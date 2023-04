Klíčová slova

třezalka tečkovaná • rostlinné antidepresivum • hypericin • hyperforin • cytochrom P450

Slavný lékař Paracelsus napsal o třezalce tečkované roku 1525: „Do této byliny vložil Bůh velké tajemství, které pomáhá od duchů a blouznění, jež uvádí lidi do zoufalství. Všichni lékaři by proto měli vědět, že to není posedlost ďáblem, ale nemoc, a léky na všechny nemoci stvořil spolu s přírodou Bůh.“ Třezalka tečkovaná patří mezi cévnaté, krytosemenné a dvouděložné rostliny řádu třezalkovité (Hypericaceae), je též nazývána svatojánskou bylinou, neboť obvykle vykvétá na svátek sv. Jana, 24. června. Vyskytuje se v celé Evropě, v severní Africe, v Asii až na Sibiři a u Altaje, ale i na jiných místech, kam byla zavlečena. Roste na slunných stráních, loukách a lesních pasekách, v nížinách i horských oblastech. Dorůstá do výšky 60 cm, výjimečně jednoho metru, lodyhy jsou vystoupavé až přímé, s dobře patrnými podélnými lištami.

Listy jsou krátce řapíkaté nebo přisedlé, podlouhlé či vejčité, proti slunci jsou na nich patrné červené tečkovité žlázky obsahující červenofialová barviva hypericin a pseudohypericin, nazývaná též krev svatého Jana. Při rozemnutí mezi prsty barví kůži červeně. Podle pověsti totiž třezalka vznikla díky krvi, která se vsákla do země po stětí Jana Křtitele, zřejmě proto byla třezalka opředena řadou pověr. Vrcholičnatá květenství u třezalky tečkované jsou bohatá, zlatožlutá. Kvete od května do září. Na korunních lístcích jsou opět patrné červené žlázky, které jsou soustředěny především u špičky lístků. Plodem je tobolka. Jako droga se používá nať s květenstvím. Suší se nejlépe zavěšená ve svazcích, ve stínu, přirozeným teplem.

Kromě třezalky tečkované roste na území České republiky i několik dalších, značně podobných druhů, které však mají mnohem menší obsah účinných látek. Nejčastěji dochází k záměně s třezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum Crantz) a třezalkou čtyřkřídlou (Hypericum tetrapterum Fries). V období antiky byla třezalka nazývána Cheirónův kořen, podle moudrého kentaura ovládajícího taje léčitelství, používala se k terapii melancholie, lokálně též k hojení ran. Zmínky o jejím využití v terapii najdeme již u Hippokrata (cca 460377 př. n. l.), Paracelsus (1493–1541) ji používal k léčbě psychických poruch. Ve středověku byla třezalka ceněna zejména jako rostlina chránící před démony, čarodějnicemi a ďábly; chránila před bouří, bleskem i ohněm a pomáhala při napravování náměsíčníků. Z toho pochází i jeden z názvů – Fuga daemonum.. „Bylo to bejlí mocí čarovnou obdařené…“, jak se píše ve starých knihách. Třezalka byla také středem zájmu alchymistů, které fascinovala přeměna svěže zelené rostliny se zlatými květy na červený olej.

V posledních patnácti až dvaceti letech se obnovil zájem o třezalku tečkovanou v terapii depresivní poruchy. V USA patří mezi volně prodejné přípravky s pozitivně signifikantním ovlivněním depresivních stavů, v roce 1990 ji zde užívalo přes 60 miliónů Američanů. V roce 1995 byl uskutečněn v USA prodej přípravků z třezalky tečkované za více než 20 miliónů dolarů, v roce 1997 to bylo již 400 miliónů dolarů; v Evropě přesáhla tato částka v roce 1998 šest miliard dolarů.(1) V roce 1999 byla třezalka tečkovaná zařazena do Evropského lékopisu (European Pharmacopoeia 3rd ed Supp. 2001). Třezalka tečkovaná je hojně rozšířena v lidovém léčitelství, k vnitřnímu i vnějšímu užití.

Z vnitřního užití je používána například u chorob gastrointestinálního ústrojí (zejména u chorob žaludku, střev a jater; čaj je vhodný proti průjmům, případně je indikován u nechutenství), kardiovaskulárního systému (užívá se při chudokrevnosti a proti krvácení), urogenitálního ústrojí (při zánětech močových cest, ledvinových kamenech, při gynekologických obtížích a při menstruačních poruchách – usnadňuje menstruaci, dříve se užívala také k zástavě poporodního krvácení). K vnějšímu užití je indikována zejména u kožních chorob (třezalkový olej má hojivé účinky na popáleniny od slunce, těžko hojící se rány, otravy ran a používá se k obkladům na otoky, ale i na drsnou pokožku tváře). Třezalka dobře léčí i záněty trojklanného nervu, v podobě koupelí se osvědčila v terapii hemoroidů. Třezalka je součástí registrovaných léčivých přípravků, dále je součástí potravních doplňků a kosmetiky a v ČR ji lze získat i jako volně rostoucí rostlinu.

Složení extraktu třezalky (Tab.)

Extrakt z třezalky tečkované se připravuje z nadzemních částí rostlin, především z květů a listů sušením a pak alkoholovou extrakcí. V poslední době je doporučována spíše extrakce pomocí CO2, zvyšuje se tak obsah aktivních látek v extraktu. V extraktu je obsaženo více než 20 účinných látek.(2) Složení obsahových látek v extraktu značně kolísá, zejména v závislosti na klimatických podmínkách, kvalitě půdy, rovněž chemická povaha rozpouštědla, teplota extrakce, případně délka jejího trvání mohou velmi výrazně ovlivnit složení finálního produktu.(3) Evropská Pharmacopoeia z roku 2000 vyžaduje z těchto důvodů standardizaci.

Bylo provedeno několik srovnávacích studií, které se zabývaly obsahem antidepresivně aktivních složek v nejrůznějších – komerčně dostupných – přípravcích z třezalky tečkované. Laboratorní analýza odhalila, že u pěti z použitých extraktů hypericin nedosahoval ani 80 %, u 3 nedosahoval ani 50 % deklarovaného množství. Jednotlivé složky třezalky tečkované se jen velmi pomalu vstřebávají z gastrointestinálního ústrojí (tmax hypericinu je 4 až 7 hodin, pseudohypericinu a hyperforinu 3 až 4 hodiny).

Biologická dostupnost je pouhých 15–20 %; poločas eliminace je u hypericinu a pseudohypericinu 25 až 40 hodin, u hyperforinu pouze 9 až 12 hodin.(4) Ustálený stav se v organismu ustavuje přibližně za 4 dny, extrakty třezalky špatně pronikají přes hematoencefalickou bariéru do centrálního nervového systému. Koncentrace v CNS dosahuje přibližně 5 % plazmatické koncentrace.(5) Tato hladina je však dostatečná k vyvolání účinku, v CNS navíc dochází ke kumulaci složek extraktu, které se po vysazení léčivého přípravku jen pomalu uvolňují. Poločas eliminace hypericinu v centrálním nervovém systému je až několik týdnů.(5)

Mechanismus účinku extraktu třezalky

Preklinické studie

Antidepresivní účinek. V preklinických studiích na zvířecích modelech byl potvrzen antidepresivní účinek extraktu třezalky tečkované. Chronické užívání vedlo k downregulaci beta1 adrenergních a 5-HT2A serotoninergních receptorů a k upregulaci serotoninergních postsynaptických 5HT1A receptorů.(6, 7) Extrakt třezalky tečkované významně blokoval zpětné vstřebávání neurotransmiterů, zejména vnucleus accumbens a ve striatu. Dlouhodobé podávání extraktu vedlo na zvířecích modelech k dostatečné inhibici MAO-A a/nebo COMT (EC50 >10 mikroM, dávka vyšší než dávka běžně užívaná v klinické praxi).

Předpokládalo se, že právě tento efekt by mohl být zodpovědný za signifikantní antidepresivní účinek extraktu ve zvířecích studiích. Extrakt inhiboval i dopamin-beta-hydroxylázu. V testu nuceného plavání potkanů podle Porsolta či v testu závěsu za ocas u myší podle Steru bylo prokázáno, že hlavní aktivní antidepresivně působící složkou třezalky tečkované je hyperforin; rovněž hypericin, pseudohypericin a flavonoid hyperosid vykazovaly menší antidepresivní účinnost.(8, 9) V jiných experimentálních modelech deprese, které sledovaly změny charakteru únikového chování navozené akutním a chronickým stresem, měl extrakt z třezalky rovněž prokazatelný protektivní vliv, normalizoval reakci potkanů na stresovou odpověď.

Anxiolytický účinek. Na zvířecích modelech byl prokázán i anxiolytický účinek extraktu třezalky tečkované. Mechanismem účinku je interakce s GABAA i GABAB benzodiazepinovými receptory, adenozinovými receptory, inositoltrifosfátem, serotoninem a MAO-A a MAO-B. Extrakt měl též antagonistický efekt na N-metyl-D-aspartátové receptory (NMDA) a následně přidružené mediátory alfa-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazolpropionovou kyselinu (AMPA) a kyselinu -gamaaminomáselnou (GABA).

Nootropní účinek. V preklinických experimentech vedlo dlouhodobé podávání třezalky tečkované ke zlepšení kognitivní funkce, přibližně v úrovni piracetamu. Pravděpodobným mechanismem účinku se zdá být zásah do serotoninergní neurotransmise, projevující se snížením koncentrace serotoninu a 5-hydroxyindoloctové kyseliny (5-HIAA) a zvýšením hladiny dopaminu a jeho metabolitů, kyseliny homovanilové (HVA) a kyseliny dihydroxyfenyloctové (DOPAC) v mozcích experimentálních zvířat.

Antineoplastický účinek. V poslední době je velmi diskutovaný vliv naftodiantronového pigmentu hypericinu ve farmakoterapii některých onkologických onemocnění. V in vitro experimentech byl prokázán antivirový a antineoplastický vliv tohoto pigmentu. Nejpravděpodobnějším mechanismem účinku se zdá být inhibiční vliv na aktivitu proteinkinázy C a tyrozinkinázy.(10) Dalšími mechanismy jsou inhibice aktivity receptorů pro epidurální růstový faktor (EDF), inzulínu podobný růstový faktor (IGF) a růstový faktor odvozený od destiček (PDGF).(11) Třezalka tečkovaná v mnohých experimentálních studiích snižovala příjem alkoholu a jeho preferenci a tvorbu volných kyslíkových radikálů.

Klinické studie

Antidepresivní účinek třezalky tečkované byl oproti placebu úspěšně testován ve 29 studiích. Do těchto studií byli zařazeni pacienti s depresivní poruchou, neurotickou a reaktivní depresí, stejně jako s velkou depresí.(12) Můžeme říci, že na základě těchto studií byl předložen dostatek důkazů o účinnosti extraktu třezalky tečkované ve farmakoterapii deprese. Třezalka je hojně a úspěšně užívána v terapii lehčích a středně těžkých depresivních poruch a podává se též jako ekvivalent tricyklických a tetracyklických antidepresiv a léčiv ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Problematický se jeví efekt u těžkých forem deprese.

Obecně můžeme říci, že čím je těžší depresivní porucha, tím je i slabší účinek třezalky. Bylo prokázáno, že účinek se dostavuje minimálně po 4 až 5 týdnech.(13) Třezalka nebyla zatím podávána dlouhodobě u depresivních poruch s cílem profylaxe vzniku dalších epizod. Na antidepresivním účinku se podílí inhibice zpětného vychytávání serotoninu, noradrenalinu, dopaminu a v menší míře i L-glutamátu ze synaptických štěrbin v CNS. Nejaktivnější složkou extraktu v tomto smyslu byly floroglucinoly (hyperforin a adhyperforin), což dokládají i četné preklinické studie. Extrakt vykazoval selektivně inhibiční efekt na aktivitu monoaminooxidázy typu A (MAO-A), bylo však prokázáno, že inhibice MAO-A není dostatečná k dosažení antidepresivního účinku.

Nežádoucí účinky

Informace o výskytu nežádoucích účinků v terapii třezalkou se značně liší, třezalka však bývá dobře tolerována a incidence nežádoucích účinků spojených s jejím podáváním je obecně nízká (2,4 %).(14) Nejčastěji popsanými nežádoucími účinky (třezalka vs. konvenční antidepresiva) byly gastrointestinální potíže (8,5 % vs. 9,4 %), závratě (4,5 % vs. 6,5 %), únava/sedace (4,3 % vs. 20,4 %), neklid (2,6 % vs. 1,8 %), insomnie (0,9 % vs. 0,6 %), tremor (0,6 % vs. 1,2 %), pruritus (0,6 % vs. 0,3 %), fotofobie (0,6 % vs. 0,3 %), alergické kožní reakce (0,3 % vs. 1,2 %) a jiné (4,8 % vs. 14,2 %).(15) Jedním z nejvíce diskutovaných nežádoucích účinků třezalky tečkované je fotofobie.

Ta byla prokázána v četných preklinických experimentech.(16) Třezalka působí fotoaktivně, tj. po expozici kůže slunečnímu a UV-A záření fotosenzitizací dochází rychle k erytému až bulóznímu exantému a edémům. Jde o tzv. hypericismus. Ve fotosenzitivitě se třezalka v četných studiích nelišila od placeba, prahová dávka pro fotosenzitivitu koresponduje s plazmatickou hladinou hypericinu, 1000 ng/ml (2–4 g extraktu na den).(17) Výskyt fotosenzitivity při léčbě třezalkou je vzácný, projeví se u 3 osob z miliónu léčených.(17)

Interakce

Studie s třezalkou tečkovanou ukázaly, že je silným aktivátorem nukleárního receptoru PXR (Pregnane X Receptor), který je dnes chápán jako hlavní regulátor exprese CYP3A podrodiny a podrodiny ABCB, konkrétně ABCB 1 (P-glykoprotein/multidrug resistance 1), rodiny transportních proteinů ABC (ATP Binding Cassette). ABC rodina je v moderní medicíně skloňována zejména v souvislosti s rezistencí na cytostatika v terapii nádorových onemocnění. Důsledkem aktivace PXR dochází k rychlejšímu metabolismu substrátů podrodiny CYP3A a/nebo P-glykoproteinu a snížení plazmatických koncentrací o 25 až 75 % do terapeuticky neúčinných hladin.

K substrátům, u kterých byla uvedená interakce prokázána, patří cyklosporin A (snížení plazmatické koncentrace s rizikem rejekce transplantátu); digoxin (snížení plazmatické koncentrace a ztráta kontroly srdečního rytmu nebo srdečního selhávání); etinylestradiol v antikoncepčních přípravcích (snížení plazmatické koncentrace a riziko nechtěného těhotenství a krvácení z vysazení); indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (snížení plazmatické koncentrace s možností ztráty HIV suprese); karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (snížení plazmatické koncentrace s rizikem záchvatů epilepsie); teofylin (snížení plazmatické koncentrace s možností ztráty kontroly astmatu a CHOPN); statiny – atorvastatin, fluvastatin, lovastatin pravastatin, simvastatin (snížení plazmatické koncentrace s možností hypercholesterolémie); SSRI – citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamid, paroxetin a sertralin (zvýšení serotoninergního efektu doprovázeného zvýšenou incidencí nežádoucích účinků); warfarin (snížení plazmatické koncentrace s možností snížení antikoagulační aktivity) a další.

V in vitro experimentech na lidských mikrosomech byl popsán inhibiční vliv složek izolovaných z třezalky tečkované na metabolickou aktivitu CYP1A2, CYP2C9, případně CYP2C19. Bylo prokázáno, že za inhibiční vliv je zodpovědný hyperforin (floroglucinol), quercetin (flavonoid); hypericin (naftodiantron) a biapigeniny (biflavon). Inhibice všech jmenovaných složek byla popsána jako inhibice kompetitivní, pouze v případě účinku flavonoidů inhibice nekompetitivní. Tyto účinky zatím nebyly v klinických experimentech popsány. Pouze v jednom preklinickém experimentu se podařil prokázat identický vliv standardizovaného extraktu z třezalky tečkované na biotransformační procesy zvířat, podobně jako v klinických experimentech. Navíc, vůbec poprvé byl prokázán, z klinických experimentů domnělý, stimulační vliv na metabolickou aktivitu podrodiny CYP2D.(18) V klinických studiích snižovalo současné podání třezalky tečkované plazmatickou hladinu amitriptylinu a nortriptylinu (substráty podrodiny CYP2D), efekt ani jeho důsledky však nebyly zatím vysvětleny.

Důsledkem indukce cytochromu P450 bude zrychlení biotransformačních procesů, snížení plazmatických hladin i terapeutického účinku substrátů těchto izoenzymů. K této situaci dochází v případech, kdy metabolity léčiva mají malý nebo žádný farmakologický účinek. Pokud mají metabolity větší účinek, resp. vyšší toxicitu než mateřská látka, může dojít při enzymatické indukci až k projevům intoxikace substráty daných izoenzymů. Inhibice biotransformačních procesů izoenzymů cytochromu P450 může vyústit ve zvýšenou nebo prolongovanou odpověď se zvýšením rizika toxicity substrátů těchto izoenzymů. K terapii třezalkou tečkovanou by proto mělo být přistupováno s velkou opatrností, zejména jsou-li současně podávany jiné léčivé přípravky.

Závěr

Třezalka tečkovaná se stala neodmyslitelnou součastí farmakoterapie depresivní poruchy. Popularita třezalky v poslední době značně stoupá, její kouzlo tkví pravděpodobně i ve slově „přírodní léčivo“, slovo přírodní jako by zaručovalo čistotu a zdraví. Ve skutečnosti jsou však mnohé originální syntetické produkty nejrůznějších farmaceutických firem čistější a jejich účinek jednoznačnější a dokonce ani cena nemusí být vždy vyšší. Největší problematikou přírodních léčiv ve farmakoterapii proto zůstává především standardizace obsahu extraktu, který je při používání současných výrobních procesů značně variabilní. Příslibem v tomto směru by mohl být nový semisyntetický derivát hyperforin trimetoxybenzonatát(19), který již byl zařazen do první fáze klinického zkoušení.

1,2PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph. D.e-mail: miroslav.dostalek@vanderbil­t.edu1MUDr. Jana Pistovčáková, Ph. D.1Masarykova univerzita v Brně, LF, Farmakologický ústav2Center in Molecular Toxicology, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville

