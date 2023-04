Termické úrazy dětí

SOUHRN: Úrazy dětí jsou vážným zdravotním, ale i sociálním problémem dnešní doby. Nejčastějšími termickými úrazy dětského věku jsou především popáleniny a opařeniny. Tato poranění mají častou souvislost s případy vzniku trvalých následků. Přiložená kazuistika se věnuje případu popáleného devítiměsíčního dítěte.

Klíčová slova: úrazy, děti, termická poranění

SUMMARY: Children injuries present serious health and social problem of modern times. The most common heat injuries are burns and scalds. These injuries are often associated with permanent adverse effects. The case study describes the case of a 9month old child with burns.

Key words: injuries, children, heat injuries

K úrazům dochází v každém věku. Ty, k nimž dojde v dětství, jsou však výjimečné v jednom ohledu, a to sice ve ztraceném potenciálu, který je právě u dětí nejvyšší. Tento potenciál může být ohrožen v závislosti na závažnosti úrazu. K omezení může dojít v určitých oblastech života, např. v případě závažného úrazu s tělesným postižením. (11) Úrazy dětí jsou velmi závažným problémem naší doby.

Termická poranění

Termická poranění jsou třetí nejběžnější příčinou smrtelného úrazu dětí. Nejčastějšími termickými poraněními jsou popáleniny. Závažná popálenina či opařenina vyžaduje opakované hospitalizace a může zanechat trvalé následky a deformity. (6) Ke vzniku termických poranění jsou náchylnější chlapci, kteří tvoří 55 % popálených. (2) Podle americké společnosti American Burn Association je incidence popálenin v USA ročně asi 45 000 hospitalizací. Odhaduje se, že asi třetinu popálených osob tvoří děti. (10) V České republice v roce 2006 zemřelo na termická poranění asi 5 dětí ve věku 0–19 let. Hospitalizováno bylo v souvislosti s těmito poraněními asi 2024 dětí. (11) Popáleniny jsou poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla. Lze je rozdělit podle mechanismu vzniku na elektrické, termické, chemické a popáleniny způsobené radioaktivním zářením. Hojení popálenin je velmi pomalé, vyšší stupně se často infikují a tvoří se při nich snadno zranitelné a znetvořující jizvy. (4) Opařeniny vodou a horkými tekutinami jsou nejčastější v útlém věku.

Etiologie popálenin: Etiologií popálenin je přímé tepelné poškození tkání, které vede také k poruše kapilárního řečiště (porucha semipermeability, trombóza, eventuálně přímá destrukce v místě popálení). Při nerozsáhlém postižení se tvoří kolaterální edém, při rozsáhlém postižení se tvoří generalizovaný edém. (1) Dětská kůže je jemnější, náchylnější k termickému poškození, lépe se však hojí. Nejčastější příčinou popálenin v dětském věku je opaření horkým nápojem (49 %), horkou vodou (24 %), úrazy při vaření (11 %) apod. (9) Závažné popáleniny bezprostředně ohrožují postiženého na životě a vyžadují mnoho týdnů složité léčby provázené řadou útrap. Ani menší traumata nejsou zanedbatelná, protože mohou zanechat nevzhledné jizvy po celý zbytek života. Popáleninová poranění jsou zrádná i tím, že popálený zpočátku nepůsobí dojmem, že by byl vážně poraněn či dokonce v ohrožení života. (4)

Prevence vzniku termických poranění: Pro vytvoření efektivní prevence úrazů je důležitá znalost jak samotného traumatu, tak i celé úrazové situace. Hlavní roli v úrazovém ději hraje faktor lidského a fyzického prostředí. Tyto komponenty jsou vzájemně propojeny a se svými vazbami vytvářejí pole, v němž se nachází potenciální oběť úrazu. (5) Zranění dětí jsou často vážná, ale lze se jim do jisté míry vyhnout (8) seznámením dětí s úrazovými riziky různých prostředí (3) a bezpečnostními technikami. Děti jsou zvláště ohrožené nehodami z důvodu své vrozené touhy prozkoumat okolí a neschopnosti vnímat rizika svého počínání. Velmi důležité je zajistit co možná nejbezpečnější prostředí a neustálý dozor dospělých osob. (8)

Mezi základní preventivní opatření termických poranění patří zajištění bezpečnosti v prostorách kuchyní, zabezpečení volně uložených kabelů či elektrospotřebičů proti stržení a rovněž bezpečné uložení hořlavin, pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů. U ohně by dítě nikdy nemělo mít oblečeno silonové oblečení, neboť syntetický materiál je enormně hořlavý, rychle se vznítí a při hoření vzniká vysoká teplota, jejímž následkem jsou hluboké popáleniny. (4) V prevenci dětských úrazů hraje zásadní roli i cílená edukace dítěte, která má probíhat formou komunikace přiměřené možnostem, intelektuálnímu vývoji a schopnostem dítěte. (7)

Kazuistika

V průběhu rodinného oběda, který probíhal v restauračním zařízení, byla na devítiměsíční dívku svržena horká polévka. Dítěti byla poskytnuta laická první pomoc formou chlazení postižených lokalit. Poté bylo dítě rodiči převezeno k ošetření do zdravotnického zařízení.

Chirurgický nález: Na chirurgickou ambulanci byla přijata k ošetření devítiměsíční dívka s rozsáhlými popáleninami. Na pravé horní končetině, na dorzální straně předloktí byla lokalizována popálenina II. a stupně o ploše 7 × 3 cm s prasklou bulou a rozsáhlý erytém. Distální oblast pravého předloktí vykazovala nezměněnou senzitivní periferní citlivost, pohyblivost této končetiny zůstala zachována v normě. Další popálenina II. a stupně o velikosti 3 × 3 cm s prasklou bulou byla lokalizována v oblasti pravého boku. V okolí popáleniny byl zjevný erytém.

Diagnóza: Popáleniny II. a stupně na ploše 30 cm2 (do 3 %), na pravém předloktí 3 × 7cm a na pravém boku 3 × 3 cm.

Průběh léčby: Anamnesticky dívka absolvovala řádná očkování, nikdy neprodělala vážnější onemocnění či úraz. Rodiče neudávali žádný zjištěný druh alergie. Popálené lokality byly ošetřeny 4% Betadine a překryty mastným tylem. Dále byla ordinována analgetická léčba a kontrola za dva dny po ošetření, či při vzniku komplikací neprodleně, na chirurgické ambulanci. Následně byla dívka přijata k observaci na JIP pediatrického oddělení.

Druhý den byla pacientka v souvislosti se stabilizací zdravotního stavu transferována z JIP na standardní ošetřovací jednotku pediatrického oddělení. Zde byla pacientka afebrilní, bez výrazných obtíží. Dále byla provedena doplňující vyšetření, která neprokázala vznik patologických změn.

Třetí den následovala kontrola na chirurgické ambulanci. Při kontrole byla pacientka afebrilní, stav popálenin na pravé horní končetině a na pravém boku nevykazoval známky vzniku komplikací, plochy byly klidné. Následně byla provedena toaleta postižených částí roztokem Betadine a překrytí ploch mastným tylem.

Čtvrtý den hospitalizace proběhl další převaz na chirurgické ambulanci, po němž byla dívka předána do domácího ošetřování s doporučením dodržovat klidový režim podpořený dostatečným příjmem tekutin. Další kontrola na chirurgické ambulanci byla naplánována za tři dny, či v případě prosáknutí obvazu neprodleně.

Zdravotní stav pacientky se rychle zlepšoval. Poslední kontrola byla provedena po třech týdnech od vzniku úrazového děje. Pacientka byla afebrilní bez obtíží. Postižené lokality epitelizovaly se zbytkovými krustami bez známek infektu. Dále bylo doporučeno postižená ložiska promazávat a na další kontrolu se dostavit v případě potřeby.

Závěr

Případ devítiměsíční pacientky dopadl velmi dobře, po třech týdnech došlo ke zhojení bez zjevných trvalých následků.

Popáleninové úrazy dětí jsou ve velkém procentu způsobeny nedostatečným dohledem či rizikovým chováním osob vykonávajících dohled nad dítětem. Popáleniny mohou vést k vzniku trvalých následků či mít pro dítě zcela fatální důsledky. Efektivní prevencí je možné vzniku těchto poranění u dětí do značné míry zamezit.