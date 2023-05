Virus Zika ohrožuje především těhotné ženy. Jak se přenáší?

Co je virus Zika?

Zika virus (zkráceně ZIKV) patří do čeledi Flaviviridae, kam se řadí také viry způsobující žlutou zimnici, horečku dengue či japonskou encefalitidu. Způsobuje horečku zika a velké riziko představuje také pro těhotné ženy a jejich nenarozená miminka. Poprvé byl popsán roku 1947 v ugandském lese Zika, kde onemocněli primáti (Makak rhesus), ale o několik let později se objevil také u člověka.

Přenos nákazy

Virus Zika se na člověka přenáší prostřednictvím bodnutí infikovaných komárů rodu Aedes aegypti. Tento druh se vyskytuje hlavně v tropických a subtropických oblastech, žije v blízkosti lidských obydlí a klade vajíčka do stojatých vod. Aktivní je především během dne, ale někdy také v noci.

Ačkoliv lékaři původně tvrdili, že vir Zika není mezi lidmi nakažlivý, později se ukázalo, že se může z člověka na člověka šířit prostřednictvím pohlavního styku. Údajně totiž přežívá ve spermatu a z nakažených mužů se tak snadno stávají přenašeči. Aktivní virus byl mimo jiné objeven také ve vzorcích slin a moči a byl hlášen případ přenosu krevní transfuzí.

Zika se může přenášet také během těhotenství z nastávající matky na její plod. Dosud ovšem lékaři nezaznamenali žádný případ, kdy by se tento virus přenesl z matky na novorozence během kojení.

Výskyt onemocnění

Původně se virus Zika rozšířil především v Africe, Jihovýchodní Asii a také na Tichomořských ostrovech. V květnu 2015 byl ovšem zavlečen také do Ameriky a začal se dramaticky šířit v jihoamerických a středoamerických státech. Mezi nejvíce zasažené země patřila Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Panama, Paraguay a Mexiko.

Na začátku roku 2016 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální stav nouze, jelikož se lékaři obávali, že nákaza virem Zika představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. V listopadu téhož roku byl však stav nouze opět zrušen.

Jaké má virus Zika příznaky?

Virus Zika může mít na svědomí několik různých zdravotních komplikací. Jedná se o horečku zika, mikrocefalii a Guillainův-Barrého syndrom.

Horečka zika

Pokud jde o nemoc zika, inkubační doba činí 3–12 dní. Zatímco 80 % nakažených obvykle nevykazuje žádné viditelné symptomy, u jiných pacientů příznaky připomínají běžnou virózu. Mírné projevy ve většině případů trvají pouze 2–7 dní. Nejčastější jsou tyto příznaky:

Celková únava

Vysoké teploty

Vyrážka

Bolesti hlavy

Bolesti kloubů

Bolesti svalů

Zánět spojivek

Příznaky horečky zika mohou připomínat také další tropické choroby, jako je horečka dengue nebo chikungunya. Toto onemocnění však obvykle nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici a během několika dní samo odezní. Závažný průběh je spíše vzácný. Prodělaná infekce po sobě nezanechává žádné trvalé následky, ale v krvi pacienta se vytvoří protilátky, které ho chrání proti opakovanému nakažení.

Mikrocefalie

Infekce matky virem Zika v průběhu těhotenství může ovlivnit také vývoj jejího plodu. U dětí totiž způsobuje vážné poruchy včetně mikrocefalie, která se projevuje zakrněním či předčasným ukončením růstu mozku a obvykle také celé hlavičky. Pacienti mívají malý obvod lebky a většinou i menší mozek, což vede k rozvoji různých duševních a tělesných poruch.

Guillainův-Barrého syndrom

Roku 2013 byly u pacientů, kteří prodělali infekci virem Zika, hlášeny také případy syndromu Guillain-Barré (GBS). Jedná se o autoimunitní onemocnění postihující periferní nervovou soustavu. U dospělých způsobuje dočasné ochrnutí a úplnou ztrátu hlubokých šlachových reflexů.

Diagnostika

Pokud na sobě pacient pociťuje některé z výše popsaných příznaků a v nedávné době navštívil některý ze států, které jsou zasaženy virovou infekcí Zika, měl by po návratu urychleně vyhledat lékaře. Ten pomocí krevních testů nákazu potvrdí, nebo vyvrátí.

V prvním týdnu po manifestaci lze onemocnění v krevním séru prokázat díky RT-PCR, což je polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí. Diagnostiku ovšem ztěžuje reakce s příbuznými flaviviry, jako je například vir žluté zimnice. K jejich odlišení slouží virově specifické neutralizační protilátky.

Léčba

Jelikož proti onemocnění virem Zika prozatím neexistuje žádný specifický lék, terapie je pouze symptomatická. Důležitý je především klidový režim a konzumace dostatečného množství tekutin. Ke snižování horečky je možné podávat pacientům antipyretika a proti bolesti také analgetika. Do té doby, než lékaři vyloučí onemocnění horečkou dengue, je však nutné vynechat aspirin a nesteroidní antirevmatika.

Prevence

V současné době stále neexistuje žádná vakcína, která by onemocnění virem Zika zabránila. Jedinou možnou prevencí je tedy snaha zabránit poštípání komárem během cestování do zahraničí, kde se nemoc již rozšířila. Vhodná jsou tato opatření:

Používejte ochranné sítě proti hmyzu (moskytiéry)

Noste oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi

Používejte vhodné repelenty

Ošetřete své oblečení a výbavu přípravkem, který obsahuje permethrin

Nastávající maminky by se raději měly rizikovým destinacím vyhnout. Pokud se na místo vydal jejich partner, až do konce těhotenství by pár měl raději při pohlavním styku používat ochranu v podobě kondomu.

