Vilcacora by mohla pomoci s léčbou rakoviny i HIV. Je ovšem nutné provést další výzkumy

Co je vilcacora?

Vilcacora se latinsky nazývá Uncaria tomentosa, u nás je však známá především jako kočičí dráp. Setkat se s ní ale můžete také pod názvem řemdihák plstnatý. Vilcacora v indiánském jazyce zvaném kečua znamená svatá rostlina, neboť indiánskými kmeny Amazonie je už odpradávna považována za jednu z nejmocnějších rostlin pralesa. Některé studie naznačují, že dokáže stimulovat imunitní systém, a pomoci tak s léčbou celé řady nemocí, včetně rakoviny.

Jedná se o liánu z amazonských deštných pralesů Jižní a Střední Ameriky, která dorůstá až do výšky 30 metrů. V těchto oblastech se jí španělsky říká uña de gato. Větve i kmen rostliny jsou pokryty dřevnatými stáčejícími se trny, listy mají oválný tvar, jsou řapíkaté a zespoda mírně ochlupené. Květy mají sytě žlutou barvu. K léčivým účelům se využívá vnitřní kůra (lýko) a kořen liány. [1, 2, 3]

Jaké má vilcacora účinky?

Kořen a kůra vilcacory obsahují chemikálie, jako jsou fenolové kyseliny, alkaloidy, steroly a flavonoidy, které mohou významně působit na imunitní systém, snižovat zánětlivost, podporovat celkové zdraví a pravděpodobně i ničit rakovinné buňky.

Kočičí dráp má údajně silné antioxidační vlastnosti, čímž pomáhá tělu zbavovat se volných radikálů, které poškozují lidské buňky. Některé studie naznačují ale i další potenciální účinky této rostliny, a to konkrétně:





Kočičí dráp je v současné době zkoumán pro řadu dalších možných použití, například při léčbě HIV, Crohnovy choroby, roztroušené sklerózy, systémového lupusu a podobně. Než ovšem vědci budou moci potvrdit, zda je tato rostlina skutečně účinná, bude zapotřebí provést další a rozsáhlejší výzkumy. [4, 5, 6, 7]

Sběr a zpracování vilcacory v Amazonii

V oblasti Amazonie se nejčastěji využívá vnitřní část kůry, která se odřízne, naseká a poté se vysuší. Běžně se prodává například na peruánských trzích po plátech, kde platí pravidlo, že čím tlustší je plát, tím kvalitnější by produkt měl být.

Získává se tak, že se odřízne liána blízko země, aby se nepoškodily kořeny. Potom se liána rozkrojí na kousky o délce 30 až 100 cm a pomocí mačety se rozseká na kusy. Někdy se nařeže na větší kusy, jindy na tenké plátky široké přibližně 5 až 8 mm a občas se rozdělí na vlákna. Tyto plátky se nechají důkladně usušit a uskladňují se na suchých místech. [8, 9]

Užívání vilcacory (kočičího drápu)

Na trhu je v současné době mnoho produktů z vilcacory, z nichž některé mohou být velmi kvalitní a jiné naopak vůbec. Například kupovaný sáčkový čaj může obsahovat zoxidovanou rostlinu, která bude mít minimální účinky. Vilcacoru seženete především jako:

čaj,

tablety či kapsle,

kapky,

tinkturu,

gely nebo spreje k vnějšímu užití.

Dávkování vilcacory

Podle WHO je denní doporučená dávka vilcacory 60 až 350 mg u extraktů ze sušené kůry a 300 až 500 mg v kapslích rozdělených do dvou až tří dávek během dne. Dávkování tinktury je přibližně jedna čajová lžička třikrát denně. Je však dobré poznamenat, že peruánské zdroje uvádějí dávkování 2–3krát vyšší než ty evropské.

Jak dlouho se doporučuje užívání vilcacory?

Při výše uvedeném množství se obvykle doporučuje užívání kočičího drápu po dobu osm až dvacet čtyři týdnů. Vždy je však lepší poradit se s lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti užívání konkrétní formy vilcacory. [10, 11, 12, 13]

Příprava tinktury a čaje z vilcacory

Tinkturu i čaj z vilcacory lze také připravit po domácku z kůry liány z dovozu. Čaj připravíte pomocí nálevu. Kůru nařežte na tenké proužky a vařte ji při mírném varu po dobu 20–30 minut. Použijte 10 g kůry na 1 l vody. Doporučuje se vypít 3–4 šálky denně.

Pro přípravu tinktury nařežte nebo nastříhejte kůru na kostičky o velikosti přibližně 2 × 2 cm. Použijte zhruba 100 až 120 g kůry a nakrájenou na kousky ji zalijte jedním litrem 80% lihu. Louhování by mělo probíhat při pokojové teplotě po dobu minimálně 14 dní. [14]

Vilcacora: nežádoucí účinky dle zkušeností

Kočičí dráp je považován za bezpečný, pokud se neužívá déle než šest měsíců. Prozatím však není dostupný dostatek věrohodných informací, které by potvrdily bezpečnost užívání nebo případné vedlejší účinky.

Někteří lidé na základě vlastních zkušeností hlásili závratě, nevolnost a průjem. Průjem by však měl být mírný a s pokračujícím užíváním byliny postupně odeznít.

Tyto nežádoucí účinky bývají způsobeny vysokým obsahem tříslovin a mohou se objevit, pokud překročíte doporučené množství rostliny. Podle některých studií jsou dále hlášeny i jiné potenciální nežádoucí účinky, kam patří:

nízký krevní tlak,

zvýšené riziko krvácení,

poškození nervů,

antiestrogenové účinky,

nepříznivé účinky na funkci ledvin. [15, 16, 17]

Kdo by vilcacoru neměl užívat?

Těhotné ženy nebo ty, které kojí, by se měly vyvarovat užívání kočičího drápu, protože může mít nežádoucí účinky, a to včetně potenciálního rizika potratu. Dále by se užívání rostliny měly zdržet osoby trpící leukémií či nízkým krevním tlakem.

Pouze za výslovného doporučení svého lékaře by měly kočičí dráp užívat osoby s autoimunitními nemocemi, jedinci s kožními štěpy nebo lidé podstupující transplantaci orgánů, a to kvůli vlivu rostliny na imunitní systém. Pokud váš trápí onemocnění ledvin nebo jater, je také vhodné se nejprve poradit se svým lékařem ohledně používání kočičího drápu.

Vilcacora může také různě reagovat nebo kontraindikovat účinky určitých léků, proto vhodnost konzumace kočičího drápu vždy konzultujte s lékařem, pokud nějaké léky berete. Týká se to především:

léků potlačujících imunitní systém,

léků na ředění krve, a to včetně Aspirinu,

diuretik,

léků na snížení krevního tlaku. [18, 19]

