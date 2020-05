EK doporučí postupné otevírání hranic před turistickou sezónou

Evropská komise dnes zveřejní sérii doporučení, podle nichž mají země Evropské unie postupně uvolňovat omezení na hranicích před letní turistickou sezónou. Kontroly by měly státy podle Bruselu rušit, až to umožní příznivý vývoj nákazy, aniž by přitom diskriminovaly obyvatele některých zemí. Balíček počítá také s podporou dopravců zasažených koronavirem; mimo jiné nabídne aerolinkám možnost dočasně nahrazovat zrušené lety poskytováním voucherů.

EK chce návrhem otevřít lidem cestu k letním dovoleným v zahraničí a zároveň pomoci strádajícímu turistickému průmyslu. Ten tvoří přibližně desetinu hrubého domácího produktu EU a zaměstnává asi 12 procent lidí, avšak koronavirová omezení snížila v posledních dvou měsících jeho tržby na minimum. Některé zvláště jihoevropské země výrazněji závislé na příjmech z turistiky proto tlačí na alespoň částečné otevření hranic.

Komise již v dubnu představila „cestovní mapu“ uvolňování restrikcí, z níž vychází i dnešní doporučení. Vnitřní hranice se podle Bruselu mají otevírat postupně, a to nejprve mezi státy, kde bude srovnatelně nízký počet nakažených. V odůvodněných případech mohou země podle komise prověřovat zdravotní stav přijíždějících lidí.

Další částí balíčku budou doporučení na podporu firem v turistickém ruchu a dopravě. Komise mimo jiné vyzve aerolinky, aby místo zrušených letů nabízely cestujícím nejméně rok platné vouchery za stejných podmínek. Návrh má pomoci uchránit letecké společnosti, které těžce zasáhl koronavirový výpadek, před zadlužením ohrožujícím jejich existenci.