Tým z Oční kliniky FN HK provedl v Jordánsku rekordních 258 operací šedého zákalu

„Bylo to pro celý tým velmi náročné. Ten rekordní počet operací, které jsme provedli, je již skutečně na hranici chirurgických možností,“ řekla prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO, přednostka Oční kliniky FN HK, která na misi působila společně s kolegou MUDr. Liborem Hejskem Ph.D., FEBO a Leonou Kvasničkovou Lic.

Operace šedého zákalu byla určena pro pacienty, kterým by bez zákroku postupně hrozila slepota. V 90 procentech se jednalo o syrské uprchlíky, část z nich pocházela přímo z utečeneckých táborů, tým také provedl několik operací chudých Jordánců. „Převážně se jednalo o starší pacienty, muže i ženy. Pro mnoho z nich to byla první návštěva u lékaře a tak ta komunikace s nimi je velmi obtížná,“ uvedla profesorka Jirásková. Tým hradecké oční kliniky by se v Jordánsku neobešel bez pomoci personálu místní nemocnice, který prováděl například výběr a přípravu pacientů.

Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program České republiky, který se od roku 1993 zaměřuje na lékařskou péči zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům.