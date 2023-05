Sex v těhotenství může zlepšit vaši kondici i imunitu. Kdy s ním přestat?

Těhotenství a sex: je to bezpečné?

Vaše vyvíjející se dítě je chráněno plodovou vodou ve vaší děloze a také silnými svaly samotné dělohy. Pokud váš lékař nezmíní konkrétní důvody, jako je riziko předčasného porodu nebo problémy s placentou, není důvod, proč byste neměly mít pohlavní styk. Za normálních okolností je naprosto bezpečný pro vás, vašeho partnera i vaše nenarozené miminko.

Ženy, které v těhotenství nejen při pohlavním styku zažívají orgasmus, mohou navíc těžit z uklidňujících vlivů zvýšeného krevního oběhu a hormonů, které se při něm uvolňují. Tyto účinky působí nejen na nastávající matky, ale zároveň i na jejich dítě. Mezi benefity sexu v těhotenství patří:

Lepší orgasmy . Zvýšený průtok krve do genitálií by mohl znamenat zvýšený počet silnějších orgasmů.

. Zvýšený průtok krve do genitálií by mohl znamenat zvýšený počet silnějších orgasmů. Udržování kondice . Sex spaluje kalorie a může pomoci udržet oba partnery v lepší fyzické kondici.

. Sex spaluje kalorie a může pomoci udržet oba partnery v lepší fyzické kondici. Spojení mezi partnery . Některé páry zjišťují, že sexuální aktivita během těhotenství je více sbližuje.

. Některé páry zjišťují, že sexuální aktivita během těhotenství je více sbližuje. Posílení imunitního systému . Odborníci zjistili, že sex zvyšuje tzv. IgA, což je protilátka, která pomáhá předcházet nachlazení a dalším infekcím.

. Odborníci zjistili, že sex zvyšuje tzv. IgA, což je protilátka, která pomáhá předcházet nachlazení a dalším infekcím. Větší pocit štěstí štěstí. Orgasmy uvolňují endorfiny, které mohou matce a dítěti pomoci cítit se šťastně a uvolněně.

Pozor si dejte na infekce

Během těhotenství je obzvláště nezbytné, aby žena chránila sebe a své dítě před sexuálně přenosnými infekcemi. To znamená používat bariérovou antikoncepci, jako jsou kondomy nebo pesar, a to při jakékoli sexuální aktivitě s novými sexuálními partnery.

Zvýšená chuť na sex během těhotenství

V důsledku hormonálních změn některé ženy zjišťují, že jejich sexuální apetit oproti době před těhotenstvím vzrostl. K tomu dochází nejčastěji se začátkem druhého trimestru. Co tuto potřebu stimuluje? Zvýšená sexuální touha se připisuje z 50 % zvýšenému průtoku krve v těle, a to včetně pánevní oblasti.

Tato krev proudí do vulvy, pochvy, klitorisu a pánve a překrvuje tak veškeré tkáně. Pocity jsou pro každou ženu individuální, zatímco se některá může cítit příjemně, jiná naopak podrážděně nebo někde mezi tím. Dalším důvodem větší sexuální touhy jsou zvýšené hladiny těhotenských hormonů.

Změní se sex při těhotenství?

Prožitek z pohlavního styku během těhotenství se může změnit, ovšem pro každého jiným způsobem. Kvůli hormonům mohou některé ženy pociťovat, že je jejich pochva méně zpevněná. Může to způsobit kombinace faktorů, jako je zvýšený těhotenský výtok, který chrání miminko před infekcemi, a posunuté hladiny hormonů.

Jiným nastávajícím maminkám mohou naopak připadat svaly pánevního dna v tomto období příliš těsné, protože se genitálie také mohou stát citlivějšími, což sex bohužel obvykle spíše znepříjemňuje. Pokud vás trápí zrovna tento problém, zkuste věnovat více času předehře, abyste se uvolnily.

Také můžete zcela vynechat proniknutí a dosáhnout orgasmu jinými způsoby. Některé ženy si mohou v období těhotenství naopak sex užívat více než kdy dříve a dosáhnout orgasmu snadněji právě díky vyššímu průtoku krve a zvýšené hladině hormonů.

Sex v těhotenství: polohy, které se doporučují

Dokud vám vaše břicho nebrání ve vašich oblíbených polohách, není důvod ke změně. V pozdějších fázích těhotenství by si páry ale měly spíše vybírat pozice, které na těhotenské bříško netlačí, jako například misionářská poloha. Této poloze se tedy raději vyhněte.

Pokud žena leží na zádech, může váha dítěte vyvinout zvláštní tlak na její vnitřní orgány nebo hlavní tepny. Těhotná žena se tak může cítit pohodlněji v polohách, při kterých může snáze kontrolovat hloubku a rychlost průniku. Pohodlné pozice mohou být například ty, při kterých je partnerka na svém partnerovi, leží vedle sebe nebo sedí na okraji postele.

Sex na konci těhotenství

Mnoho studií dospělo k závěru, že sex během těhotenství nemá žádnou spojitost se zvýšeným rizikem předčasného porodu, a to ani na konci těhotenství. Je ovšem možné, že orgasmus nebo sexuální penetrace mohou v pozdní fázi těhotenství vyvolat Braxton-Hicksovy kontrakce neboli poslíčky.

Poslíčci jsou mírné kontrakce, které většina žen pociťuje ke konci těhotenství. Tyto kontrakce však nenaznačují ani nevyvolávají porod. Pouze pomáhají vašemu tělu se na něj připravit. Neměly by tedy být důvodem k obavám. Pokud však lékař považuje ženu za vysoce rizikovou, může jí doporučit, aby se vyhýbala pohlavnímu styku během celého těhotenství nebo jen v průběhu jeho poslední fáze.

Orální a anální sex v těhotenství

Orální sex je také za normálních okolností naprosto bezpečný během celého těhotenství. Partner by se však měl vyvarovat vhánění vzduchu do pochvy těhotné ženy, protože zde existuje riziko vzduchové embolie, kdy vzduchová bublina blokuje krevní cévu. Ačkoli je vzduchová embolie velmi vzácná, může být ohrožující pro ženu i pro dítě.

Ani anální sex dítěti neublíží, ale může být velmi nepříjemný, zejména pokud žena trpí hemoroidy v souvislosti s těhotenstvím. Páry by se však měly vyvarovat análního sexu následovaného vaginálním sexem, protože by to mohlo způsobit šíření bakterií z konečníku do pochvy a vyvolat infekci. To platí nejen v těhotenství.

Nechuť na sex v těhotenství

Nízké libido a s ním spojená nechuť na sex je výsledkem kolísajících hladin estrogenu a progesteronu. Dále také nevolnost, únava, stres a přírůstek hmotnosti mohou ovlivnit váš sexuální apetit, zejména během prvního trimestru.

Pokud je to váš případ, buďte naprosto v klidu, tento stav pravděpodobně nebude trvat celé těhotenství. Většina žen zažívá střídání období, kdy na pohlavní styk nemají ani pomyšlení, s obdobím, kdy po něm naopak touží častěji, než tomu bylo předtím. Dopřejte si tedy čas a zkuste v těchto dnech najít jiný způsob, jak posílit intimní pouto s vaším partnerem.

Kdy přestat se sexem v těhotenství?

Porodní asistentka nebo lékař může ženě doporučit, aby se během těhotenství vyhýbala pohlavnímu styku a dokonce i jakékoli sexuální stimulaci vedoucí k orgasmu, pokud se u ní projevil některý z následujících stavů:

Problémy s děložním čípkem, které by mohly zvýšit pravděpodobnost potratu nebo předčasného porodu

Těhotenství s dvojčaty

Placenta praevia, kde placenta částečně nebo zcela zakrývá vstup do děložního hrdla

Cervikální nekompetence, kdy se předčasně otevírá děložní hrdlo

Historie předčasného porodu

Značná ztráta krve nebo nevysvětlitelné vaginální krvácení

Unikající plodová voda

