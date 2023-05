Výživa batolat

SUMMARY

Batole je dítě ve věku od jednoho do tří let. Dítě v tomto období života prochází různými stadii vývoje. Každé z nich má své zvláštnosti, které jsou důležité i ve výživě. Zajistit dítěti nejcennější dar života – zdraví – můžeme pouze tehdy, když mu budeme neúnavně, od prvního sousta, které vezme do úst, připravovat výživu adekvátní jeho věku a zdravotnímu stavu.Musíme mít na paměti, že výživa je nejzákladnější fyziologickou potřebou každého živého organismu a jen na její kvalitě záleží, jak se bude náš malý človíček vyvíjet (1).

Batolata, protože mají malou kapacitu žaludku a střídavou chuť k jídlu, by měla jíst v menších porcích několikrát denně. Množství jídla se zdá malé ve srovnání s dospělými (2). Pro toto období je typické, že objem jídla se mění, někdy dítě sní velké množství, jiný den naopak velmi malé. V porovnání s kojeneckým věkem se tato změna rodičům jeví jako ztráta chuti k jídlu. Jako rozmar se může jevit skutečnost, že jeden den oblíbené jídlo dítě odmítá nebo jindy po řadu dní preferuje jenom jedno jídlo.

Dětem se musejí podávat rozmanitá jídla s různou chutí, konzistencí a teplotou. Dlouhodobé podávání stravy v kašovité formě vede k situacím, kdy dítě odmítá kousat (3). V tomto věku by dítě mělo jíst 5krát denně, a svačiny jsou proto stejně významnou součástí jídelníčku jako hlavní jídla. Velký význam mají i jiné smysly než jenom chuť jídla. Děti nemají rády příliš teplé pokrmy, jídla smíchaná dohromady, popřípadě jim vadí i nejrůznější pachy (např. rozvařená zelenina, ryby aj.).

Nejen co, ale i jak a kde

Nejen fyzikální vlastnosti jídla, ale také emocionální prostředí je velmi důležité. Děti by neměly u jídla sedět tak, že mohou klátit nohama a rukama dosahovat na stůl v úrovni hrudníku. Vhodné jsou stolky a židličky odpovídající velikosti dítěte. Sedí-li dítě s ostatními členy rodiny u stolu, je potřeba použít zvýšenou židli, aby mohlo jíst pohodlně. Některé děti jedí lépe ve vhodném prostředí v kolektivu svých vrstevníků. Nádobí je vhodné použít nerozbitné a dostatečně těžké, aby bránilo rozlévání.

Pro velmi malé děti je vždy vhodnější miska a talířek, které procvičují zručnost nabírání. Krátká lžíce a vidlička umožňují snadnější úchop. Malé děti nejedí dobře, jsou-li unavené. Jídlo nemá být podáváno současně se sledováním televizních programů a při jiných aktividěly tách dítěte. I velmi malé množství jídla podané krátce před hlavním jídlem dokáže podstatnou měrou snížit chuť na hlavní jídlo.

Batole ve srovnání s kojencem roste pomaleji. Dochází však ke změnám v jeho tělesném vývoji. Končetiny batolete se prodlužují, ubývá tělesný tuk a začíná se vytvářet více svaloviny. Dítě začíná chodit, zvyšují se nároky na pevnost struktury kostí. Tyto změny v růstu a vývoji podmiňují i potřeby výživy. Energetická potřeba batolete je nižší než u kojence na jednotku hmotnosti (kg). Vzhledem k vyšší tvorbě svaloviny se zvyšuje potřeba bílkovin. Především těch, které jsou vysoce biologicky hodnotné – bílkovin živočišného původu. Pevnost kostí podmiňuje jejich dostatečná mineralizace, k tomu je potřeba odpovídajícího přívodu vápníku a fosforu. Postupné zvětšování objemu krve vyžaduje vyšší přívod železa.

S věkem ubývá specifických doporučení a výživa dítěte se stále více podobá tomu, co jí rodina. Začíná si vytvářet vlastní stravovací návyky a vztah k potravinám a jídlu. Orientační velikost a počet porcí jednotlivých skupin potravin (4) uvádí tabulka 1. Základ stravy tvoří obilninové výrobky, které mají poskytovat nejvíce energie. Sladkosti a tučné potraviny by měly být konzumovány pouze výjimečně. Větší spektrum potravin z každé potravinové skupiny nám zajišťuje přísun všech potřebných živin. Část obilninových výrobků by měla být celozrnná, protože obsahují vlákninu a více minerálů.

Zelenina a ovoce jsou zdrojem vitaminů a vlákniny. Podáváme 5krát denně, což znamená ke každému jídlu. Dbáme na příjem listové zeleniny (špenát, salát hlávkový, zelí, čínské zelí, mangold, řeřicha, celer, chřest, fenykl) -pokrývá příjem vápníku a železa. Žlutá zelenina (mrkev) i ovoce (meruňky, broskve) jsou významné pro obsah vitaminu A. Přednost dáváme syrovému ovoci a zelenině. Maso je zdrojem plnohodnotných bílkovin a ostatních živin zejména železa. Ryby obsahují jód a například olejovky, které se jí i s kostičkami, jsou dobrým zdrojem vápníku.

Po dovršení 2. roku by se měl podíl tuků v potravě snižovat. Z tuků je nevhodnější používat rostlinné oleje, které jsou bohaté na polynenasycené mastné kyseliny a vitamin E. Sladkosti zařazujeme do jídelníčku umírněně. Snížíme tím riziko nadváhy i zubního kazu. Můžeme je nahradit sušeným ovocem – hrušky, jablka, švestky – nebo i syrovou zeleninou (mrkev).

Během dne dodržujeme pitný režim. Batole by mělo vypít kolem 1,5 litru tekutin. Nabízíme dítěti rozmanité nápoje (voda, ředěný džus, mléko, čaje). Na druhé straně však nadměrná spotřeba džusů (400–900ml denně) je považována za faktor, který v některých případech zhoršuje prospívání batolat. Některé práce ukazují, že nadměrný příjem džusů ve věku 2–5 let vede k malému růstu a obezitě. K dochucování pokrmů nepoužíváme dráždivé koření, ale spíše zelené natě, kmín, majoránku, bazalku, koriandr. Pokud dítě navštěvuje jesle, je dobré sledovat jídelní lístek a stravu po zbytek dne dítěti přizpůsobit. Výživová doporučené dávky a referenční hodnoty (množství na den) (4) uvádějí tabulky 2 a 3.

Zásady a doporučení

Při stravování batolat je třeba trvat na určitých zásadách a doporučeních:

Doporučení: * nepít nápoje sycené oxidem uhličitým, * nepřipravovat exotická a kořeněná jídla, * nejíst uzeniny, * omezit sladkosti a čokoládu.

Zásady:

* jíst znamená potěšení, nikoli příkaz, * v době jídla dítě netrestat, nechat ho jíst svým tempem a netrvat na vyjedení talíře, * dítě nechce jíst: akceptovat jeho volbu, vyhnout se projevům nevole. Pokud dítě jí dobře, tak přehnané pochvaly a pozornosti jsou zbytečné. Dítě má pochopit, že jí pro svoji radost, nikoli pro radost dospělých.

Zásady je třeba realizovat od jednoho roku věku dítěte, nikoli až je dítě gurmánem nebo neurotikem. Čas strávený na začátku gastronomického období dítěte je mnohonásobně kratší než čas potřebný k nápravě neprospěšné výživy. Základní poruchy vyplývající ze špatného výchovného přístupu k výživě dítěte se mohou somatizovat jako nechutenství, neprospívání nebo úbytek na váze. Druhou možností je nadváha a obezita, z ní vyplývající zpomalení psychomotorického vývoje a další poruchy. Poslední možností je neurotizace rodiny, jestliže dítě sice prospívá, ale rodina podléhá jeho vybíravosti a zlozvykům.

Mgr. Andrea Křížová, Eva Chromcová SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova (krizova@szsmerh.cz)