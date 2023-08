Virové gastroenteritidy

Klíčová slova

rotavirus • kalicivirus • astroviru • adenovirus • gastroenteritida • vakcinace

Průjmová onemocnění patří mezi nejčastější infekční onemocnění. Mohou být vyvolána baktériemi, viry, parazity a plísněmi, nejběžnější jsou průjmy bakteriální a virové. Viry jako etiologická agens akutní gastroenteritidy byly rozpoznány později než baktérie a jejich průkaz závisel na rozvoji detekčních metod, založených nejprve na pozorování agens (elektronová mikroskopie), později na průkazu antigenu ve stolici.

Až do 70. let 20. století bylo etiologické agens prokazováno u střevních infekcí jen v menším počtu případů, ostatní se ukrývaly pod názvem abakteriální či kultivačně negativní gastroenteritidy. Od 70. let 20. století, kdy došlo k objevu prvních virů v souvislosti se střevními infekcemi, se situace v diagnostice výrazně zlepšila a v současné době se zdá, že viry je ve světě způsobena většina dětských průjmových onemocnění i řada případů u dospělých.

Již ve 40. letech 20. století se objevily první zprávy o tzv. „přenosném agens“ přítomném ve filtrátech ze stolice, kterými se podařilo přenést gastroenteritidu na lidi i zvířata. S rozvojem kultivačních technik se v 50.-70. letech minulého století podařilo izolovat ze stolice od pacientů s průjmem řadu virů, např. adenoviry, ECHO viry, Coxsackie A a B. Tyto viry však byly izolovány i od pacientů s mimostřevními klinickými příznaky nebo od pacientů asymptomatických.





Od 70. let 20. století začala éra objevů typických vyvolavatelů virových gastroenteritid průkazem Norwalk viru v r. 1972 a následně i dalších virových agens. Záchyt virů závisí na použité metodě, její citlivosti i na množství virů vylučovaných stolicí, což často souvisí i s časovým faktorem. Všechny viry jsou detekovatelné elektronovou mikroskopií, ale počet virů ve stolici není stejný.

Některé viry (např. rotaviry) jsou vylučovány ve vysokých kvantech (1012 v 1 g stolice), jiné, jako např. kaliciviry, jsou vylučovány v nižším množství (106 v 1 g), což může být již pod hladinou detekovatelnosti této metody. Ve stolici je nalézána řada virů, které však nemusí být vždy v přímé příčinné souvislosti s onemocněním. K tomu, aby byl virus prohlášen za vyvolavatele virové gastroenteritidy, musí splňovat některá kritéria.

Měl by být nalézán častěji u nemocných než u zdravých osob, počátek onemocnění by se měl shodovat s počátkem vylučování viru stolicí a rovněž konec klinických příznaků by měl přibližně odpovídat ukončení vylučování viru. Pacient by měl také proti danému viru tvořit protilátky. K průkazu souvislosti virů s onemocněním byly prováděny pokusy s jejich podáním zvířatům i lidským dobrovolníkům. Za prokazatelné vyvolavatele virových gastroenteritid jsou nyní považovány rotaviry, kaliciviry, střevní adenoviry a astroviry(1).

Další viry jako koronaviry, toroviry, pikobirnaviry, pestiviry aj. jsou v současné době pokládány za možné vyvolavatele, ale jejich kauzální vztah ještě není definitivně potvrzen, protože zatím nesplňují všechna výše uvedená kritéria. Současný výskyt virových střevních infekcí není zatím v České republice příliš dobře zmapován. Jejich počet je podle našich zkušeností mnohem vyšší, než každoročně uvádí oficiální informační systém EPIDAT Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu v Praze.

V počtu hlášených průjmových onemocnění stále dominují bakteriální infekce – zejména salmonelózy a kampylobakteriózy (Obr. 1). Všechna průjmová onemocnění vyvolaná viry jsou vykazována jednotně pod názvem virové střevní infekce. I přes lehce stoupající počet v posledních letech jich je stále hlášeno mnohonásobně méně než bakteriálních nákaz (Obr. 2). Informace o jejich výskytu pocházejí zejména od hospitalizovaných dětí či z epidemických výskytů, údaje z terénu jsou naopak zcela nedostatečné.

V počtu záchytů existují i významné regionální rozdíly v rámci republiky, i když se situace v tomto ohledu postupně zlepšuje. Většinu diagnostikovaných virů tvoří rotaviry, které jsou nejčastější, vykazují nejzávažnější průběh a jejich diagnostika je také nejlépe dostupná. Ostatní viry jsou diagnostikovány v běžné praxi jen ojediněle a spíše v souvislosti s epidemickým výskytem. Diagnostické metody k jejich záchytu jsou jen obtížně dostupné, nejmodernější molekulárně-genetické metody používané ve světě u nás zatím nejsou vůbec k dispozici.

Jistí vyvolavatelé

Rotaviry

Rotaviry jsou nejčastějšími vyvolavateli abakteriálních gastroenteritid, jejichž průběh je nejzávažnější a jsou celosvětově rozšířeny. Jejich výskyt není příliš ovlivněn socioekonomickými podmínkami a počet onemocnění v rozvojových i rozvinutých zemích je prakticky stejný. Téměř každé dítě na zeměkouli se jimi infikuje do 5 let věku. Počet rotavirových gastroenteritid ve světě se odhaduje na více než 140 miliónů ročně a počet úmrtí u dětí do 5 let až na 1 milión ročně, i když některé práce nyní uvádějí nižší počet – kolem 440 000.(2)

Naprostá většina úmrtí připadá na rozvojové země; ve vyspělých zemích dochází k fatálním případům sice méně často, ale rotavirové infekce zde představují především ekonomický problém vzhledem k jejich značnému počtu, závažnosti, nutnosti hospitalizace a infúzní léčby. Náklady spojené s onemocněním se odhadují v USA na 100–400 miliónů dolarů ročně, v Irsku jsou minimální náklady na jeden případ rotavirové gastroenteritidy 728,4 eur.

Rotaviry byly u lidí popsány poprvé v r. 1973, kdy je Bishop se spolupracovníky objevili pomocí elektronové mikroskopie v bioptických vzorcích duodena u dětí s průjmem. Rod Rotavirus se dělí do skupin A-E, lidská onemocnění jsou vyvolána rotaviry ze skupiny A-C, ostatní jsou jen zvířecí patogeny. Naprostá většina onemocnění ve světě je vyvolána skupinou A, rotaviry ze skupiny B vyvolaly před 20 lety epidemie u dospělých v Číně a v posledních letech i v Indii a Bangladéši(3), skupina C vyvolává sporadická onemocnění dětí i dospělých. Rotaviry nemají obal, obsahují dvojvláknovou RNA a měří v průměru 70 nm.

Z jejich centra vyzařují krátké paprsky, takže připomínají kolo -odtud také jejich název (Obr. 3). Mají zevní kapsidu tvořenou proteiny VP4 a VP7 a jádro tvořené čtyřmi proteiny VP1–3 a VP6. Během rotavirové infekce je produkováno i šest nestrukturálních proteinů.

Proteiny VP4 (proteáza-senzitivní protein) a VP7 (glykoprotein G) jsou rozhodující pro další kategorizaci rotavirů na sérotypy a genotypy. Ze sérotypů jsou celosvětově nejčastější G1–4(4), v posledních letech výrazně narůstá význam sérotypu G9, který by se mohl stát pátým globálním sérotypem.(5)

Rotaviry se mohou vyskytnout v kterémkoli věku, od novorozenců až po seniory, i když nejčastější výskyt je u dětí do 5 let, maximální incidence mezi 6–24 měsíci, u dětí nad 2 roky věku je asi 25 %. V rozvojových zemích onemocní obvykle kojenci ve věku mezi 6–11 měsíci, ve vyspělých zemích je nejvyšší výskyt u batolat během druhého roku života(6), což může souviset se sezónností rotavirů v oblastech s mírným klimatem, a tedy pozdějším kontaktem s rotaviry. Rotavirové infekce byly opakovaně prokázány u novorozenců a malých kojenců do 2 měsíců věku; průběh onemocnění je u nich zpravidla lehčí a bylo zaznamenáno i asymptomatické vylučování.

Onemocnět mohou i starší děti a dospělí, ale nejzávažnější průběh má vždy primoinfekce, další opakovaná onemocnění jsou častá, ale vždy již lehčí. Rotavirové gastroenteritidy nejsou vzácné ani v dospělosti, zejména u starých lidí, popisovány jsou i epidemie v zařízeních pro seniory, s nimiž máme rovněž zkušenosti. Onemocnět mohou i osoby starající se o nemocné s rotavirovou gastroenteritidou, ať už zdravotníci či rodiče pečující o nemocné děti. Až polovina z nich vylučuje virus, ale klinické příznaky má jen třetina až polovina z nich.

Rotaviry mohou být i příčinou průjmu cestovatelů, popsány byly opakovaně i u vojáků. Incidence rotavirových průjmů v rozvojových zemích se odhaduje na 0,07–0,8 epizody na dítě a rok, rotavirovou etiologii má podle literárních údajů 34–45 % všech dětí hospitalizovaných s průjmem. Zatímco v tropech se rotavirové infekce vyskytují endemicky během celého roku, v oblastech mírného pásma vykazují typickou sezónnost s nejvyšším výskytem v zimních měsících.(7) V Evropě i USA dochází k postupnému vrcholu počtu onemocnění. Zatímco ve Španělsku je pozorován už v prosinci, ve Francii a Anglii v únoru, v Holandsku a ve Finsku až v březnu, v ČR je v posledních letech nejvíce případů v březnu a v dubnu.

Rotaviry jsou vysoce kontagiózní a infekční dávka je velmi malá, k infekci stačí jen 10 virových částic. Jsou relativně odolné, na rukou vydrží až 4 hodiny, na površích až týdny. K přenosu dochází obvykle fekálně-orální cestou, ale pravděpodobný je i přenos vzduchem.(8) Zdrojem onemocnění jsou hlavně děti s manifestním průběhem onemocnění, ale nákaza je možná i od dospělých s asymptomatickým průběhem. Jen vzácně byl popsán přenos kontaminovanou vodou nebo potravinami (mořské plody). Inkubační doba je do 48 hodin.

Virus je vylučován stolicí nejvíce na počátku onemocnění, vylučování obvykle nebývá dlouhodobé, zjištěné rozmezí bylo 4–57 dnů.(9) Do 20 dnů přestalo virus vylučovat 70 % dětí, k prolonogované exkreci mají sklon pacienti s poruchou imunity. Rotaviry nejsou typickými vyvolavateli velkých epidemií, ale epidemické výskyty menších rozměrů jsou časté zejména v místech s větší koncentrací malých dětí (v jeslích, ve školkách), ale i seniorů (domovy důchodců).

Jsou i závažným nozokomiálním patogenem. Primární infekce je nejzávažnější a dochází po ní k rozvoji protektivní imunity, která však není kompletní a je pouze krátkodobá. Po roce přetrvávají jen IgG protilátky a jsou již popisovány symptomatické infekce. Primárním protektivním mechanismem proti rotavirům jsou nejspíše lokální střevní protilátky.

Patogeneze rotavirových infekcí je zřejmě multifaktoriální. Vedle malabsorpce laktózy a následného osmotického průjmu se patrně může uplatňovat i zvýšení sekrece v buňkách krypt aktivací nervového systému ve střevní stěně a produkce enterotoxinu. Typickým klinickým obrazem je akutní gastroenteritida, která patří k nejzávažnějším průjmovým onemocněním u dětí, i když jsou známy i lehčí průběhy. Děti mají sklon k dehydrataci, která bývá nejčastěji izotonická, ale někdy i hypertonická.

Onemocnění začíná horečkou a zvracením, které trvá 1–2 dny, následný průjem pak obvykle 4–5 dnů i déle. Stolice jsou vodnaté, zelené, bez příměsí, jejich počet bývá vysoký – až několik desítek denně. Děti si stěžují na bolesti břicha, bývá výrazný meteorismus a přifouklé bříško. Mohou se vyskytnout i respirační příznaky. Z komplikací je prakticky pravidlem parainfekční hepatopatie s lehkou elevací transamináz, při vysokých horečkách se mohou vyskytnout febrilní křeče, známé jsou i encefalopatie a opakovaně byly popsány meningoencefalitidy s průkazem rotavirů v mozkomíšním moku.(10)

Následkem onemocnění může být malabsorpce laktózy, popsány byly i intususcepce. Děti s poruchami imunity mohou mít prolongovaný průběh gastroenteritidy trvající několik týdnů až měsíců a může dojít i k antigenémii a diseminaci virové infekce. Nebezpečné mohou být rotaviry i pro děti po transplantaci kostní dřeně a jater.

V diagnostice je rozhodující průkaz antigenu ve stolici, který je možno provést několika metodami. Nejrychlejší a u nás nejdostupnější je latexová aglutinace, která má senzitivitu asi 90 %. Citlivější metodou se senzitivitou kolem 98 % je ELISA(11), kterou však používají jen některé laboratoře. Elektronová mikroskopie je velmi vhodnou metodou, její nevýhodou je však malá dostupnost a závislost na počtu virů ve stolici. Nejcitlivější metodou k průkazu RNA jsou molekulárně-genetické metody (PCR)(12), které se ve světě již běžně využívají, ale u nás zatím nejsou k dispozici. Průkaz protilátek v séru nemá v rutinní praxi význam.

Vzhledem k tomu, že neexistuje specifická léčba, je rozhodující prevence. Rotaviry jsou vysoce kontagiózní, dlouho přetrvávají na pevných površích a jsou rezistentní i k některým běžně používaným dezinfekčním látkám. V nemocnicích je nutná pečlivá dezinfekce a opakované mytí rukou u matek i ošetřujícího personálu. Vhodná je i izolace dětí s rotaviry na samostatném pokoji, protože při kontaktu mezi dětmi může docházet k častým nozokomiálním infekcím. Cílem však zůstává vývoj bezpečné vakcíny proti rotavirům, který započal v 70. letech minulého století.

K její přípravě byly použity nejprve zvířecí rotaviry, pak kombinované rotaviry zvířecí-lidské a nakonec i atenuované lidské rotaviry. Jedinou z vakcín používanou v širším měřítku zejména v USA byla koncem 90. let minulého století vakcína RotaShield, která měla sice velmi dobrou účinnost, ale byla stažena z trhu pro podezření z vedlejších účinků (intususcepce). V současné době se jako nejnadějnější jeví dvě vakcíny, které jsou již registrovány v některých mimoevropských zemích a jejichž registrace v Evropské unii právě probíhá.

Obě vakcíny by měly být dostupné i v České republice během r. 2006. Základem pentavalentní vakcíny RotaTeq je reassortantní kmen připravený z bovinního a lidského kmene, monovalentní Rotarix je připraven z lidského rotaviru atenuovaného na tkáňových kulturách.(13, 14) Obě vakcíny nezabrání všem rotavirovým infekcím, ale jsou velmi dobře účinné proti těžkým průběhům. Jejich použití v širším měřítku, případně zavedení očkování u některých rizikových skupin, je u nás v současné době předmětem diskuse odborníků.

Kaliciviry

Norwalk virus z čeledi Caliciviridae byl vůbec prvním prokázaným vyvolavatelem virové gastroenteritidy. Byl zjištěn elektronmikroskopicky Kapikianem a spolupracovníky ve stolici dětí a učitelů školy v Norwalku v Ohiu, kde proběhla epidemie gastroenteritidy. Od objevu genomu viru v r. 1990 prudce vzrůstá zájem o kaliciviry.(15)

Lidské kaliciviry jsou nejčastějšími vyvolavateli velkých epidemií virových gastroenteritid a jsou zařazeny do kategorie B patogenů důležitých jako biologické zbraně podle klasifikace National Institute of Allergy and Infectious Diseases.(16) Epidemie mohou postihnout najednou několik tisíc lidí a vyřadit je z činnosti.

Kaliciviry nejsou kultivovatelné, jedná se o malé kulaté viry bez obalu o průměru 27 nm, obsahující jednovláknovou RNA. Po jmenovány byly podle vkleslin na svém povrchu (calyx = pohárek, Obr. 4, 5).

Caliciviridae se dělí do 4 rodů, z nichž noroviry a sapoviry jsou typicky lidské patogeny.(17) K norovirům patří Norwalk a Norwalk-like viry (Snow Mountains virus, Hawai agens, Mexico, Toronto, Desert Shield, Southampton virus aj.), k sapovirům pak Sapporo a Sapporo-like viry (Manchester, Plymouth, Houston, London, Stockholm virus aj.).

Noroviry

Noroviry jsou nejčastějšími vyvolavateli epidemií abakteriální gastroenteritidy a jsou rozšířeny po celém světě více, než se předpokládalo. Vyvolávají 50–60 % epidemií průjmů u dospělých v Severní Americe, Evropě i jinde. Počet případů se odhaduje v USA na 23 miliónů ročně. Epidemie se vyskytují jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Mohou onemocnět lidé každého věku, ale onemocnění je častější u starších dětí a dospělých, i když nejnovější epidemiologické studie dokládají, že noroviry infikují i malé děti.

Noroviry mají typickou sezónnost, podobně jako u rotavirů je maximum výskytu v zimě, i když se objevují během celého roku. Infekční dávka je velmi nízká, jen kolem 10 virových částic, takže jejich infekciozita je vysoká. Inkubační doba je obvykle mezi 24–48 hodinami.

Přenos norovirů je možný mnoha cestami, což ztěžuje jejich kontrolu. Nejčastěji k němu dochází kontaminovanou vodou, ledem a potravinami, dále přímým kontaktem mezi lidmi, aerosolem při zvracení, ale důležitou roli hraje i kontakt s kontaminovanými povrchy.(18)

Z potravin se jako zdroj onemocnění uplatňují zejména mušle, ústřice a další mořské plody, ve kterých se noroviry koncentrují z odpadních vod, ale byly nalezeny i v mnoha dalších potravinách, které se nepodávají horké (saláty, hamburgery, šunka, maso aj.), i v balené vodě. Noroviry vyvolávají řadu epidemií po celém světě, časté jsou epidemie ve školách, restauracích, hotelech, letních táborech, nemocnicích, zařízeních pro seniory, na výletních lodích a také v armádě.(19) Známé jsou opakované epidemie na letadlových lodích USA.

Největší epidemie byly vyvolány kontaminovanou vodou z veřejné vodovodní sítě (Španělsko, Finsko, Norsko)(20), v přímořských státech pak ústřicemi (USA, Japonsko, Nový Zéland).(21) I v Evropě se v poslední době výrazně zvyšuje počet epidemií virových gastroenteritid, jak dokládají údaje z 10 evropských zemí, které uveřejnil Lancet v r. 2004.(22)

Noroviry bývají v počtu onemocnění na druhém místě za rotaviry. Mohou být vyvolavateli nozokomiálních infekcí, jejichž zdrojem mohou být i lidé s asymptomatickým průběhem. Epidemie v zařízeních pro seniory jsou dlouhodobé, mohou trvat několik týdnů až měsíců a nakazí se vysoké procento klientů. Vzhledem k jejich polymorbiditě mívají i závažnější průběh.

Kaliciviry jsou vylučovány stolicí, méně často aerosolem při zvracení. Virus je vylučován od 15. hodiny po infekci, vrchol je kolem 72 hodin od začátku onemocnění, pak dochází k poklesu počtu virů ve stolici. Vylučování je ale delší, než se dříve předpokládalo – obvykle až do 2 týdnů od infikování(23), attack rate je mezi 50–90 %.

Imunita po onemocnění je jen krátkodobá a typově specifická, reinfekce stejným typem viru byly popsány již za 6–14 týdnů po prvním onemocnění.

Patogeneze byla zkoumána u dobrovolníků, u kterých byla provedena biopsie tenkého střeva. Kaliciviry postihují jen tenké střevo, snížení enzymatické aktivity kartáčového lemu má za následek lehkou steatoreu a přechodnou uhlohydrátovou malabsorpci. Onemocnění je obvykle lehčí než rotavirová gastroenteritida, které se podobá. V klinickém obraze je charakteristický náhlý nástup zvracení nebo vodnatých stolic bez příměsí nebo obojího, obvykle bez prodromálních příznaků. Jen výjimečně se objevují bolesti hlavy, mohou být i křeče v břiše, horečky nejsou typické. Průběh může být i afebrilní nebo jen subfebrilní.

Onemocnění trvá obvykle 12–60 hodin, komplikace nebývají, jen občas dehydratace v okrajových věkových skupinách. V diagnostice dominuje průkaz antigenu ve stolici. Starší metodou (a u nás víceméně jedinou) je elektronová mikroskopie, která však není schopna při použití přímé elektronové mikroskopie detekovat specifický typ viru. Citlivější jsou modifikace elektronové mikroskopie – imunoelektronová mikroskopie IEM či SPIEM, která užívá imunních sér.

Tato metoda však není vhodná pro rutinní diagnostiku. Novější jsou enzymatické testy RIA a ELISA pro Norwalk virus a příbuzné viry, které jsou však typově specifické. Nejnovější generace testů je založena na detekci RNA pomocí PCR(24), kterou je možné diagnostikovat i malé množství viru. Tato metoda je v zahraničí používána zejména při diagnostice epidemií, u nás zatím není dostupná.

Vzhledem ke snadnému šíření onemocnění mnoha cestami a vysoké nakažlivosti kalicivirů je důležitá prevence. Na rozdíl od rotavirů očkovací látka není zatím k dispozici, problémem při přípravě očkovací látky je zejména velká rozmanitost kalicivirů. Proto se do popředí dostává nutnost zabránit dalšímu šíření onemocnění. Ve zdravotnických zařízeních je vhodná izolace nemocného pacienta, časté mytí rukou, dezinfekce, případně používání rukavic.

K zábraně přenosu vodní cestou je nutné řádné chlorování vody, k vyloučení přenosu potravinami se doporučuje nekonzumovat syrové ústřice či mušle a řádná tepelná úprava jídel. Personál připravující jídlo v restauracích by měl být vyřazen z práce minimálně 3 dny po ukončení průjmového onemocnění, neboť může virus postsymptomaticky vylučovat.

Sapoviry

Sapoviry byly objeveny poprvé u dětí s gastroenteritidou v 70. letech 20. století. Onemocnění je typické zejména pro malé děti, i když se může vyskytnout i u starších dětí a dospělých. Sapoviry vyvolávají epidemie v dětských centrech, školách, nemocnicích a dětských domovech. Přenášejí se nejčastěji interpersonálním kontaktem, vzácně i potravinami, např. ústřicemi. Klinický obraz a prevence se výrazněji neliší od onemocnění vyvolaných noroviry.

Adenoviry

Adenoviry jsou rozšířeny po celém světě a postihují jak děti, tak dospělé. Vedle typických infekcí, postihujících oko, respirační ústrojí, CNS, játra nebo močový měchýř a vyvolaných tzv. kultivovatelnými adenoviry, mohou některé sérotypy vyvolat i gastroenteritidu či intususcepci, zejména u malých dětí. V tomto případě se jedná o tzv. nekultivovatelné adenoviry – sérotypy 40 a 41.

Adenoviry jsou závažným patogenem u imunodeficitních pacientů po transplantacích či HIV pozitivních a mají charakteristický cytopatický efekt na citlivé buňky.

Jsou bez obalu, měří 65–80 nm, na povrchu je bílkovinná kapsida obsahující 252 podjednotek zvaných kapsomery. Genom obsahuje dvojvláknovou DNA (Obr. 6).

Infekce střevními adenoviry je endemická po celém světě, řada případů probíhá asymptomaticky. Adenoviry vyvolávají tvorbu typově specifických protilátek, které obvykle umožňují ochranu před reinfekcí stejným sérotypem. Podle studií prováděných u dětí s průjmem v různých zemích světa se adenoviry vyskytují méně často než rotaviry a astroviry.

Incidence střevních adenovirů u malých dětí byla podle amerických a argentinských studií 4–7/100.(25) Na rozdíl od respiračních adenovirových infekcí, které se vyskytují hlavně v zimě a na jaře, nevykazují onemocnění střevními adenoviry typickou sezónnost. Přenos střevních adenovirů je fekálně-orální cestou, vylučování viru stolicí trvá obvykle 1–14 dnů.(26) Rizikovým faktorem vzniku onemocnění jsou špatné hygienické podmínky a úzký kontakt v kolektivních zařízeních. V domácnostech se infikuje 50 % členů domácnosti.

Inkubační doba se pohybuje mezi 2–15 dny. Adenoviry postihují tenké střevo a vedou k tvorbě ložisek slizničních nekróz.

Klinický obraz je jen těžko odlišitelný od onemocnění vyvolaných ostatními střevními virovými patogeny. Adenovirová gastroenteritida má ale lehčí průběh než rotavirová, které se podobá. Většina pacientů je léčena ambulantně, k hospitalizaci dochází poměrně vzácně. Adenoviry jsou detekovány u hospitalizovaných a ambulantních pacientů mezi 2–15 %. Onemocnění trvá obvykle déle než rotavirová gastroenteritida, a to 3–11 dnů. Typickými příznaky jsou horečka, zvracení, vodnaté stolice bez příměsí (3–15 denně).

I když jsou průběhy obvykle lehké, byly popsány i smrtelné případy u imunodeficitních pacientů. Střevní adenoviry se diagnostikují ze vzorků stolice. Vyskytují se ve stolici ve vyšším množství než respirační sérotypy, a proto je jejich záchyt jednodušší. Lze je pozorovat elektronovým mikroskopem, ale při přímé elektronové mikroskopii je nelze odlišit od kultivovatelných sérotypů. Detekce je možná imunoelektronovou mikroskopií.

Největší naděje na záchyt adenovirů ve stolici je během prvního týdne onemocnění, pak dochází k poklesu vylučování viru. Asi nejvíce používanou, i když méně citlivou metodou je latexová aglutinace, komerčně se vyrábí i specifická ELISA. Nejvyšší senzitivitu má PCR a její modifikace u nás zatím běžně nedostupné.(27) Sérologické vyšetření nemá pro rutinní praxi význam. Prevence spočívá jen v hygienických opatřeních, vakcína není k dispozici.

Astroviry

Astroviry vyvolávají onemocnění lidí i zvířat. Byly poprvé objeveny v roce 1975 ve stolicích dětí hospitalizovaných s průjmem. Jsou blízce příbuzné jiným malým kulatým virům, jako jsou kaliciviry či pikornaviry. Jejich název je odvozen z řeckého astron = hvězda podle typického vzhledu pětiči šesticípé hvězdy viditelné v elektronovém mikroskopu (Obr. 7).

Genom je bez obalu a je tvořen jednovláknovou RNA. Lidská onemocnění vyvolávají astroviry z rodu Mamastrovirus, v současné době je známo 8 sérotypů lidských astrovirů, nejčastější je sérotyp č. 1.(28)

Astroviry jsou rozšířeny po celém světě a infekce mohou probíhat pod obrazem akutní nebo perzistující gastroenteritidy.(29)

Postihují několik skupin lidí. Nejčastější jsou infekce kojenců a malých dětí do 3–5 let věku, dále pak u starých lidí hospitalizovaných v různých zdravotnických zařízeních a u imunodeficitních pacientů (transplantace kostní dřeně, hemoblastózy, HIV+). U zdravých lidí vyvolávají astroviry epidemie i sporadická onemocnění po požití kontaminovanůch potravin a vody. Kromě tohoto přenosu se uplatňuje i přenos mezi lidmi.(30)

Vylučování viru stolicí trvá obvykle asi 2 týdny po ústupu klinických příznaků, ale u imunodeficitních pacientů až 3 měsíce.(31) Průměrná incidence je uváděna obvykle mezi 5–9 %, některé práce uvádějí i vyšší čísla. Epidemie vyvolané astroviry byly opakovaně popsány v zařízeních pro staré lidi, u zdravých lidí po požití kontaminované vody či potravin.

Největší z nich byly zaznamenány v 90. letech 20. století v Japonsku, kde onemocnělo několik tisíc studentů po požití oběda ve školní jídelně.(30) Astroviry byly opakovaně nalezeny i v mušlích, ústřicích, v říčních a odpadních vodách. U astrovirů je typický sezónní výskyt, který se ale geograficky liší. V zemích mírného pásma je nejvyšší výskyt v zimě, v tropech v období dešťů.(32) Podle věku jsou nejčastěji postiženi kojenci a batolata.(33)

Patogeneze není úplně jasná, ale předpokládá se, že k replikaci viru dochází v buňkách střevního epitelu. Stejně jako u rotavirů může být následkem astrovirové infekce nedostatek disacharidáz s následným osmotickým průjmem při malabsorpci.

Inkubační doba je 1–4 dny.

Klinický obraz připomíná rotavirovou gastroenteritidu s velmi lehkým průběhem. Onemocnění obvykle není spojeno s dehydratací, nevyžaduje hospitalizaci a trvá průměrně 4 dny. Mohou se vyskytovat i asymptomatické infekce. Typické jsou 2–3 dny trvající vodnaté stolice bez příměsí, může být nechutenství, zvracení, horečka a bolesti břicha. Úmrtí spojené s astrovirovou infekcí je extrémně vzácné, prolongovaný průběh byl popsán u dítěte po transplantaci kostní dřeně, závažnější průběh může být i u pacientů s malnutricí, jinými onemocněními GIT a imunodeficiencí.

Záchyt astrovirů závisí na použité diagnostické metodě. Při použití elektronové mikroskopie mohou být výsledky zkreslené, protože jen asi 10 % částic má typický hvězdicovitý vzhled. Přesnější jsou enzymatické metody, např. komerčně vyráběná ELISA (Ideia Astrovirus), která detekuje antigen ve stolici a slouží k záchytu všech 8 sérotypů.(34) Nejmodernější a nejcitlivější metodou k detekci astrovirů je RT-PCR.(35)

Pravděpodobní vyvolavatelé

Koronaviry jsou pokládány za možné původce virových gastroenteritid. Některé studie popisují nález koronavirů ve stolici ve stejném procentu u zdravých i nemocných lidí, jiné častěji u nemocných. Lidské koronaviry byly objeveny v 60. letech 20. století.

Podobně jako u zvířat se i u lidí vyskytují koronaviry vyvolávající respirační a střevní infekce. Koronaviry jsou velké pleomorfní RNA viry o průměru 100–150 nm (viz Obr. 6), mají typický okraj s povrchovými hroty paličkovitého tvaru, připomínající koronu. Obtížně se kultivují, střevní typy se množí na kulturách z lidských fetálních střevních buněk.

Koronaviry se vyskytují celosvětově, lépe probádány jsou respirační než střevní sérotypy. Vyskytují se u dětí i dospělých a nemají typický sezónní výskyt. Časté je asymptomatické vylučování, především v tropech a u lidí žijících ve špatných socioekonomických podmínkách.

Je popsáno i dlouhodobé vylučování. Infekce vyvolané koronaviry postihují především novorozence a kojence do 1 roku věku, u novorozenců byly opakovaně popsány epidemie novorozenecké nekrotizující enterokolitidy.(36) Jiné studie uvádějí výskyt u kojenců mezi 2.-12. měsícem. Onemocnění probíhá často pod klinickým obrazem hemoragické enterokolitidy s horečkou a bolestmi břicha. Diagnostika střevních koronavirů je omezena jen na elektronovou mikroskopii.

Toroviry jsou velké RNA viry, mají obal a jsou známy jako střevní patogeny u zvířat (Breda virus, Berna virus). Jako lidské patogeny nebyly toroviry ještě definitivně potvrzeny, i když viry podobné zvířecím, tzv. torovirus-like částice, byly nalezeny ve stolicích lidí s průjmem ve Francii, Holandsku, Velké Británii a Kanadě(37), popsány byly i u dětí s akutním a perzistujícím průjmem. Častěji byly nalezeny u imunodeficitních pacientů, u nozokomiálních infekcí, v klinickém obraze bylo méně časté zvracení, a naopak častější příměs krve ve stolici. Diagnostika je možná elektronovou mikroskopií, i když v zahraničí již byla vyvinuta i ELISA k průkazu antigenu ze stolice.

Pestiviry jsou pleomorfní RNA viry, které jsou známými střevními patogeny telat a prasat. Mohou zřejmě vyvolat i lidská onemocnění, jak bylo prokázáno u indiánských dětí v Arizoně.(38) Onemocnění trvalo průměrně 3 dny a bylo někdy doprovázeno i respiračními příznaky.

Pikobirnaviry jsou velmi malé viry o průměru 30–40 nm s dvojvláknovou RNA. Byly opakovaně nalezeny ve stolicích zvířat i lidí, a to jak dětí, tak dospělých.(39) Role těchto virů v etiologii průjmových onemocnění však není ještě dostatečně prokázaná, protože jsou nalézány i u zdravých jedinců.

Enteroviry jsou malé viry s jednovláknovou RNA o průměru 27–30 nm. V minulosti byly pokládány za časté vyvolavatele průjmů u dětí, zřejmě v souvislosti s jejich replikací v tenkém střevě. Průjmová onemocnění však zřejmě tvoří v spektru chorob vyvolávaných enteroviry jen nepatrnou část. Zdá se, že vyvolavateli mohou být jen některé sérotypy, např. ECHO 11, 14, 18.(40) ECHO viry ze skupiny B mohou být spojeny s bolestí břicha a mezenteriální lymfadenitidou.

Léčba

Léčba virových gastroenteritid různé etiologie se podstatněji neliší, závisí pouze na závažnosti onemocnění. Kauzální léčba neexistuje, a proto je v léčbě rozhodujícím krokem rehydratace. Je třeba podávat dostatečné množství tekutin, které uhradí jak bazální potřebu tekutin, tak ztráty vznikající průjmem, zvracením a pocením. Bazální potřeba tekutin klesá s věkem, nejvyšší je u kojenců (150 ml/kg/den) a u batolat (100–120 ml/kg/den), u starších dětí a dospělých je nižší.

U lehkých a středně těžkých dehydratací obvykle postačí perorální rehydratace, u kojenců a batolat do 2 let můžeme použít při nechutenství a malém příjmu tekutin i rehydrataci permanentní nazogastrickou sondou. K perorální rehydrataci je vhodný čaj, minerální voda a zejména orální rehydratační roztoky s obsahem 60 mmol Na+/1 l (Valíkův roztok, Kulíšek).

Valíkův roztok je možné použít i k rehydrataci permanentní nazogastrickou sondou. Intravenózní terapie je vhodná jednak u těžkých dehydratací se ztrátou u kojenců více než 10 % tělesné hmotnosti, u hypertonické dehydratace (Na+ v séru více než 150 mmol/l), případně u profúzního zvracení.

Vedle rehydratace je důležitá i realimentace, která závisí na stáří pacienta. U plně kojených dětí je vhodné podat před kojením rýžový odvar, u kojenců starších 6 měsíců i mrkvový odvar. U kojenců živených uměle se realimentace zahajuje rýžovým či mrkvovým odvarem v plné dávce a podle klinického stavu se přechází rychle na mléko, které pilo dítě před onemocněním.

U dětí s předpokládanou či potvrzenou rotavirovou infekcí je pravděpodobná intolerance laktózy, a proto jsou vhodná mléka s jejím sníženým obsahem (např. Nutrilon low lactose). U starších kojenců a batolat lze podat i mixovaný nebo naškrábaný banán, nastrouhaná jablka, bramborovou a rýžovou kaši, zeleninovou polévku bez tuku, starší pečivo, mixovanou rýži s masem. U starších dětí a dospělých je vhodná šetřící protiprůjmová dieta s omezením tuků.

Z nespecifických protiprůjmových prostředků jsou u virových gastroenteritid vhodná zejména adsorbencia a probiotika. Z adsorbencií se užívá hlavně diosmectit (Smecta), který však někdy není některými dětmi dobře tolerován pro svůj občasný vedlejší účinek – zvracení. Z probiotik se osvědčuje Saccharomyces boulardii (Santax S) nebo preparáty obsahující Lactobacillus (Lacidofil) či preparáty kombinované (Hylak forte).

Antimotilika se běžně neužívají, v úvahu by přicházela spíše u starších dětí a dospělých. Střevní dezinficiencia ani antibiotická léčba nemají u virových střevních infekcí opodstatnění. V léčbě rotavirových gastroenteritid byly v zahraničí zkoušeny i léky inhibující střevní hypersekreci (Racecadotril), byla podávána i pasivní imunizace (imunoglobuliny perorálně či hyperimunní kolostrum).

Závěr

Viry jsou častými vyvolavateli střevních infekcí u dětí i dospělých, a to jak sporadických, tak epidemických, mohou být i významnými nozokomiálními patogeny a vyvolat i život ohrožující onemocnění. Protože jejich počet a význam stále roste, bylo by v České republice vhodné zlepšit diagnostiku a hlášení rotavirů, po registraci vakcíny zařadit vakcinaci proti rotavirům alespoň u rizikových skupin a zavést moderní diagnostické metody k průkazu dalších virů (např. kalicivirů či astrovirů) alespoň u epidemických výskytů.

1MUDr. Helena Ambrožová, Ph. D.e-mail: ambrozoh@fnb.cz2RNDr. Jana Schramlová, CSc. 1Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Na Bulovce, I. infekční klinika 2Státní zdravotní ústav, Praha, Národní referenční laboratoř pro přímou diagnostiku virů, bakterií a cizorodých buněk v klinickém materiálu pomocí elektromikroskopických metod

