Volně prodejné léčivé přípravky

Diabetický pacient

Podle výzkumu provedeného ve Velké Británii diabetici typu 2 navštěvují lékárnu za účelem koupě některého léčivého přípravku sedmnáctkrát, diabetici typu 1 dokonce čtyřiadvacetkrát častěji než ostatní nemocní.

Sladidla





Snad každý diabetik při své dietě používá sladidlo vhodné pro diabetiky. Z široké nabídky sladidel bych se chtěla zmínit alespoň o některých. Například DIANER 110 NEO je sladidlo vytvořené na bázi sacharinu. Jedna tableta odpovídá asi jedné kostce cukru. Maximální denní dávka nesmí překročit u dospělého člověka 12 tablet a u dětí samozřejmě úměrně méně. To je třeba mít na mysli, když užíváme více sladidel nebo další přípravky o umělá sladidla obohacené. Sacharin obsahuje například také KANDISIN. Oblíbená jsou sladidla vytvořená na bázi aspartamu. K nejznámějším patří IRBIS SWEET, SWEET’N LOW, MOCCA SWEET, DIA CHROM. Tato sladidla jsou zdrojem fenylalaninu, a proto je nesmějí užívat lidé nemocní fenylketonurií. I u těchto přípravků je určena maximální přípustná denní dávka – odpovídá asi 20 tabletám, když jedna tableta obsahuje průměrně 22 mg aspartamu (sladivost 1 kostky cukru). To znamená, že je opět nutné sčítat dávky sladidla z různých přípravků užívaných během dne. Umělá sladidla jsou dodávána na trh ve formě tabletek v různě velkých baleních s dávkovači nebo bez nich, případně jako doplňující balení vhodné do dávkovače, který byl zakoupen již dříve.

Některá ze sladidel si mohou pacienti zakoupit i ve formě prášku, který potom používají například na pečení. Přitom je třeba si uvědomit, že delší vystavení vyšší teplotě často snižuje sladivost umělých sladidel. Také diabetici nesmějí zapomínat připočíst příjem sladidla z těchto výrobků do celkového denního příjmu. Přípravek DIA CHROM obsahuje vedle umělého sladidla i aktivní trojmocný chróm, který se v lidském organizmu podílí na procesech vedoucích ke snižování hladiny cukru a cholesterolu v krvi. To je samozřejmě pro diabetiky výhodné a cíleně se to využívá i v jiných přípravcích. Chtěla bych se zmínit například o DIASTABILU. Přípravek obsahuje thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), kyselinu nikotinovou a chróm. Doplňuje denní dávku chrómu a vyrovnává jeho ztráty způsobené stresem, fyzickou či psychickou námahou, stárnutím. Chrání tak organizmus před sníženou glukózovou tolerancí a zlepšuje látkovou výměnu tuků. Je vhodný jako doplněk výživy pro pacienty nemocné nebo ohrožené diabetem typu 2 a pro pacienty, kteří potřebují snížit hladinu cholesterolu v krvi.

Léčivé rostliny

Známe také mno-ho léčivých rostlin, které působí velmi příznivě na nemocné cukrovkou. Toho se využívá při přípravě čajových směsí pro diabetiky a různých bylinných koncentrátů, kapek určených jako doplněk léčby cukrovky. Chtěla bych jmenovat některé z nich. Například čaj DIABETAN obsahuje phaseoli fructus sine semine (fazolový plod), herba myrtilli (borůvková nať), herba salvie (šalvějová nať), herba galegae (nať jestřabiny), polygoni avicularis herba (nať truskavce ptačího), taraxaci radix cum herba (kořen a nať smetánky lékařské), rubi fruticosi folium (list ostružníku křovitého), fructus foeniculi (semeno fenyklu), radix bardanae (kořen lopuchu), radix li-quiritiae (kořen lékořice) a je velmi vhodný jako součást diabetické diety. Příznivě ovlivňuje hyperglykémii a působí i diureticky a mírně antisepticky a spazmolyticky. Nahrazuje pravý čaj, který je u některých nemocných kontraindikován. Další vhodné čaje jsou DIABETICKÝ ČAJ a DIABETICKÁ ČAJOVÁ SMĚS. Obsahují některé stejné byliny jako DIABETAN (ten obsahuje bylin nejvíc) a navíc herbu anserinae (nať mochny husí) a herbu caryophyllatae (kukuliková nať). Tyto čaje nejsou vhodné pro malé děti a i u těhotných je jejich pití třeba dobře zvážit.

Mezi přípravky s rostlinnou podstatou patří i dva, o kterých bych se chtěla zmínit. Prvním z nich je DIAMID, bylinný koncentrát, který samozřejmě cukrovku neléčí, ale je součástí diety. Zlepšuje periferní prokrvení, mírní sklony k plísňovým onemocněním, snižuje riziko aterosklerózy, mírní chuť na sladké a pocit žízně, zlepšuje toleranci k inzulínu. To znamená, že příznivě ovlivňuje některé vedlejší nepříznivé projevy nemoci. Užívání je třeba konzultovat s diabetologem. Podobný přístup je vhodný i v případě druhého přípravku, kterým je DIAVAL, lihový rostlinný extrakt. I tento přípravek příznivě působí na nástup a projevy sekundárních onemocnění. Obsahuje výtažky z humulus lupulus (chmel obecný), avena sativa (oves setý), centauria umbellatum (zeměžluč okolíkatá), euphrasia rastkoviana (světlík lékařský), vaccinium myrtillus (brusnice borůvka) a lycopodium clavatum (plavuň vidlačka).

Další přípravky, o kterých bych chtěla psát, nejsou určené pouze pro diabetiky, ale jsou pro ně vhodné. Mnohé obtíže se u nemocných cukrovkou vyskytují častěji než u ostatní populace a je třeba je odstraňovat. Je dobře, že si to uvědomují i mnozí výrobci léků a na svých produktech upozorňují, zda složení vyhovuje potřebám diabetiků.

Péče o oči

Pro diabetiky je významná péče o oči. Mezi volně prodejnými přípravky je několik určených právě pro tyto případy. Jedná se o přírodní přípravky, jejichž základem je výtažek z borůvek. Například STRIX, jméno tohoto přípravku je odvozeno od latinského označení pro sovu, pomáhá při odstraňování únavy očí po námaze nebo po práci v nevhodném osvětlení, regeneruje ostrost vidění a pomáhá i při různých vaskulárních poruchách sítnice. Děje se tak doplňováním hladiny optického barviva pomocí anthocyanosidů z borůvek a pomocí beta-karotenu, který se v játrech mění na vitamin A, důležitý například pro normální vidění za sníženého osvětlení. Podobně působí i OSTROVIDKY, které vedle výtažku z borůvek obsahují ještě více beta–karotenu. OGUVIT je zase obohacen extraktem ze světlíku, vitaminy B1, B2, C, rutinem a některými aminokyselinami .

Pohybový aparát

Péče o pohybový aparát má pro diabetiky rovněž velký význam. Stejně jako u ostatních pacientů musí být tato péče cílená a dlouhodobá a je nutné vybrat vhodný, dobře snášený přípravek. Jedním z takových přípravků je COLAFIT. Ten obsahuje velmi čistý kolagen, který je důležitý pro stavbu chrupavek, kloubních pouzder, vazivových tkání, kostí a pokožky. Snižuje riziko poruch pohybového aparátu, zpomaluje stárnutí kůže a působí jako prevence vzniku některých ekzémů. Je snadno polykatelný. Doporučené užívání je jedenkrát denně na lačno po dobu 2 až 3 měsíců dvakrát ročně. Další vhodný přípravek je například GELATINA PLUS s vápníkem, hořčíkem a železem. Vhodný je rovněž ULTRA GEL, želatinový přípravek s chondroitin a glukosamin sulfátem, obohacený o vápník, vitaminy D a C. Oba tyto přípravky jsou slazené aspartamem. Diabetici si samozřejmě mohou zvolit i mnohé další přípravky, ale vždy je nutné pečlivě kontrolovat jejich složení a zvážit jejich vhodnost.

Na závěr bych chtěla krátce shrnout možnosti, které diabetik při nákupu volně prodejných léčivých přípravků v lékárně má. Za prvé existují přípravky přímo určené pro diabetiky, sloužící jako podpůrná léčba cukrovky. Za druhé jsou to přípravky primárně cílené na jiné obtíže, ale pro diabetiky vhodné. A za třetí existuje skupina přípravků, která je k dispozici ve dvou formách, z nichž jedna je bez cukru. I tyto přípravky jsou určené k léčbě jiných nemocí, než je cukrovka. Příkladem mohou být pastilky na léčbu lehčích infekcí úst, hltanu a horních cest dýchacích SEPTOLETE, které obsahují cukr, a NEO SEPTOLETE, pastilky bez cukru. Proto je vždy důležité, aby diabetik upozornil na svoji nemoc a poradil se o výběru vhodného přípravku, i když jej chce užívat na zcela odlišné obtíže.

