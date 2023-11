SOUHRN: „Život po endoprotéze kyčelního kloubu = život bez omezení?“ Autorky článku hodnotí kvalitu života pacientů a jejich spokojenosti před operací a po operaci totální náhrady kyčelního kloubu.

Klíčová slova: kyčelní kloub, totální endoprotéza, kvalita života, potřeba, pacient, rehabilitace

SUMMARY: “Life after hip replacement = life without limitations?“ The authors of the article assess the quality of life and satisfaction of the patients before and after total hip replacement.

Key words: hip joint, total endoprosthesis, quality of life, needs, patient, rehabilitation

Kyčelní kloub je kořenový kloub dolní končetiny a plní dvě hlavní funkce: umožňuje pohyb dolní končetiny jako celku vůči trupu a umožňuje optimální přenos tlakových sil, které dosahují v některých okamžicích mnohonásobku hmotnosti lidského těla (Bartoníček, 1999).

Totální endoprotéza je umělá náhrada postiženého kloubu. Náhrada kyčelního kloubu je nejčastěji používaná endoprotéza. Pro mnoho lidí znamená možnost náhrady kyčelního kloubu často jediný způsob návratu zpět do života bez bolestí a bez významného pohybového omezení (Dungl, 2005).

Pro náhradu kyčelního kloubu může být použita endoprotéza cervikokapitální, kdy je nahrazena pouze hlavice kosti stehenní, nebo endoprotéza totální, která nahrazuje jak hlavici kosti stehenní, tak kloubní jamku. V současnosti spíše narůstá počet náhrad endoprotézami totálními. Totální endoprotéza se skládá z femorální komponenty a dříku, který se zavádí do dřeňového kanálu stehenní kosti. Na krček tohoto dříku je nasazována hlavička. Další komponentou umělého kloubu je acetabulární komponenta, jamka, která nahrazuje kloubní povrch postiženého kyčelního kloubu.





V posledních letech dochází k velkému rozvoji této operační metody. Rozšiřuje se škála kloubních postižení, která lze řešit náhradou kloubu. Díky prodlužování životnosti používaných endoprotéz se snižuje věková hranice, kdy je náhrada prováděna. Se vzrůstajícím počtem provedených kloubních náhrad však logicky stoupá počet pacientů, jimž je nutno endoprotézu vyměnit. Výměny endoprotéz se provádějí v případě mechanického selhání, uvolnění endoprotézy z kostního lůžka nebo při infekční komplikaci. Pro řešení složitých komplikací byly vyvinuty speciální endoprotézy, které tuto výměnu dovolují (Dungl, 2005).

Indikace k implantaci náhrady kyčelního kloubu

* degenerativní onemocnění kyčelního kloubu – koxartróza,

* poškození kyčelního kloubu úrazem, zlomenina krčku stehenní kosti, poúrazová destrukce kloubu,

* destrukce kloubu v důsledku revmatického onemocnění,

* destrukce hlavice stehenní kosti zapříčiněná jiným onemocněním,

* vrozené vady,

* nádorové onemocnění horního konce stehenní kosti.

Hlavními důvody indikace náhrady kyčelního kloubu jsou bolest a výrazná porucha funkce kloubu, vedoucí k omezení celkové pohybové schopnosti (Sosna, 2001).

Kontraindikace k implantaci náhrady kyčelního kloubu jsou stavy, které by negativně ovlivnily průběh operace a pooperační rekonvalescenci pacienta. Mezi tyto stavy patří:

* závažná kardiopulmonální onemocnění -pokud vylučují operaci i v epidurální nebo spinální anestezii,

* závažná cévní onemocnění – pokročilá ateroskleróza znemožňující efektivní pooperační rehabilitaci, ischemická postižení periferních tepen dolních končetin,

* strukturální postižení centrální nervové soustavy a závažná psychická onemocnění,

* přítomnost infekčního ložiska kdekoli v organismu – kožní afekce na dolních končetinách, chronické infekce urogenitálního traktu, nemoci dolních cest dýchacích, je nutné věnovat pozornost sanaci chrupu,

* za relativní kontraindikací lze považovat například věk, obezitu, sociální zázemí atd. (Dungl, 2005).

Předoperační příprava

Plánované operace dovolují pečlivou přípravu nemocného z hlediska přidružených onemocnění, operačního výkonu i volby anestezie.

Komplexní interní předoperační vyšetření je nedílnou součástí definitivního indikačního rozhodnutí. Závěrečné zhodnocení by mělo obsahovat vyjádření o schopnosti pacienta podstoupit operaci (stupeň rizika), ale také návrh případných terapeutických opatření, která toto riziko snižují.

Odstranění všech zdrojů infekce v organismu vyžaduje vyšetření a sanaci všech ložisek chronického infektu v organismu před operací.

Předoperační rehabilitace by měla zahrnovat instruktáž fyzioterapeutem před operací.

Odběr krve pro autotransfuzi zajišťuje pacientovi krytí krevních ztrát při operaci vlastní krví. Tato metoda je výhodná nejen z hlediska prevence přenosu infekčních chorob, snížení rizika transfuzních komplikací, ale snižuje významně i pooperační zátěž organismu.

Vlastní příprava před operačním výkonem zahrnuje nezbytnou přípravu pacienta minimálně den před operačním zákrokem a bezprostředně v den operace. Je nutná příprava nejen fyzická (oholení operačního pole, vyprázdnění, speciální příprava kardiologická, příprava dia-betiků atd.), ale také příprava psychická(Sosna, 2001).

Operační technika

Stejně jako všechny operace na kostech, také implantace kyčelní náhrady vyžadují přísné dodržování asepse na operačním sále a dostatečně vyškolený personál.

Operace je prováděna v poloze na zádech, v celkové nebo svodné anestezii. Po zajištění dostatečného přístupu je odstraněna poškozená hlavice kosti stehenní. V kloubní jamce je vyfrézována postižená chrupavka a do připraveného kostního lůžka se upevní umělá kloubní jamka. Dále je do horního konce stehenní kosti vyhlouben kanál a do něj se zavede dřík endoprotézy s hlavicí. Tato umělá hlavice je nakonec zakloubená do umělé jamky a obnoví se tak spojení mezi pánví a stehenní kostí. Poté se vyzkouší pohyb a stabilita endoprotézy. Pokud je použita endoprotéza cementovaná, jsou komponenty zacementovány. Odetnuté svaly se opět připevní stehy ke svým úponům, celá operační rána je pečlivě sešitá. K zabránění vytvoření krevního výronu v operační ráně je vyveden z operační rány drén.

Po ukončení výkonu je pacient převezen na pooperační oddělení, kde jsou sledovány a zajišťovány základní životní funkce (Sosna, 2001).

Pooperační období

Dlouhodobá pooperační péče je součástí operačního výkonu a má vliv na celkový výsledek operace. Nedílnou součástí péče po náhradě kyčelního kloubu je:

Péče o operační ránu: Je nutné zachovávat všechna základní pravidla chirurgické asepse. Operační rána je překrytá sterilním krytím. Normálně se hojící operační rána je zhojena obvykle mezi desátým a dvanáctým pooperačním dnem, kdy se odstraňují stehy.

Pravidelné pooperační kontroly: Smyslem pooperačních kontrol je zhodnocení stavu hojení měkkých tkání a postup integrace implantátu. Je třeba učinit všechna nezbytná opatření pro zamezení vzniku komplikací, případně zahájit jejich včasnou terapii (Sosna, 2001).

Volně prodejné léky pro urychlení pooperační rehabilitace

Wobenzym

– Phlogenzym

– Aescin

Rehabilitace

Úkolem rehabilitace po implantaci kyčelního kloubu je vycvičit svalový aparát bez přetěžování operovaného kloubu a odstranit poruchy pohybových stereotypů s přesným dávkováním zátěže. Komplexní rehabilitace po operaci by měla navazovat na předoperační rehabilitační léčbu.

Pacient je, pokud to jeho celkový stav dovolí, vertikalizován již druhý den a od následujícího dne po dobu 6 týdnů chodí na tříbodovém principu s odlehčením dolní končetiny. První dny je výhodnější opora podpažních berlí, které lze později zaměnit za francouzské hole. Pacient přechází na čtyřbodový systém chůze, eventuálně chůze o vycházkové holi s možností plného zatížení operované končetiny. Brzy po operaci se začínají provádět běžné pohyby na lůžku i mimo něj. Nejméně tři měsíce po operaci je důležité tyto pohyby provádět s nutným omezením, aby nedošlo k vykloubení kyčelního kloubu. Kvůli zvýšenému nebezpečí luxace endoprotézy se mluví o tzv. „zakázaných pohybech“, mezi které patří především zevní rotace a addukce v kyčelním kloubu, které, provedeny současně, jsou přímo luxačním manévrem. Dalším pohybem je flexe nad 90°, při níž se hlavička endoprotézy opírá o zadní okraj jamky a snadno dojde působením síly v ose femuru k vykloubení dozadu.

Z nemocnice by měl odcházet pacient samostatně chodící o berlích se simulací nášlapu, která odpovídá zatížení hmotností operované končetiny. Po celou dobu rehabilitace platí zásada, že zátěž operované končetiny určuje operatér, který nejlépe zná poměry v kyčelním kloubu, typ implantované endoprotézy i stav vazivového a svalového aparátu.

Komplikace

Stejně jako jiné operační výkony je i náhrada kyčelního kloubu zatížená možností komplikací. Komplikacemi implantace kyčelního kloubu mohou být:

Poruchy hojení operační rány: Mohou ovlivnit pooperační průběh, ale i další osud implantátu. Mezi poruchy hojení patří zpomalené hojení provázené serózní aseptickou sekrecí ze subkutánního hematomu, dále hemartros (přítomnost krve v kloubu), drobné okrajové nekrózy rány, plošné nekrotické defekty, dehiscence, stehové abscesy a píštěle a také povrchový ranný infekt.

Flebotrombóza: Zánět hlubokého žilního systému operované končetiny nepříznivě ovlivňuje hojení a pooperační rehabilitaci. V krajním případě může nemocného ohrozit na životě rizikem plicní embolie.

Poranění nervů: K peroperačnímu poškození může dojít tahem (při velkém prodloužení končetiny) nebo tlakem (opakovanou traumatizací nervu). Podle literatury se kompletní úprava dá očekávat asi ve 40 % případů, 40 % se upraví částečně a ve 20 % je paréza trvalá.

Nestejná délka končetin: Vyskytuje se asi u čtvrtiny operovaných pacientů. S ohledem na stabilitu endoprotézy se někdy nelze prodloužení vyhnout. Peroperační kontrola je obtížná a vzhledem k poloze pacienta na operačním stole objektivně těžko měřitelná.

Infekční komplikace: Znamenají prodloužení celkové léčby, vyžadují složité léčebné postupy a mohou způsobit selhání implantátu, který je nutné odstranit. Časný infekt se projeví v průběhu hojení operační rány, průběh je vždy akutní. Pozdní infekt se projeví v různém časovém odstupu až po zhojení operační rány. Vzniká většinou hematogenní cestou ze vzdálenějších ložisek infekce. Probíhá buď formou náhlého akutního zánětu, nebo formou plíživou s minimálními klinickými projevy.

Luxace endoprotézy: Vykloubení umělého kloubu může nastat z důvodu spontánní luxace při nedostatečné stabilitě endoprotézy v případě technické chyby nebo rizikového pacienta, dále může mít vliv páčení krčku femorální komponenty o okraj acetabula nebo páčení kostěného femuru o kostní prominence pánve.

Heterotopická osifikace: Vzniká zejména u mužů. Brzy po operaci je patrná kalcifikace, která může progredovat v rozsáhlou kostní novotvorbu.

Periprotetické zlomeniny: Jsou důsledkem implantace v nižším věku, pacient má implantát ve femuru dlouhou dobu a postupně dochází k úbytku kostní dřeně.

Mechanické selhání: Může nastat aseptickým uvolněním endoprotézy v důsledku osteolýzy, limitovat životnost implantátu může také otěr způsobený pohybem protilehlých komponent. Selhání implantátu může být ovlivněno chronickým přetěžováním, obezitou, neadekvátní sportovní a pracovní aktivitou. K selhání může také vést chybná technika při implantaci, vada materiálu a chybná konstrukce implantátu (Dungl, 2005).

Návrat do každodenního života

Přibližně po dvou až pěti měsících po operaci dochází k přechodu na plnou zátěž operované končetiny. Při pohybu po bytě je možné již berle odkládat. Nadále je vhodné být opatrný při předklánění, uléhání na lůžko a vyloučit extrémní křížení dolních končetin.

Osobní hygienu po operaci je nejlépe provádět ve sprchovém koutě, který je opatřený madlem a protiskluzovou podložkou. Vanu je nutné vybavit sedátkem do vany, madlem a protiskluzovou podložkou. Nejlepším způsobem hygieny ve vaně je stoj nebo sed na sedátku. Je nutné dávat pozor na kluzkou podlahu.

Návrat do zaměstnání je velmi individuální, podle pracovního zařazení. Výraznější fyzická práce je nevhodná i s větším odstupem po operaci. V některých případech těžšího poškození kyčelního kloubu nezajistí ani jeho náhrada plné obnovení pracovní činnosti.

Sexuální aktivita může být obnovena za velké ohleduplnosti ze strany partnera. Při všech pohybech je pochopitelně nutné vyvarovat se pokrčení operované končetiny, zevní rotace a ohnutí kyčelního kloubu přes pravý úhel a výrazněji se nepředklánět. Unožení nepřináší žádné riziko.

Jízda automobilem jako spolujezdec je možná již po propuštění z nemocnice. Je třeba, aby auto poskytovalo dostatek prostoru, a důležité je myslet na to, aby se výrazně neohýbala kyčel. Řízení auta je možné doporučit až po třech měsících po výkonu.

Lehké rekreační sportování lze zahájit s odstupem alespoň šesti měsíců. Vhodné je plavání, chůze, golf a jízda na kole, turistika, ale ne v extrémním terénu. Dobré je vyvarovat se prudších pohybů a skoků, kontaktních sportů, sjezdového lyžování na těžkém terénu, jízdy na koni, a všech činností, které nesou vyšší riziko nekontrolovatelného pádu.

Důležitá je také prevence zánětů a v případě vzniku infekce její včasná a účinná sanace. Dodržování zásad správné životosprávy je nutností k eliminování obezity. Při každém pohybu dochází k nepatrnému opotřebení kontaktních ploch i sebedokonalejší protézy (Sosna, 2003).

Šetřicí režim je doporučován po celý zbytek života.



O autorovi: Marie Halásová, Bc. Věra Panošová, Ortopedické oddělení FN Ostrava ; Marie Halásová, Bc. Věra Panošová Ortopedické oddělení FN Ostrava (halasovam@seznam.cz, vera.panosova@seznam.cz)