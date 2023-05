Výživa pro zimní období

To má za následek snížení hladiny vitaminů a minerálních látek v těle. Dochází k oslabování imunitního systému a výsledkem je nachlazení, v horších případech angína nebo chřipka. Na prvním místě je potřeba zajistit dostatek vitaminů, zejména vitaminu C. Ten posiluje náš imunitní systém, zvyšuje odolnost vůči infekcím, regeneruje nemocné tkáně a je nejlepším prostředkem proti nachlazení. Dobrým zdrojem tohoto vitaminu je v zimě ovoce, zelenina, brambory a šípky.

Výběr čerstvého ovoce a zeleniny je v těchto dnech omezený, proto se nemusíme obávat použít je v mražené podobě. Dále je třeba zajistit dostatečný přísun energie, kterou pro náš organismus zajišťují lipidy, sacharidy a proteiny. Největším zdrojem energie pro náš organizmus jsou lipidy (tuky). V naší populaci je obvyklé přijímat jich příliš mnoho. Proto bychom i v zimě, kdy naše tělo „volá“ po energii, měli pamatovat na to, že pro náš organismus jsou prospěšnější tzv. nenasycené mastné kyseliny, obsažené v olejích, v olejnatých semenech, v rybách a v malém množství v listové zelenině. Méně prospěšné jsou pro nás mastné kyseliny nasycené. Neznamená to však, že bychom je měli z našeho jídelníčku úplně vyřadit. Zdrojem nasycených mastných kyselin v naší potravě je máslo, sýry, maso, masné výrobky, plnotučné mléko, paštiky, sádlo a ztužené tuky.

Strava by měla obsahovat také dostatek proteinů (bílkovin). Proteiny jsou součástí všech buněk organismu. Jsou potřebné k růstu, k obnovení tkání i ke správné funkci organismu. Bílkoviny živočišného původu jsou pro organismus významnější než bílkoviny rostlinné. V zimním období jsou zdroji živočišných bílkovin mléko, maso, ryby a vejce. Rostlinné bílkoviny nalezneme v semenech olejnatých rostlin (sója, luštěniny), obilovinách a obilných klíčcích.

Sacharidy (cukry) jsou nejrozšířenější složkou potravy. Zabírají 50–60 procent denní potřeby energie. Jsou hlavními činiteli, které přímo ovlivňují hodnotu svalového výkonu. Při jejich nadměrném obsahu ve stravě se ale mění na tuk a spolupůsobí při vzniku obezity. Pro výživu jsou významné především proto, že obsahují hrubou vlákninu (celulóza, hemicelulóza, lignin), která nám snižuje cholesterol v krvi a napomáhá peristaltice střev. Obsah vlákniny zajistíme doplněním stravy zeleninou, ovocem, v zimě pak především celozrnnými výrobky, obilovinami a luštěninami.

Luštěniny jsou důležité pro svůj vysoký obsah bílkovin a vláknin y. V zimním období jsou vždy po ruce a málokdo je dokáže skutečně docenit. Mezi luštěniny patří fazole, čočka, hrách a sója. Mají nízkou energetickou hodnotu. Množství tuku v luštěninách se pohybuje kolem 1–2 g/100 g. Jedinou výjimkou je sója, která obsahuje 20 g tuku. Jedná se však o tuk s převahou nenasycených mastných kyselin.

Luštěniny jsou dodavatelem značného množství vitaminů skupiny B a sója obsahuje navíc nedostatkový vitamin E. V rámci minerálních látek je důležitá přítomnost hořčíku, draslíku, vápníku, železa, mědi a zinku. Spotřeba luštěnin v naší republice je velmi nízká. Mnozí se obávají nadýmání.

To můžeme tlumit pomocí bylinek, jako je bazalka, yzop, šalvěj, majoránka, saturejka, rozmarýn, máta, tymián a fenykl. Tyto bylinky zlepšují i jejich stravitelnost. Leckterá hospodyňka dbá také na ekonomickou stránku stravy. Luštěniny, v p orovnání s masem, jsou 5–10krát levnější, a přitom obsahují stejné množství bílkovin. Pokud zkombinujeme luštěninu s obilovinami, získáme naprosto kompletní bílkovinu s aminokyselinami.

Je patrné, že v zimním období musíme věnovat zvýšenou pozornost výběru potravin, abychom organizmu dodali potřebnou energii, základní živiny, vitaminy i nerostné látky.

SOUHRN

Listy stromů zežloutly, zelenina a ovoce na našich zahrádkách je sklizena a k našim domovům se nezadržitelně blíží zima. V chladných a sychravých dnech je potřeba se o své zdraví dobře starat.

SUMMARY

The leaves got yellow, vegetable and fruit from our gardens have been picked up and the winter is getting closer. We have to take good care of our health during cold days.

O autorovi: Mgr. Andrea Křížová, Eva Chromcová, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno (krizova@szsmerh.cz, chromcova@szsmerh.cz)