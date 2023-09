Úloha sestry v kardiostimulační ambulanci

Menší část tvoří pacienti s ICHS, hypertenzí, kardiomyopatiemi apod. Nejčastější činností je kontrola kardiostimulačního systému. Indikací k jejich implantaci je především pokročilá síňokomorová blokáda (AVB II. – III. stupně) a bradykardie, stále častěji i tzv. sick sinus syndrom (SSS).

Kontrola kardiostimulátorů

Kardiostimulátory jsou podle programu buď jednodutinové (zavedena pouze 1 elektroda, nejčastěji do pravé komory), dvoudutinové (zavedeny 2 elektrody, a to do pravé síně a pravé komory), biventrikulární (zavedeny 3 elektrody -třetí elektroda je zavedena do koronárního sinu v levé komoře). Dnes se stále častěji využívají kardiostimulační systémy, které jsou závislé na zátěži. Takový stimulátor je v podstatě vybaven senzory, které buď na principu infrazvuku registrují vznikající svalovou činnost a zrychlují frekvenci vydávaných impulsů, nebo registrují dechovou frekvenci a podle těchto ukazatelů zrychlují nebo zpomalují srdeční činnost. Pomocí kardiostimulátoru jsou tedy na srdeční svalovinu přenášeny malé, přesně časované impulzy, které vyvolávají pravidelné stahy srdce, jako je tomu u zdravého člověka. Dnes již všechny kardiostimulátory pracují v systému „on demand“, tzn. trvale monitorují spontánní srdeční činnost a elektrické impulzy vydávají pouze při nedostatečné spontánní tepové frekvenci. Dnešní kardiostimulátory mohou být tedy přizpůsobeny různým požadavkům tak, aby vyhovovaly každému pacientovi. A jak probíhá samotná kontrola? Sestra, která musí mít příslušné technické vzdělání a odbornost, registruje obvyklým způsobem EKG a připraví pro lékaře stimulátoru odpovídající programátor. V naší ambulanci využíváme 8 programátorů od různých firem. Lékař pomocí programovací hlavy zkontroluje spontánní elektrickou aktivitu síní a komor a posoudí, zda nastavené parametry zabezpečují správnou činnost kardiostimulátoru (citlivost inhibičního systému, výšku a délku impulzu a další parametry). Samozřejmostí je i pravidelná kontrola stavu baterie. Na našem pracovišti mohou kontroly jednodutinových kardiostimulátorů samostatně provádět i speciálně vyškolené sestry, kontroly složitějších kardiostimulačních systémů provádí vždy lékař. Novým pacientům po primoimplantaci věnujeme zvláštní pozornost. Zodpovíme dotazy týkající se omezení, předáváme příručku ke kardiostimulátoru. Domů si odnášejí i průkazku, ve které jsou zapsány všechny důležité údaje o typu kardiostimulátoru včetně telefonních čísel. Tu by měl nosit každý pacient u sebe. Sestra, pokud nepracuje samostatně, vykonává podle pokynů lékaře všechny potřebné úkony -vyhledává a kontroluje dokumentaci nemocného, vede evidenci pacientů v ambulantní knize a pracuje s počítačem. Zajišťuje na ambulanci takový provoz, aby každý pacient odcházel s pocitem kvalitní zdravotní péče.

O autorovi: Dana Kuderová (dkuderova@fnbrno.cz), Interní kardiologická klinika, FN, BrnoBohunice