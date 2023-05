Virové hepatitidy

Klíčová slova

virová hepatitida • inkubační doba • klinický průběh • posthepatitický syndrom

Etiologie

Všechny formy virových hepatitid mají společnou patologii. Základní lézí je akutní zánět celých jater. Nekrózy jaterních buněk jsou provázeny leukocytární a histiocytární reakcí a infiltrací. V centru lalůčku mohou být ložiska cholestázy, dochází k proliferaci žlučovodů a event. k jejich poškození. I při rozsáhlejších změnách bývá dobře zachována retikulární trámčina, která zajišťuje regeneraci jater. Postupně mizí zánětlivé buňky a nově tvořené vazivo v zóně 1 lze nalézt i po mnoha měsících. V průběhu uzdravování je zvýšena retikuloendoteliální aktivita.

Je viditelný mírný nárůst barvitelného tuku. Kupferovy buňky obsahují lipofuscin a železo. Nekrózy mohou být občas splývající, postihují větší skupiny jaterních buněk. V případě masivních, fulminantních nekróz je postižen celý acinus. Játra jsou zmenšená, ochablá, svraštělá. U těch, kteří přežívají déle než 2 týdny, je patrná nodulární regenerace. Pokud se nekrózy šíří ze zóny 3 do zóny 1, retikulum se hroutí a zanechává septa z pojivové tkáně. Pak může následovat vznik aktivních fibrotických sept, uzlíků a cirhózy. Častěji dochází k jizvení (post-nekrotické jizvení). Akutní hepatitida může progredovat do chronické hepatitidy, cirhózy a hepatocelulárního karcinomu.

Při onemocnění virovou hepatitidou dochází i k postižení dalších orgánů. Zvětšeny bývají regionální lymfatické uzliny, splenomegalie je v relaci s buněčnou proliferací a venózním městnáním. Kostní dřeň je mírně hypoplastická, ale vyzrávání je obvykle normální. V 15 % smrtelných případů jsou ulcerace v trávicím ústrojí, zejména na tlustém střevě. V mozku jsou akutní nespecifické degenerativní změny nervových buněk. Onemocnění hepatitidou může být doprovázeno pankreatitidou nebo myokarditidou.

Klinický průběh virových hepatitid je bez ohledu na etiologii stejný. U onemocnění s asymptomatickým průběhem jsou zvýšeny pouze sérové transaminázy, pacient je bez klinických příznaků onemocnění. U symptomatických pacientů může být průběh anikterický s gastrointestinálními nebo chřipkovými obtížemi. Onemocnění s ikterickým průběhem může probíhat od lehkého přes závažný až po fulminantní průběh.

U dospělých bývá na začátku ikterického stadia prodromální období trvající 3–4 dny, ale i několik týdnů. Pacient má dyspeptické obtíže, udává únavu, celkovou nevůli, později může mít i zvýšenou teplotu bez třesavky. Subjektivně udává v pravém podžebří bolesti, které se zvyšují otřesy. U dětí se může objevit bolest hlavy se ztuhlou šíjí – stav připomíná meningitidu.

Po prodromálním stadiu tmavne moč a stolice se stává světlejší, příznaky ubývají na intenzitě, mizí dyspepsie, vrací se chuť k jídlu. U ikterických pacientů se může přechodně objevit svědění kůže. Po ikterickém období, které trvá 1–4 týdny, následuje u dospělých uzdravení. U dětí dochází ke zlepšení stavu rychleji, bývají častější anikterické průběhy. Po zdánlivém uzdravení může přetrvávat po mnoho týdnů malátnost a únava. Ke klinickému a biochemickému uzdravení dochází obvykle během 6 měsíců od začátku nemoci. U hepatitidy B a C může dojít k přechodu do chronického onemocnění. Všechny formy hepatitid mohou doprovázet neurologické komplikace včetně Guillan-Barrého syndromu.

V některých případech, zejména u virové hepatitidy A, může přetrvávat i přes zlepšení celkového stavu pacienta ikterus, který trvá 8–29 týdnů, je doprovázen svěděním kůže. V jaterní biopsii je prokázána výrazná cholestáza. Tento průběh onemocnění musíme odlišit od obstrukčního ikteru a polékové cholestázy. Prognóza je výborná s kompletním klinickým uzdravením a úplným vyhojením jater.

V 1,8–15 % onemocnění virovou hepatitidou může dojít k relapsu onemocnění, který se projeví opětovným zvýšením jaterních transamináz a někdy i bilirubinu. Uzdravení bývá kompletní u virové hepatitidy A, u virové hepatitidy B může být relaps projevem přechodu do chronicity.

Fulminantní hepatitida se vyskytuje vzácně, ale může vést k úmrtí během 10 dnů od začátku onemocnění. Mezi nepříznivé příznaky patří opakované zvracení, foetor hepaticus, zmatenost a ospalost. Flapping tremor může být jen přechodný. Rychle se objevuje kóma, stoupá teplota, ikterus se prohlubuje, může dojít k rozsáhlému krvácení. K fulminantnímu průběhu hepatitidy dochází u virové hepatitidy A, B a E.

U dospělých pacientů i adolescentů někdy dochází k rozvoji posthepatitického syndromu. Týdny i měsíce po prodělané virové hepatitidě se cítí unavení, mají nechutenství, intoleranci alkoholu, bolesti v pravém podžebří. Objektivně může být hmatný a bolestivý pravý okraj žeber, transaminázy mohou být zvýšeny do trojnásobku normy. Jaterní histologie se neliší od pacientů, kteří se uzdravili a již nemají žádné obtíže. Léčba posthepatitického syndromu je symptomatická, v případě hepatitidy B a C musíme vyloučit přechod do chronicity.

Léčba akutního onemocnění (vitamíny, aminokyseliny, lipotropní látky) má jen malý vliv na průběh onemocnění. Pacientům doporučujeme klidový režim na lůžku, racionální dietu s vyloučením alkoholu a přepalovaných tuků. V období nechutenství bývá tolerována dieta s nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem cukrů, když se navrátí chuť k jídlu, zvyšujeme příjem bílkovin. Jídelníček pacienta by měl obsahovat jídla, která mu chutnají a která dobře toleruje, jídlo má být podáváno častěji v menších dávkách. Pacienti s příznaky jaterního selhání vyžadují pobyt na jednotkách intenzívní péče.

Po prodělané virové hepatitidě by měl být pacient sledován 6–12 měsíců. Po propuštění z nemocnice kontrolujeme bilirubin a jaterní transaminázy po 1–2 týdnech, po úpravě hodnot k normě po 1–2 měsících – u virové hepatitidy A šest měsíců, u virové hepatitidy B jeden rok.

Virová hepatitida A

Etiologie: Původcem virové hepatitidy A je RNA virus. Nákaza se šíří fekálně-orální cestou, virus je vylučován stolicí zejména v prodromální fázi onemocnění, parenterální přenos je vzácný. Zdrojem nákazy bývá kontakt s infikovanými osobami, pití kontaminované vody či požívání syrových nebo nedostatečně tepelně upravených plodů moře. Virová hepatitida A se vyskytuje především v rozvojových zemích, kde je 100% promořenost dětí do 5 let věku. V rozvinutých zemích jde často o importované onemocnění.

Inkubační doba virové hepatitidy A je 14–50 dnů. V dětském věku často probíhá onemocnění asymptomaticky, komplikace se vyskytují u starších osob. 5–20 % onemocnění má protrahovaný průběh s relapsy. Onemocnění virovou hepatitidou A nepřechází do chronicity. Diagnostika: Virovou hepatitidu A diagnostikujeme vyšetřením protilátek. Anti-HAV IgM jsou pozitivní při akutní infekci, vymizí do půl roku od začátku onemocnění. Protilátky anti-HAV total jsou známkou prodělané infekce, přetrvávají doživotně a mají protektivní charakter.

Virová hepatitida B

Etiologie: Původcem onemocnění je DNA Hepadna virus. K přenosu nákazy dochází parenterálně krví (drogy, piercing, tetování, akupunktura), tělesnými sekrety, sexuálním stykem a vertikálně z matky na dítě. Ve světě je virem hepatitidy B infikováno víc než dvě miliardy osob, z toho je asi 350 miliónů chronických nosičů viru. V Evropě je nosiči viru asi 5 % obyvatel, v jihovýchodní Asii, centrální a jižní Africe 20 %, mezi původními obyvateli Austrálie 85 %. Klinický průběh: Onemocnění virovou hepatitidou B může přejít do chronicity s rozvojem cirhózy a karcinomu jater. Za chronické onemocnění považujeme zánět jater trvající déle než 6 měsíců. Chronickou virovou hepatitidu klasifikujeme podle etiologie, klinické a laboratorní aktivity a histologicky stanovením gradingu (intenzita zánětlivých nekrotických změn) a stagingu (rozsah fibrózy a přestavby v játrech, slouží k dlouhodobé prognóze nemoci).

Diagnostika: Virovou hepatitidu B diagnostikujeme vyšetřením protilátek a antigenů virové hepatitidy B. V léčbě chronické virové hepatitidy je nezbytné i vyšetření PCR HBV – průkaz virové nukleové kyseliny v séru. Stanovení virémie slouží k monitoraci léčby. U některých nemocných se vyskytuje onemocnění mutantou VHB. Nejčastější bývá precore mutanta, kdy mutace guanosinu na adenin v precore oblasti zabraňuje sekreci HBeAg. V praxi to znamená, že pacient HBsAg pozitivní, HBeAg negativní, antiHBe pozitivní nemusí být pouhým nosičem viru, ale může mít chronickou virovou hepatitidu B.

Rozlišit pouhé nosičství HBsAg od chronické hepatitidy precore mutantou lze vyšetřením PCR HBV – v případě chronické hepatitidy je pozitivní. Jinou mutantou je YMDD mutanta genu pro polymerázu, která je známkou vzniku rezistence na virostatikum lamivudin používaný k léčbě chronické VHB. V současnosti je možno diagnostikovat genotypy VHB, podle předběžných studií je u různých genotypů odlišná odpověď na virostatickou léčbu.

Léčba: Chronickou virovou hepatitidu B lze léčit. Prvním lékem volby je od r. 2005 pegylovaný interferon, který je doporučeno podávat až 1 rok. Úspěšnost léčby je udávána mezi 30–50 %. Pokud je u pacienta kontraindikace podání interferonu, máme možnost podat virostatika. V ČR je t. č. dostupný lamivudin, adefovir dipivoxil a entecavir, další virostatika jsou používána v klinických studiích. Vzhledem ke vzniku rezistencí na podané léky je v současnosti doporučeno podávat virostatika v kombinacích k oddálení vzniku rezistence, při jejím zjištění změnu terapie. Léčba virostatiky je dlouhodobá (léta), k úplnému vymizení viru dochází jen u malého procenta léčených.

Těhotné ženy s pozitivním HBsAg antigenem mohou rodit v kterékoliv porodnici, není nutná izolace na infekčním oddělení. Děti HbsAg pozitivních maminek jsou po porodu pasivně i aktivně imunizovány, proto nejsou očkovány proti tuberkulóze a jejich pravidelné očkování je upraveno podle metodického návodu. Děti, které jsou po porodu řádně očkovány, mohou být kojeny.

Virová hepatitida C

Etiologie: Virus hepatitidy C byl objeven v r. 1988, v České republice je vyšetřován od r. 1993. Předpokládá se, že ve světě je 175 miliónů chronických nosičů viru hepatitidy C, v západní Evropě kolem 5 miliónů. Průběh onemocnění je v akutní i chronické fázi většinou asymptomatický. U 70–90 % infikovaných osob dojde k rozvoji chronické hepatitidy. Riziko rozvoje jaterní cirhózy je u 20 % nemocných, riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu u 4 % nemocných.

Původcem onemocnění VHC je virus podobný flaviviru, řazený mezi Togaviridae. Virový genom obsahuje strukturní geny, které kódují jádro HCV a glykoproteinový obal, nestrukturní geny kódující enzymy podílející se na replikaci viru a netranslační terminální úseky, což jsou sekvence RNA, které nejsou „překládány“ do struktury bílkovin. Virus hepatitidy C je velmi heterogenní. Podle Okamotovy klasifikace rozlišujeme 6 genotypů se subtypy „a“ až „g“ (izoláty uvnitř genotypů). U pacientů v České republice se nejčastěji vyskytuje genotyp 1b.

Epidemiologie: K přenosu infekce VHC dochází parenterálně – i. v. užíváním drog, tetováním, piercingem, v minulosti bývalo zdrojem onemocnění podání transfúzí. K přenosu infekce z matky na dítě při porodu dochází ve 3–5 % případů, riziko sexuálního a horizontálního přenosu v rodině je udáváno v Evropě 6–14 %. V loňském roce byla lékařská veřejnost egyptskými lékaři poprvé informována o možnosti přenosu infekce VHC motolicí Schistosoma mansoni. Tento parazit se vyskytuje v severní části Egypta, kde je vysoká promořenost obyvatel schistosomózou. Virus byl prokázán ve všech vývojových stadiích parazita.

Klinický průběh: Onemocnění virovou hepatitidou C může probíhat jako akutní hepatitida, tranzientní virémie či primárně chronická hepatitida. Chronická hepatitida může mít průběh relabující, s trvale zvýšenými transaminázami nebo s trvale normálními hodnotami transamináz, kdy ale histologicky může být prokázána aktivní infekce. Diagnostika: Virovou hepatitidu C diagnostikujeme vyšetřením anti-HCV protilátek, které jsou pozitivní za 7–8 týdnů od primární infekce. Přímým průkazem viru je vyšetření PCR HCV, pozitivní bývá za týden od primární infekce.

K přenosu infekce na dítě dochází většinou perinatálně, jen výjimečně intrauterinně. Způsob porodu neovlivňuje četnost infekcí u dětí, není třeba porodu per s. c. jako u HIV pozitivních matek. Kojení je doporučeno, omezení je jen u žen s poraněním či krvácením z bradavky. Monocyty obsahující VHC přestupují do kolostra v malém množství a virus je inaktivován trávicím ústrojím dítěte, v mateřském mléce je výskyt monocytů vzácný.

U dětí infikovaných virem HCV při porodu dochází k vzestupu transamináz mezi 5.–12. měsícem věku. Průběh onemocnění je asymptomatický. Část dětí vyloučí virus spontánně do 2–3 let věku. U 50–80 % dětí dochází k rozvoji chronické infekce. Vývoj dětí probíhá normálně, přechod do cirhózy v dětském věku je raritní. U dětí, kde je vysoké riziko přenosu infekce (matky jsou aktivní uživatelky drog), očkujeme podle individuálního očkovacího plánu. Průkazem infekce u dětí je stanovení PCR HCV pozitivity ze dvou vyšetření od 2. měsíce života. Anti-HCV protilátky přenesené od matky nejsou detekovatelné asi od 10 měsíců života (laboratoř FN Bulovka), v literatuře je udávána pozitivita přenesených mateřských anti-HCV protilátek až do 18. měsíce věku dítěte. Děti HCV pozitivních matek sledujeme v hepatální poradně, vyšetření probíhá ve 3., 6., 12., 24. a 36. měsíci věku.

Léčba: Chronickou virovou hepatitidu C léčíme podáním pegylovaného interferonu s. c. a ribavirinu p. o. Délka léčby se řídí druhem genotypu (nejobtížněji léčitelný genotyp 1) a odpovědí na léčbu ve 4. a 12. týdnu léčby. Nemocné s genotypem 1 léčíme 48 týdnů, rychlé respondery s negativní PCR HCV ve 4. týdnu léčby 24 týdnů, pomalé respondery je v současnosti doporučeno léčit 72 týdnů. Úspěšnost léčby u genotypu 1 je udávána mezi 60–80 %, průkazem úspěšné léčby jsou normální hodnoty jaterních transamináz a negativní PCR HCV půl roku po léčbě. V současnosti probíhají 2. fáze klinických studií s použitím terapeutických vakcín podávaných v měsíčních intervalech současně s interferonem a ribavirinem – tato léčba se zdá být nadějí pro dosud neúspěšně léčené pacienty, kteří po ukončení standardní léčby zrelabovali nebo na tuto léčbu neodpověděli (non-respondeři). Stejně jako u VHB probíhá vývoj virostatik proti viru hepatitidy C – v současnosti probíhají klinické studie s inhibitory proteáz (telaprevir, boceprevir) a inhibitory polymeráz (valopicitabin).

Virová hepatitida D

Původcem virové hepatitidy D je RNA delta virus, který je nekompletní a ke své replikaci potřebuje VHB. K přenosu nákazy dochází parenterálně jako u VHB. V České republice se onemocnění tímto virem vyskytuje vzácně.

Virová hepatitida E

Etiologie: Původcem onemocnění je RNA calicivirus.

Epidemiologie: K nákaze dochází fekálněorální cestou, ale možný je i přenos parenterální a vertikální – je udávána virémie trvající 39–112 dnů. Zdrojem nákazy je voda kontaminovaná fekáliemi nemocných. Přenos kontaktem je méně významný než u VHA. Onemocnění virovou hepatitidou E je považováno za novou antropozoonózu – virus byl prokázán u prasat, kuřat, krys. V Číně je udáváno, že až ve 100 % jater prasat vyšetřených na jatkách je prokázán VHE – doporučuje se změna kuchařských zvyklostí s dostatečným tepelným zpracováním jater. Virová hepatitida E se vyskytuje v epidemiích v rozvojových zemích, v Evropě je nejčastěji diagnostikována u cestovatelů, ale i u nás máme případy VHE u pacientů, kteří mají cestovatelskou anamnézu negativní.

Inkubační doba onemocnění je 15–60 dnů. Průběhem se onemocnění podobá virové hepatitidě A, nepřechází do chronicity. Závažný průběh může mít onemocnění VHE v graviditě – je udávána 20–30% úmrtnost těhotných, zřejmě v souvislosti s mutací receptoru progesteronu. Diagnostika: Virovou hepatitidu E diagnostikujeme průkazem anti-HEV IgM, dostupné je i vyšetření PCR HEV.

Prevence virových hepatitid

Proti virové hepatitidě A a B se lze chránit očkováním buď proti jednotlivým nemocem, nebo kombinovanou vakcínou proti VHA a VHB. Očkování proti VHB chrání i proti VHD. Vývoj vakcíny proti VHE probíhá, zatím není k dispozici. Dostupná není ani vakcína proti VHC – vzhledem k heterogenitě viru je vývoj této vakcíny velmi obtížný (viz kapitola očkování VH).

MUDr. Zdenka Manďáková,

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Na Bulovce, I. infekční klinika

