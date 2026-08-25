TAJENKA: Vyluštěte název infekčního onemocnění přenosného ze zvířat na člověka

Co dnes luštíme?
Dnešní tajenka nás zavede do světa antropozoonóz, tedy infekčních onemocnění, která se přirozeně přenášejí mezi zvířaty a člověkem. K přenosu může dojít například přímým kontaktem se zvířetem, prostřednictvím kontaminovaného prostředí, potravy nebo pomocí některých druhů hmyzu a dalších přenašečů.
V seznamu pojmů, z nichž se skládá dnešní luštěnka, najdete devět výrazů z oblasti infekčních onemocnění, lidského těla a medicíny. Odpovědi na otázky vám pomohou odhalit jednotlivá písmena a postupně složit název infekčního onemocnění, které patří mezi antropozoonózy.
Nápověda:
- Jak označujeme původce infekčního onemocnění, například bakterii, virus, houbu nebo parazita?
- Jak se odborně nazývá nevědomé zatínání a skřípání zubů, které se často objevuje během spánku?
- Jak jednoduše označujeme nepříjemný smyslový vjem, který cítíme, když se zraníme?
- Jaká fyzikální veličina působí na jednotku plochy a v medicíně se například měří u krve proudící v cévách?
- Jak se nazývá struktura, která přenáší nervové vzruchy mezi centrální nervovou soustavou a ostatními částmi těla?
- Jaká tělesná tekutina proudí cévami a zajišťuje mimo jiné přenos kyslíku, živin a hormonů po těle?
- Jaký je lékařský termín pro novotvar vzniklý abnormálním růstem buněk?
- Jak označujeme vrstvu tkáně, která vystýlá například dutinu ústní, žaludek nebo dýchací cesty?
- Jak se nazývá vazká tekutina vytvářená sliznicemi, která například v dýchacích cestách pomáhá zachytávat nečistoty a mikroorganismy?