Omezení se postupně zmírňují, od úterý se otevírají sportoviště

Stát začíná postupně zmírňovat restriktivní omezení, která zavedl proti šíření koronaviru a dotkla se každodenního života lidí i ekonomiky. Od úterý mohou lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích, otevřou se sběrny a výkupny surovin a od čtvrtka budou moci za přísnějších podmínek otevřít i hobbymarkety, železářství a opravny jízdních kol. Po Velikonocích budou moci lidé v odůvodněných případech vycestovat z ČR a otevřou se možná další prodejny.

Polemika se vede ohledně promoření populace, podle ministerstva zdravotnictví by měla velká část populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní potkat, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je ale promoření riskantní a chce jít cestou chytré karantény. V úterý začne vládní zákony schvalovat Sněmovna.

Lidé mohou od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích, běh nebo jízda na kole v lese budou možné i bez roušek. Od úterý bude také možné otevřít provozovny, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren, ve čtvrtek pak mohou otevřít hobbymarkety, stavebniny, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Ve všech otevřených provozovnách ale budou muset zákazníci dodržovat přísnější pravidla, jako být dva metry od sebe a obchody budou muset zajistit dezinfekci na ruce.

Otevření dalších prodejen, třeba papírnictví či obuvi, přijde na řadu až po Velikonocích. Po 14. dubnu budou možná lidé moci v odůvodněných případech vycestovat z republiky. Zrušení plošného zákazu vycestovat bude platit v případě, že Sněmovna v úterý rozhodne o prodloužení nouzového stavu. Samotné Velikonoce nebudou letos tradiční, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) platí omezení pohybu, jak je nastaveno a nebude se rozvolňovat dříve než po svátcích. Lidé nemají nikam jezdit, platí zákaz pohybu venku více než dvou osob, koledníci chodit nebudou a bohoslužby také nebudou.

Vláda rozhodla, že cestovní kanceláře budou moci za zrušené zájezdy s odjezdem do 31. srpna odložit vrácení peněz a místo nich klientům vydat poukaz na rovnocenné cesty. Poukazy budou moci odmítnout lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. Pokud lidé do konce příštího srpna poukaz nevyčerpají, budou jim muset CK peníze vrátit.

Pivovary vládě navrhují kompenzovat přímé škody pro výrobce piva i pro restaurace a odpuštění spotřební daně z čepovaného piva, které se bude muset vylít. Tržby pivovarů v ČR klesly v důsledku epidemie o 40 procent, u minipivovarů přesahuje snížení 80 procent.

Skupina signatářů Charty 77 pak vládu vyzvala, aby se výslovně přihlásila k demokratickým a právním hodnotám. Krizové stavy podle nich nesou vždy riziko nárůstu autoritářských tendencí, přestože česká krizová opatření ústavní limity nepřekračují.

Diskuse se vedla ohledně promořování populace. Podle Vojtěcha se populace postupně virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované. „Nejsme schopni v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa,“ prohlásil ministr. Když se podle jeho náměstka Romana Prymuly v Česku podaří ošetřit rizikové osoby, zbytek populace by se s nemocí měl v nějakém čase potkat a prokázat, že je imunní. Premiér s ním ale nesouhlasí. „Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény,“ řekl Babiš.

Chytrá karanténa spočívá v tom, že pokud nakažený člověk dá souhlas, vytvoří specialisté z údajů v jeho mobilu od operátorů a platební karty od bank mapu jeho pohybu za posledních pět dní. Díky tomu se snadněji odhalí lidé, s nimiž se setkal a mohl je nakazit. Armádní tým k nim pak vyjede na testování. Podle Prymuly bylo v testovací fázi na konci minulého týdne odebráno na jižní Moravě 180 vzorků, mechanismus nalezl několik kontaktů. Na konci týdne by se měl systém rozšířit na severní Moravu a do Prahy a po Velikonocích do zbytku země.

Opatření proti šíření koronaviru těžce doléhají na ekonomiku země. Ministerstvo financí v prognóze uvedlo, že ekonomika letos klesne o 5,6 procenta. Je to hlubší propad, než se kterým MF počítalo koncem března při přípravě novely zákona o státním rozpočtu. Příští rok by ale měla podle úřadu česká ekonomika vykázat růst o 3,1 procenta. Výzkum agentury PAQ Research ukázal, že polovině českých domácností klesly kvůli opatřením příjmy a o práci přišlo pět procent lidí, jde především o živnostníky. Podle ministryně práce Jany Maláčové zapsaly úřady práce v březnu 35.714 nových uchazečů o zaměstnání, což je proti únoru o šest procent víc, ale zároveň nejnižší březnový údaj od počátku tisíciletí.