

Pojmem glykémie se míní hladina glukózy v krvi, tedy jaké množství cukru je v krvi obsaženo. Nižší hodnoty glykémie jsou typické na lačno a při náročnější fyzické aktivitě. Zvyšují se naopak po jídle a při stresu nebo nemoci.

Koncentraci glykémie v krvi měří senzory slinivky břišní, které na tomto základě regulují produkci inzulinu. Ten ji u zdravého člověka navrací do původních hodnot. Pokud je glykémie vysoká, produkce inzulinu stoupá. Je-li hladina glykémie nízká, produkce inzulinu naopak klesá.

Glukóza následně vstupuje do buněk, kde se spotřebovává nebo uloží do tukových zásob. Při hladovění se glykemie udržuje na dolní hranici normy a nadále neklesá, neboť je doplňována novotvorbou glukózy v játrech a ledvinách. [1, 2, 3]

Hodnoty glykémie u zdravého člověka

U zdravých lidí se glykémie v průběhu dne mění v závislosti na jídle, fyzické aktivitě a dalších faktorech. Kolísavost krevního cukru lze hodnotit podle tzv. variačního koeficientu, který udává, o kolik procent se hodnoty vychylují od průměru. Příliš nízké hodnoty glukózy se označují jako hypoglykémie, velmi vysoká hladina glukózy zase jako hyperglykémie. Ani jeden ze stavů není žádoucí.





Hodnoty glykémie na lačno

U zdravého člověka se hodnota glykémie pohybuje v rozmezí 3,9–5,5 mmol/l na lačno (někdy se uvádí 4–5,9 mmol/l). Glykémie bývá také nižší v noci než ve dne, přibližně o 0,5–1 mmol/l. U lidí, kteří ke sledování glykémie využívají kontinuální měření, jsou doporučení pro sledování hodnot ovšem trochu jiná.

Hodnoty glykémie po jídle

Neprodleně po jídle nebo při stresové zátěži se glykémie zvýší až na hodnotu 11,1 mmol/l a postupně se snižuje. Pokud jsou hodnoty vyšší, znamená to, že dotyčný trpí cukrovkou. Do dvou hodin po jídle by měla hladina cukru v krvi klesnout pod 7,5 mmol/l. Průběh glykémie po jídle se liší u jídel s vyšším obsahem tuku a proteinů, zpravidla je vzestup i pokles pozvolnější a vyšší hladiny cukrů přetrvávají delší dobu. [4, 5, 6]

Hypoglykémie: hodnoty

O hypoglykemii hovoříme tehdy, klesne-li hladina cukru v krvi pod 3,2 mmol/l. Příliš nízká hladina cukru v krvi je jednou z nejčastějších komplikací u diabetika při léčbě inzulinem, obvykle v důsledku vynechání jídla nebo zvýšené fyzické námahy. Neléčená hypoglykémie může vést až k záchvatu a kómatu. Dalšími důvody příliš nízké hladiny cukru v krvi mimo cukrovku pak mohou být:

Hyperglykémie: hodnoty

Hyperglykémie neboli zvýšená hladina krevního cukru nad normu nastává, pokud se glykémie na lačno pohybuje v rozmezí od 5,6 do 6,9 mmol/l a dvě hodiny po jídle od 7,5 do 11,1 mmol/l. V tomto případě hovoříme o tzv. prediabetu. Mezi běžné příčiny vysoké hladiny cukru v krvi patří:

nemoc,

stres,

nadměrná konzumace sladkých nebo škrobových potravin,

nedostatek fyzické aktivity,

nedostatečná produkce inzulinu.

Zvýšené hladiny cukru značí poruchu glukózové tolerance a vyšší riziko vzniku cukrovky. Pokud se tento stav neléčí, může dojít k poškození krevních cév, nervové soustavy, tkání a orgánů. Těžká hyperglykémie může také vést k akutní a život ohrožující komplikaci zvané ketoacidóza, jež vzniká v důsledku silného deficitu inzulínu. [9, 10]

Hodnoty glykémie u diabetika

Hodnoty glykémie u diabetika jsou velmi individuální, každý pacient má tedy stanoveny jiné cílové hodnoty. O cukrovce hovoříme, pokud hodnoty na lačno přesáhnou 7 mmol/l a po jídle 11,1 mmol/l.

U starších osob a dětí se hladiny cukru v krvi udrží o něco vyšší, aby se předešlo riziku těžké hypoglykémie, která může pacienta ohrozit na životě. U mladých osob, zejména pak u osob s diabetem 1. typu, je naopak žádoucí co nejpřesnější kompenzace.

Cílové hodnoty glykémie u osob s diabetem

Cílové hodnoty pro děti uvádí Česká diabetologická společnost následovně:

glykémie na lačno 5 – 8 mmol/l,

8 mmol/l, glykémie za 2 hodiny po jídle 4 – 10 mmol/,

10 mmol/, glykémie před spaním 6,7 – 10 mmol/l,

10 mmol/l, glykémie v noci 4,5 – 9 mmol/l.

Pro dospělé s diabetem 1. typu jsou doporučovány tyto cílové hodnoty:

glykémie na lačno 4 – 6 mmol/l,

6 mmol/l, glykémie za 2 hodiny po jídle 5 – 7,5 mmol/l.

Lékař však může cílové hodnoty stanovit individuálně v závislosti na závažnosti diabetu a životní etapě pacienta.

Cílové hodnoty glykémie v těhotenství

Těhotné ženy jsou vystaveny riziku rozvoje těhotenské cukrovky, tedy dočasné poruše metabolismu cukrů. Pokud je tento stav v období gravidity ženě diagnostikován, doporučují se následující cílové hodnoty:

na lačno do 5,3 mmol/l,

1 hodinu po jídle do 7,8 mmol/l,

za 2 hodiny po jídle do 6,7 mmol/l. [11, 12, 13]

Jak probíhá měření glykémie

Měření glykemie probíhá primárně v laboratořích. Zde se provádí tzv. glukózový toleranční test (oGGT), v rámci kterého je pacientovi odebrán vzorek žilní krve na lačno. Posléze pacient vypije roztok obsahující 250 ml tekutiny s rozpuštěnou glukózou v množství 75 g.

Po uplynutí 60 a 120 minut následují další odběry krve. Během této doby nesmíte nic jíst, pít, kouřit ani vykonávat fyzickou aktivitu. Na základě těchto odběrů se hodnotí hladina glykémie na lačno a po uplynutí zmiňovaných časů. Dvě hodiny po testu mohou být tedy hodnoty následující:

pod 7,8 – hodnota glykémie je v normě,

mezi 7,8–11,1 – zvýšená glykemie, zde je narušena glukózová tolerance a jedinec je vystaven riziku cukrovky,

nad 11,1 – diagnóza cukrovky.

Glukometr a senzor na měření glykémie

Ke kontinuální monitoraci lze využít senzory na měření glykémie a glukometry. Senzor je zaveden do podkoží, kde vyhodnocuje koncentraci glukózy každých 5 minut. Výhodou je tedy rychlé měření, naopak nevýhodou zase jejich vysoká cena. Glukometr měří glykemii z prstu pomocí přístroje a speciálních proužků. [14, 15, 16]

Jak snížit glykémii na lačno a po jídle?

Udržování optimálních hladin cukru v krvi je nezbytnou součástí zdravého životního stylu a prevence rozvoje cukrovky. Zcela zásadní je poté u osob s diagnostikovanou cukrovkou.

Základem snížení krevního cukru je změna stravovacích návyků, především tedy omezení potravin s vysokým glykemickým indexem (potraviny bohaté na cukry) a naopak upřednostnění surovin s nízkým glykemickým indexem, které obsahují méně cukru a vyšší množství vlákniny.

Hladinu cukru v krvi však ovlivňuje mnoho dalších faktorů, jako je například pohyb, spánek nebo pitný režim. Opatření, která můžete učinit, jsou zejména:

konzumace menších porcí jídla,

dodržování vyváženého jídelníčku a pitného režimu,

pravidelný pohyb,

konzumace dostatku vlákniny,

přiměřený přísun bílkovin a tuků,

dostatek spánku,

omezení kouření a alkoholu,

omezení stresu,

udržování zdravé váhy.

