Systém péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou

Až 90 % z nich umíralo během prvního roku života, ostatní byly výrazně invalidizovány. Péče v rámci multidisciplinárního zdravotnického týmu je propojena již od prenatálního věku. Spočívá v úzké spolupráci pediatrů, dětských kardiologů, kardiochirurgů s genetiky a porodníky. Velmi důležitou roli v tomto týmu představují také erudované sestry. V současné době se až 80 % dětí s VSV dožívá dospělosti s dobrou kvalitou života, integrují se do společnosti a reprodukují. Většinou jsou asymptomatičtí, přesto ohroženi možnými pozdními komplikacemi, o kterých nejsou často informováni. Všichni tito pacienti vyžadují vysoce specializovanou kardiologickou péči a musejí být trvale sledováni v dětství i v dospělosti. V roce 1998 byla na naší klinice založena specializovaná ambulance pro pacienty s vrozenou srdeční vadou v dospělosti. Přebíráme pacienty po dovršení 18 let – od dětských specialistů v rámci FN Brno, regionálních dětských kardiologů – a také dospělé a dospívající pacienty i od lékařů z jiných zařízení převážně z Moravy, ale také z celé České republiky. V současné době sledujeme zhruba 700 dospělých pacientů s VSV. Soubor tvoří ze 48 % pacienti po kardiochirurgické operaci. Rozdělení a počty jednotlivých vad jsou uvedeny v grafech 1, 2.

Dělení VSV podle závažnosti (prof. Perloff):

Komplexní VSV – Jednokomorová cirkulace, Eisenmengerův komplex, transpozice velkých cév nekorigovaná (d-TGA), Fallotova tetralogie (TOF).

Středně závažné VSV- Koarktace aorty, defekt síňového septa, defekt komorového septa, defekt síňokomorového kanálu, aortální vady, Ebsteinova anomálie.

Nekomplikované VSV- Stenóza plicnice, otevřená tepenná dučej.

Práce sestry

Základem práce sestry na specializované kardiologické ambulanci vrozených srdečních vad je provádění cílené ošetřovatelské péče o nemocné v ambulantním provozu, asistence lékaři při prováděných vyšetřeních, pečlivé vedení zdravotnické dokumentace, synchronizace vyšetření pacientů. Na první místo ošetřovatelské péče klademe profesionální přístup a komunikaci s pacientem. Součástí je i edukace pacientů k dodržování zásad prevence infekční endokarditidy (IE). Každý pacient s rizikem IE obdrží informační průkaz k ATB profylaxi s uvedením svého jména, diagnózy a stupně rizika. Pacientům je dále podle stavu a typu vady doporučena přiměřená fyzická zátěž a forma rekreačního sportu, konzultujeme i pracovní zařazení. Samozřejmostí je vhodný individuální psychologický přístup k pacientům i vzhledem k tomu, že mezi nimi jsou lidé s různým stupněm vzdělání i nemocní s mentálním postižením, většinou s Downovým syndromem. Vzhledem k možnostem naší kliniky, která je zaměřena na specializovanou péči o dospělé kardiaky, můžeme v rámci zdravotnického týmu provádět řadu vyšetření. Na klinice jsou dostupné veškeré neinvazivní a invazivní vyšetřovací metody. Přímo v ambulanci provádíme standardní klinické kardiologické vyšetření, EKG, ECHO srdce. Podle typu vady a klinického stavu pacienta rozšiřujeme tato základní vyšetření o další neinvazivní metody – monitorování EKG pomocí EKG holteru (24 až 48 hodin), po dobu 1 až 2 měsíců pomocí Rytmokarty, 24 hodin monitorace tlaku tlakovým holterem s následným arytmologickým vyšetřením.

Zajišťujeme i další zobrazovací metody: jícnové echo (TEE), tkáňový doppler (TDI), CT, MRI a invazivní katetrizační metody a zákroky -katetrizační vyšetření, elektrofyziologické vyšetření (EFV), radiofrekvenční ablaci (RFA), uzávěry síňového septa Amplatzerovými okludery. Při závažných arytmiích indikujeme implantace PM nebo ICD. Zajišťujeme přípravu pacientů ke kardiochirurgickým operacím, reoperacím či zařazení do programu transplantace srdce (OTS).

Komplexní péče

Ambulance se zaměřuje na dlouhodobé komplexní sledování pacientů s VSV v dospělosti. Naší snahou je vytvoření souboru pacientů s VSV v dospělosti, směřuující ke vzniku společné databáze nositelů VSV v dospělosti v České republice, tvorba standardů diagnostických a léčebných postupů.

Společná péče o tyto pacienty má význam hlavně při řešení pozdních komplikací -dysrytmií, srdečního selhání, neurologických a hematologických problémů (graf 3). Nezbytná je prevence infekční endokarditidy, vedení k plánovanému rodičovství včetně genetického vyšetření, následná péče o těhotné ženy s VSV z hlediska matky i plodu, prenatální vyšetření plodu, porod v centru schopném zajistit komplexní péči o rizikovou matku i dítě. Za velmi podstatnou považujeme zatím ne zcela běžnou spolupráci při řešení osobních a častých psychosociálních i ekonomických problémů, při integraci našich pacientů do společnosti. Vzhledem k potenciálnímu vzniku závažných pozdních komplikací by všichni pacienti s VSV v dospělosti, včetně asymptomatických, měli být konziliárně sledováni v centrech s komplexním diagnostickým i terapeutickým zázemím.

Ambulance vrozených srdečních vad v dospělosti při Interní kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno úzce spolupracuje s Evropskou kardiologickou společností a podílí se na centralizaci péče o nemocné s vrozenou srdeční vadou v rámci EURO HEART SURVEY.

SOUHRN

Vrozené srdeční vady (VSV) jsou morfologické anomálie srdce a velkých cév přítomné již při narození. Prevalence v České republice je 6/1000 živě narozených dětí. Přesný počet dospělých s VSV není znám. Předpokladem je minimálně 20 000–30 000 nositelů VSV v ČR.

SUMMARY

Congenital heart diseases (CHD) are morphological anomalies of the heart and large vessels that are present at birth. In the Czech Republic the prevalence is 6 out of 1000 live births. The accurate number of adults with CHD is not known but it is assumed that there are at least 20 000–30 000 people with CHD in the Czech Republic.