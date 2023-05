Výživa při onemocnění batolat

Pro nás však vzniká problém s pokrytím této potřeby. Dítě je rozmrzelé, pláče a nabízené jídlo a tekutiny odmítá. Nejčastějšími nemocemi dětského věku jsou respirační infekce. Jsou způsobeny bakteriemi, častěji ale viry. Většina infekcí postihuje horní cesty dýchací (nachlazení, rýma, záněty nosohltanu, hrtanu), méně bývají postiženy dolní cesty dýchací (záněty průdušek, plic). Průběh nemoci závisí na obranyschopnosti organismu dítěte a na výživovém stavu. U všech těchto onemocnění jsou podobné příznaky s různou intenzitou. Objeví se únava, rýma, kašel, dušnost, zvýšená teplota, bolest v krku, zduřelé mízní uzliny, bolest břicha. Rýma je nejčastějším projevem akutních infekcí dýchacích cest. Nosní sliznice oteče, zanítí se, produkuje více hlenu a dýchání se stává obtížnější. To může vést k odmítání potravy. Nejdůležitější je dostatečné čištění nosu. U dětí, které ještě neumějí smrkat, můžeme použít odsávačku, starší děti naučíme správně smrkat – stisknout nejdříve jednu nosní dírku, vysmrkat se druhou a pak obráceně. Tvorbu hlenu podporují i některé potraviny, měli bychom se jim proto při zánětlivém onemocnění respiračního systému vyhnout. Jsou to především mléko (sladké), nekysané mléčné výrobky, moučné pokrmy, cukr a výrobky obsahující velké množství cukru (čokolády, sušenky). K jídlu nabízíme měkká, pestrá, lákavá a oblíbená jídla, u kterých je větší pravděpodobnost, že je dítě bude jíst. Zároveň by tato jídla měla být výživná a obsahovat větší množství vitaminů, hlavně vitaminu C (ovoce, zelenina). Musíme myslet na to, že dítě sní menší dávku při jednom jídle, a proto ho nabízíme častěji než obvykle. Měli bychom být vytrvalí a dítě do jídla nenutit. Až se bude cítit lépe, chuť k jídlu se mu zlepší. Také po uzdravení nabízíme dítěti jídlo častěji než obvykle a povzbuzujeme ho, aby více jedlo. Zvláště pokud při svém onemocnění ubylo na váze. Jestliže se objeví zvýšená teplota, musíme zajistit dostatek tekutin. Je-li dítě ještě kojeno, je potřeba kojit častěji. Obvykle se totiž neztrácí chuť na mateřské mléko. Jinak podáváme tekutiny, na které je dítě zvyklé. Neměly by to však být nápoje obsahující CO2, s obsahem kofeinu, alkoholu, s umělými sladidly nebo s vysokým obsahem cukru.

Onemocnění trávicího traktu

Další skupinou onemocnění, vyskytující se u dětí, jsou onemocnění trávicího traktu. Často se objevuje zánět žaludeční sliznice a střev (gastroenteritida), který je způsobený viry nebo bakteriemi. Projeví se průjmem, zvracením, nechutenstvím, bolestí břicha, teplotou. Tyto příznaky však mohou mít i jiné příčiny (dietní chyba, břišní kýla, střevní paraziti apod.). Při průjmovém onemocnění je nejzávažnější ztráta tekutin a minerálů stolicí, proto je důležité je co nejdříve začít nahrazovat. Tekutiny podáváme po každé vodnaté stolici v množství 50–100 ml do 2 let a 100–200 ml u dítěte staršího než 2 roky. Tekutiny by měly být neslazené nebo jen málo slazené. Vysoký obsah cukrů průjem zhoršuje. Můžeme také podávat rehydratační roztok s obsahem minerálů a glukózy, který se v lékárnách prodává pod názvem Kulíšek. Tekutiny podáváme pomalu – po lžičkách, po doušcích.

Pokud dítě zvrací, počkáme 10 minut a pokračujeme pomaleji. Pokud dítě opakovaně zvrací, je nutné vyhledat lékaře. Když dítě prodělává průjmové onemocnění, je dobré také vědět, které potraviny staví a které působí projímavě.

Staví:

* bílá loupaná rýže a vše, co se z ní připravuje * brambory * mrkev pasírovaná nebo ve formě polévky či šťávy* borůvková šťáva, přezrálé banány, jemně nastrouhaná syrová jablka (jablka nastrouhaná nahrubo, nakrájená nebo v celku mají neutrální účinky) * mléko a sýry (nikoli kysané mléčné produkty) * vejce, především natvrdo, maso, luštěniny* kakao a výrobky z kakaa, černý čaj, málo tekutin (když k potravě bohaté na vlákniny přijímáme příliš málo tekutin, pak je stolice tuhá, vláknina jinak působí projímavě)

Mírně projímavě působí:

* sklenice vlažné vody nalačno, dostatek tekutin v průběhu dne, např. slabého fenyklového nebo anýzového čaje * oves a všechny ovesné výrobky, obecně všechny druhy celozrnných obilovin, s výjimkou rýže * čerstvé ovoce, pokud možno se slupkou * zelenina s dostatečným obsahem vlákniny (zelí, kapusta, řepa, fenykl) * sušené švestky a fíky přes noc namočené ve vodě nezralé banány * ovocné šťávy (pomerančová, jablečná atd., nikoli rybízová)

Mezi nemoci, které se projevují průjmy, můžeme zařadit i celiakální sprue (glutenová enteropatie). Je to autoimunitní onemocnění vyvolané nesnášenlivostí glutenu (lepku). Projevuje se od 6. měsíce věku, kdy se do stravy začínají přidávat příkrmy s obsahem potravin obsahujících gluten. Ten je součástí obilné bílkoviny, která byla česky pojmenována podle toho, že její obsah v mouce podmiňuje soudržnost těsta („lepí“). Je obsažen v některých obilovinách – žitu, pšenici, ječmeni, ovsu. Štěpné produkty lepku vyvolají u geneticky vnímavých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému s trvalou tvorbou protilátek.

Dochází k poruše střevní motility a poruše vstřebávání živin. Hlavním projevem jsou zánětlivé změny sliznice tenkého střeva s průjmy, chudokrevností, váhovým úbytkem a celkovou poruchou somatického i psychického vývoje. Hlavní zásadou léčby je bezlepková dieta. Pokud se dieta nedodržuje, je nebezpečí nového vzplanutí choroby, případně jejího zhoršení, vzniká nebezpečí zpomaleného růstu a vývoje u dětí a možnost vzniku komplikací.

Dalším onemocněním, které se může objevit v batolecím období, je nesnášenlivost (intolerance) laktózy. Je způsobena nedostatkem enzymu laktázy, který se běžně nachází v tenkém střevě a má za úkol štěpit laktózu (mléčný cukr) na glukózu a galaktózu.

Pokud ke štěpení nedojde, laktóza se dostává do tlustého střeva, kde se rozštěpí na zcela jiné látky (CO2, kyselina octová a mléčná), než by tomu bylo přirozeně v tenkém střevě. Tyto vzniklé látky dráždí stěnu tlustého střeva a dochází k průjmům, nadýmání, křečím v břiše.

Příčinou vzniku jsou dědičné faktory, kdy u kojenců po skončení kojení postupně slábne, až vymizí aktivita laktázy. Tento jev se ale může vyskytnout i u dospělých zdravých lidí. Další možnou příčinou vzniku jsou onemocnění střev (celiakie, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida). Jsou různé stupně omezení ve stravě.

U nejlehčí formy je třeba omezit pouze mléko. Mléčné výrobky (zakysané, jogurty, sýry) mohou být snášeny, protože přirozeně obsahují laktázu, která laktózu může ve střevě rozštěpit místo chybějící střevní laktázy.

U těžší formy není snášeno mléko ani mléčné výrobky. Je možné použít bezlaktózové mléko, nebo laktázu do výrobků přidávat před snědením (Lactaid). Nejtěžší forma je velmi vzácná. Zde je třeba vyloučit ze stravy nejen mléko a mléčné výrobky, ale i máslo, rostlinné tuky a potraviny, které obsahují podíl mléka.

Zmíníme se ještě o jedné nemoci, která se sice projevuje již v novorozeneckém věku, ale její závažnost se promítá celým obdobím dětského vývoje. Tou nemocí je fenylketonurie (dále PKU). Je jedním z onemocnění, které vzniká na základě vrozené metabolické poruchy. Je zde narušena látková přeměna bílkovin. Při PKU v organismu chybí enzym fenylalanin hydroxyláza, který je odpovědný za přeměnu fenylalaninu na tyrosin.

Tato porucha se zjišťuje již 4. – 5. den po narození, po bílkovinné zátěži (mateřské mléko). Fenylalanin se hromadí v krvi a ve tkáních. Jeho zvýšená hladina poškozuje mozkovou tkáň, brání normálnímu vývoji mozku. Následkem je psychomotorické opožďování ve vývoji dítěte, může vést až k mentální retardaci. V současné době lze PKU léčit pouze eliminační dietou. Základem diety je přesně řízený příjem potravin z hlediska obsahu fenylalaninu.

Všechny přírodní bílkoviny obsahují asi 4–5 procent fenylalaninu. Je proto nemožné uspokojit potřebu bílkovin bez nadbytku fenylalaninu. V praxi by se mělo omezit množství přirozených bílkovin ve stravě dítěte asi na 15 procent, zbytek podávat v léčebných přípravcích.

V kojeneckém období se dítěti podává umělá strava. Při přechodu do období batolecího se základem stravy stávají brambory, ovoce, zelenina, cukry, tuky a škroby bez obsahu bílkovin – kukuřičný, bramborový.

I u těchto potravin je nutné počítat dávku fenylalaninu, aby nepřekročila množství povolené lékařem. Dítě nesmí mít hlad, proto je vhodné zařazení speciálních přípravků k zasycení dítěte. Náklady na výživu u těchto dětí jsou značné, je však možné získat dotaci na speciální výrobky v rámci sociálního zabezpečení.

SOUHRN

Děti jsou moc malé, aby si řekly, co je bolí a jakou potřebují pomoc. Vše, co jim můžeme dát, je trpělivost a láska. Ostatní už musíme nechat na odbornících. Ale to neznamená, že naše úloha je jednoduchá. Právě naopak. Naše role v péči o nemocné dítě je nezastupitelná v oblasti emocionální i v oblasti výživy. Díky výživě můžeme dítěti usnadnit rychlý návrat ke zdraví a duševní pohodě.

SUMMARY

Children are too small to tell what hurts them and what type of help do they need. All we can give them is love and patience. The rest has to be left on the professionals. This does not mean though that our role is an easy one. Our role in the care of an ill child is integral for the emotional as well as nutritional well being of the child. Proper nutrition can help the child to regain health and psychological well being more quickly.

O autorovi: Eva Chromcová, Mgr. Andrea Křížová, SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15 (chromcova@szsmerh.cz)