Tvrdnutí břicha v těhotenství trápí spoustu nastávajících maminek. Kdy je to problém?

Tvrdnutí břicha v těhotenství

Tvrdnutí břicha v těhotenství je jednou z nejčastějších komplikací spojených s graviditou. Příčinou je napínání svalů dělohy způsobené růstem dítěte. Jedná se o podobný proces, jako když napínáme svaly na nohou či na rukou, ale s tím rozdílem, že napínání svalstva dělohy není možné ovlivnit vlastní vůlí.

Jak poznat tvrdnutí břicha v těhotenství

Nejspíš si říkáte: jak poznám tvrdnutí břicha? Můžeme vás ale ubezpečit, že je to celkem snadné, neboť si ho v podstatě nemáte s čím splést. Jedná se o nepříjemný pocit v podbřišku spojený s pocitem nafouknutí, při kterém je vaše břicho tvrdé jako kámen. Neměla byste však cítit bolest.

Tvrdnutí břicha může kromě napínání svalů dělohy souviset s nevhodnou stravou způsobující nadměrnou plynatost nebo s plným močovým měchýřem, případně i zácpou. Na vině někdy bývá také stres.

Úleva při tvrdnutí břicha

Přestože by tvrdnutí břicha nemělo být bolestivé, může být často na obtíž. Abyste se cítila lépe, můžete vyzkoušet následující tipy, které by vám měly přinést úlevu.





Krátká procházka

Teplá koupel (nikoliv horká)

Odpočinek vleže s přizvednutýma nohama

Pomalé a hluboké dýchání

Jemné uvolňovací cviky

Větší příjem tekutin

Užívání magnesia

Tvrdnutí břicha na začátku těhotenství

Tvrdnutí břicha může být naprosto běžným jevem od 6. týdne těhotenství jako důsledek růstu plodu, nicméně nemusí být příliš výrazné. Žena ho většinou začne vnímat zhruba od 18. týdne těhotenství. Na začátku těhotenství je v pořádku až 20 nebolestivých tvrdnutí za den.

K tvrdnutí břicha dochází zejména při zvýšené námaze, jako je chůze do schodů, zvedání těžkých předmětů, náročnější úklid nebo jiná fyzicky náročnější aktivita. K tvrdnutí břicha v klidu nebo ze spaní by však docházet nemělo, naopak by při relaxaci mělo odeznít.

Tvrdnutí břicha před porodem

Tvrdnutí břicha na konci těhotenství bývá mnohem častější než na začátku, jelikož se děloha připravuje na porod. Tomuto procesu se lidově říká poslíčci. Poslíčci nepřicházejí v pravidelných intervalech, neměly by být bolestivé ani intenzivní a zpravidla postupně zeslabují. Od 34. týdne je běžných až 30 tvrdnutí za den.

Časté tvrdnutí břicha

Pokud tvrdnutí přichází v pravidelných intervalech, ovšem častěji než 20× za den a ještě ho doprovází bolest, měla byste vyhledat lékaře. Časté tvrdnutí může totiž znamenat, že dochází ke zkracování děložního hrdla, které by později mohlo vyvolat předčasný porod.

V pokročilém stádiu těhotenství mohou pravidelné a na intenzitě zesilující tvrdnutí (neboli kontrakce) být předzvěstí přicházejícího předčasného porodu.

Co vás čeká u lékaře

Lékař vás nejprve vyšetří pohmatem a v případě, že bude něco v nepořádku, čeká vás ultrazvukové vyšetření, někdy také stěr a odběr moči zjišťující přítomnost některých bakterií. V případě, že u vás dochází ke zkracování děložního hrdla, bude vám nařízen klidový režim.

Klidový režim znamená omezení fyzické aktivity a jiných namáhavých činností. Budete muset více polehávat, přijímat dostatek tekutin a omezit sexuální styk a koupání v horké vodě.