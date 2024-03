Vrbovka malokvětá se využívá zejména na poruchy prostaty. Výzkumy prokázaly její protizánětlivé účinky

Co je to vrbovka malokvětá?

Pod botanickým názvem vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum) se skrývá druh léčivé rostliny z čeledi pupalkovité (Onagraceae), který by si měla zapamatovat především mužská část populace, jelikož má dle mnohých výzkumů pozitivní vliv na léčbu chorob prostaty. Jedná se o vytrvalou bylinu, jež je v České republice zařazena do Červeného seznamu ohrožených druhů se stupněm ohrožení C3.

Dle aktuálních vědeckých poznatků je dnes známo asi 200 druhů spadajících do rodu Epilobium, přičemž existuje ještě celá řada různých kříženců. V České republice však rostou pouze některé z nich. Vzhledem k tomu, že vyjmenovat všechny zástupce vrbovek vyskytující se po celém světě by bylo příliš zdlouhavé, uvádíme níže alespoň ty nejznámější z nich:

vrbovka růžová (Epilobium roseum),

vrbovka horská (Epilobium montanum),

vrbovka čtyřhranná (Epilobium tetragonum),

vrbovka kopinatá (Epilobium lanceolatum),

vrbovka tmavá (Epilobium obscurum),

vrbovka žabincolistá (Epilobium alsinifolium),

vrbovka chlumní (Epilobium collinum),

vrbovka bahenní (Epilobium palustre),

vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum),

vrbovka žláznatá (Epilobium adenocaulon),

vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium),

vrbovka nicí (Epilobium nutans),

vrbovka třezalkolistá (Epilobium hypericifolium).

V lidovém léčitelství je vrbovka velice hojně využívanou bylinou při léčbě urologických potíží. Léčivé účinky byly přitom zaznamenány nejen u vrbovky malokvěté, ale také například u vrbovky horské, chlumní a růžové. Existují však i druhy, které těmito vlastnostmi nedisponují, jako je třeba vrbovka chlupatá nebo vrbovka úzkolistá. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Jak vypadá vrbovka malokvětá?

Vrbovka malokvětá dosahuje výšky až 80 cm a disponuje dlouhým oddenkem, ze kterého po odkvětu vyrůstají stopkaté zelené nebo někdy načervenalé růžice listů. Lodyhu má tato rostlina přímou, tuhou, řídce nebo někdy i hustě chlupatou a na bázi lehce poléhavou. Bývá buď jednoduchá, nebo v horní části mírně větvená.





Listy vrbovky jsou přisedlé, krátce řapíkaté a obvykle vstřícné, pouze v horní části rostliny bývají střídavé. Jejich tvar je pak podlouhle nebo vejčitě kopinatý, avšak vzácněji může být také úzce kopinatý nebo vejčitě eliptický. Okraje jsou lehce zoubkované a na obou stranách listu se nachází řídké pýří, přičemž na rubu jsou chloupky více plstnaté.

Květy má tato vrbovka středně velké a její poupata jsou elipsoidní, špičatá a pýřitá. Květní kalich disponuje zhruba 4 až 6 mm dlouhými lístky, které jsou vejčitě kopinaté, zašpičatělé a žláznaté. Korunní lístky mají obvykle bledě fialovou barvu, vzácně však mohou být také světle růžové nebo bílé. Plodem vrbovky malokvěté je tobolka. [7, 8, 9, 10]

Rozšíření a výskyt vrbovky malokvěté

Oblast rozšíření této léčivé rostliny je poměrně široká. Kromě toho, že ji najdete na území prakticky celé Evropy s výjimkou severských států, běžně roste také v Malé Asii, Makaronésii, severozápadní Africe, na Kavkaze, v Indii, Íránu a Pákistánu. Místy se pak navíc podle některých zdrojů vyskytuje v Číně a dále na východ a sekundárně byla zavlečena také do Severní Ameriky a na Nový Zéland.

Vrbovka malokvětá patří mezi vlhkomilné rostliny. Roste tedy zpravidla na březích tekoucích i stojatých vod, v rákosinách, lučních příkopech, v lučních (řídčeji lesních) prameništích, v pobřežních křovinách nebo na vlhkých pasekách. Můžete se s ní však setkat vzácněji také ve starých zaplavených lomech či na rumištích nacházejících se v blízkosti vody.

Rostlině se obvykle dobře daří v písčitohlinitých až jílovitých, humózních půdách s neutrálním nebo slabě kyselým pH. Často roste ve společenstvech různých rákosin a vysokých ostřic a v oblasti Českého Krasu je někdy součástí vegetace nacházející se na vápnitých prameništích a potočních travertinech. Vyskytuje se přitom jak v nížinách, tak v podhorských oblastech a vzácně na ni narazíte také na horách. [11, 12, 13, 14]

Obsažené látky

Listy a stonky vrbovky malokvěté obsahují esenciální oleje, v nichž se nachází velké množství chemických látek. Jedna studie, která prostřednictvím kvalitativní a semikvantitativní analýzy zkoumala extrakt z této byliny, ukázala přítomnost přibližně 216 složek. Jako hlavní složky jejích esenciálních olejů přitom uvádí kyselinu palmitovou, kyselinu linolovou a kyselinu α-linoleovou.

Výzkum kromě toho odhalil, že rostlina obsahuje také značné množství monoterpenoidů. Na základě dalších použitých metod pak byla v rámci zmíněné studie prokázána i antimikrobiální aktivita, kterou vědci testovali konkrétně proti bakteriím Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans. Účinek byl přitom zaznamenán u všech uvedených zástupců.

Podle dalších studií vrbovka malokvětá obsahuje také flavonoidy a deriváty sitosterolu, které během výzkumu u pokusných zvířat inhibovaly biosyntézu prostaglandinu a snížily zánět. Antiproliferační účinek přitom vědci navíc zaznamenali také na sliznici prostaty u člověka. Ve vodním extraktu rostliny pak byla mimo jiné zjištěna přítomnost kyseliny kafrové, kyseliny chlorogenové, derivátů kyseliny gallové, kyseliny olejové, kaempferolu, kvercetinu a řady dalších složek. [15, 16, 17]

Jaké má vrbovka malokvětá účinky na zdraví?

Díky obsaženým látkám se vrbovce připisují nejen antimikrobiální vlastnosti, ale navíc také antioxidační a celkově protizánětlivé účinky. V tradiční medicíně jsou proto produkty z vrbovky malokvěté předepisovány na řadu zdravotních potíží, ať už jako samotný lék, nebo jako doplněk jiné léčby. Mezi nemoci, na než vrbovka údajně pomáhá, pak patří například:

Jelikož vrbovka malokvětá obsahuje vysokou hladinu beta sitosterolu, je specifická zejména pro léčbu benigní hyperplazie prostaty a poruch močového měchýře a ledvin. Lokálně ji navíc někteří lidé používají jako zklidňující, čisticí a hojivý prostředek na mírné popáleniny, vyrážky, vředy a jiné kožní problémy.

Pokud jde o to, jaké je doporučeno pro vrbovku malokvětou užívání v případě poruch prostaty nebo močového ústrojí, tak čaj z této rostliny by se měl pít prvních několik dnů po třech šálcích a poté snížit množství na dva šálky denně. Nápoj se přitom pije na lačno před snídaní a večer by si jej pacient měl dát asi půl hodiny před večeří.

U dalších produktů s obsahem vrbovky, které jsou dostupné v lékárnách nebo specializovaných obchodech, je pak vždy nezbytné dodržovat dávkování uvedené v příbalovém letáku. Pokud navíc trpíte nějakým onemocněním, kvůli kterému musíte brát léky, je potřeba užívání přípravků s vrbovkou nejprve konzultovat s lékařem.

Chcete-li vědět, jestli má vrbovka malokvětá vedlejší účinky, tak stejně jako u jiných bylin může její užívání vyvolat ve vzácných případech alergii. Jinak však zatím nebyly zjištěny žádné nežádoucí stavy, které by tato rostlina vyvolávala. Jediné, na co by si pacient měl dát pozor, je její případné nadužívání nebo dlouhodobá konzumace, která může způsobit například žaludeční a střevní potíže. [18, 19, 20, 21, 22, 23]

Použití vrbovky malokvěté

Extrakt z vrbovky malokvěté se dnes přidává do některých farmaceutických produktů, které jsou určeny pro podporu správné funkce prostaty a močových cest nebo se užívají jako doplněk jejich léčby. Kromě toho výrobky obsahující tuto rostlinu přispívají také ke zlepšení příznaků menopauzy a premenstruačního syndromu a podporují přirozenou obranyschopnost organismu. Nejčastěji se přitom tato bylinka zpracovává v následujících formách:

vrbovka malokvětá čaj,

vrbovka malokvětá tinktura,

vrbovka malokvětá kapky,

vrbovka malokvětá kapsle,

vrbovka malokvětá tablety,

vrbovka malokvětá sirup.

Pakliže máte doma k dispozici z vrbovky malokvěté sypaný čaj, připravíte si jej tak, že jednu lžičku této sušené byliny zalijete čtvrt litrem vroucí vody. Následně čaj necháte zhruba 15 minut vylouhovat a poté jej přecedíte. Některé zdroje přitom uvádí, že každý muž nad 40 let by si měl dopřát jeden šálek tohoto teplého nápoje týdně. [24, 25, 26]

Kde roste vrbovka malokvětá?

Na vrbovku malokvětou můžete narazit s výjimkou severských států na celém území evropského kontinentu. Kromě toho roste také v Malé Asii, na Kavkazu, v Indii, Pákistánu, Íránu, Makaronésii a řídčeji i v Číně a dále na východ až po Japonsko. Sekundárně se pak vyskytuje v Severní Americe a na Novém Zélandu.

Co léčí vrbovka malokvětá?

U vrbovky malokvěté byly prokázány antimikrobiální, protizánětlivé, antioxidační a antiproliferační účinky. Obvykle se doporučuje užívat ji v případě různých nemocí a poruch prostaty, jako je například zánět nebo benigní hyperplazie. Kromě toho údajně podporuje správnou funkci močového ústrojí a léčí jeho případná onemocnění.

Co se vyrábí z vrbovky malokvěté?

Nejčastěji se vrbovka malokvětá užívá ve formě sypaného čaje, který by dle tradiční medicíny měli popíjet muži nad 40 let. Rostlina se však zpracovává také v jiných podobách, s nimiž se můžete setkat ve specializovaných obchodech. Jedná se například o tinkturu nebo třeba sirup. Extrakt z této byliny se navíc přidává do různých farmaceutických produktů a doplňků stravy.