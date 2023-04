Výživa a pitný režim stomiků

SOUHRN: Stomik je člověk, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Nejčastěji bývá vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí. Založení střevního vývodu je významným zásahem do života nemocného, ale i jeho rodiny. Pacient se musí vyrovnat s nástrahami každodenního života, kam řadíme i změnu stravovacích návyků a dietního omezení.

Klíčová slova: stomie, stomik, výživa, pitný režim, ileostomie, kolostomie, vhodné a nevhodné potraviny

Na druhé straně je důležité si uvědomit změnu anatomických poměrů ve střevě a dodržovat určená dietní opatření a stravovací pravidla.

Zásady výživy stomiků:

* V prvních 6–8 týdnech po operaci omezit nerozpustnou vlákninu (celozrnné výrobky, luštěniny, ovoce se slupkami, nezralé ovoce, tučná masa, tučné uzeniny, nadýmavou stravu…), aby se předešlo podráždění stomie či její případné obstrukci.

* Je vhodné vypěstovat stereotyp vyprazdňování – nejlépe ráno doma. Za tímto účelem by se měla strava přijímat třikrát denně ve stejnou dobu. Snídaně a obědy by měly být vydatné.

* Jíst pravidelně, střídmě a v klidu.

* Dodržovat pitný režim.

* Vydatné by mělo být první ranní jídlo, a zejména oběd, večeře by měla být lehčí a je nutné dodržet delší časový úsek před spaním.

* U ileostomií dochází k nedostatku vitaminů, minerálů a vody, proto je nutné podávání ovocných či zeleninových šťáv a nápojů obohacených vitaminy.

* Jíst pomalu, pečlivě rozkousávat, nerozžvýkaná potrava se nestráví a vytvoří hmotu, která může způsobit neprůchodnost střeva.

* Žvýkat se zavřenými ústy, aby nedošlo k polykání vzduchu, nemluvit při jídle.

Účinek potravin

Nadýmavý účinek – luštěniny, čerstvý chléb, zelí, květák, pivo, cibule, šumivé nápoje

Proti nadýmání – jogurt, brusinky

Zápach podporuje – chřest, houby, vejce, ryby, cibule, zelí, česnek, ostrá koření

Zápach tlumí – jogurt, petržel, šťáva z brusinek

Projímavě působí – káva, cukr, švestky, hrušky, kapusta, mléko, masové vývary

Průjem tlumí – čokoláda, bílý chléb, rýže, banány, vývar z mrkve

Technologická úprava

Při přípravě jídel se preferuje vaření, dušení a pečení bez tuku pod poklicí, aby se nevytvořila kůrka. Maso se nejprve musí zbavit nestravitelných zbytků, opeče se nasucho, podlije se netučným vývarem a dusí se nebo se peče. Šťávu či omáčku na maso zahušťujeme moukou, nasucho opraženou a rozmíchanou ve vodě. Je nutné vyvarovat se smažení, pečení na tuku a přidávání jíšky. Jídlo podáváme v klidném prostředí, raději v menších porcích, ani horké, ani studené.

Pitný režim stomiků

Velice důležité je pro stomika i udržení nezbytné vodní rovnováhy. Je potřeba, aby v určitém časovém období byl příjem vody stejný jako její výdej, tzn. aby vodní bilance byla vyrovnaná (tab. 2).

Potřebu tekutin mohou krýt různé nápoje. Pro stomiky nejsou vhodné vody sycené kysličníkem uhličitým. Kysličník uhličitý v nápojích rozšiřuje krevní vlásečnice v žaludku, a tím urychluje vstřebávání, ale na druhé straně může vyvolat bolestivé pálení žáhy, říhání a nadýmání, proto se nedoporučuje u stomiků. Vhodné minerální vody jsou například: Magnesia, Rudolfka a další. Ze stolních vod se doporučují kojenecké vody (Mimi, Aqua plus) a další stolní vody (Krystal, Oasa).

Pacienti by měli pít 8–10 sklenic vhodného nápoje denně, ileostomici nebo kolostomici s vývodem blízko začátku tlustého střeva dokonce ještě větší množství. Pokud jsou stolice řídké, je vhodné pít zejména při jídle. Při pití mimo jídlo je vhodné sníst něco menšího, aby se tekutina promísila. Vhodné jsou ovocné šťávy (např. brusinková) a voda.

O autorovi: Mgr. Lenka Vybíhalová Interní oddělení, Nemocnice Prostějov, odštěpný závod Středomoravská nemocniční a. s. (L.li@seznam.cz)