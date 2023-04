Tiky může způsobit nadbytek kofeinu i nedostatek minerálů. Kdy jít k lékaři?

Tiky a tikové poruchy

Tiky a tikové poruchy představují jedny z nejčastějších dyskinetických projevů. Jedná se o neurologické jevy, které se projevují náhlými, bezúčelně se opakujícími a vůlí obtížně kontrolovatelnými pohyby, případně hlasovými nebo jinými neobvyklými projevy.

Tiky se mohou objevit u každého člověka v závislosti na aktuálním životního stylu a samy od sebe zase odeznít. Někdy ale mohou být projevem zdravotního stavu, který souvisí s nervovým systémem. Tikové poruchy oproti tomu pro člověka nepředstavují nebezpečí, ale mohou významně ovlivňovat běžný život, zejména sociální oblast.

Tikové poruchy se obvykle zhoršují při stresu a duševním vypětí a naopak se zmírňují při psychické pohodě a také hlubokém soustředění. Nejzávažnější formou tikové poruchy je Tourettův syndrom, který se projevuje pohybovými i zvukovými tiky a často jej také doprovází poruchy chování. [1, 2, 3]

Neurotické tiky u dětí: klasifikace

Tikové poruchy u dětí lze klasifikovat jako pohybové (motorické) a hlasové (vokální) nebo jako kombinaci obojího, přičemž tehdy se jedná o zmiňovaný Tourettův syndrom. Pohybové i hlasové tiky mohou být přechodné, tedy krátkodobé, nebo chronické, čili dlouhodobé. Tourettův syndrom je rovněž považován za chronickou tikovou poruchu.

Přechodná tiková porucha

Podle odborníků postihuje přechodná tiková porucha až 10 % dětí v raném školním věku. Děti trpící přechodnou tikovou poruchou mohou zaznamenat jeden nebo více tiků po dobu jednoho až dvanácti měsíců. K této poruše tedy dochází před dosažením věku 18 let. Častěji se projevuje pohybovými tiky než těmi vokálními. Některé studie dále naznačují, že tiky jsou častější u dětí s poruchami učení, u dětí ve speciálních třídách a dětí s poruchou autistického spektra.

Chronická tiková porucha

Tiky, které se objeví před 18. rokem věku a přetrvávají jeden rok nebo déle, mohou být klasifikovány jako chronická tiková porucha. Tyto tiky mohou být pohybové nebo hlasové, nikoli obojí. Chronická tiková porucha je méně častá a postihuje přibližně jen 1 % dětí.

Čím mladší je dítě při propuknutí tikové poruchy, tím větší je šance na uzdravení. Obvykle tento typ poruchy vymizí do šesti let. Starší děti a jedinci, kteří jsou postiženi tikovou poruchou i po dosažení osmnácti let, mají nižší pravděpodobnost úplného uzdravení. [4, 5, 6]

Co způsobuje tikové poruchy?

Přesná příčina tikových poruch není známá, ale přibližně u 50 % dětí je pozitivní rodinná anamnéza. Znamená to, že zde často hrají roli genetické predispozice. Dále se zdají být důležité chemické látky v mozku, jako je serotonin, dopamin a glutamát. V rámci výzkumů zabývajících se Touretteovým syndromem pak nejnovější studie identifikovaly některé specifické genové mutace. [7, 8, 9]

Tiky ve svalech

Náhlý, mimovolný a rychlý pohyb svalu způsobený svalovou kontrakcí nebo inhibicí (snížení aktivity enzymu) se nazývá tik nebo také záškub. Obvykle trvá jen zlomek sekundy a nejčastěji nastává, když se svaly nesprávně aktivují. Tiky přitom mohou postihnout jeden sval, ale i celou svalovou skupinu. Můžete tedy zaznamenat tiky na obličeji, na rukou, na nohou, tiky v břiše nebo v zádech a tiky v ramenou či bocích.

Svalové tiky jsou obvykle neškodné, ale také mohou být známkou zdravotního stavu, který ovlivňuje nervový systém. Drobné svalové záškuby jsou nicméně často výsledkem méně závažných důvodů souvisejících s vaším životním stylem.

Tiky v oku

Když pociťujete tiky v očích, dochází k samovolným záškubům očního víčka nebo svalu pod okem. Tiky oka obvykle přicházejí v několikasekundových odstupech a trvají i několik minut. Tento jev je poměrně běžný a čas od času postihuje kolem 70 % lidí. Stejně jako jiné svalové tiky ale rovněž mohou signalizovat zdravotní problém. Tiky v oku nejčastěji přetrvávají jeden týden a poté odezní. Na zmírnění záškubů mohou pomoci teplé obklady. [10, 11, 12]

Co způsobuje časté tiky?

Většina tiků a svalových záškubů kdekoli na těle bývá výsledkem drobných stavů a návyků a zpravidla odezní po změně životního stylu a odstranění příčiny. Pokud ale tiky přetrvávají déle než týden a stále nevíte, co je příčinou problému, měli byste navštívit lékaře. Některé svalové záškuby mohou souviset s problémy nervového systému, jenž zahrnuje mozek a míchu.

Nejčastější příčiny tiků

Fyzická aktivita: nejčastěji postihují ruce, nohy a záda.

Stres nebo únava: mohou ovlivnit jakýkoli sval v těle.

Nedostatek živin: nedostatek určitých živin může způsobit svalové křeče, zejména v očních víčkách, lýtkách a rukou. Nejčastěji jde o hořčík, vitamin D, vitamin B či vápník.

Dehydratace: může způsobit svalovou kontrakci a záškuby, a to zejména u větších svalů těla.

Nikotin: cigarety a jiné tabákové výrobky mohou způsobit záškuby svalů, zejména v nohou.

Stimulanty: konzumace příliš velkého množství kofeinu a jiných stimulantů může způsobit záškuby svalů v jakékoli části těla.

Podráždění očního víčka nebo povrchové oblasti oka může způsobit svalové záškuby v očním víčku nebo v oblasti kolem oka.

Nežádoucí reakce na určité léky jako jsou kortikosteroidy a estrogenové pilulky. Záškuby mohou ovlivnit ruce, paže nebo nohy.

Nerovnováha elektrolytů: důvodem může být nadměrné pocení, intenzivní cvičení nebo ztráta tekutin zvracením nebo průjmem.

Nedostatek spánku: to může změnit hladiny určitých neurotransmiterů.

Závažnější příčiny tiků

Svalové dystrofie: mohou způsobit záškuby svalů v obličeji a krku nebo bocích a ramenou.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS): záškuby mohou ovlivnit svaly v jakékoli části těla.

Spinální svalová atrofie: může způsobit cukání jazyka.

Isaacův syndrom: tiky se nejčastěji vyskytují ve svalech paží a nohou.

Neuropatie: způsobuje necitlivost, bolest a svalové záškuby, zejména rukou a nohou.

Hoffmannův syndrom: obvykle postihuje svaly na jazyku, pažích a nohou.

Další zdravotní problémy: chronické onemocnění ledvin (CKD), myopatie či serotoninový syndrom. [13, 14, 15, 16, 17 ]

Tiky a diagnostika

Při problémech s tiky byste měli nejprve navštívit vašeho praktického nebo dětského lékaře. Během prohlídky se vás lékař zeptá na veškeré detaily ohledně záškubů, aby mohl zjistit správnou příčinu. Bude vám pokládat otázky, kdy tiky začaly nebo jak často se projevují, a bude chtít znát detaily vašeho životního stylu.

Jakmile shromáždí potřebné informace, provede lékařské vyšetření. Nezapomeňte tedy sdělit vše důležité, a to včetně dalších zdravotních problémů, které vás trápí. Děti i dospělí lidé s tikovými poruchami poté obvykle bývají vyšetřeni neurologem. Dále se provádějí:

Tiky a léčba

Léčba tiků obvykle není nutná, jelikož mají tendence ustupovat během několika dnů. Dále pak záleží na tom, co záškuby vyvolalo. Pokud je příčinou nedostatek některých minerálů, je nutné je doplnit, zatímco při nadbytku kofeinu či nikotinu byste tyto látky měli omezit. Často tedy postačí změna životního stylu. Pokud jsou tiky doprovodným jevem nějakého neurologického problému, léčba se bude odvíjet od konkrétní diagnostiky a postupu, který doporučí lékař.

Léčba tikové poruchy

Slabší tikové poruchy, například přechodné typy, nemusí vyžadovat léčbu a postupně samy vymizí. Silnější a dlouhodobé obtíže, který narušují běžný život, se pak často léčí některými léky ze skupiny neuroleptik. Součástí léčby dále bývá behaviorální terapie, která zahrnuje nácvik návyků, které pomáhají příznaky tikové poruchy snižovat. Patří sem například nácvik relaxace a vnímání, osvojení alternativního chování a přenesení těchto návyků do situací každodenního života. [21, 22, 23, 24]

