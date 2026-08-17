Strava při refluxu: jaké potraviny pálení žáhy zmírňují nebo ho naopak zhoršují

Gastroezofageální reflux (GERD) vzniká ve chvíli, kdy dolní jícnový svěrač neplní svou funkci a žaludeční kyselina se vrací zpět do jícnu. Typickými projevy jsou pálení žáhy, kyselá chuť v ústech, říhání, pocit plnosti nebo tlak za hrudní kostí. Tyto obtíže dokáží člověku pěkně znepříjemnit každodenní život.
Jak strava ovlivňuje reflux?
Za vznikem refluxu stojí oslabený dolní jícnový svěrač, který za běžných okolností brání návratu potravy a žaludeční kyseliny zpět do jícnu. Některé potraviny mohou tento svěrač uvolňovat nebo zpomalovat vyprazdňování žaludku. Kyselina v něm pak zůstává déle a snáze se dostává zpět do jícnu, kde vyvolává podráždění sliznice.
Potíže mohou zhoršovat některé potraviny i nevhodné stravovací návyky. Velké porce, přejídání nebo jídlo krátce před ulehnutím zvyšují tlak v žaludku a mohou příznaky refluxu ještě zesílit.
Potraviny, které mohou pomoci potíže zmírnit
Při refluxu se doporučuje do jídelníčku zařazovat lehce stravitelné potraviny s vyšším obsahem vlákniny, které podporují trávení a zároveň snižují riziko přejídání. Ideální jsou mimoto potraviny s vyšším obsahem vody nebo nižší kyselostí.
Mezi vhodné potraviny patří zejména:
• Celozrnné obiloviny: ovesné vločky, celozrnné pečivo či hnědá rýže.
• Ovoce: banány, jablka nebo hrušky.
• Vařená či dušená zelenina: brokolice, mrkev, květák, okurka či zelené fazolky.
• Libové zdroje bílkovin: kuřecí nebo krůtí maso a ryby,
• Kvalitní rostlinné tuky: olivový olej, avokádo nebo menší množství ořechů.
• Nízkotučné mléčné výrobky: bílý jogurt, tvaroh nebo kefír.
Ke zklidnění podrážděného trávicího traktu může přispět dále zázvor a dobře snášen bývá také meloun.
Které potraviny reflux zhoršují?
Řada potravin je naopak spojována s častějším výskytem pálení žáhy. Nejčastěji jde o pokrmy s vysokým obsahem tuku nebo výrazně kořeněná jídla, která zpomalují vyprazdňování žaludku, popřípadě uvolňují dolní jícnový svěrač.
Mezi nejčastější spouštěče refluxu patří:
• smažená a tučná jídla,
• fast food a průmyslově zpracované potraviny,
• tučné uzeniny,
• rajčata a výrobky z nich,
• citrusové ovoce a džusy,
• čokoláda,
• káva a další kofeinové nápoje,
• alkohol,
• sycené nápoje,
• ostré koření (chilli nebo pepř),
• máta, cibule a česnek.
Je však třeba mít na mysli, že reakce na jednotlivé potraviny je individuální. To, co u jednoho člověka vyvolá potíže, jiný snáší bez problémů. Pomoci v tomto ohledu může vedení si stravovacího deníku, díky němuž lze vlastní spouštěče lépe odhalit.
Nejde jen o to, co jíte, ale také jak
Při refluxu se doporučuje jíst menší porce několikrát denně, nepřejídat se a pokrm důkladně rozkousat. Večeři byste si zároveň měli dát nejméně tři hodiny před spaním. Po jídle přitom není vhodné si ihned lehat ani vykonávat intenzivní fyzickou aktivitu.
Některým lidem může od nepříjemných potíží ulevit spánek s mírně zvýšenou horní polovinou těla. Pokud je reflux spojen s nadváhou, bývá přínosná také postupná redukce hmotnosti, která snižuje tlak na žaludek a může zmírnit návrat žaludečních šťáv do jícnu.
Jak si rychle ulevit od pálení žáhy?
Při občasných obtížích může pomoci vypít sklenici vody, zůstat ve vzpřímené poloze nebo se krátce projít. Krátkodobou úlevu mohou přinést také volně prodejná antacida, která neutralizují žaludeční kyselinu.
Pokud se ale reflux opakuje pravidelně nebo je spojen s bolestí při polykání, výrazným hubnutím či častým zvracením, je vhodné vyhledat lékaře. Ve většině případů nicméně dlouhodobá úprava jídelníčku a stravovacích návyků představuje účinný způsob, jak projevy refluxu zmírnit a předejít jejich opakování.
Zdroje: hopkinsmedicine.org, health.harvard.edu, asge.org