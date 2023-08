Zhoubné nádory ženských reprodukčních orgánů dnes a zítra

Klíčová slova

karcinom vulvy • karcinom hrdla • karcinom endometria • karcinom ovaria • diagnostika • léčba

Summary

Gynecological malignant tumours today and tomorrow At present, the Czech Republic belongs among countries with highest incidence of most gynecological cancers in the EU. Comparison of the incidence and mortality in most of these tumors is unfortunately not favorable for us either. We summarize new knowledge in the field of pathogenesis and diagnostics. We analyze how the trend of incidence and mortality looks like today and what are the trends in diagnosis and treatment of most common malignant tumors of female reproductive organs in 2009 and discuss the prospects for next 10 years.

Key words

vulval cancer • cervical cancer • endometrial cancer • ovarian cancer • diagnostics • treatment





Zhoubné nádory vulvy

Vulva je orgánem dobře přístupným klinickému vyšetření. Věková distribuce, malá frekvence jak prekanceróz, tak i zhoubných nádorů a zcela rozdílná a vysoce individualizovaná chirurgická léčba odlišují nádory vulvy od ostatních gynekologických malignit. Incidence zhoubných nádorů vulvy se v České republice dlouhodobě pohybuje mezi 3,0–4,1/100 000, přičemž mortalita je relativně vysoká a dosahuje 1,4–2,0/100 000.

Poměr incidence a mortality je cca 50 %. V roce 2005 byla u nás incidence 4,1/100 000 a mortalita 2,0/100 000.(1) V praxi to znamená, že se ročně diagnostikuje 170–200 nových onemocnění a v souvislosti s tímto onemocněním ročně umírá přibližně 75–100 žen! Průměrný věk žen s invazívními nádory vulvy je 69 let. Nejčastější zhoubné nádory představují varianty dlaždicobuněčných karcinomů (92–94 %), melanom (4–6 %), adenokarcinomy (1 %) a ostatní raritní nádory (1 %) (Obr. 1, Obr. 2).

Obr. 1 – Zhoubné nádory vulvy ČR 1974–2005, incidence a mortalita

Diagnostika

V posledních deseti letech se rozšířily znalosti o patogenezi prekanceróz a jejich vztahu k jednotlivým histologickým variantám karcinomů. Nejčastěji se vyskytují invazívní karcinomy (60–65 %), které diagnostikujeme u žen po menopauze a v jejich patogenezi hrají klíčovou roli genetické mutace, které souvisí více s pokročilým věkem a vznikají na terénu lichen sclerosus. Za prekancerózu považujeme tzv. dVIN (diferencovaný VIN). Menší část karcinomů (cca 35–40 %) je patogeneticky spojena s HPV onkogenními viry (zejména typem 16) a za jejich prekancerózu považujeme tzv. uVIN (VIN obvyklý – klasického typu). Tyto karcinomy se liší v biologickém chování, klinickém i histopatologickém obraze.

Jaké jsou k dispozici možnosti časné diagnostiky? Nejčastějším klinickým příznakem invazívního karcinomu je pruritus, který je však nespecifický a vyskytuje se často i u nenádorových onemocnění vulvy, včetně prekanceróz. Svědění, pálení a bolestivost udává jako první příznak více než 75 % žen. Screening je, i přes přístupnost vulvy, vzhledem k malé incidenci, nepříznivé věkové distribuci, biologickému chování a úskalím v diagnostice prekanceróz nereálný. Dispenzarizovat se musí všechny ženy po léčbě VIN, zvýšenou pozornost (doporučujeme kontroly v intervalu každých 6 měsíců) si zasluhují ženy s nálezem lichen sclerosus a skvamózní hyperplazií.

Ženy s těmito nálezy by měly být gynekologem poučeny, že v případě zhoršení svědění či změně nepravidelnosti povrchu vulvy musí navštívit gynekologa dříve. Progrese dVIN v invazívní karcinom je často velmi rychlá. Všechna suspektní ložiska se po kolposkopickém vyšetření musí biopticky verifikovat. Před biopsií je třeba popsat lokalizaci, rozměry léze a palpačně vyšetřit ingvinofemorální oblast. I v současnosti má většina pokročilých onemocnění, bohužel, společnou příčinu. Je to kombinace strachu, studu a malé informovanosti. Jedná se především o staré ženy, které se v rozhovoru přiznají k mnohaměsíčním obtížím.

Obr. 2 – Zhoubné nádory vulvy ČR 1974–2005, věková distribuce

Terapie

Základní léčebnou modalitou je chirurgická terapie, která by se měla provádět v onkogynekologických centrech, která se na tuto léčbu specializují.(2) Pokud máme v ČR ročně 200 invazívních karcinomů a za minimální adekvátní chirurgický trénink se považuje 10 operací karcinomu vulvy ročně, tak je zřejmé, že tyto mohou splnit pouze specializovaná centra, do nichž jsou nemocné odesílány. U spinocelulárních karcinomů lze všeobecně říci, že pouze u invazí do 1 mm (stadium IA) není třeba provádět ingvinofemorální lymfadenektomii. U invazí nad 1 mm je standardním postupem regionální, tedy ingvinofemorální lymfadenektomie.(3)

Alternativou za jasně definovaných podmínek (nádor do 4 cm, zkušenosti centra s detekcí sentinelových uzlin) se stala od roku 2008 detekce a exstirpace sentinelových uzlin pomocí patentové modři a radiokoloidu technecia. Aplikace těchto lymfotropních látek se provádí peritumorózně a „aktivní“ uzliny jsou detekovány ruční gama sondou. Získanou „nejrizikovější“ sentinelovou uzlinu pak je možno histopatologicky sériově zpracovat.

Tento histologický „ultramikrostaging“ sentinelových uzlin zvyšuje bezpečnost stanovení negativity regionálních lymfatických uzlin, což představuje spolu se snížením morbidity hlavní přínos této nové léčebné alternativy. Lokální chirurgický výkon na vulvě by měl být co nejkonzervativnější, přičemž rozsah radikality se individualizuje v závislosti na velikosti, lokalizaci a histopatologickém typu nádoru.(4, 5, 6) Radioterapie je nejčastější adjuvantní terapeutickou modalitou a u pokročilých onemocnění je výjimečně i metodou neoadjuvantní.

Perspektivy

Co lze očekávat v následujících 10 letech? Zpřesnění indikací pro konzervativní operace a víra ve správnost konceptu sentinelové uzliny, která vede u vybraných nemocných ke snížení morbidity. Rovněž by se měla zlepšit informovanost starších žen, které by se měly v případě změny intenzity svědění či při změnách nepravidelnosti povrchu vulvy dostavit ke kontrolnímu gynekologickému vyšetření. Časná diagnostika zhoubného nádoru vulvy umožňuje v současnosti využít konzervativnější chirurgické postupy.

Obr. 3 – Zhoubné nádory děložního hrdla ČR 1974–2005, incidence a mortalita

Zhoubné nádory děložního hrdla

V posledních dvaceti letech se u málokteré skupiny zhoubných nádorů tak posunuly naše znalosti o patogenezi (klíčová role perzistující infekce rizikovými typy humánních papilomavirů) a primární prevenci (profylaktické vakcíny). Změnila se rovněž léčebná strategie směřující ke konzervativnějším operacím a vysoké individualizaci chirurgické léčby.(7) Časná diagnostika, predilekčně lymfogenní šíření a výskyt i ve fertilním věku jsou specifiky nejčastějších histopatologických forem těchto nádorů.

V České republice je dnes diagnostikováno cca 75 % dlaždicobuněčných karcinomů a cca 23 % adenokarcinomů, přičemž cca 2 % tvoří další raritní zhoubné nádory. V zemích s fungujícím cytologickým screeningem dochází k poklesu incidence spinocelulárních karcinomů (jednodušší záchyt prekanceróz vznikajících většinou v dobře přístupné transformační zóně) a k relativnímu vzestupu adenokarcinomů (obtížná cytologická diagnostika a lokalizace iniciálních změn v endocervixu).

Na Obr. 3 je zaznamenán neutěšený stav incidence zhoubných nádorů děložního hrdla v posledních 30 letech. Mírný pokles incidence pod 20/100 000 žen je v posledních letech jistě příznivým trendem, ale ve srovnání s řadou evropských zemí je tato incidence pro naše zdravotnictví stále jednou z nejčernějších teček. V absolutních číslech je dnes ročně diagnostikováno přes 1000 nových zhoubných nádorů, přičemž za stejné období umírá na toto onemocnění 350 až 390 žen ročně.(1) Věkové rozložení zhoubných nádorů děložního hrdla je na Obr. 4.

Pozdní diagnostika má řadu příčin, které dnes umíme rozkrýt, ale zatím chybí vůle k racionálnímu řešení. Snaha o zavedení screeningu s kontrolou kvality v ČR od roku 2009 je prvním popočty zitivním krokem. Kontroverzní je však představa, že je efektivní a ekonomicky únosný roční interval cytologických kontrol a že lze dostat pod kontrolu kvality plošný screening založený na gynekologickém vyšetření s cytologií a kolposkopií s ročním intervalem. V našich podmínkách umožňuje takto frekventní screening výrazné podhodnocení ceny práce jak gynekologů, tak i cytologů.

Diagnostika

Časná stadia onemocnění jsou zpravidla bezpříznaková. Výtok, kontaktní krvácení po styku jsou příznakem již klinických karcinomů, přičemž bolest, hematurie či krvácení z rekta jsou příznaky pozdními. Diagnostika navazuje na abnormální screeningovou cytologii a opírá se o prebioptické metody (kolposkopii, cytologii). Závažnost těchto nálezů definitivně potvrdí bioptické vyšetření s histopatologickým závěrem. Po potvrzení zhoubného nádoru se provádí doplňující vyšetření, která pomáhají individualizovat léčbu a zvolit pro konkrétní ženu co nejoptimálnější postup.

Obr. 4 – Zhoubné nádory děložního hrdla ČR 1974–2005, věková distribuce

Terapie

Chirurgická léčba i radioterapie by měly být centralizovány v onkogynekologických centrech.(7) Vždy se musí zhodnotit předléčebné rizikové faktory související s vlastním nádorem a individuální rizikové faktory pacientky. V předoperační rozvaze je nutné posouzení rozsahu plošného šíření a hloubky invaze.(8, 9) U mikroinvazívních karcinomů je základem histopatologické vyšetření konizátu s exaktním stanovením hloubky invaze a angioinvaze. U klinicky jasných karcinomů se preferuje kolposkopicky cílená biopsie (vyšetří se histopatologický typ, grade a případně přítomnost angioinvaze).

Zobrazovací metody dnes umožňují poměrně přesnou identifikaci rozsahu infiltrace děložního hrdla (nádorová volumometrie). Lze ji provést magnetickou rezonancí (MR), přičemž se definuje nejen hloubka a rozměry infiltrace stromatu, ale i rozměr nepostiženého stromatu děložního hrdla. Volumometrii lze provádět i transvaginální nebo transrektální ultrasonografií (UZ). Palpační vyšetření a MR či UZ pomáhá k posouzení šíření nádoru do parametrií. Pro hodnocení regionálních lymfatických uzlin je palpační vyšetření pouze orientační a velmi limitované, ale stále nemáme k dispozici metodu, která by byla dostatečně senzitivní k detekci mikrometastáz a metastatických ložisek menších než 10 mm (UZ, CT, PET).

Velikost metastatického ložiska 10 mm je též hranicí rozlišovací schopnosti PET-CT dnešní generace se senzitivitou nad 90 %. V budoucnu lze očekávat další zlepšování rozlišovací schopnosti zobrazovacích metod, ale u časných stadií je většina metastatických ložisek do velikosti 5 mm. V současné době se intenzívně používá peroperační detekce sentinelových uzlin. To je důvod, proč je koncept sentinelové uzliny u karcinomu děložního hrdla intenzívně studován.(10, 11, 12) U časných stadií (rozsah nádoru do stadia IIa) je základní metodou léčba chirurgická a alternativou chemoradioterapie. Šíření nádoru do parametrií (IIb a výše) indikuje již jako základní léčebnou metodu aktinoterapii (= radioterapii). Následně shrnujeme přehled možností řešení invazívních cervikálních karcinomů.

Doporučené a alternativní terapeutické postupy u karcinomů děložního hrdla

a) T-Ia1

• Konizace je diagnostickým i terapeutickým výkonem. Pečlivá dispenzarizace je nezbytná. U ženy neplánující těhotenství je alternativou prostá hysterektomie. V případě LVSI je vhodné provést revizi lymfatik (SLNM laparoskopicky nebo laparotomicky).

b) T-Ia2, Ib

• Radikální hysterektomie (Wertheim) zůstává „zlatým“ standardem, dnes v modifikacích využívajících nervy šetřící techniky.

• Laparoskopická lymfadenektomie s radikální vaginální hysterektomií (stadia IB1 u nádorů do 20 mm).

• Radioterapie – brachyterapie (BRT) + teleterapie (TRT) v případech rizika operační léčby, přání ženy.

Standardním výkonem u této skupiny žen je v dnešní době je radikální (rozšířená) hysterektomie, jež se provádí v řadě technických modifikací.(8) Odstranění dělohy je rozšířeno o resekci a exstirpaci parametrií (přední – vezikouterinní, laterální – postranní a zadní – rektouterinní), resekci proximální části pochvy a pánevní lymfadenektomii.

Detekce sentinelových uzlin je zatím pouze experimentálním postupem, který přinesl některé nové poznatky o lymfatické drenáži nádorů děložního hrdla.(10, 11) V současnosti sice nenahrazuje systematickou lymfadenektomii, ale na pracovištích, která tuto chirurgickou techniku zvládla, je důležitým peroperačním faktorem modifikujícím terapeutický postup.(10, 11, 12)

Obr. 5 – Zhoubné nádory děložního těla ČR 1974–2005, incidence a mortalita

c) T-Ia2, Ib1 – s přáním těhotenství

• SLNM a laparoskopická lymfadenektomie s konizací či trachelektomií (indikace Ia2, Ib1 – s maximální infiltrací do poloviny stromatu a o maximálním rozměru 20 mm a při přání těhotenství).

• SLNM a laparoskopická lymfadenektomie s radikální trachelektomií (indikace stejné jako výše uvedený protokol).

• Radikální abdominální trachelektomie (alternativa splňující standardně tradovaný rozsah radikality, ale proti této metodě mluví neuspokojivé výsledky následných těhotenství).

Na našem pracovišti preferujeme první variantu konzervativních, fertilitu zachovávajících operací.(13) V našem souboru 50 žen byla recidiva nádoru zaznamenána jen u jedné pacientky a ženy léčené podle tohoto protokolu dosud porodily již více než 20 dětí, přičemž „fertility rate“ dosahuje až 70 %.

d) T-Ib2, „bulky“ nádory

V léčbě těchto prognosticky méně příznivých nádorů nepanuje dnes jasný konsenzus. Klasický postup představuje radikální hysterektomie – Wertheim III, ale ve většině případů léčba vyžaduje adjuvantní radioterapii. Kombinace radikální operace a radioterapie však výrazně zvyšuje morbiditu. Metodou volby je v řadě regionů chemoradioterapie bez chirurgické léčby. V Evropě je populární alternativou neoadjuvantní chemoterapie a následně radikální chirurgická léčba. Tento postup sami považujeme za metodu volby s alternativou chemoradioterapie podle rozhodnutí ženy. V guideline České onkologické společnosti ČLS JEP jsou uvedeny všechny tři postupy.

Obr. 6 – Zhoubné nádory děložního těla ČR 1974–2005, věková distribuce

Perspektivy

Karcinomy děložního hrdla jsou první skupinou nádorů, u níž se může naplnit sen mnoha generací onkologů. Vakcinované ženy budou v kombinaci se screeningem s vysokou pravděpodobností před invazívním karcinomem ochráněny a tyto nádory se stanou raritními. Cesta k tomuto snu je však ještě poměrně dlouhá, a tak nás musí zajímat zejména realita. Současné technologie nám umožňují individualizovat chirurgickou léčbu a využít laparoskopii a nově i robotickou chirurgii. Identifikace sentinelových uzlin umožňuje spolu s technologickým pokrokem minimalizovat morbiditu a otevírá možnost využívat novou metodu bez rizika zhoršení léčebných výsledků. Co lze očekávat v následujících 10 letech?

V diagnostice karcinomu děložního hrdla lze předpokládat hledání nových prognostických markerů či další zdokonalování předoperačního odhadu předléčebného rozsahu nádoru (UZ, NMR a PET-CT) s využitím nových kontrastních látek. V následujících 10 letech bude jistě zhodnocen význam a možnosti využití konceptu sentinelových uzlin. Dosavadní poznatky o lymfatické drenáži a distribuci sentinelových uzlin již dnes mění dlouho zažité představy o šíření těchto nádorů. Lze reálně předpokládat, že tyto nové poznatky výrazně ovlivní naše chirurgické přístupy, zejména u menších nádorů s invazí do méně než poloviny stromatu.

Odkládání těhotenství na dobu po 30. roce života zvětšuje kohortu potenciálních kandidátek na fertilitu zachovávající operace. Dnes probíhají diskuse o optimální radikalitě těchto výkonů. Výsledky je třeba hodnotit jak z onkologického pohledu, tak z pohledu následných těhotenství.

Náš postup využívající laparoskopickou lymfadenektomii, detekci sentinelových uzlin a koncept méně radikální lokální operace – simplexní vaginální trachelektomie nebo konizaci – bude nyní ověřován v mezinárodní multicentrické studii pod vedením amerického centra v MD Anderson v Houstonu. Pouze větší soubory a čas mohou posoudit význam resekce mediální části parametria u žen s negativními pánevními uzlinami. Dalším trendem bude individualizovaný rozsah radikální chirurgické léčby se snahou o maximální využití technik šetřících nervy. U pokročilých nádorů budou zpřesňovány plánovací techniky a budou se hledat další možnosti potenciace radioterapie.

Zhoubné nádory děložního těla

Zhoubné nádory (ZN) děložního těla jsou, pokud nepočítáme zhoubné nádory prsu, nejčastější gynekologickou malignitou. V České republice má jejich incidence, stejně jako v ostatních vyspělých krajinách, neustále stoupající tendenci (Obr. 5). Poslední statistické údaje z roku 2005 hovoří o incidenci vyšší než 33/100 000 žen, což znamená, že ročně je u nás diagnostikováno téměř 1700 nových případů. Na druhou stranu, mortalita je v porovnání s incidencí relativně nízká, dlouhodobě se udržuje na hladině cca 6–7/100 000 žen.

V absolutních číslech to znamená, že na tuto diagnózu ročně umírá cca 350–380 žen.(1) Maximum výskytu invazívních nádorů děložního těla je v 6. a 7. decenniu (Obr. 6). Nejčastěji jsou zastoupeny nádory epiteliální – různé varianty karcinomů endometria – představují cca 98 % všech případů, nádory mezenchymální – sarkomy – reprezentují pouhá 2 % zhoubných nádorů děložního těla. V léčbě karcinomu endometria je dnes zdůrazňován význam chirurgického stagingu, tedy provádění pánevní a periaortální lymfadenektomie. Existuje však řada kontroverzí a jen čas objektivně zhodnotí tento současný trend.

Obr. 7 – Zhoubné nádory ovaria ČR 1974–2005, incidence a mortalita

Diagnostika

Jak u prekanceróz, tak i u karcinomů děložního těla je nejčastějším příznakem gynekologické krvácení, které je ve většině případů příznakem časným. Ultrazvukový nález tloušťky endometria vyšší než 4 mm u postmenopauzální ženy predikuje endometriální patologii. Při suspekci na endometriální patologii se doporučuje expertní ultrazvukové vyšetření, včetně ultrazvuku adnex, a následně bioptická verifikace hysteroskopií nebo kyretáží. Ambulantní sukční pipely mají omezenou vypovídací hodnotu a nepovažujeme je dnes za správnou alternativu. Odběr endometriální cytologie obdobně nepřinesl předpokládaný efekt a v primární diagnostice se nedoporučuje.

Terapie

V roce 1988 přijala mezinárodní gynekologická společnost FIGO nový klasifikační systém karcinomu endometria, který zdůraznil význam chirurgického stagingu a histopatologického zpracování pánevních a paraaortálních uzlin.(14, 15) I po 20 letech od zavedení chirurgického stagingu, tedy „standardu“ lymfadenektomie u invazívních karcinomů, existuje řada kontroverzí, na které se stále hledají odpovědi.(16, 17)

V první řadě je důležitá odpověď na otázku, které ženy profitují z terapeutické systematicky provedené lymfadenektomie, další nezodpovězená otázka spočívá v určení optimálního rozsahu lymfadenektomie (pánevní nebo paraaortální inframezenterická nebo i supramezenterická) a v neposlední řadě je zásadní otázkou, zda je stagingový sampling dostatečný nebo zda není nutné provádět systematickou lymfadenektomii.

Tyto otázky se ještě více komplikují poté, co si uvědomíme, že nejvýznamnější skupinu nemocných představují již polymorbidní ženy mezi 60. až 80. rokem života, přičemž právě v této věkové skupině se zvyšuje riziko radikální chirurgické intervence. Na našem pracovišti se rozhodujeme o radikalitě operace po předoperačním zhodnocení rizikových faktorů a léčbu následně individualizujeme (Tab.). Základní operací je hysterektomie s bilaterální adnexektomií, laváž peritoneální dutiny a systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

Z tohoto postupu ale pravděpodobně profitují pouze ženy s vysokým rizikem (endometroidní karcinomy gr. 3, s invazí více než poloviny myometria a non-endometroidní typy). U nádorů s nízkým rizikem či u pacientek s vysokým interním rizikem vystačíme s hysterektomií, oboustrannou adnexektomií a peritoneální laváží. U pacientů se středním rizikem (endometroidní varianty gr. 2 a invaze více než 50 % endometria) je chirurgický staging kontroverzní. Jako minimum získaných uzlin z jedné operace doporučuje FIGO alespoň deset, aby mohl být stanoven pN0 status.

Nicméně pro praxi a pro správnou indikaci event. adjuvantní terapie vyžadujeme vyšší počet získaných uzlin. Zlatým standardem byl otevřený laparotomický přístup cestou dolní střední laparotomie. Přibývá však prací, které favorizují laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii s laparoskopicky provedenou lymfadenektomií. Tento postup je kompatibilní s postupem laparotomickým, protože umožňuje pečlivé provedení chirurgického stagingu. Při extrauterinním šíření je nutno provést maximální debulking nádorových hmot.

Speciální variantou je serózní papilární karcinom a clear cell karcinom – v těchto případech se doporučuje stejná léčba jako u primárního ovariálního karcinomu – hysterektomie s bilatelární adnexektomií, omentektomie, apendektomie, pánevní a suprapelvická lymfadenektomie, biopsie peritoneálních povrchů a maximální debulking. Detekce sentinelových uzlin (SLN) u ZN děložního těla je zatím na úrovni pilotních projektů.

Pro aplikaci detekčních látek (radiokoloid technecia a patentová modř) se doporučuje několik technik, zejména přímá předoperační hysteroskopická aplikace těchto látek do lůžka tumoru nebo peroperační aplikace do fundu děložního těla. Naše osobní zkušenosti zatím hovoří pro nižší senzitivitu detekce SLN u těchto zhoubných nádorů. Nižší efektivita vyplývá ze složitější lymfatické drenáže než u nádorů děložního hrdla a obtížné aplikace.

Perspektivy

Pro gynekologickou praxi je důležité ženy po menopauze poučit, aby neodkládaly vyšetření u gynekologa při zašpinění nebo krvácení z rodidel. To jsou časné příznaky velmi dobře léčitelných nádorů. I přes řadu potvrzujících studií je význam pánevní a paraaortální lymfadenektomie pro stanovení prognózy a indikaci adjuvantní léčby stále kontroverzní, a to hlavně v otázce terapeutického efektu systematicky prováděné lymfadenektomie u všech žen s karcinomem endometria. A právě proto se snažíme předoperačně rozdělit pacientky do rizikových skupin.

U neselektované populace žen s karcinomem endometria lze nalézt postižení lymfatických uzlin v 8–12 %. Je tedy zřejmé, že systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie je v neselektované populaci nemocných téměř v 90 % „zbytečná“. Navíc je třeba si uvědomit, že nejvýznamnější kohorta žen s karcinomy endometria je ve věku mezi 60. a 80. lety a je zatížena značnou polymorbiditou interních onemocnění a obezitou, což ztěžuje operační léčbu a zvyšuje morbiditu radikální chirurgie. U žen s karcinomem typu I – endometroidním – jsou postižena lymfatika ve 4–5 % a přítomny vzdálené metastázy v 1–2 %.

Ultrazvuková předoperační diagnostika dnes umožňuje poměrně spolehlivě selektovat skupinu žen s invazí nádoru přesahující polovinu stěny myometria, a tím definovat skupinu žen s vysokým rizikem metastatického postižení lymfatických uzlin. Ve skupině pacientek s non-endometroidními karcinomy (clear cell, serózní papilární karcinom) je však riziko extrauterinního postižení daleko vyšší (25–40 %), přičemž je vysoké i u žen s invazí do méně než poloviny stěny myometria. V následujících 10 letech netrpělivě čekáme na výsledky dalších studií, které pomohou objektivizovat terapeutický význam lymfadenektomie.

Obr. 8 – Zhoubné nádory ovaria ČR 1974–2005, věková distribuce

Zhoubné nádory ovaria

Incidence ovariálních zhoubných nádorů u nás zatím stoupá, v roce 2005 dosáhla 23/100 000 žen – viz Obr. 7.(1) V zemích západní Evropy, kde se široce používá hormonální antikoncepce již déle než 20 let, začíná incidence pomalu klesat. U nás však můžeme předpokládat pokles až během následujících 10 let. Mortalita je i přes mírný pokles (za posledních 10 let poklesla o cca 10 %) stále vysoká, a to zejména proto, že většina ovariálních nádorů (75–80 %) se odhalí až v pokročilých stadiích (III a IV). Ovariální zhoubné nádory jsou ve srovnání s ostatními gynekologickými nádory v absolutním počtu nejčastější příčinou úmrtí. Ovariální nádory se pro klinickou potřebu dělí do dvou základních skupin: epiteliální a neepiteliální.

Hlavní skupinou jsou epiteliální zhoubné nádory (karcinomy), které tvoří přibližně 90 %. Věková distribuce je zaznamenána na Obr. 8. Průměrný věk se v obou skupinách ovariálních zhoubných nádorů významně liší. Ve skupině epiteliálních zhoubných nádorů je průměrný věk v době diagnózy 57 let, přičemž výskyt neepiteliálních nádorů dosahuje maxima okolo 33 let věku. Možnosti screeningu ovariálních karcinomů jsou předmětem neustálého intenzívního výzkumu. Bohužel, stále se nedaří nalézt akceptovatelný model vyšetření s dostatečnou senzitivitou a specificitou, který by byl využitelný pro plošný screening. Následující text je zaměřen na epiteliální zhoubné nádory.

Rizikové faktory, diagnostika

Příčina vzniku ovariálních zhoubných nádorů není ve většině případů známa. Asi 8–10 % epiteliálních zhoubných nádorů je geneticky vázáno. Za většinu geneticky vázaných karcinomů ovarií odpovídají mutace genů BRCA1 a BRCA2. V normální populaci odhadujeme výskyt mutací BRCA mezi 1 : 350 a 1 : 400. Riziko vzniku karcinomu ovaria při mutaci BRCA1 genu je až 45 %, u BRCA2 15–20 %. Průměrný věk těchto žen je o málo nižší než ve skupině sporadických karcinomů. Profylaktická adnexektomie po splnění reprodukční funkce (nejlépe do 35 let věku ženy) snižuje riziko vzniku karcinomu na 5 % (peritoneální serózní papilární karcinomy).

Ženy s prokázaným rizikem geneticky vázaného karcinomu by měly být sledovány pravidelně (ultrazvuk, Ca 125) od 20 let po šesti měsících do 35 let, přičemž za vhodné se považuje profylaktické užívání hormonální antikoncepce před těhotenstvím. Sledování se provádí podle stanovených pravidel (ultrasonografií, magnetickou rezonancí a mamografií). Užívání hormonální antikoncepce (HAK) snižuje riziko vzniku karcinomu ovaria (o cca 4 % za rok). Po 10 letech užívání dosáhne redukce rizika 50 % a dále se nezvyšuje. Tato fakta platí pro užívání II. generace HAK, není zatím zcela jasné, jak významná bude protekce u současné generace HAK. V zemích západní Evropy a ve Spojených státech se hormonální antikoncepce užívá masivně již více než 20 let a incidence ovariálních karcinomů klesá.

Při gynekologickém vyšetření je náhodně odhaleno asi 10–15 % ovariálních karcinomů. Většina (70–80 %) ovariálních nádorů je diagnostikována až v pozdních stadiích. Ovariální nádory metastazují nejčastěji implantačně v peritoneální dutině a lymfatickým systémem, vzdálené metastázy jsou v době stanovení diagnózy poměrně vzácné. Časná stadia jsou obvykle bezpříznaková a pozdní stadia mají příznaky nespecifické. Pacientky si nejčastěji stěžují na dyspeptické obtíže, pocit zvětšování břicha (ascites) a pocit tlaku v podbřišku. Méně často karcinom ovaria imituje zánět. Náhlé příhody břišní (ruptura nádoru nebo torze) se vyskytují spíše sporadicky.

Prvním příznakem pokročilého karcinomu ovaria může být hluboká trombóza dolních končetin nebo s ní související plicní embolizace. Trombóza vzniká na podkladě útlaku pánevních žil, ale také může být v souvislosti s hyperkoagulačním stavem při generalizaci nádoru. Diagnostika se opírá o gynekologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření, vyšetření markeru Ca 125 (Ca 19–9 a CEA má význam pouze v diferenciální diagnostice nádorů gastrointestinálního traktu). Ultrazvukové vyšetření je prioritní diagnostickou metodou, zejména pokud je prováděno zkušeným lékařem. Další vyšetření se doplňují podle nálezu a konkrétních příznaků.

Léčba epiteliálních zhoubných nádorů vaječníků

Ovariální karcinomy řadíme mezi nádory chemosenzitivní, ale ne chemokurabilní, a proto v léčbě i nadále zastává první místo operace. Standardní operační léčbu představuje laváž břišní dutiny, biopsie suspektních míst, hysterektomie s oboustrannou adnexektomií, omentektomie, apendektomie a lymfadenektomie pánevní a paraaortální. Pokud není dosaženo optimálního debulkingu (není makroskopické reziduum), je provedení lymfadenektomie velmi sporné. Lymfadenektomii provádíme pouze v případech, kdy se podaří odstranit všechny makroskopicky detekovatelné nádorové hmoty.(19) Cíle operace je vždy dosažení optimální cytoredukce. V některých případech je tento cíl nereálný.(20, 21)

Operace zhoubných nádorů vaječníků by měly být centralizovány do onkogynekologických center, a to zejména vzhledem k velkým nárokům na chirurgickou erudici a technické vybavení i zázemí. Možnost peroperační biopsie je nepodkročitelnou podmínkou. Onkogynekologická skupina by měla úzce spolupracovat při resekčních operacích s chirurgy.(22) Ve vybraných a velmi přesně indikovaných případech lze provést konzervativní operaci.

Podle našich kritérií musí vhodná pacientka splňovat následující podmínky: 1. žena v reprodukčním věku si přeje těhotenství, 2. intaktní pouzdro nádoru, 3. nádor je omezen na jedno ovarium a nebo obě ovaria, 4. není přítomen ascites, 5. peroperační histopatologické vyšetření, 6. grade nádoru maximálně II. V takto indikovaných případech provádíme jednostrannou (event. oboustrannou) adnexektomii, kompletní vizualizaci druhostranného ovaria (resekci druhostranného ovaria neprovádíme standardně, pouze v případě nejasného nálezu), omentektomii, apendektomii a revizi lymfatik (lymfadenektomii pánevní a paraaortální).

Pokroky v reprodukční medicíně (dárcovství oocytů) umožňují totiž při postižení obou vaječníků provést konzervativní operaci (oboustrannou adnexektomii s ponecháním dělohy). Po operaci je nutná cyklická substituční léčba estrogeny a gestageny (estrogeny po celou dobu a gestageny v druhé polovině cyklu).

Obecným cílem chirurgické terapie karcinomu ovaria je maximální odstranění nádorových hmot a metastáz. Až 95 % pacientek léčených pro karcinom ovaria vyžaduje adjuvantní chemoterapii. Již 15 let je zlatým standardem léčby kombinace platinového derivátu s paklitaxelem. I po řadě publikovaných studií o intenzifikaci chemoterapie, o použití trojkombinací nebo kombinací standardní dvojkombinace s imunoterapií je však i v roce 2009 stálicí léčby karcinomu ovaria dvojkombinace platinového derivátu s paklitaxelem.

Perspektivy

V současné době jsou naše možnosti časné diagnostiky v primární péči poměrně omezené. Ani pravidelné gynekologické vyšetření není zárukou časné diagnostiky. Přesto je třeba stálé osvěty, aby byly ženy poučeny a v případě nejasných potíží navštívily gynekologa, aby se provedlo jak klinické, tak i ultrazvukové vyšetření. Při nálezu suspektního tumoru by měla být pacientka odeslána na pracoviště, které se léčbou karcinomu ovaria komplexně zabývá. V léčebné strategii se zdůrazňuje význam chirurgického stagingu a odstranění maxima nádorových hmot již při primární operaci.

O prognóze pacientky rozhoduje zejména rozsah reziduálního nádoru. Chirurgická léčba dosáhla hranic svých možností a je vhodné, aby byla prováděna v onkogynekologických centrech s možností spolupráce s erudovanými chirurgy (při operacích s potřebou resekce střev), které v některých případech zajistí kompletní debulking. Pozitivní efekt časné druhé operace (interval debulking surgery – IDS) lze očekávat pouze u žen po primárně neradikální operaci.

Co lze očekávat v následujících 10 letech? Kombinace paklitaxel s karboplatinou je zlatým standardem chemoterapie již 15 let. V následujících letech by měl být zhodnocen případný přínos intraperitoneální chemoterapie, která se stala populární ve Spojených státech, ale evropská onkogynekologická centra jsou k tomuto způsobu adjuvantní léčby poněkud zdrženlivější. Podle našeho názoru je v následujících 10 letech nejperspektivnější možností léčby kombinace chemoterapie (taxol s karboplatinou) s biologickou léčbou, např. inhibitory angiogeneze.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph. D., MUDr. Roman Chmel Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Gynekologicko-porodnická klinika

Literatura

1. ÚZIS. Novotvary. 2005, NOR, 2008

2. ROBOVÁ H., ROB L., SVOBODA, B., et al. Guideline gynekologických zhoubných nádorů – primární léčba zhoubných nádorů vulvy. Čes Gynekol, 2004, 69, č. 6, s. 477–483.

3. de HULLU, JA., OONK, MHM., van der ZEE, AGJ., et al. Modern management of vulvar cancer. Curr Opin Obstet Gynecol, 2004, 16, p. 65–72.

4. ROB, L., ROBOVÁ, H., PLUTA, M., et al. Further data on sentinel lymph node mapping in vulvar cancer by blue dye and radiocolloid Tc99. Int J Gynecol Cancer, 2007, 17, p. 147–153.

5. ROB, L., ROBOVÁ, H., PLUTA, M., et al. Detekce sentinelových uzlin u karcinomu vulvy – metody a technika. Čes gynekol, 2006, 71, č. 4, s. 298–301.

6. Van der ZEE, AG., OONK, MH., De HULLU, JA., et al.. Sentinel node dissection is safe in the treatment of early stage vulvar cancer. J Clin Oncol, 2008, 26, p. 884–889.

7. ROB, L., SVOBODA, B., ROBOVÁ, H., et al. Guideline gynekologických zhoubných nádorů – primární komplexní léčba operabilních stadií karcinomů děložního hrdla. Čes Gynekol, 2004, 69, č. 5, p. 376–383.

8. MARGINA, JF., GOODRICH, MA., WEAVER, AL., et al. Modified radical hysterectomy: morbidity and mortality. Gynecol Oncol, 1995, 59, No. 2, p. 277–282.

9. BURGHARDT, E., PICKEL, H. Local spread and lymph node involvement in cervical cancer. Obstet Gynecol, 1978, 52, No. 2, p. 138–145.

10. ROB, L., STRNAD, P., ROBOVA, H., et al. Study of lymphatic mapping and sentinel node identification in early stage cervical cancer. Gynecol Oncol, 2005, 98, No. 3, p. 281–288.

11. PLANTE, M., RENAUD, MC., TETU, B., et al. Laparoscopic sentinel node mapping in early-stage cervical cancer. Gynecol Oncol, 2003, 91, No. 3, p. 494–503.

12. MARNITZ, S., KOHLER, CH., BONGARDT, S., et al. Topographic distribution of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer. Gynecol Oncol, 2006, 103, No. 1, p. 35–44.

13. ROB, L., CHARVAT, M., ROBOVA, H., et al. Less radical fertility – sparing surgery than radical trachelectomy in early cervical cancer. Int J Gynecol Cancer, 2007, 17, No. 1, p. 304–310.

14. Announcements: FIGO stages – 1988 revision. Gynecol Oncol, 1989, 35, p. 125–127.

15. CREASMAN, WT., MORROW, CP., BUNDY, BN., et al. Surgical pathologic spread patterns of endometrial cancer. Cancer, 1987, 60, p. 2035–2041.

16. MARIANI, A., DOWDY, SC., CLIBY, WA., et al. Efficacy of systematic lymphadenectomy and adjuvant radiotherapy in node-positive endometrial cancer patients. Gynecol Oncol, 2006, 101, p. 200–208.

17. MARIANI, A., DOWDY, SC., CLIBY, WA., et al. Prospective assessment of lymphatic dissemination in endometrial cancer: a paradigm shift in surgical staging. Gynecol Oncol, 2007, 109, p. 11–18.

18. SVOBODA, B., KUBECOVÁ, M., ROB, L., et al. Primární komplexní léčba operabilních stadií zhoubných nádorů děložního těla. Gynekologie po promoci, 2006, 6, č. 2, p. 65–69.

19. ROB, L., CITTERBART, K., ROBOVÁ, H., et al. Význam primární chirurgické léčby v managementu „pozdních stadií“ epiteliálních ovariálních karcinomů. Gynekolog, 1997, 6, č. 2, p. 52–55.

20. ROB, L., ROBOVÁ, H., KAČÍREK, J., et. al. Chemoterapie současné možnosti a trendy – epiteliální ovariální zhoubné nádory. Gynekolog, 1999, 8, č. 2, p. 56–60.

21. BRISTOW, RE., EISENHAUER, EL., SANTILLAN, A., et al. Delaying the primary surgical effort for advanced ovarian cancer: A systematic review of neoadjuvant chemotherapy and interval cytoreduction. Gynecol Oncol, 2007, 104, No. 2, p. 480–490.

22. EISENHAUER, EL., ABU-RUSTUM, NR., SONODA, Y., et al. The addition of extensive upper abdominal surgery to achieve optimal cytoreduction improves survival in patients with stages IIIC–IV epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol, 2006, 103, No. 3, p. 1083–1089.