Svalová horečka může člověka na několik dní vyřadit z běžného fungování. Co ji způsobuje?

Dali jste si během tréninku pořádně do těla, protože se snažíte dostat do skvělé formy? Nebo jste se snad rozhodli začít s běháním, ale místo toho, abyste to vzali zvolna, jste se do toho pustili s pořádnou vervou? Pokud se druhý den vlivem nesnesitelné bolesti svalů nemůžete ani hnout, na vině je s největší pravděpodobností svalová horečka. Prozradíme, jak ji co nejrychleji překonat.