Současné možnosti a trendy v oblasti monitorace pacientů s fibrilací síní

Na druhé straně rostoucí úspěšnost katetrizační a chirurgické ablace u fibrilace síní vede k využívání těchto postupů u vzrůstajícího počtu pacientů a také u pokročilejších stadií nemoci. Katetrizační ablace se během posledních let stala metodou volby pro pacienty s paroxyzmální či perzistující fibrilací síní, která vede k výrazným obtížím a je rezistentní na farmakologickou léčbu. Tato práce se zaměřuje na možnosti monitorace pacientů po katetrizační či chirurgické ablaci fibrilace síní s cílenou otázkou, kdy je možno bezpečně ukončit antikoagulační léčbu a přejít na léčbu antiagregační a modifikovat či vysadit léčbu antiarytmickou.

Treatment of atrial fibrillation, which belongs among the most common types of heart rhythm disorders in clinical practice, is undergoing profound changes in recent years, when the role of different therapeutic approaches is better defined and the role of non-pharmacological treatment to achieve and maintain sinus rhythm is increasing. With regard to capacity and economic background of specialized electrophysiological laboratories in the conditions of the Czech Republic the basic approach for most patients who suffer from this arrhythmia continues to be rhythm control, respectively ventricular rate control together with anticoagulation therapy.





On the other hand, the growing success of catheter and surgical ablation in atrial fibrillation leads to the use of these procedures among a growing number of patients and also in advanced disease stages. In recent years catheter ablation has become the method of choice for patients with paroxysmal or persistent atrial fibrillation, which leads to significant symptoms and is resistant to pharmacological treatment. This article focuses on the options of monitoring patients after surgical or catheter ablation of atrial fibrillation and targets the topic: when we can safely stop anticoagulation therapy and switch to antiplatelet therapy and modify or discontinue antiarrhythmic therapy.

Epidemiologie

Fibrilace síní (FS) postihuje přibližně 1–2 % populace v rozvinutých zemích.(1, 2) Výskyt onemocnění se zvyšuje v průběhu stárnutí až na 10 a více % při dosažení věku 80 let. S prodlužováním očekávané délky života se předpokládaný výskyt případů FS v populaci zvýší 2,5krát až 3krát.(3) Dále je nutno v každodenní klinické praxi kalkulovat s velkým počtem pacientů s asymptomatickou formou FS, kteří mají stejná rizika jako nemocní se symptomatickou formou. Zvýšené riziko vzniku této arytmie se typicky vyskytuje u lidí vyššího věku, více u mužů než u žen, při hypertenzi, srdečním selhání, infarktu myokardu, konzumaci alkoholu, mitrální stenóze, tyreotoxikóze, syndromu spánkové apnoe, metabolickém syndromu, vysoké tělesné výšce, obezitě a rodinné predispozici.(4, 5) U řady pacientů s FS není prokázáno žádné strukturální postižení myokardu.(6) Náklady na léčbu FS, zejména jejích komplikací, značně zatěžují rozpočet na zdravotní péči, kdy například ve Francii a Velké Británii představují 1 % výdajů na zdravotnictví a ve Spojených státech ročně dosahují výše 6,6 miliardy USD. Mortalita způsobená FS také významně roste: např. ve Spojených státech z 27,6 % na 100 000 obyvatel v roce 1980 na 69,8 % na 100 000 obyvatel v roce 1998.(7)

Současné možnosti monitorace

Standardem stanovení diagnózy FS je nadále záznam 12svodového EKG svodu během trvající arytmie. Alternativou jsou např. záznamy z mobilního monitoru záchranné služby, z monitorovacího systému na jednotkách intenzívní péče, z telemetrického monitorování na standardních lůžkových odděleních, ze standardního 12svodového EKG, z 24hodinového nebo vícedenního holterovského záznamu, z externích epizodních záznamníků EKG, z implantabilních podkožních záznamníků a v neposlední řadě z paměti kardiostimulátorů a kardioverterů-defibrilátorů.(8) Pro správné stanovení diagnózy FS je nutno volit adekvátní monitorovací techniku, zejména s ohledem na přítomnost či absenci symptomů a frekvenci obtíží.(9) Při každodenních symptomech je adekvátní 24hodinové holterovské monitorování. Při symptomech vyskytujících se jen několikrát týdně je vhodnou volbou 7denní EKG holterovský záznam. Při intermitentních epizodách je optimální monitorování epizodním záznamníkem EKG.

U vybraných jedinců s kompletní provedenou diagnostikou s dosud negativním nálezem a jasným klinickým podezřením na arytmii je možné pro diagnostiku použít implantabilní monitorovací systém. (10) Efektivita záchytu epizod FS dle jednotlivých použitých metod je srovnána na Obr. 1.

Pečlivá monitorace před zahájením léčby umožní charakterizovat typ FS včetně některých elektrofyziologických mechanismů arytmie, např. dokumentaci frekventních síňových extrasystol jako spouštěče arytmie, vagových mechanismů inicializace FS, síňové tachykardie apod. Pokud je u pacienta s FS současně dokumentován typický flutter síní, je indikována extenze katetrizační ablace FS o ablaci kavotrikuspidálního istmu. Nízká amplituda vln F na 12svodovém EKG spolu s krátkou průměrnou dobou cyklu je velmi často strukturálního postižení myokardu levé síně. Efekt katetrizační ablace FS v tomto terénu, nastolení a udržení sinusového rytmu je výrazně obtížnější ve srovnání s nemocnými s normální morfologií levé síně.(11)

Monitorace pacientů se strategií kontroly frekvence

V případě chronické akceptované FS by mělo být ke kontrole frekvence využíváno standardní holterovské monitorování. Jestliže ve studiích RACE(12) a AFFIRM(13) byly považovány za vyhovující srdeční frekvenci 60–80/min v klidu a 90–115/min při střední fyzické zátěži, je v současné době posun k volnější kontrole komorové odpovědi s klidovou TF až do 110/min (tzv. leniente kontrola SF) na základě recentně publikované studie RACE II.(14) U pacientů se srdeční resynchronizační léčbou a současnou chronickou FS indikujeme 24hodinové holterovské monitorování ke kontrole procenta biventrikulární (BiV) stimulace s cílem dosáhnout více než 90% stimulace ve sledovaném období. U nemocných pod 80 % BiV stimulace pak provádíme katetrizační ablaci AV junkce. Holterovská monitorace nám navíc u této skupiny pacientů umožní i analýzu skutečné hemodynamicky efektivní stimulace od splynulých stahů a zcela neefektivní stimulace.(15)

Monitorace pacientů se strategií kontroly rytmu

Cílem terapie po provedené katetrizační či chirurgické ablaci je udržení sinusového rytmu. Standardní holterovské monitorování však není u těchto nemocných dostatečně prediktivní. Výsledky studií, které sledují pacienty po katetrizační ablaci FS, prokazují, že recidivy arytmie jsou velmi často asymptomatické a s narůstajícím odstupem od ablačního výkonu stále více sporadické. Relativní podíl asymptomatických epizod FS nebo jiných síňových tachykardií v souvislosti s provedenou ablací je dokonce vyšší po ablaci než před ní.(16) Proč tomu tak je, není zcela jasné. Podíl na tom může mít ovlivnění autonomní srdeční modulace, změna elektrofyziologického mechanismu arytmie či prostý placebo efekt vlastního intervenčního výkonu. Ablační výkon může dokonce u řady pacientů vést k přechodné akceleraci symkóze, ptomů FS.(17)

Výskyt arytmie v prvních 3 měsících po ablaci (u 20–50 % pacientů) je velmi často přechodným projevem hojících se lézí v souvislosti s vlastním principem ablace.(18) Většina elektrofyziologických laboratoří doporučuje z těchto důvodů antiarytmickou léčbu po dobu prvních 3 měsíců a vlastní efekt ablace je následně ověřován až po jejím vysazení. Po ablaci FS nedochází jen k rekurencím FS, ale často se vyskytují i nové morfologie – nejvíce síňové tachykardie a levosíňové fluttery.(19) Pravděpodobnost záchytu arytmie, a tím i přesnost odhadu celkové zátěže („burden“) arytmií se zvyšují s celkovou délkou monitorace.(20) Proto je nejvyšší v případě kontinuálního monitorování pomocí implantovaného přístroje – buď kardiostimulátoru, nebo kardioverteru-defibrilátoru, nebo za využití podkožních implantabilních systémů bez endovazálních elektrod.(21)

Řada českých arytmologických pracovišť má dlouholeté zkušenosti se systémem Reveal XT (Medtronic Inc, Minneapolis, MN, USA), který je implantován do podkoží v oblasti levého prekordia. Monitorace je možná až po dobu 3 let, systém umožní detekci posledních 22,5 min záznamů EKG z epizod aktivovaných pacientem a 27 min záznamů EKG automaticky detekovaných a předem definovaných arytmií. Určitou nevýhodou je i řada nespecifických záznamů, které jsou jasnými myopotenciály a nikoliv epizodami FS, které pak znepřesňují počet klinicky relevantních epizod FS. Nově vyvíjené systémy se snaží potlačit tyto negativní záznamy jinou konstrukcí detekčních elektrod (celkem 3) a mají možnost být spojeny se systémem dálkové monitorace arytmií pomocí některého z typů monitoringu – např. Biomonitor (Biotronik, SE, Berlín, SRN).(22)

Na základě všeobecného konsenzu o monitoraci nemocných po provedené katetrizační, resp. chirurgické ablaci je evidentní, že pacienti po ablaci FS by měli být sledováni v tříměsíčních intervalech po dobu prvního roku a dále v 6měsíčních intervalech po dobu druhého roku. Při všech ambulantních návštěvách by měl být dokumentován rytmus na standardním 12svodovém EKG a pacienti by během prvního roku měli navíc absolvovat několikadenní kontinuální monitorování EKG.(23, 24) Každé pracoviště má vypracovaný standardizovaný individuální algoritmus monitorace pacientů po provedené katetrizační ablaci FS. Na I. interní klinice – kardiologické v Olomouci jsou po dobu prvních 3 měsíců nemocní sledováni v místě bydliště a je jim provedeno minimálně 1 standardní 24hodinové holterovské monitorování. Pacienti jsou poté podrobně monitorováni před 6měsíční a 12měsíční ambulantní kontrolou a způsob monitorace je individualizován dle klinického obrazu a symptomatologie.

Jako nejefektivnější se nám jeví epizodní EKG záznamník s automatickou detekcí arytmií (Loop Recorder, Vitaphone, Chemnitz, SRN) s deklarovanou 96% detekcí arytmií, nebo kartový záznamník pro pacientem detekované události (Vitaphone 100 IR, Vitaphone, Chemnitz, SRN), a to za využití transtelefonní monitorace. Nevýhodou druhého systému oproti kontinuálnímu monitorování je nižší detekce asymptomatických arytmií. Telemonitorace popsaným systémem je realizována jako webová aplikace, kde je možné pacienty k monitorování objednávat a současně prohlížet výsledky ve formě EKG záznamů nebo jejich konečné analýzy poskytované externím hodnotitelem (Obr. 2). Alternativou je minimálně dvojnásobné absolvování 7denního holterovského monitorování.

Klinický význam monitorace pro strategii antikoagulační a antiarytmické léčby

Jednou z velmi důležitých otázek v každodenní klinické praxi ambulantního kardiologa a internisty je, kdy po provedení katetrizační ablace ukončit antikoagulační léčbu a přejít na léčbu antiagregační. Rozhodnutí o ukončení antikoagulace závisí na: 1. absenci recidiv FS jako výsledek opakované monitorace podle doporučeného protokolu, 2. stanovení obecného tromboembolického rizika pacienta. U nemocných s nízkým tromboembolickým rizikem (CHA2DS2-VASC2 skóre 1 a méně) je důkaz o dlouhodobé eliminaci arytmie jasným signálem přechodu na kyselinu acetylsalicylovou (ASA). Naopak u pacientů s vyšším rizikem tromboembolických komplikací je nutné kontinuální pokračování antikoagulační léčby i při negativní detekci arytmie, protože pozdní recidivy se vyskytují až u 40 % ablovaných v průběhu 5 let po výkonu.(25)

Závěr

Adekvátní monitorace nemocných s fibrilací síní je klíčem k volbě správné terapie jak farmakologické, tak nefarmakologické. Nejdůležitější je pátrání po asymptomatických epizodách FS, které jsou často bohužel právě příčinou nejzávažnějších tromboembolických komplikací této arytmie. Právě stále větší využití telemedicíny v této oblasti přispěje k lepší bezpečnosti terapeutických postupů, volbě optimální farmakologické terapie a možná i přehodnocení efektivity řady dnes již rutinně prováděných intervenčních výkonů, včetně katetrizační ablace. Je možné, že např. katetrizační uzávěr ouška levé síně jak transseptálním přístupem, tak z epikardiální punkce může být v krátké budoucnosti rovnocenným postupem v prevenci tromboembolických komplikací a zlepšení prognózy pacienta vůči opakované katetrizační ablaci v terénu strukturálně postižené levé síně.

O autorovi: Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, MUDr. Tomáš Skála, doc. MUDr. Petr Heinc, Ph. D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, I. interní klinika – kardiologická

e-mail: milos.taborsky@fnol.cz