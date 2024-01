Játra jsou nepostradatelným orgánem. K jeho funkcím patří kromě filtrace toxinů a mikrobů z krve také tvorba žluči (nejen) pro trávení tuků, tvorba cholesterolu jako životně důležitého prekurzoru hormonů a vitaminu D, „skladování“ některých vitaminů a minerálií (vitamin D, A, B12, železo, měď) a glukózy ve formě glykogenu a mnohé další.

Zajímavé je, že játra jsou orgánem, který se dokáže až zázračným způsobem regenerovat. Ze čtvrtiny jaterní tkáně někdy dorostou celá játra, a to i během týdnů až měsíců. Snad tady má svůj původ pověst o Prometheovi ze starých řeckých bájí. Toho bohové potrestali za to, že lidi naučil využívat oheň. Jsa přikován ke skále, každý den musel snášet, že k němu přilétal orel a ukloval mu játra, která do dalšího dne dorostla… Staří Řekové možná o regenerační schopnosti jater něco věděli.

Mocný vitamin C





K nejčastějším vážnějším zdravotním problémům jater patří steatóza (ztukovatění), poškození alkoholem či léky, cirhóza, virové záněty a rakovina.

Steatózou prý ve vyspělých zemích trpí po 50. roce věku více než polovina populace. Cirhóza je zejména nemocí alkoholiků, ale není tomu tak vždy.

Obvykle prý zcela zdravá játra vydrží něco kolem půl litru whisky denně po dobu deseti let, než dojde k cirhóze, ale je to samozřejmě individuální. Hepatitidy jsou další nepříjemnou skupinou nemocí.

Podle ortomolekulárně orientovaných lékařů a vědců, jako byli dr. Cathcart či biochemik a dvojitý nositel Nobelovy ceny dr. Linus Pauling, je dokáže velmi rychle vyléčit podávání vysokých dávek vitaminu C. Vysoké přitom znamená nikoli stovky miligramů v tabletách, ale desítky gramů denně intravenózně. Padesát gramů denně podle dr. Cathcarta eliminuje žloutenku do týdne.

Také podle jednoho z průkopníků takzvané ortomolekulární medicíny dr. Fredericka Klennera velmi vysoké dávky vitaminu C (mezi 500 a 900 mg na 1 kg tělesné hmotnosti denně) mohou vyléčit hepatitidu do dvou až čtyř dnů. Již 5 gramů vitaminu C denně dokáže ze ztučnělých jater dostávat tuk postupně ven.

Pro vysvětlení – ortomolekulární medicína léčí nemoci pomocí živin, které dostáváme do těla v potravě nebo prostřednictvím výživových doplňků.

Netoxická, přesto málo využívaná

Přesto se tyto netoxické metody dosud neprobojovaly do většiny ordinací ani nemocnic a neučí se o nich na medicíně. Vloni během „prasečí“ chřipkové vlny došlo v Austrálii dokonce k tomuto případu: Jeden pacient reagující na virus prasečí chřipky mimořádně špatně se dostal na hranici života a smrti a lékaři řekli příbuzným, že pro něj pravděpodobně již nebudou schopni nic dalšího udělat. Příbuzní znalí síly megadávek vitaminu C neoblomně a i přes velkou skepsi lékařů trvali na vyzkoušení terapie s intravenózním podáním vysokých dávek vitaminu C.

Tak dlouho na lékaře naléhali, až se tito nechali přesvědčit. Pacientův stav se začal během hodin prudce zlepšovat, až se zcela uzdravil.

Přestože jde o fungující netoxickou terapii zachraňující životy nejen v případě jaterních a virových chorob, k širšímu využívání zatím z těžko pochopitelných důvodů nedochází. Ale vraťme se výhradně k játrům: podle Vincenta Zannoniho, který přednáší na lékařské univerzitě v americkém Michiganu, již dokonce i tak nízké dávky jako 500 mg denně do určité míry chrání játra před ztukovatěním či cirhózou.

Kobalamin, GLA a byliny

U jaterních nemocí jsou užitečné také injekce vitaminu B12: významně dokážou snížit bilirubin v séru, žloutenku, anorexii a dobu rekonvalescence.

Mastná kyselina GLA obsažená hojně například v pupalkovém nebo brutnákovém oleji podporuje podle dr. Leonarda z University College v irském Galway regeneraci alkoholem zničených jaterních buněk. Pomáhá také překonávat kocovinu či dokonce depresi při ukončení konzumace alkoholu.

Léčení a upevňování zdraví jater mohou významně napomáhat také byliny. Podle studií z Německa i USA mohou pomáhat v regeneraci jater mimo jiné tyto byliny: pampeliška, lopuch, heřmánek, lékořice a zejména ostropestřec mariánský. Toho si medicína váží a využívá ho poměrně často i v podobě řady léků. Některé symptomy poškození jater se při používání uvedených bylin zlepšují do několika týdnů. Příznivě působí také mnoho orientálních bylin, jako je kurkuma, prorostlík, zázvor, ženšen, kardamom, ukon, houba reiši, schizandra, astragalus a psyllium.

Ájurvédští lékaři používají bylinu tamalaki při jaterních potížích již dva tisíce let. V poslední době pak specificky při hepatitidě B, kde se prokázala nižší incidence rakoviny jater ve skupině léčené touto bylinou. Regeneračně na játra působí také jedna méně známá zelenina – artyčok, ovšem pouze v biokvalitě, protože pesticidy nemocným játrům opravdu nesvědčí.

JÁTRA

Játra jsou největší žlázou lidského těla, váží okolo 1,5 kg. Řadíme je k trávicímu ústrojí a jsou uložena v pravé horní části břicha. V lidském organismu plní mnoho funkcí souvisejících zejména s metabolismem. Mají významnou úlohu v metabolismu cukrů, tuků, bílkovin a vitaminů. Tvoří se v nich žluč, která odtéká žlučovými cestami. Játra jsou také významným místem zneškodňování látek, které do těla přicházejí zvenčí (jedů, léků apod.), i odbourávání látek vznikajících v těle.

Mají velkou schopnost regenerace, je to jeden z orgánů, u nichž jsou prováděny transplantace. Jak poznat , že je něco v nepořádku Rozpoznat, že máme nemocná játra, není až tak snadné. Játra totiž nebolí, pokud jsou však nateklá, mohou tlačit. Prvními příznaky onemocnění bývají únava, slabost, někdy krvácení z jícnu. U žloutenky se první symptomy projevují stejně jako u nachlazení. Žluť se nejprve objeví v očích, poté se zabarví pokožka.