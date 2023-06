Zkuste bolestem předcházet

Bolest hlavy nevychází z mozku, ale z mozkových plen nebo z krevních cév a svalů vlasaté části hlavy. Může být pociťována v celé hlavě, ale častěji jen v některé její části – na straně, v týlu či v oblasti čela. Bolest může být pálivá, pulzující, hluboká. Nepříjemné je i jakési tupé pobolívání nebo tlak ve spáncích. Především při migréně ji mohou doprovázet pocity nevolnosti a zvracení nebo poruchy vidění.

Důvodů je mnoho

Příčinou tzv. primárních bolestí není žádné onemocnění, trvají několik hodin až dnů a mívají konkrétní důvod. Může to být nedostatek tekutin nebo hlad, proměnlivost počasí, dlouhá práce u počítače, pracovní či jiné starosti, větší stres, nestřídmé užití alkoholu, hluk, dusné prostředí, cestování, potíže se spánkem… Častým důvodem bývá špatné držení těla. Spouštěcími mechanismy při migréně se silnými bolestmi mohou být i určité potraviny nebo potravinářské přísady.

Problémy tohoto typu, tzv. tenzní bolesti (vyvolané svalovým napětím), dobře reagují na volně prodejná analgetika – léky proti bolesti. Je ale vhodné to nepřehánět a raději upravit životní režim: vyhýbat se stresu, únavě a dostatečně pít. Ti, k jejichž životu občasné bolesti hlavy patří, by měli zkusit vypozorovat, co jim předchází, a sami se pokusit tyto spouštěče ze svého života odstranit.

Hlava může bolet i důsledkem některých onemocnění. Patří k nim například chřipka, zánět obličejových dutin (sinusitida), potíže se zuby nebo úrazy. Mezi výjimečně se vyskytující příčiny patří například vysoký tlak, zánět tepen obličeje, krku a vlasaté části hlavy, mozkový nádor anebo výduť krevní cévy v mozku (aneurysma).

Migréna

Migréna je intenzivní ojedinělá anebo opakující se bolest trvající několik hodin, výjimečně i dnů. Častěji jí trpí ženy, může se dokonce objevit i u dětí. Nedávno proběhla tiskem zpráva, že byl objeven gen způsobující dispozice k těmto bolestem, ale důkazům musí předcházet ještě léta dalších výzkumů.

Záchvaty obvykle vyvolají kombinace vlivů, jako změny klimatu, světlo, hluk, námaha, stresy, deprese, pobyt v zakouřeném prostředí a také některé druhy potravin. Příčinou mohou být i výkyvy hladin krevního cukru, jaterní onemocnění nebo bolest zubů. U žen může ovlivnit vznik migrény i menstruace nebo hormonální antikoncepce.

Při běžném typu migrény se bolest – obvykle na jedné straně hlavy – postupně vyvíjí a rozvine do pulzující bolesti zhoršované pohybem, zvukem nebo světlem. Doprovází ji nevolnost a zvracení. Méně častý bývá klasický typ migrény, při níž se nejdříve objeví porucha vidění, jiskření v očích a potom intenzivní bolest, obvykle také na jedné straně hlavy, doprovázená nevolností.

Pokud bolesti hlavy trvají delší dobu a nedaří se odstranit je správným životním režimem ani léky proti bolesti, poraďte se s lékařem. Ten vás po zhodnocení charakteru bolesti a její lokalizace (a při podezření na neurologickou příčinu) pravděpodobně doporučí na vyšetření pomocí počítačové tomografie nebo magnetické rezonance.

Léčení migrény

Pokud je důvodem bolestí hlavy jiné onemocnění, je nutné řešit je. Při migréně pomáhají léky tlumící bolest i zvracení, nejlépe ve formě čípků. Mnohdy pomůže i spánek v klidné zatemněné místnosti.

Na akutní občasnou bolest hlavy nebo migrénu se vyplatí mít v domácí lékárničce některý z léků proti bolesti.

Preventivní léčení migrény doporučují lékaři, pokud se ataky objevují častěji než jednou měsíčně. Obvykle lékaři ordinují užívání tzv. betablokátorů a antagonistů kalcia, antidepresiva, přípravky s magneziem nebo léky, které se používají při léčbě epilepsie.

Obrátit se lze i na některé z center pro léčbu migrény, obvykle pracují při neurologických odděleních fakultních i jiných větších nemocnic.

Žijte pomaleji a klidněji

Osvědčená opatření při častých migrénách: • dodržení pravidelného denního rytmu s dostatkem spánku, • omezení stresových situací, • snížení psychické i fyzické zátěže, • vyvarování se výrazných změn tlaku (vysokohorské prostředí), • nekouření, • omezení soli a koření a vynechání potravin a nápojů, o nichž víte, že u vás vyvolávají záchvat, • konzumace zeleniny, rybího tuku a potravin bohatých na měď (ořechy, semena, olivy, pšeničné otruby), • pohyb – cvičení, které máte rádi, běh, plavání, jízda na kole (při akutním záchvatu necvičte!), • nepoužívat agresivní parfémy.

Prevence bolestí hlavy

Co obvykle pomůže: • změna činnosti, • procházka v klidném prostředí, • hluboké dýchání, které zvyšuje zásobení mozku kyslíkem, • masáž spánků, čela, krku a ramen, • přiměřený spánek, ne „šlofík“ po obědě, • teplá lázeň, • studený obklad na čelo, • mírné analgetikum, • pravidelné jídlo v nepříliš dlouhých intervalech, • fyzioterapie, akupunktura, akupresura, relaxační techniky, jóga, autogenní trénink.

Jak si můžete pomoci sami?

Studené obklady – menší kostky ledu nebo sáček mraženého hrášku (zabalené do utěrky tak, aby led nepřilehl přímo na pokožku) přiložte na bolestivá místa; chlad stahuje cévy a povolí dráždění nervových zakončení. Zužování cév napomůže i ponoření rukou do hodně studené vody.

Teplý obklad – při tenzních bolestech hlavy si na šíji a na čelo přiložte teplý obklad, který uvolní napjaté svaly. Zkuste koupel chodidel v teplé vodě, při které se krev soustředí do chodidel a poklesne tlak v cévách vedoucích do hlavy.

Akupresura – krouživým pohybem si masírujte kůži mezi kořenem palce a ukazováčku – je to místo spojené s těmi oblastmi v hlavě, kde bolest vzniká.

Potravinové doplňky – hořčík a vápník (350 mg a 500 mg dvakrát denně při jídle) pomáhají udržovat zdravé cévy a snižují svalové napětí. Vitamin B (riboflavin) dobře působí na rezervy energie v mozkových buňkách. Vitamin C a kyselina pantothenová povzbuzují tvorbu hormonů, které pomáhají zvládat nepříznivé účinky stresu.

Pomáhá i dostatek tekutin

Správný pitný režim velmi často předejde bolestem hlavy. Připravte si teplý nebo studený zázvorový nápoj ze lžičky čerstvě umletého zázvoru, kterou přelijete šálkem vroucí vody a necháte chvíli ustát (vyzkoušejte při migrenózních bolestech). Půl lžičky zázvoru můžete přelít i studenou vodou a vypít. Uvařte si silný černý čaj a přidejte do něj několik nadrcených hřebíčků. Heřmánkový čaj a čaj z meduňky (1 polévkovou lžíci na šálek zalijte horkou vodou a nechte 15–20 minut ustát) mohou pít i děti.