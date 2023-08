Život se stomií

SUMMARY Every person has a functioning gastrointestinal system since birth. The GI system is important for good functions of the body but it can be endangered by inherited or civilization diseases. The causes are poor eating habits, smoking, excess intake of alcohol, unhealthy food and lack of movement.

Trávicí ústrojí začíná v dutině ústní, která přechází do hltanu. Hltan je trubice nálevkovitého tvaru ústící do svalové trubice jícnu, která spojuje hltan se žaludkem. Žaludek přechází do dvanáctníku a dál do tenkého střeva, které je dlouhé 3 až 5 metrů. Dále navazuje tlusté střevo, jež končí konečníkem.Do tohoto systému patří také játra, žlučové cesty a slinivka břišní. Tyto orgány zajišťují trávení, mechanické a chemické zpracování přijímané potravy tak, aby látky upravené tímto systémem bylo možno dále vstřebávat v našem těle.

Mezi nejvážnější choroby, které napadají trávicí systém, patří onemocnění tlustého střeva, konečníku a střev. Patří sem benigní či maligní nádory, nespecifické záněty (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitis, divertikulitis), dále obstrukce tlustého střeva, hemoroidy, které mohou narušit sliznici střeva do té míry, že je nutné vytvořit umělý vývod, tzv. stomii (umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla).

Obecné příznaky: Průjmy střídající se se zácpou s příměsí krve, bolestivost břicha, meteorismus, zvracení, slabost, chudokrevnost, váhový úbytek, zvýšená teplota.

Vyšetření: Jsou stanovena podle onemocnění. Rektoskopie, kolonoskopie, irigografie, bioptické vyšetření, odběry krve a moči, chirurgické a onkologické vyšetření.

Ošetřovatelský proces

Začíná před operačním výkonem. Nejprve je nutné zajistit pacientovi psychickou podporu pro vyrovnání se s těžkou životní situací, která zasáhne do životního stylu každého pacienta. Musíme poskytnout důležité informace o zákroku, ale i následujícím procesu. Informace je důležité neustále opakovat, neboť ve stresu z dané situace může pacient něco opomenout nebo nechápe danou souvislost.

Péče o stomii: V prvních dnech po operaci se v nemocničním prostředí stará o pacienta sestra, která sleduje celkový stav pacienta včetně fyziologických funkcí. Velmi důležitá je péče o stomii samotnou. Na její vývod se přikládá stomická souprava. Nejprve v místě přiložení omyjeme kůži vlažnou vodou, kůže v těchto místech nesmí být ošetřena přípravky, které brání přilnutí soupravy, jako je například olej, tělové mléko, krém a jiné. Nepoužíváme přípravky, které kůži odtučňují (benzin) či zvyšují riziko podráždění kůže. Omytou kůži řádně osušíme. Otvor stomické soupravy musí navazovat na okraj vývodu, proto volíme soupravu ve správné velikosti, kterou lze upravit. V případě kožních řas a nerovností je možné použít ochranné a adhezivní pasty. Nalepíme podložku a připevníme sběrný sáček. Při výměně sáček opatrně uvolníme z upevňovacího kroužku podložky, otřeme zbytky obsahu, okolí omyjeme a připevníme nový sběrný sáček. Po prvotní době, kdy sběrný sáček nebo celou soupravu měnila sestra, se pacient musí naučit samostatně vyměnit sběrný sáček i celou soupravu. V soukromí se pomocí zrcátka pacient učí, jak sejmout sběrný sáček, ošetřit stomii a kůži v jejím okolí a jak opětovně přiložit sběrný sáček. Tím se pacient pomalu připravuje do reálného života se stomií. Dlouhodobá péče plně spočívá v kvalitní spolupráci s pacientem v jeho domácím prostředí, a především klade důraz na dodržování vhodné diety a životosprávy. Důležité je zachování stabilního pitného režimu pacienta, který spočívá v požití alespoň dvou litrů vhodných nápojů denně.

Stomické pomůcky: Dříve se používaly pásky, které sloužily jako bandáž pro zachycování samovolně odcházející stolice ze stomie. Pásky nebyly pohodlné, spolehlivé, a hlavně jednoduché v používání. Nyní se používají sběrné sáčky, v soupravě se samolepicí podložkou. Sáčky mohou být na jedno použití nebo s výpustí, kterou uzavírá sponka. Na krytu podložky je terčík se zakreslenými kruhy, podle nichž lze upravit otvor podle velikosti stomie. Tyto moderní pomůcky jsou uživatelsky příjemnější než jejich předchozí verze a významně tak zkvalitňují život stomika.

Závěr

I když se zdá, že život pacienta se stomií je narušený a výrazně omezuje většinu jeho dříve běžných aktivit, je možné s tímto zdravotním handicapem plnohodnotně žít. Především záleží na rodinném zázemí, okruhu nejbližších přátel, a hlavně pevné vůli a odhodlanosti pacienta se s tímto problémem vypořádat.

O autorovi| Jana Přibáňová1, Jarmila Jandíková2 Léčebna Janov, interní oddělení1, Nemocnice s poliklinikou Rokycany2 (pribanovaj@seznam.cz, j.jandikova@email.cz)