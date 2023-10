Sklerotizace žil dolních končetin je stále žádanější

SUMMARY

I have been working as a nurse in the private angiological outpatient department for 2 years. Since my coming to this department the interest in sclerotherapy has increased severalfold. Therefore I decided to make you acquainted more detailed with this method of treatment for varicose veins and to inform you about a new form of sclerotherapy – so called foam sclerotherapy – which is still not carried out in our department.

Sklerotizace je postup užívaný při léčbě žilních varixů. Její podstatou je aplikace sklerotizační látky do lumen žíly s její následnou obliterací a fibrotizací. Tím jsou takto ošetřené varixy vyřazeny z žilní cirkulace. Varix je vakovitě rozšířená, vinutá žíla, žilní městek. Často bývá součástí obrazu žilní insuficience dolních končetin, která se projevuje otoky a záněty (tromboflebitis), v některých případech i bércovým vředem (ulcus cruris).

Každé sklerotizaci předchází angiologické vyšetření počínající kompletní anamnézou. Fyzikální vyšetření je zaměřeno zejména na jizvy po předchozích operacích, rozsah a lokalizaci varixů, stav kůže, přítomnost vředu, stav prokrvení končetiny. Pomocí duplexní sonografie se ověřuje průchodnost hlubokého žilního systému a mapují se zdroje refluxu. Vyšetřuje se hlavně ústí vaena saphena parva a vaena saphena magna. Dále se pátrá po insuficientních transfasciálních spojkách.





Role sestry při tomto vyšetření spočívá v přípravě sonografu a souvisejících pomůcek (Sonogel, buničina) a v seznámení pacienta s vyšetřením (aplikace Sonogelu, poloha při vyšetření – vleže, nejprve na zádech, později na břiše). Po ukončení vyšetření sestra připraví lékaři předpis se žádostí o kompresivní punčochy odpovídající výšce lokalizace varixů (podkolenní, polostehenní, stehenní, do pasu či punčocháče).

Postup a úloha sestry

Na základě celkového cévního vyšetření stanoví odborný lékař terapeutický plán (invazivní či neinvazivní metoda léčby). K neinvazivním postupům patří režimová opatření, kompresivní léčba a při zhoršení subjektivních potíží i podání venotonických léků (Detralex, Glyvenol atd). Naopak žilní operace či sklerotizace patří k invazivním metodám. Žilní operace (háčková flebektomie nebo CHIVA) se provádí u varixů většího rozměru a zejména tam, kde je přítomna insuficience v ústí kmenů v. saphena magna a parva nebo insuficience perforátorů.

U varixů bez kmenové insuficience se lze rozhodnout mezi žilní operací nebo sklerotizací. U retikulárních a metličkových venektázií je jednoznačnou volbou sklerotizace. Sklerotizaci vždy provádí lékař, sestra připravuje nástroje a asistuje při zákroku. Velice důležitá je také psychická příprava pacienta včetně zodpovězení všech dotazů. Pacient před vlastním výkonem podepisuje informovaný souhlas s výkonem (postup provedení zákroku, seznámení s péčí o končetinu po samotném výkonu – délka a způsob užívání komprese a výskyt eventuálních komplikací při jejich léčbě).

Postup sklerotizace roztokem

Podstatou sklerotizace je poškodit endotel varixu pomocí aplikované látky. Již po několika minutách dochází k poruše koagulace, kdy k žilní stěně adhezuje žilní trombus. Velice nutná je následná komprese punčochou, pomocí níž se natlačí žilní stěny k sobě a uzavřou žílu, která se následně fibrózně přestavuje a resorbuje v podkoží. Nejčastěji podávaným roztokem v naší ordinaci je Aethoxysklerol v 0,5% až 3% koncentraci (tabulka). Je nutné respektovat jeho nejvyšší dávku, která je 2 mg/kg tělesné hmotnosti/den, tj. např. u 70kg osoby 14 ml 1% roztoku.

Sklerotizaci provádí lékař injekčně venepunkcí postižené žíly DK. Z důvodu snazšího provedení u nás v ordinaci pacient při výkonu stojí (více se naplní žíly DK krví). Následně po venepunkci a aplikaci roztoku pokládáme pacienta do polohy vleže, sestra komprimuje místo vpichu, poté sterilně kryje a čtverec fixuje pruhem náplasti po celém obvodu končetiny. Následuje přiložení kompresivní punčochy.

Pacienta poučíme o správném nošení kompresivní punčochy (prvních 24 hodin ji nechává na končetině včetně sterilního krytí, další dny ji nechává přes den a na noc sundává). Podle rozsahu varixů mohou být prováděna opakovaná léčení (v odstupu 1–2 týdnů), přičemž úspěch závisí na dodržování komprese. Obvazy smějí být snímány jen při zdvižené DK a musejí být přiloženy při každém, byť krátkodobém vstávání. Při sklerotizaci metličkových žil se komprimuje končetina po dobu 2 týdnů, u středně velkých a velkých varixů 4 až 6 týdnů.

Postup pěnové sklerotizace

Alternativou je pěnová sklerotizace (pomocí pěny Aethoxysklerol), která je 2 až 3krát účinnější, proto je třeba užít poloviční až třetinové koncentrace. Na povrchu vzduchových bublinek, které pěnu tvoří, je stálá koncentrace látky, na rozdíl od roztoku, jehož koncentrace vlivem ředění s krví klesá. Pomocí dvou stříkaček a trojcestného ventilu si lze pěnu vyrobit v ordinaci před vlastním výkonem. O přesnosti aplikace se lze vizuálně přesvědčit duplexní sonografií, neboť pěna se s krví nemísí.

Tento způsob není vhodný pro metličkové varixy, naopak je vhodný pro varixy v terénu pokročilých kožních změn, například v okolí bércových vředů, po krvácení z varixů. Mezi výhody pěnové sklerotizace patří jednoduchost provedení, intenzivnější poškození žilní stěny, a tím i větší účinnost a snadnější průnik do komunikujících žil. Tento postup je minimálně invazivní a šetrný, ale zatím ho v naší ordinaci neprovádíme.

Komplikace

Po skončení řady sklerotizací vedoucích k úplnému odstranění varixů sestra objedná pacienta na preventivní kontrolu po 6 a 12 měsících od poslední aplikace léčivé látky. Aby se předešlo opakovanému výskytu varixů, a případně došlo k jejich úplnému vymizení, je nutné, aby pacient dodržoval několik zásad, se kterými ho seznámí sestra. Pacient je poučen o nošení kompresivních punčoch při větší zátěži (dlouhodobé stání, sezení, nošení těžkých břemen), o zařazení potravin a produktů s obsahem rutinu (pohanka) do jídelníčku a jsou mu doporučeny sportovní aktivity (plavání, jízda na kole). Sestra také pacienta naučí cviky, které podporují žilní návrat.

Stejně jako u ostatních lékařských zákroků mohou i u sklerotizace nastat některé komplikace. Nejobávanější a naštěstí vzácnou je hluboká žilní trombóza a plicní embolie (asi 1:10 000). Mezi nejčastější komplikace patří povrchová flebitida, aperiflabitida, vzácně se vyskytují i léze kožních senzitivních nervů. Poměrně častou komplikací (10–40 % případů) je hyperpigmentace kůže nad průběhem sklerotizovaných žil. Lze ji minimalizovat správnou koncentrací a dávkou sklerotizačního prostředku, přísnou intravazální aplikací, dostatečnou a dostatečně dlouhou kompresí. Hyperpigmentace kůže postupně ustupuje, vstřebávání může trvat řadu týdnů až měsíců. Vstřebávání lze podpořit aplikací mastí.

Mnohem vážnější komplikací je nekróza kůže, která vzniká při paravenózní aplikaci koncentrovaných roztoků. Toto nebezpečí lze snížit aspirací a používáním menších množství roztoků s nižší koncentrací. Při podezření na tuto komplikaci ihned ukončíme aplikaci látky a do postiženého místa aplikujeme fyziologický roztok. Jednou z nejzávažnějších komplikací je intraarteriální podání. Následkem je nekróza končetiny. Ihned aplikujeme heparin v infuzi a transportujeme pacienta do nemocnice na oddělení disponující trombolytickými metodami. Vzácné jsou alergické reakce a anafylaktický šok.

Mezi absolutní kontraindikace sklerotizačních metod patří alergie na sklerotizační látku, akutní a subakutní trombóza či flebitida, kontraindikace komprese a gravidita. Sklerotizační metoda není vhodná pro pacienty s imobilizovanou končetinou a s pokročilým celkovým onemocněním (ICHS, ICHDK s kotníkovými tlaky pod 80 mmHg). Mezi relativní kontraindikace patří naopak otok končetiny, alergická diatéza, diabetická polyneuropatie. Sklerotizace není vhodná pro pacienty s trombofilními a hyperkoagulačními stavy a pacienty s antikoagulační léčbou.

Závěr

Sklerotizace má pevné a plně opodstatněné místo mezi invazivními metodami léčby křečových žil. Nevyžaduje pracovní neschopnost ani žádná jiná omezení. Při správném provedení jde o metodu bezpečnou a málo rizikovou, která má dobré výsledky po zdravotní i estetické stránce. Doplňuje metody operační a je nezastupitelná u varixů menšího a malého kalibru.

Radka Špičková, DiS., MUDr. František Staněk, CSc. Ordinace pro cévní choroby, Plaňanská ulice, Praha (RadkaSpickova@seznam.cz)