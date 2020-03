Češi se koronaviru obávají, opatření vlády považují za potřebná

Určitou míru osobního ohrožení novým koronavirem pociťují tři čtvrtiny obyvatel Česka, zjistil výzkumu agentury Ipsos. Opatření vlády kvůli koronaviru považuje za potřebná devět z deseti dotázaných lidí. Kvůli obavám z koronaviru si lidé častěji myjí ruce, vyhýbají se místům s vyšší koncentrací lidí či omezují jízdu hromadnou dopravou. Koronavirem je v Česku podle pondělních údajů ministerstva zdravotnictví nakaženo 344 lidí.

Větší či menší míru osobního ohrožení koronaviremm, který způsobuje nemoc COVID-19, pociťuje 73 procent lidí. Velmi ohroženo se cítí 11 procent Čechů. Obavy podle průzkumu pociťují především obyvatelé Prahy.

Data pro výzkum sbíral Ipsos ještě před vyhlášením celostátní karantény, která platí od půlnoci z neděle na pondělí. Do té doby přijatá opatření vlády kvůli koronaviru, jako je uzavření škol, rušení kulturních akcí nebo uzavření hranic pro cizince z rizikových oblastí, schvaluje 91 procent Čechů. „O potřebnosti těchto opatření jsou přesvědčeni zejména starší lidé a také ženy,“ uvádí Ipsos.

Preventivními pravidly a doporučeními kvůli ochraně před koronavirem se plně řídí dvě třetiny lidí, zjistil výzkum. Dalších 28 procent populace respektuje pouze některá doporučení, mezi něž patří vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, zvýšená osobní hygiena nebo omezení kontaktu se staršími lidmi. Ochota řídit se pravidly a doporučeními je vyšší u starších osob. „Zatímco mezi lidmi staršími 66 let doporučení plně respektuje 79 procent, mezi mladými ve věku 18 až 29 let je to jen 52 procent,“ zjistil Ipsos.

Jako prevenci před nákazou koronavirem lidé nejčastěji volí pravidelné mytí rukou. Platí to pro 85 procent dotázaných. Sedm z deseti Čechů se vyhýbá místům s vyšší koncentrací lidí.

Více než polovina dotázaných uvedla, že ještě před uzavřením restaurací začala sama omezovat návštěvy restaurací a barů. Cestování hromadnou dopravou omezilo podle výzkumu 44 procent lidí a stejný podíl pravidelně používá dezinfekční prostředky.

Výzkum provedla agentura Ipsos v období od 12. do 15. března. Zapojilo se do něj 1094 lidí starších 18 let.