Spalničky v těhotenství plod nutně ohrozit nemusí. Záleží na jeho stáří

Před zahájením plošného očkování v roce 1982 bylo v České republice hlášeno kolem 50 tisíc nemocných ročně. Spalničky v tu dobu představovaly nebezpečí hlavně pro malé děti ve věku 4 a 5 let, které jejich následkům v některých případech podléhaly. Dnes se úmrtnost na tuto nemoc podařilo prakticky eliminovat. Mimo jiné i kvůli odpůrcům očkování v Evropě a v USA se však vyskytují epidemie s desítkami tisíc nakažených, a to i v oblastech, kde byla nemoc v minulosti již vymýcena.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění virového původu a v celosvětovém měřítku představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí dětí předškolního věku. Infekce se přenáší kapénkami s tím, že vstupní branou jsou sliznice nosohltanu a spojivek. Následně se virus dostává také do lymfatického systému. Inkubační doba nemoci je přibližně 13 dní, pro své okolí je však pacient infekční už zhruba 2 až 4 dny před vysetím vyrážky a zůstává nakažlivý ještě asi 4 dny po jejím ústupu.

Kromě malých dětí jsou nemocí ohroženy také těhotné ženy. O to víc, pokud proti spalničkám nejsou očkovány anebo je neprodělaly v dětském věku. Podobně jako u planých neštovic, i v tomto případě totiž platí, že si tělo vůči onemocnění tvoří trvalou imunitu. Ta je pak mateřským mlékem přenášena také na kojence, kteří jsou proti spalničkám tímto způsobem chráněni zhruba prvních šest měsíců svého života.

Příznaky spalniček

Onemocnění se projevuje:

Horečkou až 40 stupňů Celsia

Rýmou

Kašlem

Zánětem spojivek

Na sliznici se přitom objevují bělavé tečky se zarudlým okolím. Zhruba čtvrtý den horečky se za ušima a na obličeji vysévá typická splývavá vyrážka, která následně postupuje na krk, trup a končetiny. Vyrážka přetrvává zhruba 5 dní a pak stejným způsobem také ustupuje.

Spalničky a těhotenství

Vzhledem k tomu, že jsou pacienti nakažliví už v době, kdy se u nich neprojeví typická vyrážka, nelze vyloučit, že se těhotná žena dostane do kontaktu s infikovanou osobou. Nejlepší ochranou je proto onemocnění v dětském věku anebo očkování, které však lze absolvovat pouze před otěhotněním. Během gravidity se vakcína jako prevence už aplikovat nedá.

Pokud se stane, že těhotná žena spalničkami skutečné onemocnění, hraje důležitou roli to, v jakém stádiu těhotenství se nachází. Obecně platí pravidlo, v čím dřívější fázi se nakazí, tím ohroženější je plod, popřípadě embryo. Je dobře známo, že první trimestr je pro dítě v otázce vývoje naprosto zásadní. Právě v prvních 12 týdnech těhotenství je také největší riziko potratu či vzniku vývojových vad, a to i vlivem vnějších faktorů, jako jsou například infekční nemoci.

V případě, že se nastávající matka nakazí v rané fázi těhotenství, hrozí jí kromě samovolného potratu také riziko, že bude mít její dítě například vadu zraku či sluchu, mentální postižení a srdeční poruchu. Po čtvrtém měsíci těhotenství je postižení nenarozeného dítěte sice výrazně nižší, protože jsou orgány v podstatě vyvinuty, ale i přesto může plod ohrozit na životě. Infekce může rovněž vyvolat předčasný porod či způsobit rozštěp rtu či patra. Nenarozenému dítěti hrozí rovněž úmrtí.

Prevence spalniček

Ženy, které se nachází v reprodukčním věku anebo se vyloženě chystají otěhotnět, by si u lékaře měly nechat prověřit svůj imunitní stav vůči spalničkám. A pokud se ukáže, že imunní nejsou, měly by se nechat očkovat vakcínou MMR a s pokusy o otěhotnění počkat alespoň 4 týdny od její aplikace.

Ačkoli se těhotným ženám vakcína aplikovat nedá, v případě, že se nechají očkovat v době nepoznané gravidity, není to důvod pro ukončení těhotenství. Přestože existuje možnost, že by vakcína mohla mít na embryo negativní vliv, na světe neexistuje známý případ, kdy by MMR vakcína plod skutečně poškodila. Během kojení se žena naopak očkovat může, aniž by tím riskovala negativní vlivy na kojené dítě.

Co dělat v případě, že jste přišla do styku s nakaženou osobou?

Těhotné ženy, které nejsou vůči spalničkám imunní a přišly do kontaktu s nakaženou osobou, by měly okamžitě kontaktovat svého lékař. Ten by jim měl v následujících 6 dnech aplikovat nitroděložní imunoglobulin, což je preparát protilátek, který obsahuje i protilátku proti spalničkám. Některým ženám se v tomto případě podává i MMR vakcína. Ještě předtím se ale provádí test na protilátky v krvi. Ženám, které spalničky prodělaly v dětství nebo se nechaly očkovat, by totiž nákaza hrozit neměla.