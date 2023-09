Výživa a celiakie

Jedná se o autoimunitní onemocnění, s tvorbou protilátek proti strukturám vlastního střeva. Celiakie je podmíněna působením toxické frakce lepku (glutenu) na enterocyt a vede u disponovaných osob k jeho poškození až zániku. K tomuto stavu dochází na základě dvou předpokladů: přítomnost lepku v potravě; senzitivní organismus – na sliznici tenkého střeva, nejčastěji lačníku, jsou při celiakii charakteristické změny, jako je atrofie klků, hypertrofie krypt a po stránce funkční dochází ke zvýšené střevní propustnosti. Po vyloučení lepku z potravy dochází ke zmenšení antigenní stimulace, snižuje se počet intraepiteliálních lymfocytů a histologický nález se postupně normalizuje. Celiakie se objevuje v prvním roce života (po přidání obilných kaší do potravy), kdy přetrvává fyziologicky zvýšená propustnost střevní sliznice. Může se projevit i mezi 1. a 13. rokem života, v pubertě velmi často dochází k uklidnění příznaků. Nejčastěji dochází k manifestaci v dospělém věku po stresu – operace, porod, infekční onemocnění aj. Počet postižených je u obou pohlaví stejný, celiakie s příznaky se vyskytuje 2krát častěji u žen a asymptomatickou formou trpí častěji muži.

Příznaky a formy celilakie

Klasickými příznaky u malých dětí jsou opožděný růst, zpožděná osiř kace, malnutrice s nadmutým bříškem, průjmy, hypovitaminóza, nedostatek železa a vápníku. Choroba však může probíhat oligosymptomaticky nebo úplně bezpříznakově a projeví se až v pozdějším věku komplikacemi, kdy je plně rozvinuté onemocnění charakterizováno malabsorpcí především tuků, vápníku, železa, vitaminů rozpustných v tucích, B-komplexu a při dlouhodobě neléčené celiakii dochází ke zvýšenému riziku vzniku maligního onemocnění (na podkladě zvýšené antigenní stimulace a selhání imunitního dozoru). Příznaky lze rozdělit na abdominální a extraabdominální, způsobené malabsorpcí živin, minerálů a vitaminů. Abdominální příznaky: nadýmání se vzedmutím břicha, bolesti břicha, zvýšená flatulence, kručení v břiše, přelévání střevního obsahu, objemná stolice, steatorea, stolice může být kašovitá, průjmy se mohou vyskytovat trvale či intermitentně, při současné laktózové intoleranci, bývá též nauzea a zvracení. Extraabdominální příznaky: proteinokalorická malnutrice, se sníženou hladinou celkové bílkoviny, otoky dolních končetin, únavou, slabostí, poruchou vývoje u dětí s možností mentální retardace; u dětí porucha růstu, nepřibývání na váze, celkové neprospívání; anemie způsobená deficiencí železa a kyseliny listové, vzácněji cyanocobalaminum; osteomalácie a osteoporóza s následným častějším výskytem zlomenin, způsobené malabsorpcí vitaminu D a vápníku; hypovitaminóza vitaminů B-komplexu s následnou neuropatií, glositidou, a; ózní stomatitidou; hypovitaminóza vitaminu A s šeroslepostí a poruchou zraku; porucha koagulace na podkladě malabsorpce vitaminu K; porucha imunologického dozoru se zvýšenou náchylností k infekcím; oxalátová nefrolitiáza na podkladě zvýšené resorpce oxalátů; cholesterolová cholelitiáza na podkladě malabsorpce žlučových kyselin; amenorea, mužská i ženská infertilita; u pacientů s neléčenou celiakií je pravidlem nedostatek střevní laktázy s laktózovou intolerancí.





Závažnosti příznaků

Celiakální krize – nejtěžší forma nemoci, projevuje se těžkými průjmy, rozvratem minerálového hospodářství a acidobazické rovnováhy, těžkou dehydratací a v nejtěžších případech hypovolemickým šokem. Vzniká nejčastěji u dlouho neléčené celiakie a vyžaduje léčbu na jednotce metabolické péče s úpravou vnitřního prostředí, totální parenterální výživou, často i léčbu kortikoidy. Symptomatická forma - s klasickým klinickým obrazem.

Oligo- a asymptomatická forma projevující se minimem příznaků, případně teprve vznikem projevů malabsorpce či komplikací. Včasná diagnostika je ve středu zájmu dnešní medicíny. Léčená celiakie - při striktním dodržování přísné bezlepkové diety se neprojevuje žádnými příznaky, funkce střeva není porušena, nevznikají komplikace a riziko vzniku maligních onemocnění není zvýšeno. I při minimálním množství lepku ve stravě může dojít k relapsu onemocnění, nemusí však vzniknout klinické příznaky celiakie.

Diagnostický program

Při podezření na celiakii zahájí lékař diagnostický program, který obsahuje odběr krve s vyšetřením krevního obrazu, biochemických ukazatelů, jako je hladina minerálů, dusíkatých katabolitů, bílkovin a výživových parametrů, vyšetření hladiny protilátek proti gliadinu, orgánových protilátek (protilátek proti endomysinu a retikulinu), vyšetření sérové transglutaminázy. Definitivní rozhodnutí však přinese až enterobiopsie sliznice tenkého střeva, kdy enterobioptickou kapslí odebereme pod skiaskopickou kontrolou z první kličky jejuna vzorek střevní sliznice, který prohlédne lékař pod mikroskopy, světelným i elektronovým, může provést i imunohistochemické vyšetření. Typický mikroskopický obraz se vyznačuje zkrácením či úplným vymizením slizničních klků, prohloubením krypt, zánětlivou infiltrací sliznice tenkého střeva, v nejtěžších případech obraz sliznice může připomínat mikroskopický obraz sliznice tlustého střeva. Diagnózu potvrdí také zlepšení zdravotního stavu pacienta po nasazení bezlepkové diety. K normalizaci obrazu sliznice tenkého střeva dochází v průběhu 1–2 týdnů, někdy až za 2–3 měsíce.

Celiakie a dědičnost

Přesný způsob dědičnosti není u celiakie znám. Po celiakii by se mělo pátrat především u nejbližších příbuzných pacienta, u něhož se nemoc zjistila. U ženy nemocné celiakií je větší pravděpodobnost, že její dítě bude také trpět touto chorobou. Je důležité, aby nastávající maminka důsledně dodržovala přísnou bezlepkovou dietu, protože je důležitá pro normální a zdravý vývoj plodu. Ale ani dieta nemůže zabránit rozvoji celiakie, pokud k ní dítě zdědilo dispozice.

Ideální prevencí by bylo zjišťovat u každého novorozence, zda má, nebo nemá predispozici k celiakii. V případě pozitivního testu by se z jeho stravy vyloučily potraviny obsahující lepek, takže by se onemocnění nikdy neprojevilo. Tento typ prevence v současné době není reálný. V některých zemích s častým výskytem celiakie se provádí screening celiakie. Jedincům, u nichž vyšetření prokáže přítomnost protilátek, je doporučena střevní biopsie, která potvrdí nebo vyloučí podezření na celiakii. Za preventivní lze považovat také kojení a zařazování stravy obsahující lepek až po uplynutí sedmého měsíce věku.

SOUHRN

Každému z nás osud přichystá nějaké překvapení, a tak i já jsem se stala maminkou dcery, u které byla diagnostikována celiakie. Při vyslovení této diagnózy jsem přemýšlela, co bude dál. Myslela jsem si, že i naše druhá dcera je zdravá, ale tak tomu není a nikdy nebude. Jde o chorobu sice nevyléčitelnou, ale dobře léčitelnou.

SUMMARY

The fate can surprise anybody and so I became a mother of a child with celiac disease. When the diagnosis was made I was thinking what will happen. I thought that our second daughter is healthy but is not true and it never will. The disease is not curable but it can be treated very well.

