Tropické nemoci míří do Evropy. Může za to změna klimatu i invaze nových komárů

Klimatická změna neznamená jen častější vlny veder nebo mírnější zimy. Vyšší teploty zásadně mění podmínky pro život mnoha organismů, včetně komárů. Ti přestávají být jen nepříjemným letním hmyzem, ale stávají se jedním z nejviditelnějších příkladů toho, jak se změny klimatu mohou promítat do našeho zdraví. A jak problémy, které jsme dosud považovali za vzdálené, mohou být najednou mnohem blíž, než jsme si mysleli.
Komáři dobývají Evropu
Na první pohled vypadá nenápadně, přesto asijský tygrovaný komár (Aedes albopictus) patří mezi nejúspěšnější invazní druhy na světě. Původně obýval lesní oblasti jihovýchodní Asie, během několika desetiletí se však rozšířil téměř na všechny kontinenty. Jeho šíření usnadnila globalizace, ale také schopnost přizpůsobit se novým podmínkám.
Larvy komárů se dokážou vyvíjet v malých nádobách s vodou, například v květináčích, sudech nebo odhozených pneumatikách. Jeho vajíčka navíc přežijí sucho i nižší teploty, což mu umožňuje osidlovat oblasti, které by pro tropický druh ještě před několika desítkami let byly příliš chladné. Právě tento komár je přitom jedním z hlavních přenašečů virů způsobujících horečku dengue, chikungunya nebo onemocnění virem Zika.
Podle několika nedávných studií se tento druh komára v Evropě rozšiřuje mimořádně rychle. Ve Francii se jeho areál zvětšuje tempem přibližně 10 až 40 kilometrů za rok. Zatímco ještě před deseti lety byl běžný hlavně v jižní Evropě, dnes nachází vhodné podmínky rovněž v západní a střední Evropě. Výzkumníci v této souvislosti upozorňují, že klimatické podmínky pro něj začínají být příznivé i ve městech, jako je Paříž, Vídeň, Záhřeb, Frankfurt nebo Londýn.
Oteplování urychluje šíření virů
Vyšší teploty neznamenají pouze více komárů, teplo zároveň urychluje množení virů uvnitř jejich organismu. Výzkumy ukazují, že při teplotách mezi 18 a 28 °C se virus chikungunya stává infekčním čtyřikrát až pětkrát rychleji než v chladnějších podmínkách.
Zkracuje se tak doba, během níž může nakažený komár přenést nemoc na další lidi. Kombinace vyšších teplot, delších letních období a častějších vln veder vytváří podmínky, které významně zvyšují pravděpodobnost vzniku lokálních epidemií.
Podle modelů publikovaných v odborném časopise Frontiers in Cellular and Infection Microbiology se rizikové oblasti budou během tohoto století dále posouvat směrem na sever. Mezi budoucí rizikové oblasti by tak mohla patřit střední Evropa, severovýchod Severní Ameriky a části východní Asie.
Francie zažívá rekordní sezonu
Rok 2025 se zapsal do evropských statistik rekordním počtem případů některých nemocí přenášených komáry. Nejvýrazněji je to vidět ve Francii. Tamní lékaři zaznamenali nebývale vysoký počet případů horečky chikungunya. Velká část případů byla sice dovezena cestovateli z francouzského ostrova Réunion v Indickém oceánu, následně ale došlo i k místnímu přenosu.
Infikovaní lidé se po návratu do Francie stali zdrojem nákazy pro místní populaci komárů. Ti pak virus přenesli na další obyvatele, kteří evropský kontinent nikdy neopustili. Největší znepokojení pak vyvolal výskyt případů v Alsasku, které se nachází výrazně severněji, než kde se podobné infekce dříve objevovaly. Významné ohnisko se mimoto vytvořilo také v okolí Bordeaux.
Další hrozbu představuje západonilská horečka
Vedle chikungunya a denge se v Evropě šíří i virus západonilské horečky. Ten se přenáší trochu jinak než zbylé dvě nemoci, člověk se při něm nakazí prostřednictvím komárů, kteří předtím sáli krev nakažených ptáků. Většina nakažených přitom nemá žádné příznaky nebo prodělá pouze lehké onemocnění. U starších lidí nebo pacientů s oslabenou imunitou ale může virus napadnout nervový systém a způsobit závažné komplikace.
Itálie letos zaznamenala v souvislosti se západonilskou horečkou stovky případů a desítky úmrtí. Překvapením byl zejména výskyt nákazy v oblasti mezi Římem a Neapolí, která dosud nepatřila mezi hlavní rizikové regiony. Vědci předpokládají, že za změnou mohou stát kromě jiného posuny v migračních trasách ptáků způsobené klimatickou změnou.
Proč právě teď?
Vědci upozorňují, že nejde o náhodu ani o jednorázový výkyv. Změna klimatu, rostoucí mezinárodní cestování a globalizovaný obchod společně vytvářejí ideální podmínky pro šíření nemocí, které byly ještě před několika desetiletími omezeny na tropické oblasti.
Každý rok cestují miliony lidí mezi kontinenty a spolu s nimi se přesouvají i patogeny. Pokud se v cílové destinaci nachází vhodný druh komára a panují zde příznivé klimatické podmínky, může se virus začít šířit i mezi místní populací. Právě tento mechanismus stojí za většinou nedávných evropských epidemií.
Máme se obávat?
Podle odborníků zatím není důvod k panice. Situace ale vyžaduje včasnou přípravu zdravotních systémů. Je třeba důsledně sledovat výskyt invazních komárů, zlepšit epidemiologický dohled a vzdělávat lékaře, aby dokázali tropické infekce rychle rozpoznat.
Čím dříve se podaří nové případy odhalit a přijmout patřičná opatření, tím menší je pravděpodobnost, že se z jednotlivých nákaz stane rozsáhlejší epidemie. Vědci zároveň upozorňují, že preventivní plošné používání pesticidů proti komárům není vhodným řešením, protože může představovat další zdravotní i ekologická rizika.
Tropické nemoci už nejsou jen problémem tropů
Počet případů horečky dengue, chikungunya nebo západonilské horečky ve světě dlouhodobě roste. Jen virus chikungunya v roce 2025 způsobil více než půl milionu zaznamenaných případů ve více než čtyřiceti zemích.
Studie publikované v časopisech Environmental Research, Science a Frontiers in Cellular and Infection Microbiology se shodují v jednom, klimatická změna zásadně proměňuje mapu infekčních onemocnění. Evropa se postupně stává prostředím, ve kterém se tropické nemoci mohou nejen objevovat, ale také trvale šířit. Nemoci přenášené komáry tak přestávají být vzdáleným problémem exotických destinací, ale mění se v novou výzvu pro evropské zdravotnictví i veřejné zdraví.
Zdroje: environment.ec.europa.eu, science.org, euronews.com