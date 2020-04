Mastná pleť je náchylnější k tvorbě akné, ale pomaleji stárne. Jak o ni správně pečovat?

Rozšířené póry, neustále přítomný mastný film a sklony k tvorbě pupínků. Pokud zmíněné problémy dobře znáte, pak patříte k méně šťastné části populace, která byla obdařena mastným typem pleti. Máme pro vás špatnou zprávu, ačkoli má na tvorbu mazu vliv více faktorů, s podstatou pleti nehnete. Na druhou stranu to má i své výhody, mastná pokožka totiž stárne o poznání pomaleji. Správnou péčí navíc můžete pocit mastnoty částečně eliminovat.

Pokud i vy patříte k části populace, která se potýká s mastnou pletí, určitě to dobře znáte. Póry jsou viditelně rozšířené, na obličeji se vám tvoří nevzhledné pupínky a jakýkoli pokus o jejich překrytí končí nezdarem, protože na vás make-up nedrží déle než pár desítek minut. Život s mastnou pletí zkrátka není zrovna lehký, chce navíc pořádnou dávku trpělivosti.

Příčiny mastné pleti

Za mastnou pletí stojí zvýšená tvorba kožního mazu, kterou má na svědomí v první řadě genetika, což je ostatně důvod, proč stoprocentně funkční návod, jak se zbavit mastné pleti, není. Existuje však celá řada vnějších i vnitřních faktorů, které mohou stav vaší pokožky částečně ovlivnit. Negativní dopad má například:

Stres

Hormonální změny

Léky

Kosmetika

Nesprávná životospráva

Nadměrná konzumace alkoholu

Kouření

Nedostatek vitamínů (především B2 a B5)

Změna počasí (typicky mráz)

Zatímco genetiku neovlivníte, většinu ostatních faktorů lze odstranit anebo alespoň omezit. Jak už zaznělo výše, s mastnou pletí jde velmi často ruku v ruce i akné a ucpávání pórů, ale výjimkou nejsou ani různé vyrážky a ekzémy. Všechny tyto dermatologické problémy se pak samozřejmě mohou podepsat na sebevědomí každého člověka.

Abychom však nemluvili jen o samých nevýhodách, určitě stojí za to zmínit velkou výhodu, kterou s sebou mastná pleť přináší. Oproti ostatním typům stárne totiž znatelně pomaleji. Takže to, co vám v mládí přináší starosti, v pozdějším věku jistě oceníte. Mastná pleť je totiž přirozeně vlhčí, díky čemuž se stává elastičtější a méně náchylná na tvorbu vrásek.

Co na mastnou pleť pomáhá?

Prach, nečistoty ve vzduchu a k tomu ještě kožní tuk, odumřelé buňky a celodenní nános make-upu. Co mají tyto zdánlivě odlišné věci společné? Vytvářejí velmi výhodné prostředí pro tvorbu infekcí a ekzémů. Základním předpokladem správné péče o mastnou pleť je proto její pravidelné čištění. To byste měli praktikovat pravidelně ráno a večer.

Ujistěte se ale, že skutečně používáte přípravku bez obsahu alkoholu. Ten má totiž tendenci pleť ještě více vysušovat, mastná pleť si přitom žádá zvýšenou hydrataci. V opačném případě by v obranném reflexu začala tvořit ještě větší množství mazu. Při mytí pleti je pak samozřejmě nutné dodržet ještě několik dalších zásad:

Nepoužívejte horkou, ale pouze teplou vodu

Vyhněte se přípravkům s obsahem minerálních nebo přírodních olejů , které pokožku ještě více mastí

, které pokožku ještě více mastí Používejte přípravky, které regulují tvorbu kožního mazu a mají pozitivní účinky na správnou funkci mazových žláz (pleťové masky na akné, krém na mastnou pleť s lehkým složením)

Pokud se vám na obličeji tvoří vyrážka, používejte výhradně kosmetické výrobky s dezinfekčními účinky

Peeling provádějte maximálně dvakrát týdně, abyste kůži nedráždili

Mastné pleti rovněž pomůže pravidelné hloubkové čištění. Navštěvujte proto dermatologická centra, která vám s péčí o pokožku pomohou. Nezapomínejte rovněž na to, že veškeré krémy musejí být určeny výhradně pro mastnou pleť. Ty jsou totiž oproti klasickým přípravkům lehčí a pleť tolik nezatěžují. V opačném případě by mohlo dojít k ucpávání pórů a zvýšené tvorbě mazu.

Co se týče kosmetiky, té se rozhodně vzdávat nemusíte, dbejte ale na to, abyste sahali po vhodných přípravcích. Samozřejmostí by měl být například make-up pro mastnou pleť. To samé pak platí pro podkladovou bázi i pudr. Před spaním se pak nezapomeňte pečlivě odlíčit.

Ostatní typy pleti

Dermatologové rozlišují celkem čtyři základní typy pleti, které jsou dané geneticky. Jejich aktuální stav se ale samozřejmě může lišit v důsledku působení různých vnitřních a vnějších faktorů, kterým je pleť vystavena. Kromě mastné tedy rozlišujeme ještě normální, suchou a smíšenou.

Normální pleť

Normální pleť je termín, který označuje pleť, jež je optimálně vyvážená, to znamená, že není ani příliš mastná ani příliš suchá. Obsahuje jen jemné póry, je dobře prokrvená, má sametově jemný a hladký povrch, na první pohled je svěží a má narůžovělou barvu. Je zpravidla bez nedokonalostí a nemá sklon k citlivosti. S přibývajícím věkem však může docházet k její dehydrataci.

Suchá pleť

Jako suchá se označuje pleť, která produkuje méně kožního mazu než normální pleť. V důsledku toho pak postrádá potřebné lipidy, které jsou důležité pro udržování vlhkosti a správné fungování obranné bariéry proti vnějším vlivům. Suchá pleť se může vyskytovat v různých stupních závažnosti a v různých formách, které vždy nelze jasně odlišit.

Tuto pleť má o poznání více žen než mužů, které problémy pociťují hlavně s přibývajícím věkem, kdy má kůže tendenci stávat se ještě sušší.

Obecně suchou pokožku poznáte tak, že je:

Napjatá

Křehká

Hrubá

Bledá

Její elasticita je navíc poměrně nízká. Pokročilejší stádia se pak vyznačují tvorbou šupinek a odlupující se kůží, která má navíc hrubý povrch a může svědit.

Smíšená pleť

Jak už název napovídá, v tomto případě se mísí více typů pleti. Problémem bývá typicky takzvaná T-zóna (čelo, brada a nos), která oproti zbytku obličeje vykazuje znatelně vyšší tendenci se mastit. V této oblasti se rovněž tvoří nedokonalosti, póry jsou tu navíc o poznání rozšířenější.

Prevence mastné pleti

Kromě správní péče a vhodně zvolených výrobků byste měli dbát i na zdravou životosprávu. Váš jídelníček by měl obsahovat velké množství vitamínu B2, které najdete v mléčných výrobcích, listové zelenině, pivu, vajíčkách, a B5, který se nachází v droždí, v pšeničných klíčcích a různých druzích ovoce. Snažte se rovněž omezit konzumaci alkoholu a nekouřit. Negativní vliv má pak také stres a hektický životní styl, který je bohužel zcela přirozenou součástí dnešní doby.

