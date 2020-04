Na vakcíně proti koronaviru pracují desítky společností. Kdy se jí dočkáme?

V dlouhém boji s koronavirem představuje očkování možné řešení, které by v případě porážky viru zamezilo jeho opakovanému návratu. Na vývoji vakcíny proto v současné době pracují minimálně čtyři desítky společností. Část z nich přitom čerpá ze zkušeností, které mají s koronavirem způsobujícím onemocnění SARS, jiné již odstartovaly první testování na lidech. Kdy se dočkáme hotové vakcíny?

Porazit koronavirus a s ním spojené onemocnění COVID-19 je momentálně prioritou každého zasaženého státu na světě. O to, jak opakování pandemie zamezit, pak podle Světové zdravotnické organizace (WHO) usiluje minimálně čtyřicet společností, které na různých místech Země pracují na výrobě očkovací vakcíny. Jenže za běžného stavu může trvat až 15 let, než bude schválena pro použití v praxi.

Jak je totiž dobře známo, výroba nové vakcíny je takříkajíc běh na dlouhou trať. Nejprve se musí otestovat v laboratorních podmínkách, poté následuje testování na zvířatech, teprve pak je možné vakcínu vyzkoušet také na menší skupině dobrovolníků. Ani tím ale testovací fáze nekončí. Na závěr je totiž nutné provést finální testy na stovkách až tisících lidí na celém světě, čímž se prokáží účinky a bezpečnost vakcíny.

Testování na lidech

V případě očkovací vakcíny proti koronaviru mají vědci trochu náskok. Čerpají totiž ze zkušeností, které mají s dlouholetým výzkumem a vývojem vakcín proti jiným typům koronaviru, například proti SARS-CoV, který zapříčinil epidemii SARS v roce 2003. Výhodou je, že se současným virem SARS-CoV-2 si je geneticky podobný z celých 80 %.

Do fáze, kdy je vakcína testována na skupině zdravých dobrovolníků, se zatím dostaly tři prototypy. První z nich je vakcína s názvem mRNA-1273, kterou vyvíjí americký Národní ústav zdraví (NIH) ve spolupráci se soukromou společností Moderna. Zhruba v polovině března bylo ve městě Seattle testováno 45 dobrovolníku mezi 18 a 55 lety. Tento krok má odhalit případné znepokojivé vedlejší účinky očkování. Společnost oznámila, že jeho dokončení plánuje na červen roku 2021. Dodala však, že pro zdravotníky a jiné nejvíce ohrožené skupiny by mohla být vakcína k dispozici už letos na podzim.

Další vakcínou, která je již v testovací fázi na lidech, je ta s označením Ad5-nCoV, kterou vyvíjí Pekingský institut biotechnologie a čínská biofarmaceutická společnost CanSino Biologic. Testování probíhá na 108 zdravých dobrovolnících a mělo by být dokončeno v prosinci tohoto roku. Zcela dokončené a připravené pro aplikaci na širokou veřejnost by pak očkování mělo být v roce 2022.

Jako poslední zatím zahajuje fázi testování na lidech tým vědců z Oxfordské univerzity. Bezpečnost a účinnost vakcíny CHAdOxl vyzkouší celkem 510 dobrovolníků. Výsledky by měly být k dispozici v květnu 2021.

Další nadějné vakcíny

Kromě tří zmíněných projektů lze za další nadějnou vakcínu považovat tu od biotechnologické společnosti BioNTech, která na jejím vývoji spolupracuje s americkou společnosti Pfizer a dalšími farmaceutickými společnostmi, jako například čínskou Fosun Pharma. Podle posledních informací má fáze testování na lidech začít během dubna, a to ve Spojených státech, Německu a Číně. Vakcínu v Německu vyvíjí také laboratoře CureVac.

Dalším, kdo chce v průběhu jara spustit testování vakcíny INO-4800, je americká biofarmaceutická společnost Inovio Pharmaceuticals, která současně pracuje také na vakcíně proti onemocnění MERS, jež je stejně jako COVID-19 způsobeno koronavirem. Společnost v březnu oznámila, že má pro vývoj INO-4800 zrychlený časový plán. V dubnu chce začít s testováním na lidech, konkrétně na skupině 30 zdravých dobrovolníků.

Pokud bychom měli mluvit o těch společnostech, které se výzkumem vakcíny proti koronaviru zabývají nejdéle, jistě by mezi ně patřil izraelský institut Migal Galilee. Tamní vědci už čtyři roky pracují na vakcíně proti ptačímu koronaviru, jenž postihuje převážně kuřata. Jelikož jsou si tyto viry velice podobné, začali výzkumníci pracovat rovněž na úpravě vakcíny tak, aby byla účinná proti lidskému koronaviru SARS-CoV-2.

Vědci z Migal Galilee nejsou jediní, kdo v Izraeli pracuje na novém očkování. Prototyp vakcíny začali začátkem února testovat také ti z Izraelského ústavu biologického výzkumu. Pracuje se zároveň na sběru plazmy vyléčených pacientů v naději, že to bude mít pozitivní vliv na výzkum. Snahu vyvinout vakcínu pak oznámila i známá americká společnost Johnson & Johnson, která chce zahájit testování na lidech do září tohoto roku.

