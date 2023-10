Vědci dostanou miliony korun na vývoj testů na koronavirus

Akademická pracoviště minulý týden nabídla státu pomoc s testováním vzorků na koronavirus. Vědci také pracují na vývoji nových metod pro testování, které by zbavily Česko závislosti na soupravách ze zahraničí a testování zrychlily. Peníze podle ústavu zajistí, aby se do výzkumu mohli zapojit i výzkumníci z jiných institucí ještě předtím, než dorazí podpora od státu a jeho agentur. Měli by pomoci s jednou z nejproblematičtějších fází testování, kterou je izolace RNA viru z odebraných vzorků. Překlenovací finance jsou potřeba i na nákup chemikálií a zařízení.

Pět milionů korun tak dostali týmy virologů Ruth Tachezy a Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK), kteří mají s výzkumníky z 1. lékařské fakulty UK na starost zavedení nových testů. Hirsch řekl, že extrakční soupravu nyní vyvíjejí především vědci v ÚOCHB, který spolupracuje s centrem Biocev a Ústavem molekulární genetiky AV ČR. „Chceme aby naše soupravy byly alespoň tak dobré jako soupravy komerční,“ uvedl Hirsch. Na vývoji se podílí i Tachezy.

Dva miliony pak získala skupina Petra Bartůňka, která v Ústavu molekulární genetiky v Praze-Krči připravuje testování pomocí robotické stanice. Tamní robot denně otestuje až tisíc vzorků, podobné množství zpracuje také vědecký tým v centru Biocev ve Vestci. Obě pracoviště už mají od Státního zdravotního ústavu povolení k testování, začnou s ním příští týden.

„IOCB Tech je akademická firma zaměřená na transfer technologií, jejíž příjmy jsou odměnou za zprostředkování a vyjednání licenčních smluv našeho ústavu s komerčními partnery, včetně licenčních smluv za antivirotika, která vzešla ze základního výzkumu,“ řekl ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský. Podle něj se zpětně potvrdila praktičnost takové firmy. „I tímto způsobem se dostávají vydělané peníze zpět do vědy na boj proti virovému onemocnění a kruh se uzavírá,“ dodal Hostomský.