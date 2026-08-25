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TAJENKA: Vyluštěte název infekčního onemocnění přenosného ze zvířat na člověka

Věra Krásová
25.8.2026
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Antropozoonóza
Autor: Shutterstock.com

Horečka, zimnice, únava, bolesti svalů nebo zvětšené mízní uzliny. To všechno mohou být příznaky infekčního onemocnění, které se může na člověka přenést ze zvířat nebo prostřednictvím hmyzu. Některé z těchto nemocí jsou poměrně vzácné, přesto mohou mít bez léčby závažný průběh. O jaké onemocnění jde, prozradí naše dnešní tajenka.

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Co dnes luštíme?

Dnešní tajenka nás zavede do světa antropozoonóz, tedy infekčních onemocnění, která se přirozeně přenášejí mezi zvířaty a člověkem. K přenosu může dojít například přímým kontaktem se zvířetem, prostřednictvím kontaminovaného prostředí, potravy nebo pomocí některých druhů hmyzu a dalších přenašečů.

V seznamu pojmů, z nichž se skládá dnešní luštěnka, najdete devět výrazů z oblasti infekčních onemocnění, lidského těla a medicíny. Odpovědi na otázky vám pomohou odhalit jednotlivá písmena a postupně složit název infekčního onemocnění, které patří mezi antropozoonózy.

Nápověda:

  1. Jak označujeme původce infekčního onemocnění, například bakterii, virus, houbu nebo parazita?
  2. Jak se odborně nazývá nevědomé zatínání a skřípání zubů, které se často objevuje během spánku?
  3. Jak jednoduše označujeme nepříjemný smyslový vjem, který cítíme, když se zraníme?
  4. Jaká fyzikální veličina působí na jednotku plochy a v medicíně se například měří u krve proudící v cévách?
  5. Jak se nazývá struktura, která přenáší nervové vzruchy mezi centrální nervovou soustavou a ostatními částmi těla?
  6. Jaká tělesná tekutina proudí cévami a zajišťuje mimo jiné přenos kyslíku, živin a hormonů po těle?
  7. Jaký je lékařský termín pro novotvar vzniklý abnormálním růstem buněk?
  8. Jak označujeme vrstvu tkáně, která vystýlá například dutinu ústní, žaludek nebo dýchací cesty?
  9. Jak se nazývá vazká tekutina vytvářená sliznicemi, která například v dýchacích cestách pomáhá zachytávat nečistoty a mikroorganismy?

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