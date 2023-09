Těhotenská cukrovka: jak může ohrozit vaše dítě a proč je důležitá včasná léčba?

Jak těhotenská cukrovka vzniká?

V první řadě je důležité si ujasnit, že těhotenská cukrovka je onemocnění matky, nikoli dítěte. Na počátku onemocnění stojí rostoucí se inzulinová rezistence, kdy placenta vytváří hormony, které oslabují účinnost inzulinu, což je hormon, jehož úkolem je snižovat hladinu glukózy v krvi. V těle matky se následně hromadí nadmíra cukru, který oslabený inzulin nezvládá regulovat. Dochází tedy k hyperglykémii.

Nadbytek glukózy se skrze placentu dostává k plodu a ovlivňuje rovněž i jeho hodnoty cukru. Ten se ukládá ve formě tuků. Přispívá navíc k rychlejšímu růstu dítěte, a tedy i vyšší porodní váze. Důsledkem však může být i zpomalený vývoj plodu.

Příčiny

Ženy, u kterých se cukrovka v těhotenství projeví, si obvykle vyčítají konzumaci sladkých potravin. Ty přitom na vznik potíží nemají žádný reálný vliv. Cukrovka by jim byla diagnostikována i tak. Zdravý organismus si totiž se sladkostmi běžně poradí. To, že tělu nijak neprospívají, je věc, která s tímto problémem nijak nesouvisí.

Přesný důvod vzniku nemoci není známý, existují ale určité predispozice, které riziko rozvoje cukrovky v těhotenství zvyšují. A čím více těchto faktorů daná žena splňuje, tím větší pravděpodobnost, že se cukrovce nevyhne, má. Těmi nejčastějšími faktory jsou:





Obezita

Věk nad 25 let

Výskyt diabetu v rodině

Těhotenská cukrovka během předchozího těhotenství

Opakovaný samovolný potrat

Porod mrtvého plodu

Předchozí porod plodu s váhou větší než 4 kilogramy

Jaké má těhotenská cukrovka příznaky?

Vzhledem k tomu, že jsou hodnoty cukru v krvi zvýšeny jen mírně, nemá většina žen vůbec žádné příznaky těhotenské cukrovky. Někdy se však může objevit výrazná žízeň a s ní spojený vyšší příjem tekutin.

Test na těhotenskou cukrovku

První změny v krvi se obvykle objevují mezi 24. a 28. měsícem těhotenství. Právě v tomto období by se každá těhotná žena měla v rámci rutinní předporodní péče podrobit takzvanému orálnímu glukózovému tolerančnímu testu (oGTT), tedy test na cukrovku v těhotenství. Během toho nastávající matka vypije na lačno 75 gramů glukózy rozpuštěné ve vodě. Následuje vyšetření hladiny cukru, a to zhruba za 120 minut.

U žen, u kterých se vyskytuje více rizikových faktorů, se k testu přistupuje už mezi 16. a 18. týdnem těhotenství.

Co jíst před testem na těhotenskou cukrovku?

Chystáte se na vyšetření na těhotenskou cukrovku a lámete si hlavou s tím, zda máte před testem dodržovat nějaký speciální režim? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Den před testem si není potřeba odpírat jakékoli pochutiny, naopak je třeba konzumovat takovou stravu, na kterou jste zvyklá. Jíst byste neměla pouze 8 hodin před vyšetřením, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Před testem je rovněž třeba vynechat ochucené nápoje a pít pouze čistou vodu.

Léčba těhotenské cukrovky

Žena, u které se potvrdí pozitivní oGTT, by měla navštívit diabetologa a pravidelně k němu docházet až do porodu. Inzulinovým injekcím se většina budoucích matek vyhne. Lékař jim pravděpodobně naordinuje speciální dietu a doporučí pravidelný pohyb. Pokud hladinu cukru v krvi stoupá i přes dodržování diety, přistoupí se na podávání inzulinu.

Jídelníček při těhotenské cukrovce

Zajímá vás, jaký má těhotenská cukrovka jídelníček a zda souvisí s těhotenskou cukrovkou dieta? Jak už to tak u cukrovky bývá, úprava stravy je skutečně na místě. Základem diety je vynechání takzvaných rychlých cukrů, tedy potravin, obsahující řepný cukr, jako jsou sladkosti či slazené nápoje. Žádné redukční diety ani diety bez cukrů nepřicházejí v těhotenství v úvahu! Dítě pro svůj vývoj potřebuje dostatek energie, kterou získává mimo jiné z cukrů. Rychlé cukry se proto nahradí cukry pomalými, tedy polysacharidy, po nichž hladina glykémie v krvi stoupá výrazně pomaleji Ty jsou obsaženy například v:

Pečivu

Luštěninách

Těstovinách

Rýži

Každá těhotná diabetička by měla pamatovat, že i tyto pomalé cukry mohou rapidně zvýšit hladinu glukózy v krvi, a to v případě, že jich žena zkonzumuje velké množství. Doporučuje se proto jíst šestkrát až sedmkrát denně po menších porcích s tím, že každé jídlo by mělo obsahovat maximálně 70 gramů cukrů, ideální je však 30 až 50 gramů. Konkrétní množství cukru však stanoví dietolog.

Těhotenská cukrovka: hodnoty

Jaké hodnoty při těhotenské cukrovce dodržovat? Cílové hodnoty u gestačního diabetu jsou dle doporučení České diabetologické společnosti:

nalačno do 5,3 mmol/l

1 hodinu po jídle do 7,8 mmol/l

za 2 hodiny po jídle do 6,7 mmol/l

Tyto hodnoty je samozřejmě zapotřebí pravidelně kontrolovat pomocí měření glykémie, a to ideálně nalačno a pak vždy zhruba hodinu po každém hlavním jídle. V případě opakujících se vyšších hodnot je nutné hladinu krevního cukru dočasně korigovat pomocí inzulinu, který si pacientka aplikuje před jídlem.

Rizika těhotenské cukrovky

Pokud není těhotenská cukrovka včas odhalena a nezahájí se potřebná léčba, zvyšuje se riziko vzniku dalších těhotenských komplikací. Konkrétně ženě hrozí vysoký krevní tlak, preeklampsie, zvýšený výskyt infekcí a porodní poranění. Co se týče plodu, jelikož zvýšená hladina cukru prostupuje skrze placentu, hrozí mu:

Dětská obezita

Organomegalie, tedy zvětšení některých orgánů – jater, sleziny či srdce

Mozková dysfunkce

Zrychlený vývoj a vyšší porodní váha

Dechové potíže

Horší průběh novorozenecké žloutenky

Cukrovka 2. typu v dospělosti

Smrt v posledních týdnech těhotenství

Těhotenství a porod

Péče o diabetičky během těhotenství je v tomto ohledu velmi podobná té, kterou dostávají zdravé rodičky. Odlišný je jen počet ultrazvukových vyšetření. Žena trpící cukrovkou jich musí absolvovat více, konkrétně by se od 24. týdne měla na kontrolu dostavovat každý třetí týden. S blížícím se datem porodu se frekvence kontrol ještě zvyšuje.

Pokud žena dodržuje doporučení, která dostala od lékaře a nepodceňuje léčbu, probíhá těhotenství zpravidla bez komplikací. Ale v případě, že nedojde k porodu ve stanoveném termínu, musí být uměle vyvolán. S cukrovkou se totiž nesmí přenášet.

Těhotenská cukrovka po porodu

Těhotenská cukrovka s porodem obvykle končí. Ihned po porodu se tedy vysazuje inzulín a ruší diabetická dieta. Zhruba tři měsíce po porodu se pak provádí kontrolní glukózový toleranční test, který potvrdí, že cukrovka již odezněla a nedošlo k rozvoji jiného typu. Ženy, které prodělaly těhotenskou cukrovku, mají o 20 až 30 % vyšší pravděpodobnost, že se u nich v budoucnu vyskytne diabetes druhého typu.